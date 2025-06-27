Las empresas actuales se preguntan constantemente cuál es la mejor forma de automatizar y simplificar sus procesos empresariales. Sin embargo, debido a todas las piezas interconectadas que implica, este esfuerzo es largo y complejo. No obstante, con la llegada de la IA generativa y las nuevas tecnologías que se están construyendo a partir de ella, las empresas están viendo una aceleración en su proceso de integración.



La IA está impulsando cambios importantes en la integración y, en este episodio de AI Academy, Madhu Kochar analiza cómo esta integración asistida por IA generativa es fundamental para continuar con ganancias en productividad y resiliencia.