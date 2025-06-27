La fiabilidad de los productos es lo que hace que las empresas vivan o mueran. Por este motivo, la observabilidad es tan importante para el éxito empresarial, ya que permite a los líderes comprender y explorar el estado interno de sus sistemas y aplicaciones. En este episodio de AI Academy, Vikram Murali explica por qué la observabilidad es tan importante en la era de la IA y ofrece consejos accionables para establecer una estrategia de observabilidad sólida que mejore la resiliencia de TI.