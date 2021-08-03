¿Qué es un pasaporte de vacunación?

El pasaporte de vacunación es una credencial sanitaria física o digital que confirma que una persona ha sido vacunada contra una determinada enfermedad contagiosa para poder viajar.
Muchos viajeros están familiarizados con la tarjeta amarilla, o Carte Jaune, que es un registro oficial de vacunación creado por la Organización Mundial de la Salud. Este documento, llamado así por el papel amarillo en el que tradicionalmente se imprime, es una herramienta de salud pública que se ha utilizado para viajes internacionales desde la década de 1930 y normalmente se lleva con un pasaporte. Muestra a las autoridades aduaneras que un viajero ha sido vacunado contra ciertas enfermedades, como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea o el cólera.
Aunque las tarjetas de vacunación, como las tarjetas amarillas, se siguen utilizando y siguen siendo una forma popular de documentar las vacunas, muchos gobiernos están considerando crear pasaportes modernos y digitales para vacunas que sean más difíciles de falsificar. Ante la amenaza para la salud pública que supone la pandemia de COVID-19, varios países están estudiando la posibilidad de que los pasaportes y tarjetas sanitarias de vacunación sirvan como prueba de vacunación contra esta enfermedad para restablecer la confianza en los viajes internacionales y ayudar a la población a reanudar sus actividades normales.
Israel fue el primer país en emitir un pasaporte de vacunación moderno con el lanzamiento del Green Pass en febrero de 2021. A partir de mayo de 2021, Israel, China, Bahréin y Japón son los únicos países que han emitido pasaportes de vacunación a personas vacunadas para viajes internacionales y otros usos. Australia y varios países de la Unión Europea, como Dinamarca y Grecia, se han comprometido a desarrollar programas, mientras que otros países aún están sopesando sus opciones. En Estados Unidos, la administración Biden y los líderes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han declarado que el gobierno federal no apoyará ni emitirá pasaportes de vacunación para los estadounidenses.
Los pasaportes de vacunación están aprovechando la creciente prevalencia de la nueva tecnología de acreditación digital segura. Además de los pasaportes de vacunación para viajes internacionales, también se está aplicando en otros ámbitos.Por ejemplo, las organizaciones que reúnen a las personas en grupos están buscando alternativas digitales tanto a las tarjetas de vacunación en papel como a los resultados de las pruebas. En algunos casos, esto significa identificar si las personas se han sometido a pruebas o se han vacunado de forma voluntaria y preservando su privacidad.
Un pasaporte sanitario digital, que no debe confundirse con un pasaporte de vacunación, es una opción voluntaria y cómoda para que las personas compartan su estado de salud, por ejemplo, si han sido vacunadas o han dado negativo en las pruebas de COVID-19. En lugar de tener que acordarse de llevar encima varios documentos, las personas con pasaportes sanitarios digitales pueden compartir un código QR escaneable en su teléfono inteligente o imprimir una copia en papel de su credencial que confirma su estado, mientras que la información personal permanece cifrada de forma segura en una cartera digital en el teléfono de la persona.
Con el despliegue de la vacuna COVID-19 en marcha en todo el mundo, los pasaportes sanitarios digitales son una de las muchas herramientas que gobiernos, empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y grupos industriales están considerando para ayudar a la gente a volver a sus actividades favoritas. Por ejemplo, en marzo de 2021, el estado de Nueva York lanzó Excelsior Pass, un pasaporte sanitario digital gratuito, seguro y voluntario para apoyar la reapertura segura de Nueva York.
Incluso después de que la pandemia de COVID-19 disminuya, la tecnología de acreditación digital seguirá siendo una herramienta útil para que las personas demuestren que han recibido las vacunas necesarias u otros aspectos de su estado de salud. Las credenciales digitales también podrían ser útiles para que las escuelas gestionen los registros de vacunación de los alumnos o para que los empresarios supervisen las autorizaciones médicas o las vacunas exigidas en los puestos de trabajo.
Con un pasaporte sanitario digital, las personas no tienen que preocuparse por llevar consigo registros de salud confidenciales, como certificados de vacunación, que podrían extraviarse. Todo lo que necesitarían es su smartphone o un certificado impreso que pueda reimprimirse fácilmente desde un ordenador o dispositivo móvil en caso de pérdida.
La tecnología subyacente a los pasaportes sanitarios digitales está diseñada para que los usuarios gestionen sus datos sanitarios personales y controlen qué comparten con quién y para qué. Solo la credencial verificada se comparte con otros, mientras que los datos subyacentes permanecen privados y protegidos.
Las organizaciones tienen diferentes necesidades a la hora de entender el estado de salud de las personas y verificar su reingreso. Una aerolínea que examina a los viajeros para vuelos internacionales puede tener requisitos más estrictos que un estadio al aire libre que examina a los aficionados a los deportes. Los pasaportes sanitarios digitales facilitan a las organizaciones el diseño de normas que se ajusten a sus necesidades específicas.
Aunque muchas personas disfrutarán de la comodidad de usar un pasaporte sanitario digital en su teléfono inteligente, es posible que algunas personas no tengan un dispositivo móvil compatible o prefieran no usarlo. Además, los teléfonos pueden olvidarse en casa o las baterías pueden agotarse en momentos inoportunos. Los diseñadores de la tecnología de acreditación digital de salud reconocen estas limitaciones, y muchos han agregado características adicionales como certificados imprimibles que ayudan a las personas a acceder a sus credenciales, si es necesario, desde una computadora de escritorio u otro dispositivo.
A medida que los cierres y otras restricciones se vuelvan menos comunes, volver a las actividades previas a la pandemia requerirá la coordinación de diferentes organizaciones. Las empresas del sector privado que deseen acoger a personas en sus locales necesitan formas sencillas de verificar voluntariamente el estado de salud de las personas de acuerdo con la normativa local y sus propias políticas. Las organizaciones sanitarias necesitan formas sencillas de emitir credenciales sanitarias digitales en las que puedan confiar otras organizaciones.
Los pasaportes sanitarios digitales pueden simplificar el proceso para los emisores de COVID-19 y otras credenciales sanitarias, como farmacias, laboratorios y proveedores, y los verificadores que comprueban las credenciales, como un agente de puerta de embarque de una aerolínea. En lugar de tener que seguir un proceso único para todos, los pasaportes sanitarios digitales brindan a las organizaciones la oportunidad de personalizar sus procesos de acuerdo con sus reglas específicas.
Por ejemplo, un estadio al aire libre podría decidir admitir a los aficionados que hayan recibido un test de COVID-19 negativo en las 72 horas siguientes o una prueba de vacunación. Un vuelo internacional a Europa puede requerir que los viajeros muestren un comprobante de haber recibido una vacuna COVID-19. Los pasaportes sanitarios digitales pueden adaptarse a los requisitos de ambas organizaciones.
Del mismo modo, las organizaciones sanitarias pueden emitir credenciales a los titulares individuales. La seguridad y la privacidad integradas en los pasaportes sanitarios digitales ayudan a que a los emisores les resulte más sencillo proporcionar credenciales fiables sin mucho trabajo adicional por su parte.
Los pasaportes sanitarios digitales están diseñados para que la información sanitaria personal se cifre mediante un monedero digital al que se puede acceder desde un smartphone. El usuario tiene control sobre su información y cómo se comparte esa información.
Ese control se mantiene a través de credenciales digitales seguras. Las farmacias, los laboratorios y los proveedores pueden emitir credenciales sanitarias seguras (código QR), como el resultado de una prueba COVID-19 o el registro de vacunación, para que las personas las añadan a su tarjeta sanitaria digital. El uso de un código QR minimiza la exposición de su información médica subyacente a terceros sin su conocimiento o consentimiento durante la verificación. Se almacenan de forma segura en la tarjeta sanitaria digital del usuario. Las credenciales simplemente proporcionan una forma voluntaria de compartir credenciales de salud de manera segura con un empleador, una aerolínea o un parque de diversiones.
¿Cómo se puede confiar en estas credenciales? Algunos pasaportes utilizan una tecnología llamada blockchain, que usan una arquitectura de identidad descentralizada. Por ejemplo, permite a las personas convertirse en participantes activos al darles control sobre sus datos y la posibilidad de elegir cómo se utilizarán. Blockchain hace que no sea necesario tener una base de datos central de información sanitaria confidencial. Ayuda a las organizaciones a comprobar la autenticidad y validez de las credenciales sanitarias de COVID-19 mientras el titular mantiene el control de su información sanitaria personal subyacente.
Una cartilla sanitaria digital es una alternativa digital segura a la vacunación en papel o a los resultados de las pruebas de COVID-19 y proporciona una opción cómoda para que una persona gestione y comparta su estado de vacunación o un resultado negativo de las pruebas del coronavirus COVID-19.
Este es un ejemplo de cómo podría funcionar una cartilla sanitaria digital:
Paso 1: Se hace una prueba de COVID-19 en su farmacia local. La farmacia emite una credencial verificable basada en el resultado negativo de su prueba y se la envía.
Paso 2: Recibe la credencial y la añade a la cartera digital de su teléfono inteligente.
Paso 3: Supongamos que quiere abordar un vuelo o asistir a un evento deportivo en el que tendrá la opción de utilizar el IBM Digital Health Pass. Si decide hacerlo, el personal de la aerolínea o del evento verifica su credencial escaneando el código QR de su cartera sanitaria digital antes de entrar. Es así de simple.
Ir a los sitios de trabajo
Cuando más gente vuelva a compartir oficinas, almacenes y otros espacios interiores de trabajo conjunto, los empresarios tendrán que confirmar que se siguen las directrices sanitarias. A su llegada, es posible que el empleado deba presentar el código QR en su aplicación de billetera digital de salud para escanearlo y poder ingresar al edificio. Esto no es muy diferente de usar una identificación de empleado para obtener acceso a un lugar de trabajo.
Viajar por trabajo o por diversión
Los cruceros, las compañías aéreas y los hoteles pueden utilizar un pasaporte sanitario digital para comprobar el estado de salud de las personas antes de viajar. Una aerolínea puede tener requisitos de control diferentes a los de una línea de cruceros, pero los viajeros pueden elegir voluntariamente qué datos compartir y con quién.
Ver un concierto o un partido
Los grupos de trabajo COVID-19 están dando prioridad a la salud y la seguridad para que los aficionados puedan volver a disfrutar en persona de sus equipos y grupos favoritos. Además de comprobar las entradas para un concierto o un partido deportivo, los taquilleros, acomodadores o vigilantes de seguridad podrían pedir también el pasaporte sanitario antes de permitir el acceso al recinto.
