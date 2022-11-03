Etiquetas
¿Qué es la sostenibilidad de la cadena de suministro?

Vista aérea de plantas solares

Cuando su equipo de abastecimiento elige qué comprar y a quién comprar, ¿está seleccionando proveedores que comparten los mismos valores sociales que su marca?

Cuando sus plantas de fabricación producen bienes, ¿minimizan los residuos y utilizan eficazmente recursos finitos?

Al tramitar los pedidos de los clientes, ¿sabe cómo afectan al medioambiente sus decisiones de embalaje y envío?

Si no ha pensado en estas preguntas, ahora es el momento de empezar. Sus clientes, empleados y accionistas quieren saber que tiene un plan para abordar la sostenibilidad de la cadena de suministro.

La sostenibilidad de la cadena de suministro es definida como la incorporación de consideraciones medioambientales, sociales o de gobierno corporativo a medida que las materias primas son obtenidas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Pero la cadena de suministro no termina cuando el producto llega al mercado, y tampoco la sostenibilidad de la cadena de suministro. Tenemos que planificar y ejecutar estrategias de reutilización/reciclaje/retirada. Un aspecto importante de la sostenibilidad de la cadena de suministro es que apoya una economía circular.

En este blog, exploraremos las buenas prácticas que impulsan la cadena de suministro sostenibles. Esto incluye reducir los residuos y crear eficiencias que reduzcan el consumo de recursos y también puedan reducir los costes, con el objetivo final de preservar las condiciones para apoyar a las generaciones futuras.

¿Por qué es importante la sostenibilidad de la cadena de suministro?

La planificación teniendo en cuenta la sostenibilidad de la cadena de suministro cumple con el triple resultado final: las personas, los beneficios y el planeta:

Personas

Los principales stakeholders esperan cada vez más que las marcas que compran y apoyan aborden los problemas de sostenibilidad.

  • Investigación del consumidor: un estudio reciente de IBM descubrió que casi el 80 % de los consumidores indican que la sostenibilidad es importante para ellos, y el 60 % están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para reducir el impacto ambiental. Además, el 93 % de los consumidores mundiales afirma que la COVID-19 influyó en sus opiniones sobre la sostenibilidad.
  • Contratación y retención de empleados: en un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, el 69 % de los encuestados afirman que es más probable que acepte un trabajo en una organización que considera sostenible desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, solo el 20 % de los CEO afirman que sus esfuerzos en materia de sostenibilidad les ayudan a captar talento.
  • Inversores: a partir de 2022, el valor de la inversión sostenible en los principales mercados financieros ha crecido un 1 % en los últimos dos años. A medida que la adopción de la inversión sostenible crece exponencialmente, existe la necesidad de un lenguaje común para identificar las oportunidades de inversión ecológica. Junto con un lenguaje común, los datos y las soluciones son esenciales para un futuro cero neto.

Ganancias

No es de extrañar que el 57 % de los CEO identifiquen un ROI y unos beneficios económicos poco claros como uno de los principales retos. En una entrevista reciente con IBM, Guy Cormier, CEO de Desjardins Group, dice: "Todo comienza con el CEO. Estoy totalmente convencido de que todo empieza desde arriba en lo que respecta al cambio climático y los criterios ESG. No se puede fingir, especialmente con los empleados más jóvenes". Estas son algunas de las razones por las que la sostenibilidad es un diferenciador que puede aumentar los ingresos y los beneficios:

  • Diferencie su marca: en los últimos 12 meses, ciertos valores de marca se han vuelto más importantes a la hora de decidir comprar de forma sostenible o ética en algunas categorías. Los envases sostenibles obtienen una alta puntuación a la hora de comprar alimentos, mientras que los consumidores valoran la reducción de residuos y la huella de carbono de un producto a la hora de comprar electrodomésticos grandes.
  • Alinee su liderazgo con los objetivos ESG para reducir los residuos y adopte principios lean que reduzcan los costes: en un estudio de 2022, el Foro Económico Mundial descubrió que las empresas están estableciendo objetivos más agresivos para la sostenibilidad de la cadena de suministro que antes, reconociendo los efectos sobre la competitividad y vinculando los objetivos de sostenibilidad al rendimiento salarial de los altos ejecutivos. Muchos están trabajando con proveedores de manera estratégica, incluso en temas como la reducción de emisiones y la inclusión socioeconómica. Las alianzas de sectores han sido importantes durante mucho tiempo; algunas empresas ahora también buscan atraer el espíritu empresarial a través de programas de incubadoras que ofrecen soluciones de sostenibilidad de la cadena de suministro basadas en el lugar.

Planeta

Dados los limitados recursos medioambientales del mundo, la "circularidad" está estrechamente asociada a la sostenibilidad. El informe Comercio sostenible de recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente aborda la economía circular: "El concepto se basa en la caracterización del mundo como una red de redes fundamentalmente interconectadas e interdependientes, en la que se logra una mayor eficiencia mediante el cierre, la ampliación y la reducción de los ciclos de los materiales". Esto contrasta con el modelo lineal tradicional de producir-consumir-descartar. En un modelo circular, los recursos se mantienen en su valor más alto posible". Una cadena de suministro sostenible apoya una economía circular cuando se alinea con estos valores:

  • Reducir mediante el diseño: la reducción de la cantidad de material utilizado (especialmente la materia prima) debe ser un principio rector general desde las primeras etapas del diseño de productos y servicios.
  • Reparar, reacondicionar y remanufacturar desde la perspectiva del intermediario entre el usuario y la empresa.
  • Reutilizar y reciclar desde una perspectiva de empresa a empresa.
Cómo empezar con la sostenibilidad de la cadena de suministro

Los líderes de la cadena de suministro pueden impulsar resultados a corto plazo reduciendo el alcance de sus esfuerzos de sostenibilidad de la cadena de suministro a un enfoque ambiental. Estas son solo cuatro áreas a explorar para una cadena de suministro más ecológica:

  • Envíos: como sabemos que los consumidores valoran las marcas que dan prioridad a la sostenibilidad, es importante capacitar a los clientes para que tomen decisiones respetuosas con el medio ambiente. ¿Realmente necesitan ese pedido al día siguiente, o es suficiente con tres o cinco días? ¿Pueden esperar hasta que todos los artículos de un pedido estén disponibles para recibir todo en un solo envío, o necesitan cada artículo lo antes posible? Muéstreles las ventajas y desventajas de una opción de envío "ecológica" en el momento de la compra. Los proveedores de transporte y logística de terceros también pueden proporcionar análisis y opciones similares a sus clientes B2B.
  • Posicionamiento del inventario: la visibilidad en toda su red le permite optimizar el cumplimiento de cada pedido. Además, puede colocar deliberadamente el inventario más cerca del consumidor para ofrecer lo mejor de ambos mundos: mayor disponibilidad y menores emisiones.
  • Envases: cambie la combinación de envases de productos para reflejar los cambios en los patrones de compra. Menos tráfico peatonal en las tiendas significa menos necesidad de envases caros. Puede tener la oportunidad de reducir las pantallas elaboradas y las protecciones en la tienda contra la manipulación. A medida que los pedidos en línea y la recogida o el envío desde el almacenar son cada vez más frecuentes, incluya varios artículos en un solo paquete para reducir los residuos y los costes.
  • Devoluciones: reduzca los residuos y proteja los resultados finales volviendo a comercializar rápidamente los productos devueltos. Esto reduce la gran cantidad de productos devueltos que van a los vertederos cada año solo en EE. UU. y una pérdida de 309 000 millones de dólares en valor de los productos devueltos a los minoristas.

Oportunidades a largo plazo para la sostenibilidad de la cadena de suministro

En la cadena de suministro, hablamos del concepto de "planificar, fabricar y entregar". A medida que los líderes de la cadena de suministro establecen objetivos a largo plazo, es esencial centrarse en la planificación de productos y los elementos que puede cambiar con el tiempo para una cadena de suministro más sostenible.

  • Materiales: busque oportunidades para utilizar materiales reciclados en la fabricación de productos, como hace Patagonia, o siga el ejemplo de Parker Hannifin y evite el uso de materiales que sean perjudiciales para el medio ambiente. Innovaciones como la alternativa plástica biodegradable de Newlight Technologies desbloquean nuevas opciones sostenibles.
  • Proveedores: construya su propio ecosistema de socios viable y sostenible. Diseñe modelos de negocio y gobierno que reflejen valores compartidos, como The North Face con su material Futurelight.
  • Envases: replantee los envases haciendo hincapié en minimizar la cantidad y el tipo de residuos y la facilidad con la que se pueden reciclar. Nespresso es un gran ejemplo, incluye una bolsa de reciclaje con envíos de cápsulas de café.
  • Modelos circulares: minimice el impacto medioambiental de los productos y maximice la recirculación de materiales que vuelven a utilizarse mediante la reventa de devoluciones como el programa de devolución Eileen Fisher Renew. También puede reutilizar componentes y reciclar todo el producto o elementos, como Plastic Bank, y reparar o mantener productos como parte de una garantía de por vida, como Coach.
  • Nuevos modelos de ingresos: explore modelos de arrendamiento o "producto como servicio" para todo, desde equipos de recreación como ofrece REI, hasta muebles de oficina, iluminación y moda para ocasiones especiales.

Buenas prácticas de sostenibilidad de la cadena de suministro

Las empresas se enfrentan a la presión de aumentar la sostenibilidad de la cadena de suministro, y los beneficios finales son reales. Seguir las mejores prácticas le ayudará a desarrollar un plan que identifique a los participantes clave, establezca objetivos a corto y largo plazo, fije un calendario, asigne fondos, implemente flujos de trabajo inteligentes y soluciones digitales para transformar los procesos, y mida el progreso.

  • Punto de partida: comprenda sus propias operaciones y cadena de suministro y su impacto en el medio ambiente.
  • Educar: descubra los estándares de sus pares y los cambios en el sector. Conozca los objetivos de desarrollo sostenible, la legislación, las normativas y las fuentes de información relevantes para su sector.
  • Comparar: dado que se trata de un proceso colaborativo, encontrar compañeros relevantes, intercambiar aprendizajes y objetivos, y trabajar juntos para desarrollar prácticas.
  • Establecer BHAG: establezca metas grandes, ambiciosas y audaces (BHAG). Declárelas y luche por alcanzarlas sin miedo al fracaso. Aspire al aprendizaje y al progreso.
  • Medir: utilice software y listas de comprobación para auditar y medir los resultados con respecto a los objetivos. Publique los resultados a intervalos regulares.
  • Comunicar: los stakeholders valoran mucho la sostenibilidad de la cadena de suministro, por lo que el equipo directivo debe asumir la responsabilidad de comunicar la misión, defender los programas, involucrar a los empleados y compartir los progresos y los aprendizajes.
  • Revisar: la sostenibilidad es un viaje. Alcance objetivos y establezca otros nuevos que continúen estirando la cadena de valor para alcanzar nuevas alturas.

Soluciones para la sostenibilidad de la cadena de suministro

Nunca ha sido más importante comenzar su viaje hacia la sostenibilidad de la cadena de suministro. IBM sabe lo que se necesita para crear cadenas de suministro más sostenibles, transparentes y socialmente conscientes.

Considere las siguientes soluciones para ayudarle en su camino:

  • Una plataforma de cumplimiento inteligente capaz de realizar logística inversa para acelerar el proceso de clasificación de devoluciones, recomercialización de productos y seguimiento del ciclo de vida de las reparaciones, reduciendo los residuos y el impacto medioambiental de los productos devueltos.
  • Ofrezca opciones de envío más ecológicas con un motor analítico con IA que mejora y amplía los sistemas de gestión de pedidos existentes, equilibrando los costes de cumplimiento con el servicio.
  • Una torre de control que proporciona visibilidad integral del inventario para tomar decisiones más informadas, aprovechando los datos de terceros para detectar rápidamente eventos que podrían afectar al inventario, para que pueda reducir el desperdicio y optimizar los resultados.
  • Una red empresarial multiempresa que le permite interactuar rápidamente con 800 000 socios comerciales preconectados. Habilitado con blockchain, potencia la transparencia y la confianza en todo el ecosistema de la cadena de suministro.
  • Una plataforma blockchain para que pueda crear su propio ecosistema con socios de confianza de la cadena de suministro y autenticar el origen, la sostenibilidad y la integridad de los productos a medida que viajan a través de la cadena de valor.
  • Para evolucionar la planificación y los procesos de la cadena de suministro para abordar los objetivos y expectativas de sostenibilidad, integre flujos de trabajo inteligentes que apliquen estratégicamente tecnologías como la IA y blockchain en la cadena de suministro.
 
