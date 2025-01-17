Me gustaría referirme a nuestra línea de tiempo de esta investigación y por qué la publicamos ahora. Realicé toda esta investigación en junio de 2023 y la hemos mantenido privada desde entonces, aunque se ha presentado en varias conferencias CFP. En el momento en que se realizó esta investigación, busqué en motores de búsqueda algo similar, inicialmente buscando material de referencia y luego buscando confirmar si fui el primero en identificar este comportamiento. Desde entonces, he realizado búsquedas periódicas para ver si alguien había publicado algún trabajo similar. A principios de enero de 2025 encontré esta pieza: Using CLR Hosting to Evade AMSI, de Marcos González Hermida en la revista “NTT Data”.

Este artículo reveló este mismo desvío y, según la revista, se publicó inicialmente en junio de 2024 (el enlace complementario anterior es de julio de 2024). Es un texto excelentemente escrito y le recomendaría que lo lea. Las únicas observaciones que haría son que el autor concluye que los ensamblados deben estar firmados para poder ejecutarse y que, en su prueba de concepto, utilizan el método GetType_2 para obtener manualmente el método Main del ensamblado que cargan (Rubeus, concretamente). No he tenido problemas para cargar ensamblados sin firmar con esta técnica, y puede usar el mismo método Entrypoint para obtener el punto de entrada del ensamblado cargado que se utiliza en muchas implementaciones de execute-assembly, sin tener que conocer los nombres del espacio de nombres o de las clases.

Con la publicación del artículo de Marcos y la prueba de concepto, esta elusión de AMSI ahora podría considerarse pública, por lo que decidimos que era hora de publicar nuestra investigación junto con una prueba de concepto de lo que descubrimos.