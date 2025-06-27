Las empresas actuales se preguntan constantemente cuál es la mejor forma de automatizar y simplificar sus procesos empresariales. Sin embargo, debido a todas las piezas interconectadas que implica, este esfuerzo es largo y complejo. No obstante, con la llegada de la IA generativa y las nuevas tecnologías que se están construyendo a partir de ella, las empresas están viendo una aceleración en su proceso de integración.
La IA está impulsando cambios importantes en la integración y, en este episodio de AI Academy, Madhu Kochar analiza cómo esta integración asistida por IA generativa es fundamental para continuar con ganancias en productividad y resiliencia.
Esta guía ayuda a los líderes de TI y a los arquitectos de integración a evaluar y seleccionar la solución iPaaS adecuada en un mundo en el que la IA es lo primero. Describe los criterios básicos, las capacidades impulsadas por la IA, los escollos que hay que evitar y un proceso paso a paso para crear estrategias de integración resilientes y preparadas para el futuro.
Este recurso introduce el concepto de empresa agéntica, en la que los agentes de IA se integran en los flujos de trabajo para automatizar tareas, colaborar con humanos e impulsar el crecimiento.
Hoy en día, las empresas están bajo presión para acelerar la innovación y, al mismo tiempo, obtener rendimientos tangibles de las inversiones en IA. Sin embargo, muchas organizaciones tienen dificultades para integrar diversos sistemas, API y flujos de datos a la velocidad que exige el negocio.
