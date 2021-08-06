Blockchain para soluciones de financiación comercial

Rascacielos alrededor de Battery Park en el Bajo Manhattan, Nueva York.

Derribar las barreras invisibles al crecimiento

Los procesos anticuados dificultan muchos sistemas de financiación del comercio, lo que se traduce en riesgos y costes más elevados. Las soluciones IBM® Blockchain para la financiación comercial se basan en nuestra plataforma y servicios blockchain líderes en el mercado, que le ayudarán a establecer nuevas asociaciones comerciales, descubrir nuevas reservas de liquidez y crear nuevos modelos de negocio. Ahora puede confiar en la tecnología de libro mayor distribuido, los contratos inteligentes, la seguridad mejorada, el gobierno integrado y las amplias capacidades de control para acceder en tiempo real a los datos de financiación comercial.

Los mayores retos del comercio

60 %

de las solicitudes de financiación comercial de las pymes son denegadas.¹

1,5

billones de dólares es el déficit de financiación comercial mundial resultante.¹

Diseño 3D de bolas rodando por un circuito

Reimaginar lo que es posible en el comercio

Una mejor experiencia comercial está aquí para compradores y vendedores de todos los tamaños. Las soluciones IBM Blockchain for Trade Finance pueden ayudarle.

Menor riesgo y costes operativos

Procese rápidamente créditos y garantías electrónicamente, obtenga información detallada sobre las posiciones financieras de los clientes y los historiales de transacciones, y monitorice las transacciones de principio a fin.

Encontrar nuevas oportunidades y mercados

Descubra las oportunidades de ingresos a través de una nueva clase de soluciones de seguro de financiación comercial y crédito comercial transparentes, estandarizadas y mitigadas del riesgo.

Establecer el liderazgo en una nueva era del comercio

Fomentar una mayor confianza y transparencia en el comercio transfronterizo. Disfrute de las ventajas de ser el primero en actuar convocando nuevas redes comerciales y creando nuevos centros comerciales.

La ventaja de IBM Blockchain

Liderazgo en la facilitación del comercio

Estamos reinventando complejos procesos comerciales para ayudar a poner en marcha, acelerar e innovar las redes de cadenas de bloques, incluido el exitoso desarrollo de producción de we.trade, que ya cuenta con 15 bancos en toda Europa.
Capacidad de convocatoria de redes

Nuestra experiencia inigualable en estrategia, desarrollo rápido de productos, gobierno y regulación ayuda a las redes de cadenas de bloques a ampliar el número de miembros y a unir fuerzas con otras.
Experiencia empresarial de confianza

IBM conoce los procesos comerciales y comerciales, la integración de sistemas complejos, los sectores regulados y, con más de 500 compromisos con clientes hasta la fecha, cómo desbloquear el valor de blockchain. Proporcionamos toda la pila para gestionar su negocio.
IBM es líder en el estudio MarketScape Blockchain Services 2020 de IDC

we.trade está acelerando la financiación comercial y el comercio

Únase a nosotros en una red empresarial que hace que el comercio internacional sea más rápido y eficiente. we.trade es una plataforma basada en blockchain compartida por 15 grandes bancos europeos que está trabajando con IBM para ayudar a acelerar su comercialización mundial.

La plataforma blockchain we.trade reduce las fricciones y facilita el proceso comercial a las empresas participantes, creando un ecosistema de confianza para el comercio mundial. Sus normas estandarizadas y opciones de negociación simplificadas disminuyen el riesgo y aumentan las oportunidades de negociación para bancos y PYME.

IBM® Blockchain Services

Se necesita algo más que una gran idea para lograr el éxito de la blockchain. Descubra cómo puede aprovechar los principios de diseño de redes orientados a los resultados para posibilitar la transformación de las empresas, las redes y los ecosistemas de financiación comercial.

IBM Blockchain Services: éxito por diseño

IBM Blockchain

Nuestros clientes tienen una visión de cómo la tecnología blockchain cambiará su negocio y nosotros tenemos un enfoque para hacerlo realidad. Trabajemos codo con codo para cocrear redes de negocio exitosas y en crecimiento.
Descubra las soluciones blockchain

Dé el siguiente paso

Cree cadenas de suministro resilientes, transparentes y fiables con IBM® Blockchain para transformar las operaciones, agilizar los procesos y mejorar la confianza con soluciones líderes del sector.

