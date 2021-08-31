El papel de la RPA en la automatización de procesos de TI

En respuesta, muchas organizaciones están modernizando su infraestructura de TI y preparándose para acelerar las iniciativas de automatización de procesos en toda la empresa y sus líneas de negocio. Para comprender sus esfuerzos, encuestamos a 566 profesionales empresariales y de TI que operan a nivel mundial en diversos sectores sobre sus prioridades de gasto en TI. Descubrimos que entre los encuestados, el 47 % dijo que la automatización de la infraestructura de TI y el 42 % dijo que la automatización de los procesos de negocio se encuentran entre sus principales prioridades de gasto en TI.

Principales prioridades de gasto en TI: centrarse en la automatización

P. ¿En qué invertirá probablemente su organización para mejorar las operaciones de TI o la prestación de servicios?

La automatización de procesos de TI plantea desafíos únicos. Los procesos de TI pueden ejecutarse en múltiples plataformas e involucrar una variedad de tecnologías para administrar una amplia gama de recursos físicos y virtuales. Se pueden utilizar decenas (y a veces cientos) de herramientas de TI de proveedores dispares. La mayoría no intercambia datos entre sí. Con el tiempo, las organizaciones de TI se han dado cuenta de que han acumulado un gran número y variedad de herramientas de TI. En la actual era hipercompetitiva de los negocios digitales, estas herramientas deben funcionar juntas como cadenas de herramientas integradas e interoperables a través de las cuales se puedan automatizar los procesos de TI.



Las empresas líderes del sector ahora buscan la automatización de procesos de TI y la integración de la cadena de herramientas como multiplicadores de fuerza. Su objetivo es liberar y ampliar las habilidades y recursos de TI existentes a una gama más amplia de iniciativas empresariales y de TI.