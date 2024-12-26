Apple Intelligence se basa en la personalización en tiempo real: analiza las interacciones de los usuarios para refinar las notificaciones, los mensajes y la toma de decisiones. Aunque esto mejora la experiencia del usuario, es una espada de doble filo. Si los atacantes ponen en peligro estos sistemas, la capacidad de la IA para personalizar las notificaciones o priorizar los mensajes podría convertirse en un arma. Los actores maliciosos podrían manipular la IA para inyectar mensajes o notificaciones fraudulentas, lo que podría engañar a los usuarios para que revelaran información confidencial.

Estos riesgos no son hipotéticos. Por ejemplo, los investigadores de seguridad han sacado a la luz cómo los datos ocultos en las imágenes pueden engañar a la IA para que emprenda acciones involuntarias, un duro recordatorio de cómo los sistemas inteligentes siguen siendo susceptibles de una explotación creativa.

En la nueva era de la IA en tiempo real, laciberseguridad de la IA debe abordar varios riesgos, como: