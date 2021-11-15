Etiquetas
10 formas cruciales de aplicar la automatización de procesos robóticos en el comercio minorista

Publicado el 15 de noviembre de 2021
La automatización de procesos robóticos (RPA) ayuda al comercio minorista a optimizar los flujos de trabajo críticos, ofrecer experiencias del cliente y adaptarse a un mundo cada vez más digital. He aquí cómo.

Como saben los líderes de comercio minorista y de bienes de consumo, el acto aparentemente simple de entregar un producto a las manos de un cliente requiere una compleja orquestación de procesos, incluida la gestión de inventario, la planificación de tiendas, la previsión de ventas, la gestión de planificación de recursos empresariales (ERP) y la atención al cliente. A medida que evolucionan las expectativas de los clientes, las cadenas de suministro se vuelven más ágiles y las experiencias omnicanal se convierten en la norma, las organizaciones minoristas se encuentran navegando por un panorama empresarial cada vez más complicado.

Capgemini estima que el sector del comercio minorista podría ahorrar hasta 340 mil millones de dólares al año por la automatización de procesos clave como devoluciones de clientes, gestión de la cadena de suministro, actualización de bases de datos de clientes, mantenimiento de registros de inventario y más. Una de las formas más efectivas de lograr este nivel de automatización en el comercio minorista es a través de la automatización de procesos robóticos (RPA), una forma de automatización que utiliza bots para llevar a cabo tareas estructuradas y repetitivas que normalmente realizan los humanos.

 

¿Qué es la automatización de procesos robóticos en el comercio minorista?

Al implementar RPA, se crean bots que siguen scripts establecidos para replicar los pasos que daría un trabajador humano para completar una tarea en un entorno de software. La RPA ha disfrutado de una adopción generalizada en los sectores minorista y de comercio electrónico porque ofrece una forma de automatizar y agilizar muchas de las interacciones entre personas, procesos y aplicaciones que sustentan las estrategias minoristas exitosas en la actualidad.

Dado que los bots de RPA imitan las acciones humanas, pueden servir como puntos universales de integración, lo que permite integrar incluso aplicaciones y sistemas de software que carecen de API . Si un miembro del equipo necesitara transferir datos de una hoja de cálculo a un sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM), un bot podría simplemente ser programado para transferir esos datos entre sistemas como lo haría un humano. No se necesitaría experiencia adicional en programación.

En el negocio del comercio minorista, la RPA se suele aplicar a tareas rutinarias como la recopilación de datos, el seguimiento del estado del inventario y el procesamiento de devoluciones simples de los clientes.

El valor de la RPA en el comercio minorista

El beneficio clave de la RPA en el comercio minorista es que permite a los trabajadores humanos transferir tareas repetitivas a compañeros de trabajo robots para que los empleados puedan centrarse en tareas más creativas, estratégicas y de valor añadido. Por ejemplo, la RPA puede reducir los errores en tareas como la transcripción de datos, los pedidos y la atención al cliente. Los bots desatendidos pueden programarse para gestionar trabajos repetibles, como actualizaciones de bases de datos, a toda hora, lo que se traduce en tiempos de finalización más rápidos. La RPA también se puede utilizar en combinación con chatbots con IA para ayudar tanto a los clientes como a los agentes de servicio de atención al cliente con tareas básicas como la consulta de productos o el proceso de devolución. Cuando un cliente o miembro del equipo realiza una solicitud (p. ej., comprobar el estado de un pedido), el chatbot puede transmitir la solicitud a un bot de RPA para llevar a cabo la tarea.

Por sí sola, la RPA automatiza tareas sencillas, que consumen mucho tiempo y basadas en reglas. Sin embargo, la RPA también puede ser una valiosa puerta de entrada a esfuerzos de automatización de mayor alcance debido a su bajo coste, su relativa facilidad de configuración y su potencial para integrar múltiples sistemas dispares. Las principales soluciones de RPA suelen aprovechar plataformas low-code o no-code que permiten a los usuarios con pocos conocimientos técnicos crear scripts eficaces para bots, lo que convierte a la RPA en un punto de partida accesible para la hiperautomatización y la optimización de procesos más amplia.

Una vez implementada la RPA, los minoristas pueden aprovechar esta base para automatizar tareas cada vez más complejas aumentando las capacidades básicas de RPA con herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) y machine learning. Por ejemplo, un sistema de gestión de reglas de negocio (BRMS) puede ayudar a los bot de RPA no solo a imitar las actividades humanas, sino también a tomar decisiones más inteligentes sobre qué tareas llevar a cabo y cuándo. El software de automatización de los flujos de trabajo puede crear procesos RPA totalmente autónomos supervisados por IA. Con los algoritmos de minería de procesos, los minoristas pueden incluso profundizar en los datos sobre el rendimiento de RPA e identificar más formas de optimizar la implementación de RPA.

Cómo funciona la RPA en el comercio minorista

En el contexto del comercio minorista, la RPA se puede implementar para realizar funciones tanto de back-office como de cara al cliente. Puede llevar a cabo cualquier tarea que requiera pasos definidos y repetibles o la manipulación de datos estructurados. Las aplicaciones típicas de RPA en el comercio minorista incluyen las siguientes:

  • Recopilación de información de los empleados para usos administrativos como la incorporación, la nómina y la programación
  • Generación y procesamiento de facturas estándar
  • Respuesta a preguntas comunes de los clientes a través de chatbots
  • Recopilación y agregación de informes de registro
  • Envío de mensajes automatizados a clientes y proveedores
Los beneficios de la RPA en el comercio minorista

La RPA automatiza las tareas repetitivas en beneficio tanto de los clientes como de los empleados. Los empleados pueden centrarse en tareas más satisfactorias, atractivas y de mayor impacto organizativo, lo que se traduce en una mayor satisfacción laboral y productividad. Del mismo modo, los clientes aprecian la facilidad y rapidez de los servicios prestados por RPA, que impulsan la satisfacción del cliente e influyen directamente en los ingresos. Según PwC, los clientes están dispuestos a gastar un 16 % más a cambio de una gran experiencia del cliente.

Algunos de los beneficios específicos de la RPA en el comercio minorista incluyen los siguientes:

  • Mejora del compromiso con el cliente: con la RPA, las tareas orientadas al cliente, como el procesamiento de devoluciones, las actualizaciones de pedidos y la asistencia por chat, se pueden realizar en tiempo real y bajo demanda, lo que permite a la organización ofrecer una experiencia del cliente de primera clase. Cuando los clientes tienen necesidades más complejas, los empleados humanos pueden dedicar más tiempo a ofrecer soluciones eficaces, ya que las tareas rutinarias ya no les atascan.
  • Gestión de inventario más eficiente: la RPA puede realizar un seguimiento de los datos de inventario, alertar a los equipos cuando los niveles de inventario son bajos y facilitar la gestión del inventario para evitar tanto el exceso de existencias como la falta de suministro.
  • Reducción de errores: la RPA tiende a ser menos propenso a errores que los trabajadores humanos en la entrada de datos y la preparación de formularios, lo que se traduce en un procesamiento de facturas, order management y un mantenimiento de registros generales más precisos.
  • Acceso a datos más estratégicos: la RPA puede facilitar la recopilación y el análisis de datos sobre el sentimiento del cliente, las compras y las transacciones de tienda, lo que puede informar las decisiones estratégicas sobre la planificación de tienda, las promociones, la introducción de nuevos productos y precios.
  • Ahorro de costes: la RPA puede realizar las mismas tareas que los trabajadores humanos en menos tiempo, eliminando los errores humanos y reduciendo drásticamente los costes operativos.
  • Aumento de los ingresos: considerado todo en conjunto, los beneficios de la RPA pueden impulsar un aumento de los ingresos al permitir a las empresas planificar de forma más inteligente, tomar decisiones más estratégicas y ofrecer una experiencia del cliente mejorada que haga que los clientes vuelvan.

Casos de uso de la RPA en el comercio minorista

La RPA es más eficaz en la automatización de tareas manuales, repetitivas, propensas a errores y basadas en datos estructurados, con poca o ninguna oportunidad para que los trabajadores humanos añadan valor. También es una forma eficiente de hacer que sistemas dispar se comuniquen entre sí. Estos son algunos de los casos de uso de RPA más comunes en el comercio minorista:

  1. Gestión automatizada de la cadena de suministro: el ciclo procure-to-pay depende en gran medida de datos precisos y de la preparación e intercambio de numerosos documentos. Para agilizar el proceso, los minoristas pueden crear bots capaces de copiar datos de sistemas de gestión de la cadena de suministro como Oracle y SAP Ariba en formularios de pedido estandarizados. Los bots de RPA pueden incluso enviar pedidos a través de portales en línea. Los bots también pueden ayudar a procesar las facturas introduciendo los datos de las facturas en sistemas de contabilidad como FreshBooks y Xero.
  2. Gestión automatizada de inventarios: los bots de RPA pueden garantizar que las bases de datos de inventario se actualicen continuamente. Se podría programar un bot desatendido para que se ejecute al final de cada día, utilizando los datos de ventas de cada tienda para actualizar los registros en sistemas de gestión de inventario como Zoho Inventory o Square. Si está equipado con la funcionalidad de procesamiento de IA, el bot podría incluso determinar cuándo dos nombres ligeramente diferentes se refieren al mismo producto, eliminando así los errores de transcripción. 
  3. Planificación de la oferta y la demanda: los bots de RPA pueden ayudar a los minoristas a preparar los informes necesarios para niveles más amplios y estratégicos de planificación de la oferta y la demanda. Los equipos pueden compilar automáticamente datos de múltiples documentos y fuentes en una sola hoja de cálculo utilizando bots asistidos para facilitar el análisis. Si la solución RPA puede ejecutar varios bots a la vez, estos informes completos se pueden generar en cualquier momento.
  4. Gestión automatizada de pedidos: la RPA puede optimizar los componentes clave del proceso order-to-cash. Los bots desatendidos pueden programarse para transferir información desde plataformas de comercio electrónico como Shopify a sistemas de gestión de almacenes como Fishbowl para que los pedidos se puedan completar más rápido. Los chatbots de agente virtual inteligente (IVA) también pueden responder a las preguntas de los clientes sobre el estado de sus pedidos, utilizando bots de RPA para obtener los detalles requeridos del sistema de gestión de pedidos de la empresa.
  5. Facilitar el análisis de ventas: la RPA puede ayudar a los minoristas a obtener conocimientos más precisos sobre los comportamientos de los consumidores, el rendimiento de las tiendas y otros puntos de datos críticos. Los bots desatendidos podrían programarse para extraer datos regularmente del sistema POS de la empresa, como NetSuite, y crear informes para que los líderes de la empresa revisen las cifras de ventas, el rendimiento de la tienda y otras tendencias.
  6. Procesamiento de devoluciones: la RPA puede facilitar las devoluciones las 24 horas del día y con una intervención humana mínima. Los chatbots inteligentes y la tecnología de respuesta de voz interactiva (IVR) pueden guiar al cliente a través del proceso de devolución. Mientras esto sucede, los bots de RPA pueden ejecutarse en segundo plano para actualizar los sistemas de inventario, los registros de clientes, los registros contables y cualquier otro sistema involucrado en el procesamiento de la devolución.
  7. Agentes virtuales automatizados: las expectativas omnicanal de los consumidores actuales significan que los clientes quieren recibir el servicio a través de los canales que les resulten más convenientes en este momento. Los chatbots pueden estar disponibles 24/7 para las consultas de los clientes, y pueden utilizar bots de RPA para llevar a cabo tareas básicas para los clientes, como responder a las preguntas más frecuentes. Los chatbots también pueden actuar como servicios para los agentes de servicio de atención al cliente. Si los agentes del servicio de atención al cliente atienden con frecuencia el mismo tipo de solicitudes (como restablecer las credenciales de inicio de sesión de un cliente), pueden pedir ayuda a los chatbots en lugar de realizar el proceso manualmente. El chatbot, a su vez, transmite la solicitud a un RPA, que la ejecuta.
  8. Detección del fraude: cuando los equipos de prevención del fraude se encuentran con pedidos sospechosos, pueden utilizar bots de RPA para ayudar a investigar. Se pueden ejecutar varios bots a la vez para comparar un pedido actual con las bases de datos de clientes y otros registros, aprovechando el procesamiento de IA para identificar cualquier discrepancia que pueda apuntar a un fraude
  9. Promociones personalizadas: un bot de RPA puede transferir datos sobre las compras anteriores de los clientes desde un CRM como Salesforce a un sistema de marketing como HubSpot, donde esos datos pueden utilizarse para segmentar a los clientes para ofertas y anuncios personalizados. La RPA también puede comunicarse con los clientes sobre ofertas personalizadas a través de chatbots de IVA e IVR, fomentando la repetición de negocios.
  10. Programación de empleados: dado que muchos minoristas confían en la programación justo a tiempo para las tiendas físicas y los centros logísticos, la RPA puede simplificar el proceso. Un bot de RPA puede transferir datos sobre la disponibilidad de los empleados desde documentos como hojas de cálculo de Excel y formularios de Google a un software de programación de empleados como Sling, donde los gerentes pueden usar los datos para crear horarios.

RPA en el comercio minorista e IBM

IBM ofrece una solución de RPA low-code con todas las funciones que ayuda a los minoristas a automatizar los procesos empresariales y de TI a escala. Con IBM® Robotic Process Automation, las organizaciones pueden combinar la facilidad y velocidad de la RPA tradicional con conocimientos de IA operacionalizados para una automatización inteligente y una transformación digital acelerada.

  • Cobmax Sales Center, un proveedor de telemarketing y servicio de atención al cliente, redujo las operaciones de back-office en un 50 % con IBM Robotic Process Automation.
  • El distribuidor farmacéutico GAM automatizó la incorporación de proveedores con IBM Robotic Process Automation, liberando cinco horas de tiempo del personal cada día.

Para obtener más información, explore la guía RPA: A no-hype buyer’s guide y regístrese para obtener la versión de prueba sin coste del software IBM Robotic Process Automation.

