¿Qué es vRAN?

Esta es la idea detrás de una red de acceso radioeléctrico virtual (vRAN) y el enfoque opuesto de una plataforma RAN tradicional, que se basa en hardware propietario y depende de largos ciclos de vida en cuanto a funcionamiento, desarrollo e implementación.

En el siguiente vídeo, explicaremos y contrastaremos la RAN y la vRAN y mostraremos ejemplos prácticos de aplicación en la actualidad. Descubrirá por qué los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) ven la vRAN como un punto de inflexión en relación con sus modelos de negocio y servicio: