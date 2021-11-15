La automatización de procesos robóticos (RPA) ayuda al comercio minorista a optimizar los flujos de trabajo críticos, ofrecer experiencias del cliente y adaptarse a un mundo cada vez más digital. He aquí cómo.
Como saben los líderes de comercio minorista y de bienes de consumo, el acto aparentemente simple de entregar un producto a las manos de un cliente requiere una compleja orquestación de procesos, incluida la gestión de inventario, la planificación de tiendas, la previsión de ventas, la gestión de planificación de recursos empresariales (ERP) y la atención al cliente. A medida que evolucionan las expectativas de los clientes, las cadenas de suministro se vuelven más ágiles y las experiencias omnicanal se convierten en la norma, las organizaciones minoristas se encuentran navegando por un panorama empresarial cada vez más complicado.
Capgemini estima que el sector del comercio minorista podría ahorrar hasta 340 mil millones de dólares al año por la automatización de procesos clave como devoluciones de clientes, gestión de la cadena de suministro, actualización de bases de datos de clientes, mantenimiento de registros de inventario y más. Una de las formas más efectivas de lograr este nivel de automatización en el comercio minorista es a través de la automatización de procesos robóticos (RPA), una forma de automatización que utiliza bots para llevar a cabo tareas estructuradas y repetitivas que normalmente realizan los humanos.
Al implementar RPA, se crean bots que siguen scripts establecidos para replicar los pasos que daría un trabajador humano para completar una tarea en un entorno de software. La RPA ha disfrutado de una adopción generalizada en los sectores minorista y de comercio electrónico porque ofrece una forma de automatizar y agilizar muchas de las interacciones entre personas, procesos y aplicaciones que sustentan las estrategias minoristas exitosas en la actualidad.
Dado que los bots de RPA imitan las acciones humanas, pueden servir como puntos universales de integración, lo que permite integrar incluso aplicaciones y sistemas de software que carecen de API . Si un miembro del equipo necesitara transferir datos de una hoja de cálculo a un sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM), un bot podría simplemente ser programado para transferir esos datos entre sistemas como lo haría un humano. No se necesitaría experiencia adicional en programación.
En el negocio del comercio minorista, la RPA se suele aplicar a tareas rutinarias como la recopilación de datos, el seguimiento del estado del inventario y el procesamiento de devoluciones simples de los clientes.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El beneficio clave de la RPA en el comercio minorista es que permite a los trabajadores humanos transferir tareas repetitivas a compañeros de trabajo robots para que los empleados puedan centrarse en tareas más creativas, estratégicas y de valor añadido. Por ejemplo, la RPA puede reducir los errores en tareas como la transcripción de datos, los pedidos y la atención al cliente. Los bots desatendidos pueden programarse para gestionar trabajos repetibles, como actualizaciones de bases de datos, a toda hora, lo que se traduce en tiempos de finalización más rápidos. La RPA también se puede utilizar en combinación con chatbots con IA para ayudar tanto a los clientes como a los agentes de servicio de atención al cliente con tareas básicas como la consulta de productos o el proceso de devolución. Cuando un cliente o miembro del equipo realiza una solicitud (p. ej., comprobar el estado de un pedido), el chatbot puede transmitir la solicitud a un bot de RPA para llevar a cabo la tarea.
Por sí sola, la RPA automatiza tareas sencillas, que consumen mucho tiempo y basadas en reglas. Sin embargo, la RPA también puede ser una valiosa puerta de entrada a esfuerzos de automatización de mayor alcance debido a su bajo coste, su relativa facilidad de configuración y su potencial para integrar múltiples sistemas dispares. Las principales soluciones de RPA suelen aprovechar plataformas low-code o no-code que permiten a los usuarios con pocos conocimientos técnicos crear scripts eficaces para bots, lo que convierte a la RPA en un punto de partida accesible para la hiperautomatización y la optimización de procesos más amplia.
Una vez implementada la RPA, los minoristas pueden aprovechar esta base para automatizar tareas cada vez más complejas aumentando las capacidades básicas de RPA con herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) y machine learning. Por ejemplo, un sistema de gestión de reglas de negocio (BRMS) puede ayudar a los bot de RPA no solo a imitar las actividades humanas, sino también a tomar decisiones más inteligentes sobre qué tareas llevar a cabo y cuándo. El software de automatización de los flujos de trabajo puede crear procesos RPA totalmente autónomos supervisados por IA. Con los algoritmos de minería de procesos, los minoristas pueden incluso profundizar en los datos sobre el rendimiento de RPA e identificar más formas de optimizar la implementación de RPA.
En el contexto del comercio minorista, la RPA se puede implementar para realizar funciones tanto de back-office como de cara al cliente. Puede llevar a cabo cualquier tarea que requiera pasos definidos y repetibles o la manipulación de datos estructurados. Las aplicaciones típicas de RPA en el comercio minorista incluyen las siguientes:
La RPA automatiza las tareas repetitivas en beneficio tanto de los clientes como de los empleados. Los empleados pueden centrarse en tareas más satisfactorias, atractivas y de mayor impacto organizativo, lo que se traduce en una mayor satisfacción laboral y productividad. Del mismo modo, los clientes aprecian la facilidad y rapidez de los servicios prestados por RPA, que impulsan la satisfacción del cliente e influyen directamente en los ingresos. Según PwC, los clientes están dispuestos a gastar un 16 % más a cambio de una gran experiencia del cliente.
Algunos de los beneficios específicos de la RPA en el comercio minorista incluyen los siguientes:
La RPA es más eficaz en la automatización de tareas manuales, repetitivas, propensas a errores y basadas en datos estructurados, con poca o ninguna oportunidad para que los trabajadores humanos añadan valor. También es una forma eficiente de hacer que sistemas dispar se comuniquen entre sí. Estos son algunos de los casos de uso de RPA más comunes en el comercio minorista:
IBM ofrece una solución de RPA low-code con todas las funciones que ayuda a los minoristas a automatizar los procesos empresariales y de TI a escala. Con IBM® Robotic Process Automation, las organizaciones pueden combinar la facilidad y velocidad de la RPA tradicional con conocimientos de IA operacionalizados para una automatización inteligente y una transformación digital acelerada.
Para obtener más información, explore la guía RPA: A no-hype buyer’s guide y regístrese para obtener la versión de prueba sin coste del software IBM Robotic Process Automation.
Descubra cómo IBM Robotic Process Automation puede beneficiar a su organización con 992 000 USD en beneficios y un ROI del 124 %.
Descubra el papel de la RPA en la automatización de procesos de TI, desde el aumento de la transformación digital hasta el impulso de iniciativas de automatización centradas en el negocio.
IBM Robotic Process Automation es un software cuyo objetivo es automatizar las tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo mediante el uso de robots de software que emulan las acciones humanas en un ordenador. Forma parte de la solución de IBM para la automatización empresarial.