La huella de carbono del sector del transporte y su posterior contribución al cambio climático son innegables. Según la Agencia Internacional de la Energía (enlace externo a ibm.com), el sector del transporte representa el 21 %, o casi una cuarta parte, de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. El Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD) (enlace externo a ibm.com) atribuye el 64 % del consumo mundial de petróleo y el 27 % de todo el uso de energía a los servicios de transporte, así como el 23 % de las emisiones totales de C02 relacionadas con la energía en el mundo.

La mitigación del cambio climático requerirá importantes inversiones en infraestructuras de transporte sostenibles, no solo en Europa, Estados Unidos y China, sino también en los países en desarrollo, donde es necesario sustituir los equipos obsoletos o adaptarlos a los estándares modernos para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el clima de 2015. Pero la infraestructura de transporte sostenible no se trata solo de mejorar nuestro medio ambiente, sino que también es un buen negocio. Estos son algunos de los beneficios empresariales más comunes que la infraestructura de transporte sostenible produce para las empresas que realizan la inversión.

Mejor cumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad medioambiental (EHS)

A medida que los impactos del cambio climático se sienten en más y más lugares del mundo, las organizaciones se enfrentan a regulaciones de salud y seguridad medioambiental (EHS) más estrictas. Al integrar la monitorización de EHS en sus programas de mantenimiento de activos, pueden autocontrolarse, monitorizar sus emisiones y garantizar que cumplen la normativa.

Menores costes de combustible

Las empresas modernas comprometidas con una infraestructura de transporte sostenible utilizan soluciones como la monitorización del rendimiento de los activos (APM) y la gestión de activos empresariales (EAM) para garantizar que sus activos funcionen de manera eficiente. EAM y APM, equipados con capacidades como la monitorización remota, ayudan a las organizaciones a medir constantemente el combustible que utilizan sus activos y garantizar que funcionan a niveles óptimos de forma que se minimice su impacto medioambiental.

Procedimientos de mantenimiento más fiables y eficientes

Al cambiar de programas de mantenimiento anticuados, ineficaces, reactivos o de ejecución hasta el fallo, a programas de mantenimiento y fiabilidad de activos totalmente integrados, como el mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo, las organizaciones pueden monitorizar, gestionar y mantener sus activos de forma más eficaz de forma que faciliten la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos.

Mayor disponibilidad de activos, mejor rendimiento de los activos y mayor vida útil de los activos

La infraestructura de transporte sostenible implementa programas de mantenimiento predictivo que permiten una gestión de activos, detectando y tratando los problemas antes de que resulten en costosos tiempos de inactividad de los activos. Ambas estrategias ayudan a las empresas a planificar mejor el mantenimiento y a evitar costosas paradas que pueden afectar a todo el negocio.