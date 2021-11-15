El beneficio clave de la RPA en el comercio minorista es que permite a los trabajadores humanos transferir tareas repetitivas a compañeros de trabajo robots para que los empleados puedan centrarse en tareas más creativas, estratégicas y de valor añadido. Por ejemplo, la RPA puede reducir los errores en tareas como la transcripción de datos, los pedidos y la atención al cliente. Los bots desatendidos pueden programarse para gestionar trabajos repetibles, como actualizaciones de bases de datos, a toda hora, lo que se traduce en tiempos de finalización más rápidos. La RPA también se puede utilizar en combinación con chatbots con IA para ayudar tanto a los clientes como a los agentes de servicio de atención al cliente con tareas básicas como la consulta de productos o el proceso de devolución. Cuando un cliente o miembro del equipo realiza una solicitud (p. ej., comprobar el estado de un pedido), el chatbot puede transmitir la solicitud a un bot de RPA para llevar a cabo la tarea.

Por sí sola, la RPA automatiza tareas sencillas, que consumen mucho tiempo y basadas en reglas. Sin embargo, la RPA también puede ser una valiosa puerta de entrada a esfuerzos de automatización de mayor alcance debido a su bajo coste, su relativa facilidad de configuración y su potencial para integrar múltiples sistemas dispares. Las principales soluciones de RPA suelen aprovechar plataformas low-code o no-code que permiten a los usuarios con pocos conocimientos técnicos crear scripts eficaces para bots, lo que convierte a la RPA en un punto de partida accesible para la hiperautomatización y la optimización de procesos más amplia.

Una vez implementada la RPA, los minoristas pueden aprovechar esta base para automatizar tareas cada vez más complejas aumentando las capacidades básicas de RPA con herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) y machine learning. Por ejemplo, un sistema de gestión de reglas de negocio (BRMS) puede ayudar a los bot de RPA no solo a imitar las actividades humanas, sino también a tomar decisiones más inteligentes sobre qué tareas llevar a cabo y cuándo. El software de automatización de los flujos de trabajo puede crear procesos RPA totalmente autónomos supervisados por IA. Con los algoritmos de minería de procesos, los minoristas pueden incluso profundizar en los datos sobre el rendimiento de RPA e identificar más formas de optimizar la implementación de RPA.