La infraestructura de transporte, un término amplio que abarca las redes de instalaciones fijas que garantizan el transporte seguro de personas y mercancías, es una parte crítica de las economías modernas y prósperas. Algunos ejemplos de sistemas de transporte son las carreteras, los sistemas de transporte público, los aeropuertos, las estaciones de tren, las estaciones de autobuses, las terminales de ferry, los oleoductos y los almacenes. Las personas y las empresas dependen de las redes de transporte todos los días, pero ¿qué sucede cuando los activos críticos se rompen inesperadamente o, peor aún, cuando contaminan nuestro medioambiente tanto que amenazan nuestros recursos naturales?
En los últimos años, las interrupciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y las condiciones provocadas por el cambio climático han obstaculizado el desarrollo económico y han estimulado una inversión sin precedentes en infraestructuras de transporte. Las siguientes son solo algunas de las iniciativas de crecimiento económico que se están lanzando para construir y reconstruir activos vitales en Estados Unidos, Europa y Asia:
Pero no será suficiente simplemente reparar y reconstruir la infraestructura existente utilizando los mismos métodos y tecnologías con los que se construyeron en primer lugar. Para que estos proyectos de transporte sean realmente transformadores de manera que ayuden al mundo a recuperarse de la próxima pandemia y reduzcan nuestra dependencia de los combustibles fósiles, tendrán que construirse de forma más sostenible.
La huella de carbono del sector del transporte y su posterior contribución al cambio climático son innegables. Según la Agencia Internacional de la Energía (enlace externo a ibm.com), el sector del transporte representa el 21 %, o casi una cuarta parte, de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. El Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD) (enlace externo a ibm.com) atribuye el 64 % del consumo mundial de petróleo y el 27 % de todo el uso de energía a los servicios de transporte, así como el 23 % de las emisiones totales de C02 relacionadas con la energía en el mundo.
La mitigación del cambio climático requerirá importantes inversiones en infraestructuras de transporte sostenibles, no solo en Europa, Estados Unidos y China, sino también en los países en desarrollo, donde es necesario sustituir los equipos obsoletos o adaptarlos a los estándares modernos para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el clima de 2015. Pero la infraestructura de transporte sostenible no se trata solo de mejorar nuestro medio ambiente, sino que también es un buen negocio. Estos son algunos de los beneficios empresariales más comunes que la infraestructura de transporte sostenible produce para las empresas que realizan la inversión.
A medida que los impactos del cambio climático se sienten en más y más lugares del mundo, las organizaciones se enfrentan a regulaciones de salud y seguridad medioambiental (EHS) más estrictas. Al integrar la monitorización de EHS en sus programas de mantenimiento de activos, pueden autocontrolarse, monitorizar sus emisiones y garantizar que cumplen la normativa.
Las empresas modernas comprometidas con una infraestructura de transporte sostenible utilizan soluciones como la monitorización del rendimiento de los activos (APM) y la gestión de activos empresariales (EAM) para garantizar que sus activos funcionen de manera eficiente. EAM y APM, equipados con capacidades como la monitorización remota, ayudan a las organizaciones a medir constantemente el combustible que utilizan sus activos y garantizar que funcionan a niveles óptimos de forma que se minimice su impacto medioambiental.
Al cambiar de programas de mantenimiento anticuados, ineficaces, reactivos o de ejecución hasta el fallo, a programas de mantenimiento y fiabilidad de activos totalmente integrados, como el mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo, las organizaciones pueden monitorizar, gestionar y mantener sus activos de forma más eficaz de forma que faciliten la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos.
La infraestructura de transporte sostenible implementa programas de mantenimiento predictivo que permiten una gestión de activos, detectando y tratando los problemas antes de que resulten en costosos tiempos de inactividad de los activos. Ambas estrategias ayudan a las empresas a planificar mejor el mantenimiento y a evitar costosas paradas que pueden afectar a todo el negocio.
Al aprovechar las nuevas tecnologías y las buenas prácticas de todo el sector, las organizaciones están encontrando formas de construir una infraestructura de transporte más fuerte y resiliente. Estas son cinco buenas prácticas que les están ayudando a tener éxito.
Al planificar una iniciativa de transporte sostenible, es importante priorizar lo que su organización necesita junto con lo que es posible lograr con los recursos de los que dispone. Por ejemplo, aunque cambiar toda una flota de vehículos de reparto de combustibles fósiles a eléctricos puede ser un buen objetivo a largo plazo, puede requerir una inversión mayor de la que puede hacer en este momento. Convertir un porcentaje de su flota a energía eléctrica es un primer paso más realista. De esa manera, la organización tiene la oportunidad de resolver cualquier problema que surja antes de convertir toda la flota.
Hoy en día, en el sector del transporte, las organizaciones confían cada vez más en los enfoques EAM y APM para ayudarles a alcanzar sus objetivos de infraestructura de transporte sostenible. Las soluciones EAM y APM ayudan a mejorar los procesos de gestión del trabajo, los programas de mantenimiento, la planificación y programación, la gestión de la cadena de suministro y las condiciones de EHS.
Al igual que la gestión de activos, el mantenimiento de activos es también un área crítica que debe abordarse cuando se trata de incorporar la sostenibilidad en sus iniciativas de infraestructura de transporte. El mantenimiento preventivo es un enfoque que prescribe actividades de mantenimiento regulares para evitar fallos inesperados en los equipos que pueden provocar averías costosas e insostenibles. El mantenimiento predictivo lleva estas actividades un paso más allá al utilizar datos históricos y de fallos sobre el activo para predecir cuándo podría tener un problema. Ambos enfoques ayudan a crear una infraestructura más sostenible que su predecesor, el mantenimiento hasta el fallo, porque se anticipan de forma proactiva y ayudan a resolver los problemas de mantenimiento antes de que provoquen fallos en los equipos.
Con todo, desde válvulas y vehículos conectados por sensores y sistemas a través del Internet de las cosas (IoT), las organizaciones pueden incorporar análisis avanzados e inteligencia artificial (IA) en sus estrategias de EAM y APM. Los instrumentos de activos complejos como depósitos de combustible, velocímetros y motores recopilan datos y los analizan mediante IA. Esto ayuda a garantizar que los activos funcionen de manera óptima y con un impacto ambiental mínimo.
Un gemelo digital es una representación virtual de un activo que permite a los stakeholders realizar pruebas utilizando simulaciones que muestran cómo le irá al activo en un conjunto de condiciones o en el entorno en el que operará. Los ingenieros que trabajan en proyectos de infraestructura de transporte utilizan gemelos digitales con frecuencia para evaluar cómo reaccionarán una variedad de activos como edificios, puentes, turbinas de reacción, automóviles y aviones cuando se sometan a ciertas condiciones, como una tormenta, inundaciones o altas temperaturas.
La infraestructura de transporte da soporte a una amplia variedad de sectores y necesidades. Desde las terminales de autobuses y trenes de pasajeros en las que los viajeros se encuentran cada mañana, hasta los aeropuertos, las terminales de mercancías y las redes de transporte marítimo concurridas que impulsan el comercio mundial, es difícil imaginar el mundo en el que vivimos sin él. La infraestructura de transporte sostenible ayuda a que las estructuras y redes funcionen a niveles óptimos para que todos y todo lleguen a donde van con un impacto mínimo en el medio ambiente.
He aquí dos ejemplos de infraestructura de transporte sostenible en dos sectores.
Los aeropuertos son colmenas de actividad con millones de personas que dependen de ellos cada día para un transporte rápido y seguro. Los sistemas de mantenimiento de los aeropuertos garantizan que los activos críticos, como los equipos de seguridad, las pasarelas, los ascensores, el aire acondicionado, el agua y el alcantarillado, funcionen correctamente. Pero muchos aeropuertos se construyeron hace décadas y sus equipos de mantenimiento aún dependen de tecnologías y flujos de trabajo obsoletos e ineficientes para mantenerlos en funcionamiento. Para que los aeropuertos sean más modernos, resilientes y sostenibles, los stakeholders están añadiendo nuevas tecnologías y capacidades.
Las herramientas de IA e IoT permiten a los gestores de mantenimiento monitorizar el estado y el rendimiento de sus activos en tiempo real. También ayudan a garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad que mantienen a los viajeros seguros y mejoran los procesos de mantenimiento ineficientes. Al reemplazar el correo electrónico y otras formas heredadas de comunicación con aplicaciones móviles rápidas y sencillas, los trabajadores pueden comunicarse mejor entre sí en el terreno, priorizar las órdenes de trabajo y gestionar los recursos en un entorno complejo y exigente.
Según el Instituto de Tecnología de Massachusetts (enlace externo a ibm.com), el transporte y el almacenamiento de mercancías representan el 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Para reducir ese número, los stakeholders están buscando formas de incorporar más sostenibilidad a la infraestructura de la industria.
En primer lugar, necesitan optimizar la eficiencia del combustible y los programas de mantenimiento de los vehículos utilizados en el transporte de mercancías. Cada activo que posee una empresa de transporte tiene un ciclo de vida específico que incluye su instalación, mantenimiento y sustitución. Estas actividades contribuyen a la huella de carbono del activo, por lo que cuanto más se puedan reducir, menor será la huella de carbono general del activo. Por ejemplo, si un camión de reparto o un barco que transporta mercancías se avería a mitad de camino, los técnicos enviados a repararlo utilizarán combustible para ir y volver, lo que aumenta la huella de carbono del barco.
Al implementar estrategias de EAM y APM para alargar los ciclos de vida de los activos y realizar un mantenimiento preventivo y predictivo, los transportistas de mercancías están haciendo que su negocio sea más sostenible y eficiente en el consumo de combustible, garantizando que cumplen con las regulaciones de EHS de los países en los que operan.
Las organizaciones que buscan mejorar su práctica de gestión de activos de infraestructura de transporte tienen muchas soluciones para elegir. A la hora de identificar la adecuada para sus necesidades, deben dar prioridad a las plataformas que combinen un sólido conjunto de ofertas tecnológicas con buenas prácticas históricas.
IBM® Maximo Application Suite es una solución integrada de gestión de activos y fiabilidad que ayuda específicamente a las organizaciones a monitorizar, gestionar y mantener sus activos de infraestructura de transporte, incluida la optimización de su productividad y la implementación de capacidades de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo.
Optimice los flujos de trabajo y la productividad de los activos de transporte con un conjunto completo de gestión de activos para operaciones, mantenimiento, monitorización, calidad y fiabilidad.
Cree cadenas de suministro sostenibles con IA que protejan su empresa de cara al futuro y mejoren la transparencia y la experiencia de empleados y clientes.
Mejore la experiencia del cliente, impulse los ingresos y aumente la eficiencia operativa con tecnología punta en el sector del transporte.
