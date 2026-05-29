¿Qué es la gestión de piezas de repuesto?

El objetivo del proceso de piezas es optimizar las iniciativas de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) minimizando el tiempo de inactividad y los plazos de entrega innecesarios, automatizando las prácticas de seguimiento y aumentando la eficiencia general. El proceso difiere del de la gestión de activos, que es un sistema exclusivo de los equipos y suministros que la empresa necesita para funcionar.

Se prevé que el mercado de gestión de repuestos crezca significativamente para 2030. MarketsandMarkets, una consultora global de investigación de mercados, afirmó que se prevé que el mercado alcance los 1,82 millones de USD para 2030 desde 1,02 millones en 2025. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 12 %.

La gestión de piezas no se basa solo en la gestión del inventario o en el mantenimiento de los niveles de existencias. Es un proceso de gestión esencial que ayuda a las empresas a mantener la fiabilidad del sistema y a ser más rentables. Las nuevas soluciones utilizan inteligencia artificial (IA) para la previsión y la predicción del uso, lo que permite tomar decisiones de compra más informadas y en tiempo real, así como una estrategia de optimización de piezas de repuesto para MRO más eficaz.