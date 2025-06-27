AI Academy

Vea este episodio (6:33)
Ponga la IA a trabajar para la observabilidad

La fiabilidad de los productos es lo que hace que las empresas vivan o mueran. Por este motivo, la observabilidad es tan importante para el éxito empresarial, ya que permite a los líderes comprender y explorar el estado interno de sus sistemas y aplicaciones. En este episodio de AI Academy, Vikram Murali explica por qué la observabilidad es tan importante en la era de la IA y ofrece consejos accionables para establecer una estrategia de observabilidad sólida que mejore la resiliencia de TI.
Ver (6:33)
Lo que aprenderá
  • En qué se diferencia la observabilidad de la monitorización
  • Por qué la observabilidad es necesaria para escalar la IA
  • Cómo una estrategia de observabilidad permite la resiliencia empresarial
La observabilidad es un problema desde el primer día. La infraestructura de observabilidad adecuada es la única forma de que los equipos de operaciones puedan garantizar que su infraestructura de IA esté preparada para escalar.
Vikram Murali Vicepresidente de Desarrollo de Productos IBM Automation 

Consiga la guía

Soluciones de observabilidad de IBM

Descubra cómo la observabilidad puede mejorar la productividad de su equipo de ITOps y cómo elegir las soluciones adecuadas para una gestión proactiva e incluso predictiva de las TI y las aplicaciones.

 Descargue la guía
Representación abstracta de elementos agrupados, con varios círculos de colores sobre un fondo gris

Recursos relacionados

Bill Lobig sentado y sonriente en una habitación moderna
Ponga la IA al servicio de las operaciones de TI

Deje de tratar a la IA generativa como un experimento científico y empiece a utilizarla como un generador de valor. Descubra cómo puede potenciar sus operaciones de TI poniendo a trabajar a la IA.

Representación digital de un panel de control futurista con múltiples diales, interruptores y pantalla numérica
Infografía sobre el ROI de la automatización de TI con IA

Hoy en día, el éxito de las empresas se mide por el tiempo de actividad y las altas puntuaciones de satisfacción de los clientes. Esto significa que, para muchas organizaciones, las TI son el negocio.

Sistema circular sobre fondo oscuro con un componente resaltado en azul claro
Potencie su automatización de TI

Maximice la resiliencia operativa y el rendimiento de las aplicaciones nativas de la nube con herramientas de observabilidad y automatización de TI con IA.
Reciba actualizaciones de AI Academy

Esperamos que esté disfrutando de la experiencia AI Academy.  Puede recibir las novedades sobre las últimas actualizaciones de AI Academy suscribiéndose al boletín de Think.

 Suscríbase al boletín de Think
Dé el siguiente paso en su viaje hacia la IA
IBM Carbon Library Pictograms
Soluciones de IA Descubra watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Soluciones de nube híbrida Explore los productos
IBM Carbon Library Pictograms
Resumen de la estrategia de IA Solicite una sesión