¿Qué es la gestión de piezas de repuesto?

La gestión de repuestos es el proceso paso a paso de gestionar el inventario de repuestos de una organización. Es un proceso sistemático que implica planificar, adquirir, almacenar, rastrear y distribuir componentes, lo que ayuda a garantizar que las piezas correctas estén disponibles en el momento adecuado.
El objetivo del proceso de piezas es optimizar las iniciativas de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) minimizando el tiempo de inactividad y los plazos de entrega innecesarios, automatizando las prácticas de seguimiento y aumentando la eficiencia general. El proceso difiere del de la gestión de activos, que es un sistema exclusivo de los equipos y suministros que la empresa necesita para funcionar.
Se prevé que el mercado de gestión de repuestos crezca significativamente para 2030. MarketsandMarkets, una consultora global de investigación de mercados, afirmó que se prevé que el mercado alcance los 1,82 millones de USD para 2030 desde 1,02 millones en 2025. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 12 %.
La gestión de piezas no se basa solo en la gestión del inventario o en el mantenimiento de los niveles de existencias. Es un proceso de gestión esencial que ayuda a las empresas a mantener la fiabilidad del sistema y a ser más rentables. Las nuevas soluciones utilizan inteligencia artificial (IA) para la previsión y la predicción del uso, lo que permite tomar decisiones de compra más informadas y en tiempo real, así como una estrategia de optimización de piezas de repuesto para MRO más eficaz.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think, que se entrega dos veces por semana. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Considera un caso en el que el departamento de operaciones tiene una avería y necesita una pieza de repuesto que no está fácilmente disponible y que estará en pedido pendiente durante semanas. El resultado son tiempos de inactividad de los equipos, costosos desabastecimientos y problemas de calidad.
El costoso tiempo de inactividad es una de las principales razones por las que una gestión eficaz de repuestos es esencial. De hecho, más de 6 de cada 10 fabricantes sufrieron un tiempo de inactividad no planificado el año pasado.
Este es el motivo por el que entender el papel fundamental de las piezas de repuesto en toda la cadena de suministro de MRO e implementar los procesos de mantenimiento preventivo es fundamental. Por separado, pero igual de importante, la gestión de piezas de repuesto puede afectar a la satisfacción del cliente, al cumplimiento de la normativa y a la continuidad operativa.
La gestión de piezas de repuesto también desempeña un papel crucial en las operaciones de la organización. Es un proceso que requiere un equipo de mantenimiento dispuesto a colaborar y operar en todos los departamentos. Al implementar prácticas sólidas de gestión de equipos y piezas de repuesto, las organizaciones pueden lograr una gran eficiencia operativa y alcanzar objetivos organizativos más amplios
La gestión de piezas de repuesto tiene varios elementos centrales a considerar antes de la implementación.
Una empresa debe determinar la cantidad de pieza de repuesto que puede almacenar y, al mismo tiempo, mantener niveles de inventario estratégicos. Esta decisión exige que los equipos de mantenimiento sopesen los riesgos de la falta de existencias frente a los costes de almacenamiento.
Una empresa deberá establecer niveles mínimos y máximos de stock y puntos automáticos de reordenación que activen las compras. Implemente un sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS) o un software de gestión de activos empresariales (EAM) para gestionar las operaciones de mantenimiento y obtener visibilidad de los niveles de inventario.
Una relación sólida con los vendedores y proveedores será crítica para el negocio. Negocie condiciones que ayuden a reducir los plazos de entrega, evite el exceso de existencias y proporcione opciones de abastecimiento de respaldo que tengan en cuenta el precio.
Una buena relación de trabajo será importante cuando surjan problemas en la cadena de suministro y las líneas abiertas de comunicación sean la única forma de mantener el sistema en movimiento.
Un análisis de los datos históricos de uso es un paso clave para prever las piezas de repuesto y anticipar las necesidades. Al revisar los datos y métricas históricos, los gestores de inventario pueden prever las compras y tener en cuenta los plazos de entrega de los proveedores para alinearlos con las necesidades reales de mantenimiento.
Utiliza herramientas impulsadas por IA para automatizar la recogida de datos mediante la integración de hojas de cálculo y facilitar el mantenimiento preventivo y predictivo.
La organización de las piezas de repuesto críticas dependerá del sector. En la industria de la automoción, especialmente, la categorización de las piezas en componentes críticos y menos críticos es esencial para gestionar la producción y el riesgo operativo de averías.
Un sector con piezas más grandes o más críticas podría requerir mayor prioridad de almacenamiento para evitar interrupciones graves o escasez.
Una convención de nomenclatura y números de pieza estandarizados ayudará a los equipos de inventario a buscar, localizar y rastrear piezas.
Un enfoque común es el análisis ABC, que categoriza las piezas en función del valor de consumo. Por ejemplo, A representa un valor alto, B un valor medio y C un valor bajo. Otro enfoque consiste en clasificar las piezas como críticas o no críticas, lo que se realiza mediante una auditoría de «criticidad de repuestos».
Las piezas de repuesto se clasifican de muchas maneras según el sector. Algunos de los tipos más comunes son los siguientes:
La gestión de piezas de recambio es un proceso que requiere un enfoque estructurado, desde las compras hasta la gestión del inventario y la implementación. El proceso sigue una pieza de repuesto a lo largo de todo su ciclo de vida.
La gestión de piezas de recambio no está exenta de desafíos. Algunos de los principales desafíos se pueden superar con un enfoque más estratégico y una planificación del mantenimiento preventiva.
Un desafío importante en la gestión de piezas de repuesto es la mala calidad de los datos, lo que conduce a un inventario inexacto. Los problemas comunes incluyen nombres inconsistentes, entradas duplicadas y entradas con detalles faltantes.
La solución: los equipos deben mantener una lista de materiales (BOM) precisa que registre todos los materiales y componentes necesarios para un producto. La lista de materiales debe actualizarse en tiempo real para hacer un seguimiento de los costes. Sirve como un plan para los equipos de mantenimiento, ayudando a garantizar la precisión de la entrada de datos y un control eficiente del inventario.
Almacenar el número "correcto" de piezas de repuesto es un desafío común entre las organizaciones. El espacio de almacenamiento es valioso y el exceso de existencias no solo no solo afecta al espacio físico, sino que también inmoviliza capital. Los desabastecimientos frecuentes tampoco son deseables, lo que provoca tiempos de inactividad y gastos excesivos en compras de emergencia.
La solución: la organización debe pasar de confiar en que el proveedor dirija el inventario a un enfoque de inventario centrado en la fiabilidad. Integre la gestión de piezas de repuesto en la estrategia de fiabilidad más amplia y establezca reglas definidas de existencias y no existencias.
Este problema es similar al problema de los datos inexactos y se debe a un seguimiento y una categorización inconsistentes de las piezas de repuesto. La ausencia de un proceso estandarizado o una convención de nombres para piezas de repuesto genera confusión sobre la disponibilidad y ubicación de las piezas.
La solución: se debe establecer un sistema de categorización sencillo en función de los factores más importantes de la organización. Algunas formas más comunes son en parte la criticidad, el uso y la variabilidad de la demanda.
La implementación de un sistema de gestión de piezas de repuesto requiere un esfuerzo significativo y la colaboración entre departamentos. Hay algunas prácticas importantes a tener en cuenta al integrar un nuevo proceso de gestión de piezas:
El camino claro a seguir para la gestión de piezas de recambio es el mantenimiento predictivo con IA. El enfoque tradicional del análisis de inventario y el mantenimiento de piezas de repuesto es unidimensional y no tiene en cuenta la estacionalidad, las campañas de producción y las interrupciones de la cadena de suministro. Los modelos de IA ahora pueden analizar los patrones de consumo y la variabilidad de los plazos de entrega, lo que permite un mantenimiento predictivo más inteligente y más perspectivas procesables.
Por otra parte, la gestión del inventario mediante IA y la fabricación bajo demanda son modelos emergentes que están ganando popularidad en las organizaciones. Las empresas se están apoyando en herramientas digitales como la impresión 3D y el mecanizado por control numérico (CNC) para fabricar productos solo después de realizar un pedido. Este enfoque permite reducir al mínimo los costes de inventario y ofrecer productos únicos y personalizados.
Un momento crucial para el sector de las piezas de recambio fue la pandemia de la COVID-19, que reveló la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales. Incluso ahora, muchos años después, las organizaciones se están replanteando la forma en que abordan el abastecimiento de piezas de repuesto. La estrategia para la gestión de repuestos ya no es solo un problema interno de inventario, ya que debe tener en cuenta múltiples factores externos. Este cambio está trasladando la gestión de piezas de repuesto de un proceso de almacén a una consideración empresarial más amplia en toda la organización.
Explore cómo las organizaciones utilizan la IA, la nube y las estrategias de datos para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y construir una base resistente para el crecimiento futuro.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM® Maximo para gestionar su flota de activos.
Explore IBM® Maximo Application Suite, una solución unificada para la gestión del ciclo de vida de los activos, en menos de diez minutos, eligiendo la ruta que prefiera.
Evalúe las soluciones de gestión de activos empresariales basadas en IA y elija al proveedor adecuado para reducir el tiempo de inactividad, satisfacer las necesidades de cumplimiento y maximizar el retorno de la inversión (ROI).
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Gestione, mantenga y optimice sus activos con automatización y perspectivas con IA.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Convierta los objetivos de sostenibilidad en acciones con la estrategia y la transformación con IA.