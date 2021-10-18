Las telecomunicaciones son un sector estrictamente regulado, pero las empresas de telecomunicaciones deben moverse rápidamente para mantenerse al día con los últimos avances en tecnología y la demanda de los clientes. La RPA puede ayudar a las empresas de telecomunicaciones a ser más ágiles y cumplir con la normativa. A continuación explicamos cómo:

1. Optimizar las aplicaciones y la infraestructura

Las empresas de telecomunicaciones confían en una combinación de sistemas y soluciones de software para mantener la integridad de sus redes y la eficiencia de sus servicios. Podrían mapear redes en Microsoft Visio, extraer datos de procesos de esas redes con IBM® Process Mining y utilizar una plataforma de computación numérica como MATLAB para profundizar aún más en los conocimientos generados por la minería de procesos.

Conseguir que todos estos sistemas dispar compartan datos entre sí puede resultar desalentador, pero la RPA lo hace fácil. Esto se debe a que la RPA proporciona un punto universal de integración. El equipo de TI no necesita escribir código especial ni construir nuevas API para facilitar la conexión del sistema. En su lugar, los bots pueden programarse para seguir los mismos pasos que seguiría un trabajador humano para transferir datos de una herramienta de mapeo de red a una solución de minería de procesos a una plataforma de computación numérica. Como beneficio adicional, los bots también tienen muchas menos probabilidades de cometer errores al mover datos entre sistemas.

Los bots de RPA también tienen una escalabilidad casi infinita. Si un CSP elige una solución RPA con ejecución concurrente incorporada, los equipos pueden ejecutar varios bots a la vez en una sola máquina. Esto permite múltiples transferencias de datos entre múltiples sistemas simultáneamente, acelerando enormemente la velocidad de los procesos automatizados.

2. Automatizar la gestión de la red

El tráfico de red crece un 40-50 % cada 12-16 meses, y los CSP deben asegurarse de que su infraestructura pueda soportarlo. Cada vez que una red se ralentiza o se desconecta, eso supone una posible pérdida de clientes e ingresos.

La RPA, combinada con el procesamiento de IA, puede ayudar a automatizar la optimización de la red para que los fallos se aborden en tiempo real con una intervención humana mínima. Esto garantiza que la experiencia del usuario siga siendo excelente.

Por ejemplo, una empresa podría utilizar algoritmos de machine learning e IA para analizar los datos de uso de la red. Este análisis podría identificar métricas particulares que señalen posibles problemas de red, como el número de usuarios simultáneos o la intensidad de la señal. Se puede utilizar un sistema de gestión de reglas empresariales para delinear los pasos del flujo de trabajo cuando estas métricas alcanzan umbrales críticos. Cuando se alcanzan esos umbrales, la IA puede alertar a un bot de RPA para que actúe en función de las business rules establecidas. El bot RPA podría extraer los datos de la red, conectarlos a un informe y enviar ese informe a los técnicos de la red para que puedan intervenir para mitigar el posible fallo.

3. Mantener el cumplimiento

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) somete al sector de las telecomunicaciones a una estricta regulación, incluidas las leyes antimonopolio, de licencias y precios. Cumplir con los mandatos normativos puede llevar mucho tiempo y mano de obra, pero la RPA puede reducir la carga administrativa.

Todo lo que una empresa debe hacer es programar un grupo de bots desatendidos para recopilar regularmente datos de cumplimiento relevantes de sistemas específicos y compilarlos en una hoja de cálculo central. La organización siempre tendrá acceso a información de cumplimiento actualizada cuando sea necesario. Es probable que los datos también sean más precisos de lo que serían si los recopilara un empleado humano, ya que los bots de RPA no cometen errores de transcripción.

4. Gestionar metadatos

Las empresas de telecomunicaciones y de medios de comunicación convergen cada vez más, ya que cada una depende de la otra para obtener el valor total de sus ofertas. Como resultado, cada vez más empresas de telecomunicaciones se están introduciendo en los servicios de contenidos y medios de comunicación para diversificar sus fuentes de ingresos.

La RPA puede ayudar a las empresas de telecomunicaciones a gestionar de forma más inteligente las ofertas de cont. Por ejemplo, con la ayuda del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y el procesamiento de IA, la RPA puede extraer datos no estructurados de los contenidos e introducirlos en un sistema de gestión de contenidos como Salesforce, donde esos datos pueden utilizarse con fines de etiquetado y categorización. Esta categorización facilita luego la oferta de contenidos y sugerencias publicitarias a medida de los usuarios.

5. Dar rienda suelta a más innovación

Las soluciones RPA contemporáneas como IBM® RPA ofrecen herramientas de creación de bots low-code que permiten a cada miembro del equipo crear bots de software eficaces, independientemente de si tienen o no conocimientos técnicos avanzados. Cuando cualquiera puede automatizar, se abre la puerta a una mayor innovación.

Por ejemplo, los representantes de servicio de atención al cliente tendrían conocimiento de primera mano sobre qué pasos del recorrido del cliente podrían obtener más beneficio de la automatización. Los técnicos de campo pueden tener ideas sobre cómo agilizar la programación de servicios. Cuando las empresas de telecomunicaciones hacen que el software RPA sea accesible para todos, capacitan a todos los empleados para ayudar a acelerar la transformación empresarial.