Cómo presupuestan los líderes empresariales la IA generativa Puede invertir en IA generativa para resolver problemas existentes o desbloquear nuevas capacidades. Y es crucial que las empresas vean la elaboración de presupuestos de IA generativa a través de este prisma. Nuestra encuesta muestra que aproximadamente la mitad de la inversión en IA generativa se destina a habilitar nuevas capacidades. Pero a los directivos les gustaría que esa cifra se acercara al 60 %.



En este episodio de AI Academy, Anthony Marshall ayuda a los líderes empresariales a explorar diferentes enfoques para la elaboración de presupuestos de IA generativa, proporcionando conocimientos respaldados por la investigación para establecer una referencia de su comportamiento y rendimiento frente a sus homólogos.

Lo que aprenderá .

Las tres principales categorías de costes de la IA generativa

Los tres mayores errores en la elaboración de presupuestos de IA generativa

Tres cosas que las principales organizaciones están mejorando en la elaboración de presupuestos para la IA generativa .

Si se trata la IA generativa como una inversión tecnológica tradicional, es posible que no llegue a financiarse nunca. Anthony Marshall Director de investigación sénior IBM Institute for Business Value

IA en Acción 2024 El informe AI in Action 2024 ofrece una evaluación clara de lo que están haciendo los líderes actuales en IA para salir adelante, así como conocimientos y comentarios de expertos sobre lo que pueden hacer los principiantes en IA para ponerse al día. Descargue el informe

Podcast ¿Puede permitirse la IA generativa? Escuche cómo el presentador Albert Lawrence entrevista a Rebecca Gott, ingeniera distinguida de IBM y CTO de Power Platform, y a Penny Madsen, directora de investigación sénior de IDC de Servicios de Nube y de Edge, sobre qué hace que la IA sea tan cara. Informe Tech spend: How will you pay for it? Los directores generales deben tener una idea clara de la cantidad de recursos —tanto humanos como técnicos— que necesitarán los proyectos de alto impacto para presupuestar con precisión los costes asociados. Caso de éxito En busca de una mayor visibilidad de la expansión y el gasto en la nube Si usted es uno de los aproximadamente 120 millones de personas que sintonizan cada año la Super Bowl (o al menos los anuncios), habrá visto el trabajo de WPP. Descubra cómo la empresa global de marketing optimizó su gasto en tecnología con las soluciones FinOps de IBM.

