El papel de la RPA en la automatización de procesos de TI

La automatización sigue siendo el núcleo de muchos programas actuales de transformación digital. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de automatización se centran en el negocio y se concentran en mejorar la experiencia del cliente, la gestión de pedidos, las ventas, el marketing, las finanzas y las operaciones de la cadena de suministro.
La transformación digital ha aumentado la carga de los equipos de TI, lo que ha obligado a las empresas a darse cuenta de que la automatización de los procesos de TI es igual de importante. Las habilidades y los recursos de TI se han visto sometidos a una gran presión y escasean. Muchas organizaciones se han visto afectadas por una sobrecarga de tareas informáticas manuales y repetitivas que han reducido la productividad. Se han producido retrasos inaceptables. Además, las herramientas de TI utilizadas para gestionar la infraestructura de TI, los servicios de infraestructura, los proveedores y las cargas de trabajo suelen estar aisladas, desconectadas y carecen de orquestación cuando necesitan trabajar juntas para resolver problemas o responder a nuevas oportunidades.
En respuesta, muchas organizaciones están modernizando su infraestructura de TI y preparándose para acelerar las iniciativas de automatización de procesos en toda la empresa y sus líneas de negocio. Para comprender sus esfuerzos, encuestamos a 566 profesionales empresariales y de TI que operan a nivel mundial en diversos sectores sobre sus prioridades de gasto en TI. Descubrimos que entre los encuestados, el 47 % dijo que la automatización de la infraestructura de TI y el 42 % dijo que la automatización de los procesos de negocio se encuentran entre sus principales prioridades de gasto en TI.
P. ¿En qué invertirá probablemente su organización para mejorar las operaciones de TI o la prestación de servicios?
La automatización de procesos de TI plantea desafíos únicos. Los procesos de TI pueden ejecutarse en múltiples plataformas e involucrar una variedad de tecnologías para administrar una amplia gama de recursos físicos y virtuales. Se pueden utilizar decenas (y a veces cientos) de herramientas de TI de proveedores dispares. La mayoría no intercambia datos entre sí. Con el tiempo, las organizaciones de TI se han dado cuenta de que han acumulado un gran número y variedad de herramientas de TI. En la actual era hipercompetitiva de los negocios digitales, estas herramientas deben funcionar juntas como cadenas de herramientas integradas e interoperables a través de las cuales se puedan automatizar los procesos de TI.
Las empresas líderes del sector ahora buscan la automatización de procesos de TI y la integración de la cadena de herramientas como multiplicadores de fuerza. Su objetivo es liberar y ampliar las habilidades y recursos de TI existentes a una gama más amplia de iniciativas empresariales y de TI.
Comienza estableciendo un centro de excelencia de TI (CoE) responsable de mejorar y automatizar los procesos de TI. Una de las principales tareas de un centro de excelencia de TI es inventariar, documentar y organizar los procesos de TI dentro de un marco. A continuación, gestiona los procesos como activos estratégicos dentro de un documento de portfolio de procesos de TI (un repositorio de datos que recopila información sobre el valor y la importancia de los procesos, su función en las operaciones y los recursos tácticos de TI que consumen, entre otra información relevante). A continuación, el centro de excelencia de TI examina los procesos dentro del portfolio utilizando tecnologías de descubrimiento de procesos que pueden visualizar y analizar los procesos de TI y las actividades del personal para revelar oportunidades de automatización. Estas técnicas basadas en datos proporcionan los medios para diseñar la automatización de forma inteligente utilizando la tecnología de automatización de procesos robóticos (RPA).
La tecnología de automatización robótica de procesos (RPA) crea robots de software (bots) que pueden automatizar las actividades humanas repetitivas dentro y entre los procesos de TI. La RPA proporciona capacidades para automatizar los flujos de datos y procesos a nivel granular (por ejemplo, formularios de aplicación y campos de datos) para permitir la integración de datos y procesos entre sistemas de origen y destino. Puede utilizar diversas tecnologías de inteligencia artificial (IA) para dar sentido a los datos no estructurados, ayudar a guiar los diseños de automatización, permitirles ser más inteligentes a medida que se ejecutan y aumentar las habilidades de los profesionales de TI con medios inteligentes para hacer recomendaciones y predicciones, y tomar decisiones. En este sentido, la RPA puede crear personal digital para reforzar las capacidades de las organizaciones de TI y hacerlas más eficientes y multifacéticas.
Las organizaciones líderes del sector buscan la RPA para facilitar la colaboración entre los profesionales de TI con el fin de reducir errores, costes y tiempos de ciclo, mejorar el rendimiento empresarial hacia resultados específicos o deseados y rendir a escala. Cuando la RPA desempeña un papel central en la automatización de los procesos de TI, las organizaciones de TI pueden ser más eficaces en sus esfuerzos y eficientes en la ejecución de sus tareas. Esto también brinda a las organizaciones de TI la capacidad de extraer un mayor valor de todas las demás inversiones en TI.
IBM Robotic Process Automation es un software cuyo objetivo es automatizar las tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo mediante el uso de robots de software que emulan las acciones humanas en un ordenador. Forma parte de la solución de IBM para la automatización empresarial.