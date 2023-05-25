¿Qué es la supervisión sintética?

En el nivel más básico, la supervisión sintética es un método que los desarrolladores utilizan para simular las acciones del usuario a través de una aplicación para probar su funcionalidad.

Si el programa detecta errores, puede ayudarle a encontrar y solucionar cualquier problema antes de que afecte a sus clientes. Este enfoque activo de la supervisión es un componente crucial para mantener el rendimiento del sitio web en la etapa de desarrollo.

La supervisión sintética utiliza scripts para las interacciones del usuario en función de factores como la ubicación geográfica, los tipos de red, los diferentes dispositivos, etc. Esta táctica le proporciona información sobre el tiempo de actividad de la aplicación, los problemas a los que pueden enfrentarse los usuarios al utilizar su interfaz, las interrupciones del sistema y el funcionamiento general de su aplicación.

Una vez que haya recopilado y analizado estos datos, puede utilizar sus herramientas de observabilidad para cerrar las brechas y crear una experiencia positiva para los usuarios de la aplicación.