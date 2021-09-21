Etiquetas
Increíbles formas de utilizar la RPA en la sanidad

Publicado el 21 de septiembre de 2021
Profesionales sanitarios utilizando un ordenador portátil juntos en un escritorio en una clínica

El sector sanitario actual está sobrecargado de costes elevados, volúmenes increíblemente altos y normativas estrictas. Estas presiones pueden desafiar la calidad y la urgencia de la atención al paciente.

El esfuerzo por reducir los costes se ve contrarrestado por la necesidad de mejorar continuamente la experiencia de los pacientes y cumplir con la normativa que a menudo exige papeleo e informes onerosos.

En las organizaciones sanitarias, muchos procesos y decisiones repetitivos dependen de la disponibilidad de datos precisos. Por ejemplo, la incorporación y el seguimiento de pacientes, la facturación médica y el procesamiento de reclamaciones, la generación de informes para médicos y la gestión de recetas son algunas de las tareas repetitivas que son comunes en todas las organizaciones sanitarias. Estos son algunos de los factores que crean el entorno perfecto para que la automatización de procesos robóticos (RPA) aumente la eficacia, reduzca los costes y mejore la experiencia.

 

¿Qué es la automatización de procesos robóticos (RPA)?

La automatización de procesos robóticos (RPA) es una tecnología de automatización que utiliza software para imitar las tareas administrativas de los trabajadores humanos, como extraer datos, rellenar formularios y mover archivos. La RPA combina las API y las interacciones de la interfaz de usuario (IU) para integrar y realizar tareas repetitivas entre las aplicaciones empresariales y de productividad. Mediante la implementación de scripts que emulan procesos humanos, las herramientas de RPA completan la ejecución autónoma de diversas actividades y transacciones en sistemas de software no relacionados.

El valor de la RPA

Las organizaciones sanitarias operan en tiempo real, sin holguras. Las tareas engorrosas y propensas a errores ralentizan los procesos y afectan a todo, desde las estructuras de costes hasta el cumplimiento y la experiencia del paciente. El software RPA crea eficiencias al automatizar tareas que mejoran la precisión de los datos y los informes y permiten tomar decisiones más rápidamente. Esto se traduce en ahorro de costes y, en última instancia, significa que los recursos pueden utilizarse donde más se necesitan.

La RPA automatiza las tareas que utilizan datos estructurados y lógica, y a menudo se basa en un motor de reglas empresariales para automatizar decisiones basadas en reglas y condiciones predefinidas. También es posible que RPA gestione conjuntos de datos no estructurados, pero solo si un bot primero extrae los datos y luego utiliza capacidades como el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para crear datos estructurados.

Una solución RPA, cuando se utiliza junto con la inteligencia artificial (IA), crea automatización inteligente (IA) (o automatización cognitiva), que pretende imitar de cerca el talento y las acciones humanas, a menudo mediante el uso de bots.

¿Qué casos de uso en el sector sanitario pueden mejorarse con la RPA y cómo?

El sector sanitario implica muchas interacciones altamente sensibles con los clientes, pero también incluye muchas tareas repetitivas y laboriosas que no requieren conocimientos especializados. La RPA puede proporcionar automatización de tareas en toda la organización, desde tareas de recepción hasta procesos operativos, interacción con pacientes y pago de facturas.

Según Gartner (enlace externo a ibm.com), "El 50 % de los proveedores de asistencia sanitaria estadounidenses invertirán en RPA en los próximos tres años". Gartner continúa: "Los proveedores de asistencia sanitaria están atrapados en una tormenta perfecta de reducción de pagos, mejora de resultados, mejora de la experiencia y refuerzo de credenciales. Cualquier tecnología que se implemente para ayudar a estos proveedores a mejorar la entrega y agilizar las operaciones también debe optimizar los costes".

Algunos de los desafíos en el cuidado de la salud que pueden mitigarse con RPA incluyen los siguientes:

  • Entrada de datos administrativos: los datos administrativos son solo uno de los muchos tipos de datos que se encuentran en un entorno sanitario. La entrada de datos administrativos no suele requerir conocimientos especializados, pero es una tarea que puede resultar muy repetitiva. Mediante el procesamiento del lenguaje natural (PLN), el reconocimiento de voz y el reconocimiento de imágenes, la RPA se puede utilizar para tomar entradas de datos de diversas fuentes, algunas de las cuales pueden necesitar convertirse en datos estructurados mediante bots. Esos datos deben luego entrar en una base de datos u otro repositorio para su uso por parte de la organización.
  • Proceso de digitalización de documentos: RPA puede utilizar el procesamiento inteligente de documentos (IDP) para preparar y consumir documentos, relacionados con cualquier cosa, desde registros de estado hasta reclamaciones de seguros, en un repositorio más grande para almacenamiento o uso.
  • Gestión y programación de las citas de los pacientes: la programación y la gestión de citas pueden obtener un beneficio de la automatización mediante el uso de bots RPA y otros procesos para interactuar con los clientes. También es posible programar, cambiar, cancelar o actualizar las citas de patentes según sea necesario o se solicite.
  • Facturación y procesamiento: el procesamiento de facturación y reclamaciones suele ser muy repetitivo. Estos procesos se pueden automatizar mediante la RPA, con bots que se encargan de la gestión de las reclamaciones, incluidas las consultas de primera línea o el seguimiento.
  • Gestión de registros: el sector sanitario está muy regulado y requiere protocolos e informes muy estrictos con respecto a los registros de pacientes, registros médicos y otra información confidencial. El cumplimiento de la normativa depende de la precisión, la coherencia y la protección de los registros, algo que la RPA puede proporcionar.
  • Control de infecciones: la RPA se puede utilizar para ayudar a los profesionales sanitarios a ejecutar el protocolo de control de infecciones, que incluye, entre otros:
    • Gestión de las tareas de triaje
    • Protocolos de seguimiento y detección, incluido el cumplimiento de la normativa y los protocolos de los CDC
    • Gestión del inventario y el flujo de pacientes
    • Monitorización de los planes de atención al paciente y alerta al personal en función de los umbrales de datos del paciente
  • Comunicaciones: en el sector sanitario, como en cualquier sector, la RPA se puede utilizar para automatizar comunicaciones como respuestas a consultas en el sitio web, llamadas de primera línea al servicio de atención al cliente, consultas de administradores de primera línea y envíos de correos electrónicos a pacientes, proveedores y personal.
  • Servicio de atención al cliente y atención remota: la RPA y los bots se pueden utilizar para automatizar la actividad repetitiva de atención al cliente y atención remota, con el machine learning y la automatización inteligente (IA) que proporcionan la capacidad de abordar preguntas repetitivas con coherencia y rapidez. La RPA también se puede utilizar en el seguimiento de la atención remota, siguiendo las business rules para ofrecer una comunicación específica en determinados pasos del plan de atención al paciente.

Beneficios de la RPA en el sector sanitario

Con la presión para reducir costos, aumentar la velocidad de las operaciones, simplificar tareas, aumentar la eficiencia de los procesos de negocios y mejorar la experiencia del paciente, las organizaciones sanitarias están posicionadas para obtener un gran beneficio de la RPA.

Los líderes sanitarios pueden implementar RPA para hacer lo siguiente:

  • Reducir los costes de administración sanitaria automatizando las tareas manuales repetitivas que consumen mucho tiempo y recursos.
  • Aumentar la velocidad de los procesos, como el triaje, mediante la automatización de las tareas mundanas.
  • Mejorar la precisión de los datos, las tareas y los informes en entornos clínicos y otros reduciendo el error humano, garantizando la coherencia de las tareas y la salida y permitiendo a las organizaciones implantar con éxito las buenas prácticas.
  • Mejorar la productividad del personal sanitario automatizando tareas que no requieren inteligencia o pensamiento humano, liberando recursos para centrarse en actividades más complejas.
  • Mejorar la experiencia del paciente con una atención más coherente gracias a decisiones más precisas, costes reducidos y mayor visibilidad en todo el historial del paciente.

Una implementación exitosa de RPA en la atención médica requiere una previsión holística para determinar dónde la automatización puede proporcionar beneficios, qué recursos están disponibles para ayudar con el proceso y si una asociación puede ayudar a acelerar con conjuntos de habilidades o recursos.

Caso de uso: el hospital utiliza la RPA para reducir costes, aumentar la eficiencia de los procesos y mejorar la experiencia del paciente

Hay muchos usos para la RPA en la atención médica. Centrarse en unos pocos en particular que podrían generar ganancias financieras es un buen comienzo para cualquier organización.

Veamos cómo podemos aplicar herramientas de RPA para mejorar la eficiencia operativa de un hospital. Generic Hospital X tiene muchos costes administrativos generales y atribuye el 30 % de esos costes a corregir errores y retrasos en los procesos manuales. El hospital necesita optimizar costes y recursos para poder gestionar una mayor afluencia de pacientes, que ha crecido exponencialmente debido al aumento de la COVID-19.

El Hospital X evaluó sus procesos empresariales e identificó varios que están incurriendo en mayores costes que otros:

  • Autorización previa del seguro
  • Estimaciones de costes
  • Verificación de seguros y denegaciones de beneficios
  • Gestión de reclamaciones y cuentas por cobrar

Cada uno de estos procesos implica varias tareas manuales que consumen mucho tiempo y exigen precisión para garantizar una atención de calidad al paciente.

Con RPA, Hospital X puede reducir la dependencia manual de cada proceso, lo que a su vez reduce el riesgo de error humano y aumenta la precisión, reduciendo así los costes. El hospital abordó cada uno de estos procesos utilizando RPA para automatizar tareas:

  • Autorización previa del seguro: la RPA y tecnología de IA se utilizan para enviar y hacer un seguimiento de las solicitudes de autorización previa para procedimientos, comunicándose automáticamente con el paciente y todos los involucrados y, a menudo, programando el procedimiento. Dado que las presentaciones de autorización de seguros dependen de una codificación adecuada, la tecnología de IA puede identificar y, a veces, resolver inconsistencias en las presentaciones causadas por errores manuales. La aprobación de la cobertura para pruebas especiales o la autorización para el tratamiento se solicitan electrónicamente, incluyendo el coste para el paciente, y la respuesta se comunica mediante correo electrónico generado automáticamente.
  • Estimaciones de costes: los pacientes conocen el coste de los procedimientos y tratamientos desde el principio, y los planes de pago y cobro también se automatizan.
  • Verificación del seguro y aprobaciones o denegaciones de beneficios: la RPA se utiliza para rastrear y solicitar la aprobación de los pacientes a medida que se programan, asisten o cancelan citas. La información sobre los costes para el paciente, los deducibles y otros detalles de la cobertura se genera automáticamente, para una mejor visibilidad y coherencia desde el principio.
  • Gestión de reclamaciones y cuentas por cobrar: la RPA, que utiliza bots y tecnología de IA, se utiliza para gestionar los flujos de trabajo de procesamiento de reclamaciones. Esto incluye denegaciones, comunicaciones y reenvíos, así como predicciones de ingresos y costes basadas en el historial. Los cobros de ingresos también se automatizan con un flujo de trabajo que ayuda a recuperar los fondos sin intervención manual repetitiva.

Estos son solo algunos de los procesos administrativos en un entorno sanitario que se benefician del uso de RPA para reducir la intervención manual, tareas repetitivas y errores humanos, para reducir costes y mejorar la atención al paciente y el beneficio del paciente.

