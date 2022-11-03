¿Qué es la sostenibilidad de la cadena de suministro?

Cuando su equipo de abastecimiento elige qué comprar y a quién comprar, ¿está seleccionando proveedores que comparten los mismos valores sociales que su marca?

Cuando sus plantas de fabricación producen bienes, ¿minimizan los residuos y utilizan eficazmente recursos finitos?

Al tramitar los pedidos de los clientes, ¿sabe cómo afectan al medioambiente sus decisiones de embalaje y envío?

Si no ha pensado en estas preguntas, ahora es el momento de empezar. Sus clientes, empleados y accionistas quieren saber que tiene un plan para abordar la sostenibilidad de la cadena de suministro.

La sostenibilidad de la cadena de suministro es definida como la incorporación de consideraciones medioambientales, sociales o de gobierno corporativo a medida que las materias primas son obtenidas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Pero la cadena de suministro no termina cuando el producto llega al mercado, y tampoco la sostenibilidad de la cadena de suministro. Tenemos que planificar y ejecutar estrategias de reutilización/reciclaje/retirada. Un aspecto importante de la sostenibilidad de la cadena de suministro es que apoya una economía circular.

En este blog, exploraremos las buenas prácticas que impulsan la cadena de suministro sostenibles. Esto incluye reducir los residuos y crear eficiencias que reduzcan el consumo de recursos y también puedan reducir los costes, con el objetivo final de preservar las condiciones para apoyar a las generaciones futuras.