¿Qué es la supervisión sintética?

La supervisión sintética, o pruebas sintéticas, imita el comportamiento potencial de los usuarios a medida que interactúan con su aplicación para determinar cómo funciona. La creación de una simulación del comportamiento del cliente proporciona a los desarrolladores información sobre el rendimiento de su aplicación y su impacto en la experiencia del usuario.
En el nivel más básico, la supervisión sintética es un método que los desarrolladores utilizan para simular las acciones del usuario a través de una aplicación para probar su funcionalidad.
Si el programa detecta errores, puede ayudarle a encontrar y solucionar cualquier problema antes de que afecte a sus clientes. Este enfoque activo de la supervisión es un componente crucial para mantener el rendimiento del sitio web en la etapa de desarrollo.
La supervisión sintética utiliza scripts para las interacciones del usuario en función de factores como la ubicación geográfica, los tipos de red, los diferentes dispositivos, etc. Esta táctica le proporciona información sobre el tiempo de actividad de la aplicación, los problemas a los que pueden enfrentarse los usuarios al utilizar su interfaz, las interrupciones del sistema y el funcionamiento general de su aplicación.
Una vez que haya recopilado y analizado estos datos, puede utilizar sus herramientas de observabilidad para cerrar las brechas y crear una experiencia positiva para los usuarios de la aplicación.
Esta guía está diseñada para ayudar a los CIO y a los profesionales de TI a reposicionar los equipos de TI de "centros de costes" a "colaboradores", aprender cuatro pasos para añadir la IA y la automatización de TI a la organización, eliminar los bloqueos para el éxito y mucho más.
Si se pregunta si las herramientas de supervisión sintética le ayudarán a alcanzar sus objetivos empresariales, ha venido al lugar adecuado. En su nivel más básico, la supervisión sintética es un método que los desarrolladores utilizan para simular las acciones del usuario a través de una aplicación para probar su funcionalidad.
Si el programa detecta errores, puede ayudarle a encontrar y solucionar cualquier problema antes de que afecte a sus clientes. Este enfoque activo de la supervisión es un componente crucial para mantener el rendimiento del sitio web en la etapa de desarrollo. Ahora, profundicemos en todo lo que necesita saber para mejorar su experiencia digital con la supervisión sintética.
La supervisión sintética funciona imitando las experiencias de los clientes en diferentes ubicaciones para detectar posibles problemas de rendimiento en su aplicación. Para iniciar la supervisión sintética, primero tiene que completar varios pasos para que su sistema funcione con precisión.
Estos son cuatro pasos para recopilar datos valiosos con la supervisión sintética:
Scripts de configuración: para iniciar la supervisión sintética, debe empezar por hacer que sus ingenieros escriban scripts para su aplicación. Estos scripts están configurados para ejecutarse a intervalos de tiempo establecidos (normalmente cada quince minutos) desde varias geografías para supervisar la actividad de los usuarios en diferentes escenarios. A continuación, el script simulará cómo interactúan sus usuarios con su aplicación en cada paso del camino.
Personalizar la supervisión sintética: puede configurar sus pruebas de supervisión sintética para satisfacer sus necesidades empresariales únicas. Se puede colocar en un ordenador específico para probar el rendimiento de la aplicación o dentro de un firewall para monitorizar las funciones internas del sistema.
Recopilar datos: a continuación, su software de supervisión recopila y analiza los datos procedentes de su cliente robot. Si se observan errores durante la prueba, se ejecutará por segunda vez para confirmar la fiabilidad de la prueba.
Analizar la información recopilada: la supervisión sintética envía alertas que le notifican cualquier error que se produzca durante la prueba. Los desarrolladores utilizan los datos recopilados para ajustar sus sistemas de observación o supervisión para mejorar la experiencia digital y el rendimiento web.
Puede volver a ejecutar pruebas de supervisión sintética cada vez que se actualice su aplicación. Esta característica puede darle más confianza con cada actualización sabiendo que tiene un sistema implementado para encontrar la causa raíz de cualquier problema.
Hasta un 88 % de los consumidores en línea tienen menos probabilidades de volver a un sitio después de una mala experiencia (Universidad del Norte de Arizona (enlace externo a ibm.com). Debería utilizar la supervisión sintética sobre todo porque puede mejorar la experiencia de sus clientes en tiempo real.
Estas son algunas de las principales razones para utilizar la supervisión sintética:
Solucionar problemas: la supervisión sintética alerta a su equipo de TI cuando se produce un error, como un período de poco tráfico o falta de disponibilidad de transacciones. Esta supervisión en tiempo real permite a los desarrolladores encontrar y solucionar un problema antes de que afecte a sus usuarios.
Mejorar la evaluación comparativa: puede utilizar datos históricos para mejorar su aplicación después de utilizar la supervisión sintética durante mucho tiempo. Estos datos le proporcionan un conocimiento básico del rendimiento general y una visión de su éxito en comparación con la competencia.
Supervisar transacciones complejas: puede determinar fácilmente si sus transacciones funcionan correctamente. La supervisión sintética puede emular procesos como rellenar formularios, realizar compras y añadir artículos a un carrito.
Prepararse para las temporadas de mayor tráfico: la supervisión sintética puede imitar a los clientes de diferentes ubicaciones para monitorizar API, aplicaciones móviles y web, productos SaaS y mucho más. Esta capacidad le permite identificar posibles mercados punteros y zonas geográficas.
La supervisión de estos factores permite a su organización responsabilizar a las organizaciones de terceros, prosperar en diversas situaciones y completar integraciones exitosas. Por último, garantiza el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para sus proveedores y usuarios.
Hay tres tipos principales de supervisión sintética que ayudan a solucionar posibles errores en su red.
Supervisión de disponibilidad: este tipo de supervisión es uno de los tipos más estándar y básicos de supervisión sintética. La supervisión de la disponibilidad significa esencialmente comprobar que las diferentes características y funciones del sitio web están disponibles para el usuario de la aplicación. Algunos ejemplos son la verificación de entradas de certificados SSL o DNS, la comprobación del tiempo de respuesta o la realización de llamadas a la API.
Supervisión del rendimiento web: la supervisión del sitio web comprueba el tiempo de carga de la página, las métricas de rendimiento del sitio web y los tiempos de respuesta. Esto incluye la detección de errores para la supervisión móvil y la supervisión multinavegador.
Supervisión de transacciones: una forma más compleja de supervisión sintética es la supervisión de transacciones comerciales. Es un ordenador que puede ejecutar un script que realiza transacciones. Este script garantiza que los usuarios puedan completar los envíos simulando la experiencia de pasar por caja y rellenar formularios.
Hay dos tipos de pruebas sintéticas: pruebas de navegador y pruebas de API. Las pruebas de navegador simulan las transacciones de los usuarios con un cliente robot. Las pruebas de API utilizan diferentes endpoints en diferentes capas de una infraestructura de aplicaciones. SSL, HTTP y DNS son ejemplos de pruebas de API.
Las aplicaciones modernas nativas de la nube siguen siendo más complejas a medida que se trasladan a entornos distribuidos. A los equipos de DevOps les puede resultar difícil simular todos los escenarios de transacción posibles en un sistema. Los errores pueden pasarse por alto fácilmente si no se prueba una determinada situación o ubicación. Las hojas de ruta de los clientes desconocidas dan como resultado una falta general de contexto sobre por qué algo va mal en su aplicación.
La supervisión sintética puede ser costosa y difícil de configurar. Normalmente, su organización necesita recursos con conocimientos técnicos avanzados para gestionar la codificación y el lenguaje de secuencias de comandos asociados a este tipo de supervisión. La configuración de esta herramienta requiere mucho tiempo, incluso para desarrolladores altamente especializados.
Por último, hasta pequeños cambios en la interfaz de usuario pueden provocar errores en los guiones, lo que provoca falsas alertas y notificaciones. El simple hecho de cambiar el nombre de un botón significa que tiene que cambiar el código correspondiente para supervisarlo. La supervisión sintética está trabajando para aumentar su resiliencia y automatización con el fin de abordar estos obstáculos.
Las dos principales formas en las que los desarrolladores comprueban el funcionamiento de sus aplicaciones son la supervisión sintética y la supervisión de usuarios reales. Nos referimos a la supervisión de usuarios reales como RUM porque a menudo se abrevia dentro de la comunidad DevOps.
RUM es una forma de supervisión pasiva que rastrea tareas específicas de usuarios reales en lugar de simularlas. Las organizaciones pueden implementar RUM al implementar JavaScript en el código de su página web y rastrear a los clientes reales en el backend a medida que interactúan con la página. Es un excelente recurso para que las empresas comprendan el impacto a largo plazo de los diferentes errores dentro de su sistema. Uno de los principales problemas con RUM es que si los clientes no están usando su red, su sistema no puede supervisar la actividad.
La supervisión sintética es un tipo de supervisión activa que utiliza scripts para crear usuarios artificiales para detectar problemas dentro de su sistema. Este tipo de supervisión es una gran opción para las primeras fases de un proyecto, cuando una aplicación está aún en fase de desarrollo. La detección temprana de problemas en su código le ayuda a resolverlos más rápido para que no se conviertan después en problemas más importantes dentro de su infraestructura.
Instana se complace en anunciar que vamos a añadir la supervisión sintética a nuestras capacidades de supervisión del rendimiento de las aplicaciones (APM) y supervisión de API . Esta nueva característica ofrece una nueva perspectiva desde el exterior sobre la supervisión de la experiencia digital. Ahora podrá evaluar la cobertura de las pruebas con recomendaciones para más pruebas mediante el uso de sintéticos y topología. Pruebe nuestra plataforma de observabilidad de pila completa hoy mismo en Instana Sandbox.
Descubra la plataforma de observabilidad empresarial líder para nubes híbridas. Mejore la gestión del rendimiento de las aplicaciones y acelere los procesos de CI/CD sin importar dónde se encuentren las aplicaciones.
IBM Instana proporciona observabilidad en tiempo real que todos pueden utilizar. Proporciona un tiempo de obtención de valor rápido a la vez que verifica que su estrategia de observabilidad pueda seguir el ritmo de la complejidad dinámica de los entornos actuales y futuros. Desde dispositivos móviles hasta mainframe, Instana es compatible con más de 250 tecnologías y sigue creciendo.