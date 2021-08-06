Únase a nosotros en una red empresarial que hace que el comercio internacional sea más rápido y eficiente. we.trade es una plataforma basada en blockchain compartida por 15 grandes bancos europeos que está trabajando con IBM para ayudar a acelerar su comercialización mundial.

La plataforma blockchain we.trade reduce las fricciones y facilita el proceso comercial a las empresas participantes, creando un ecosistema de confianza para el comercio mundial. Sus normas estandarizadas y opciones de negociación simplificadas disminuyen el riesgo y aumentan las oportunidades de negociación para bancos y PYME.