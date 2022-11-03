¿Qué es la sostenibilidad de la cadena de suministro?

Cuando su equipo de abastecimiento elige qué comprar y a quién comprar, ¿está seleccionando proveedores que comparten los mismos valores sociales que su marca?
Cuando sus plantas de fabricación producen bienes, ¿minimizan los residuos y utilizan eficazmente recursos finitos?
Al tramitar los pedidos de los clientes, ¿sabe cómo afectan al medioambiente sus decisiones de embalaje y envío?
Si no ha pensado en estas preguntas, ahora es el momento de empezar. Sus clientes, empleados y accionistas quieren saber que tiene un plan para abordar la sostenibilidad de la cadena de suministro.
La sostenibilidad de la cadena de suministro es definida como la incorporación de consideraciones medioambientales, sociales o de gobierno corporativo a medida que las materias primas son obtenidas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Pero la cadena de suministro no termina cuando el producto llega al mercado, y tampoco la sostenibilidad de la cadena de suministro. Tenemos que planificar y ejecutar estrategias de reutilización/reciclaje/retirada. Un aspecto importante de la sostenibilidad de la cadena de suministro es que apoya una economía circular.
En este blog, exploraremos las buenas prácticas que impulsan la cadena de suministro sostenibles. Esto incluye reducir los residuos y crear eficiencias que reduzcan el consumo de recursos y también puedan reducir los costes, con el objetivo final de preservar las condiciones para apoyar a las generaciones futuras.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La planificación teniendo en cuenta la sostenibilidad de la cadena de suministro cumple con el triple resultado final: las personas, los beneficios y el planeta:
Los principales stakeholders esperan cada vez más que las marcas que compran y apoyan aborden los problemas de sostenibilidad.
No es de extrañar que el 57 % de los CEO identifiquen un ROI y unos beneficios económicos poco claros como uno de los principales retos. En una entrevista reciente con IBM, Guy Cormier, CEO de Desjardins Group, dice: "Todo comienza con el CEO. Estoy totalmente convencido de que todo empieza desde arriba en lo que respecta al cambio climático y los criterios ESG. No se puede fingir, especialmente con los empleados más jóvenes". Estas son algunas de las razones por las que la sostenibilidad es un diferenciador que puede aumentar los ingresos y los beneficios:
Dados los limitados recursos medioambientales del mundo, la "circularidad" está estrechamente asociada a la sostenibilidad. El informe Comercio sostenible de recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente aborda la economía circular: "El concepto se basa en la caracterización del mundo como una red de redes fundamentalmente interconectadas e interdependientes, en la que se logra una mayor eficiencia mediante el cierre, la ampliación y la reducción de los ciclos de los materiales". Esto contrasta con el modelo lineal tradicional de producir-consumir-descartar. En un modelo circular, los recursos se mantienen en su valor más alto posible". Una cadena de suministro sostenible apoya una economía circular cuando se alinea con estos valores:
Los líderes de la cadena de suministro pueden impulsar resultados a corto plazo reduciendo el alcance de sus esfuerzos de sostenibilidad de la cadena de suministro a un enfoque ambiental. Estas son solo cuatro áreas a explorar para una cadena de suministro más ecológica:
En la cadena de suministro, hablamos del concepto de "planificar, fabricar y entregar". A medida que los líderes de la cadena de suministro establecen objetivos a largo plazo, es esencial centrarse en la planificación de productos y los elementos que puede cambiar con el tiempo para una cadena de suministro más sostenible.
Las empresas se enfrentan a la presión de aumentar la sostenibilidad de la cadena de suministro, y los beneficios finales son reales. Seguir las mejores prácticas le ayudará a desarrollar un plan que identifique a los participantes clave, establezca objetivos a corto y largo plazo, fije un calendario, asigne fondos, implemente flujos de trabajo inteligentes y soluciones digitales para transformar los procesos, y mida el progreso.
Nunca ha sido más importante comenzar su viaje hacia la sostenibilidad de la cadena de suministro. IBM sabe lo que se necesita para crear cadenas de suministro más sostenibles, transparentes y socialmente conscientes.
Considere las siguientes soluciones para ayudarle en su camino:
Descubra cómo convertir los conocimientos sobre sostenibilidad en acción y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Descubra cómo los usuarios de IBM Turbonomic lograron una TI sostenible y redujeron su huella medioambiental al tiempo que garantizaban el rendimiento de las aplicaciones.
Descubra cómo IBM Maximo puede ayudar a optimizar el valor de los activos a lo largo del ciclo de vida.
Descubra cómo los ejecutivos de sostenibilidad y los líderes del cero neto consiguen cumplir con la CSRD.
Descubra cómo las organizaciones pueden establecer y alcanzar objetivos claros de sostenibilidad que ofrezcan una ventaja competitiva.
Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic.
Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.
Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.