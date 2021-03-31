Etiquetas
¿Qué es vRAN?

¿Y si pudiera maniobrar rápidamente los activos de la red de acceso radioeléctrico (RAN) móvil de forma remota de tal manera que funcionaran cuando y donde los necesite, todo dentro de una arquitectura abierta?

Esta es la idea detrás de una red de acceso radioeléctrico virtual (vRAN) y el enfoque opuesto de una plataforma RAN tradicional, que se basa en hardware propietario y depende de largos ciclos de vida en cuanto a funcionamiento, desarrollo e implementación.

En el siguiente vídeo, explicaremos y contrastaremos la RAN y la vRAN y mostraremos ejemplos prácticos de aplicación en la actualidad. Descubrirá por qué los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) ven la vRAN como un punto de inflexión en relación con sus modelos de negocio y servicio:

     

    Explore las características clave de vRAN

    • Se sustituye el hardware propietario y costoso: desagrega la arquitectura RAN, proporcionando ahora interfaces abiertas y un ecosistema en el que muchos proveedores y proveedores de soluciones pueden innovar. 
    • La vRAN aplica los principios de la virtualización de funciones de red (NFV): las funciones de red RAN se virtualizan e implementan en plataformas en la nube. La vRAN aporta los beneficios de la nube y la capacidad de adoptar un enfoque centrado en la plataforma mediante la implementación de funciones de red RAN en una plataforma ágil, escalable e híbrida en hardware comercial estándar (COTS). Esto rompe los silos y minimiza los CAPEX y OPEX.
    • Las funciones de red se pueden implementar de manera flexible: en el contexto de 5G, esto es muy importante para admitir una mayor densidad de células y dispositivos y una amplia variedad de casos de uso que no se limitan a las funciones de red física.
    • La vRAN permite la automatización de la nube: el software de automatización puede monitorizar las métricas clave de rendimiento, reequilibrar la carga de trabajo y simplificar el mantenimiento. Esto ayuda a los CTO a dedicar tiempo a la excelencia (es decir, a dedicar más tiempo a la innovación).

