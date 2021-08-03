¿Qué es un pasaporte de vacunación?

Muchos viajeros están familiarizados con la tarjeta amarilla, o Carte Jaune, que es un registro oficial de vacunación creado por la Organización Mundial de la Salud. Este documento, llamado así por el papel amarillo en el que tradicionalmente se imprime, es una herramienta de salud pública que se ha utilizado para viajes internacionales desde la década de 1930 y normalmente se lleva con un pasaporte. Muestra a las autoridades aduaneras que un viajero ha sido vacunado contra ciertas enfermedades, como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea o el cólera.

Aunque las tarjetas de vacunación, como las tarjetas amarillas, se siguen utilizando y siguen siendo una forma popular de documentar las vacunas, muchos gobiernos están considerando crear pasaportes modernos y digitales para vacunas que sean más difíciles de falsificar. Ante la amenaza para la salud pública que supone la pandemia de COVID-19, varios países están estudiando la posibilidad de que los pasaportes y tarjetas sanitarias de vacunación sirvan como prueba de vacunación contra esta enfermedad para restablecer la confianza en los viajes internacionales y ayudar a la población a reanudar sus actividades normales.

Israel fue el primer país en emitir un pasaporte de vacunación moderno con el lanzamiento del Green Pass en febrero de 2021. A partir de mayo de 2021, Israel, China, Bahréin y Japón son los únicos países que han emitido pasaportes de vacunación a personas vacunadas para viajes internacionales y otros usos. Australia y varios países de la Unión Europea, como Dinamarca y Grecia, se han comprometido a desarrollar programas, mientras que otros países aún están sopesando sus opciones. En Estados Unidos, la administración Biden y los líderes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han declarado que el gobierno federal no apoyará ni emitirá pasaportes de vacunación para los estadounidenses.

Los pasaportes de vacunación están aprovechando la creciente prevalencia de la nueva tecnología de acreditación digital segura. Además de los pasaportes de vacunación para viajes internacionales, también se está aplicando en otros ámbitos.Por ejemplo, las organizaciones que reúnen a las personas en grupos están buscando alternativas digitales tanto a las tarjetas de vacunación en papel como a los resultados de las pruebas. En algunos casos, esto significa identificar si las personas se han sometido a pruebas o se han vacunado de forma voluntaria y preservando su privacidad.