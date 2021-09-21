Increíbles formas de utilizar la RPA en la sanidad

El sector sanitario actual está sobrecargado de costes elevados, volúmenes increíblemente altos y normativas estrictas. Estas presiones pueden desafiar la calidad y la urgencia de la atención al paciente.
El esfuerzo por reducir los costes se ve contrarrestado por la necesidad de mejorar continuamente la experiencia de los pacientes y cumplir con la normativa que a menudo exige papeleo e informes onerosos.
En las organizaciones sanitarias, muchos procesos y decisiones repetitivos dependen de la disponibilidad de datos precisos. Por ejemplo, la incorporación y el seguimiento de pacientes, la facturación médica y el procesamiento de reclamaciones, la generación de informes para médicos y la gestión de recetas son algunas de las tareas repetitivas que son comunes en todas las organizaciones sanitarias. Estos son algunos de los factores que crean el entorno perfecto para que la automatización de procesos robóticos (RPA) aumente la eficacia, reduzca los costes y mejore la experiencia.
La automatización de procesos robóticos (RPA) es una tecnología de automatización que utiliza software para imitar las tareas administrativas de los trabajadores humanos, como extraer datos, rellenar formularios y mover archivos. La RPA combina las API y las interacciones de la interfaz de usuario (IU) para integrar y realizar tareas repetitivas entre las aplicaciones empresariales y de productividad. Mediante la implementación de scripts que emulan procesos humanos, las herramientas de RPA completan la ejecución autónoma de diversas actividades y transacciones en sistemas de software no relacionados.
Las organizaciones sanitarias operan en tiempo real, sin holguras. Las tareas engorrosas y propensas a errores ralentizan los procesos y afectan a todo, desde las estructuras de costes hasta el cumplimiento y la experiencia del paciente. El software RPA crea eficiencias al automatizar tareas que mejoran la precisión de los datos y los informes y permiten tomar decisiones más rápidamente. Esto se traduce en ahorro de costes y, en última instancia, significa que los recursos pueden utilizarse donde más se necesitan.
La RPA automatiza las tareas que utilizan datos estructurados y lógica, y a menudo se basa en un motor de reglas empresariales para automatizar decisiones basadas en reglas y condiciones predefinidas. También es posible que RPA gestione conjuntos de datos no estructurados, pero solo si un bot primero extrae los datos y luego utiliza capacidades como el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para crear datos estructurados.
Una solución RPA, cuando se utiliza junto con la inteligencia artificial (IA), crea automatización inteligente (IA) (o automatización cognitiva), que pretende imitar de cerca el talento y las acciones humanas, a menudo mediante el uso de bots.
El sector sanitario implica muchas interacciones altamente sensibles con los clientes, pero también incluye muchas tareas repetitivas y laboriosas que no requieren conocimientos especializados. La RPA puede proporcionar automatización de tareas en toda la organización, desde tareas de recepción hasta procesos operativos, interacción con pacientes y pago de facturas.
Según Gartner (enlace externo a ibm.com), "El 50 % de los proveedores de asistencia sanitaria estadounidenses invertirán en RPA en los próximos tres años". Gartner continúa: "Los proveedores de asistencia sanitaria están atrapados en una tormenta perfecta de reducción de pagos, mejora de resultados, mejora de la experiencia y refuerzo de credenciales. Cualquier tecnología que se implemente para ayudar a estos proveedores a mejorar la entrega y agilizar las operaciones también debe optimizar los costes".
Algunos de los desafíos en el cuidado de la salud que pueden mitigarse con RPA incluyen los siguientes:
Con la presión para reducir costos, aumentar la velocidad de las operaciones, simplificar tareas, aumentar la eficiencia de los procesos de negocios y mejorar la experiencia del paciente, las organizaciones sanitarias están posicionadas para obtener un gran beneficio de la RPA.
Los líderes sanitarios pueden implementar RPA para hacer lo siguiente:
Una implementación exitosa de RPA en la atención médica requiere una previsión holística para determinar dónde la automatización puede proporcionar beneficios, qué recursos están disponibles para ayudar con el proceso y si una asociación puede ayudar a acelerar con conjuntos de habilidades o recursos.
Hay muchos usos para la RPA en la atención médica. Centrarse en unos pocos en particular que podrían generar ganancias financieras es un buen comienzo para cualquier organización.
Veamos cómo podemos aplicar herramientas de RPA para mejorar la eficiencia operativa de un hospital. Generic Hospital X tiene muchos costes administrativos generales y atribuye el 30 % de esos costes a corregir errores y retrasos en los procesos manuales. El hospital necesita optimizar costes y recursos para poder gestionar una mayor afluencia de pacientes, que ha crecido exponencialmente debido al aumento de la COVID-19.
El Hospital X evaluó sus procesos empresariales e identificó varios que están incurriendo en mayores costes que otros:
Cada uno de estos procesos implica varias tareas manuales que consumen mucho tiempo y exigen precisión para garantizar una atención de calidad al paciente.
Con RPA, Hospital X puede reducir la dependencia manual de cada proceso, lo que a su vez reduce el riesgo de error humano y aumenta la precisión, reduciendo así los costes. El hospital abordó cada uno de estos procesos utilizando RPA para automatizar tareas:
Estos son solo algunos de los procesos administrativos en un entorno sanitario que se benefician del uso de RPA para reducir la intervención manual, tareas repetitivas y errores humanos, para reducir costes y mejorar la atención al paciente y el beneficio del paciente.
