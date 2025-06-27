AI Academy

Vea este episodio
Ponga la IA al servicio de la integración

Las empresas actuales se preguntan constantemente cuál es la mejor forma de automatizar y simplificar sus procesos empresariales. Sin embargo, debido a todas las piezas interconectadas que implica, este esfuerzo es largo y complejo. No obstante, con la llegada de la IA generativa y las nuevas tecnologías que se están construyendo a partir de ella, las empresas están viendo una aceleración en su proceso de integración.

La IA está impulsando cambios importantes en la integración y, en este episodio de AI Academy, Madhu Kochar analiza cómo esta integración asistida por IA generativa es fundamental para continuar con ganancias en productividad y resiliencia.
Portada del episodio de AI Academy con Madhu Kochar sonriendo
Ver (05:31)
Lo que aprenderá
  • Cómo la IA puede ayudarle a obtener valor de la integración
  • Por qué el gobierno y las barreras de seguridad son importantes para la integración
  • La creciente importancia de los agentes de IA
El hecho de que la integración sea un ámbito que se vea afectado por las nuevas tecnologías no significa que la necesidad de integración desaparezca. No puede tener IA sin integración, y viceversa. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo.
Madhu Kochar Vicepresidente de productos de software IBM

Guía de episodios

Lea la NUEVA guía del comprador de iPaaS  

Esta guía ayuda a los líderes de TI y a los arquitectos de integración a evaluar y seleccionar la solución iPaaS adecuada en un mundo en el que la IA es lo primero. Describe los criterios básicos, las capacidades impulsadas por la IA, los escollos que hay que evitar y un proceso paso a paso para crear estrategias de integración resilientes y preparadas para el futuro.

 

 Descargue la guía
Paisaje urbano abstracto futurista renderizado en 3D con edificios geométricos en tonos azul, blanco y amarillo

Recursos relacionados

Composición abstracta con la característica de elementos curvos azules y morados sobre un fondo cuadriculado blanco
Empresa agéntica para el crecimiento​

Este recurso introduce el concepto de empresa agéntica, en la que los agentes de IA se integran en los flujos de trabajo para automatizar tareas, colaborar con humanos e impulsar el crecimiento.

Analista financiero sénior ocupado, vestido con traje, trabajando con un ordenador portátil en la oficina de su lugar de trabajo
Nuevas innovaciones en IBM® webMethods Hybrid Integration

Hoy en día, las empresas están bajo presión para acelerar la innovación y, al mismo tiempo, obtener rendimientos tangibles de las inversiones en IA. Sin embargo, muchas organizaciones tienen dificultades para integrar diversos sistemas, API y flujos de datos a la velocidad que exige el negocio.
Vikram Murali de pie y sonriendo
Ponga la IA a trabajar para la observabilidad

Al proporcionar conocimientos más profundos sobre el motivo por el que un sistema se comporta de una manera determinada, la observabilidad ayuda a analizar la causa raíz de los problemas y a prevenirlos de forma proactiva.
