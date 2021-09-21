Increíbles formas de utilizar la RPA en la sanidad

Las organizaciones sanitarias operan en tiempo real, sin holguras. Las tareas engorrosas y propensas a errores ralentizan los procesos y afectan a todo, desde las estructuras de costes hasta el cumplimiento y la experiencia del paciente. El software RPA crea eficiencias al automatizar tareas que mejoran la precisión de los datos y los informes y permiten tomar decisiones más rápidamente. Esto se traduce en ahorro de costes y, en última instancia, significa que los recursos pueden utilizarse donde más se necesitan.

La RPA automatiza las tareas que utilizan datos estructurados y lógica, y a menudo se basa en un motor de reglas empresariales para automatizar decisiones basadas en reglas y condiciones predefinidas. También es posible que RPA gestione conjuntos de datos no estructurados, pero solo si un bot primero extrae los datos y luego utiliza capacidades como el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para crear datos estructurados.

Una solución RPA, cuando se utiliza junto con la inteligencia artificial (IA), crea automatización inteligente (IA) (o automatización cognitiva), que pretende imitar de cerca el talento y las acciones humanas, a menudo mediante el uso de bots.