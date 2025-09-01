¿Qué es la monitorización de servidores?

Consiste en sistemas de monitorización que recopilan y analizan métricas (por ejemplo, uso de CPU, consumo de memoria, espacio en disco) en entornos físicos, virtuales y basados en la nube.

Según la Hourly Cost of Downtime Survey de ITIC, el 97 % de las grandes empresas informan que, de media, una sola hora de tiempo de inactividad del servidor al año cuesta a su empresa más de 100 000 USD. El 41 % de los encuestados informaron de costes de entre un millón y más de cinco millones de dólares por hora1. Esto hace que la monitorización de servidores sea esencial para lograr experiencias de usuario (UX) óptimas y resultados empresariales generales.

Las organizaciones confían en la monitorización de servidores para detectar problemas a tiempo, optimizar los recursos y mantener una alta disponibilidad. A medida que la infraestructura de TI se vuelve cada vez más compleja, involucrando entornos de cloud híbrido y arquitecturas distribuidas, la supervisión eficaz ayuda a los equipos de TI a mantener operaciones fiables y evitar interminables soluciones de problemas.