La pandemia de COVID-19 reveló datos inquietantes sobre la inequidad de estado. En 2020, el Instituto Nacional de Salud (NIH) publicó un informe en el que se afirmaba que los afroamericanos morían por COVID-19 en mayor proporción que los estadounidenses blancos, a pesar de que los primeros representan un porcentaje menor de la población. Según el NIH, estas disparidades se debieron al acceso limitado a la atención, las insuficiencias en las políticas públicas y una carga desproporcionada de comorbilidades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades pulmonares.

El NIH afirmó además que entre 47,5 millones y 51,6 millones de estadounidenses no pueden permitirse ir al médico. Es muy probable que las comunidades históricamente desatendidas utilicen un transformador generativo, especialmente si está integrado en un motor de búsqueda, para solicitar asesoramiento médico. No es inconcebible que la gente acuda a un motor de búsqueda popular con un agente de IA integrado y pregunte: "Mi padre ya no puede permitirse el medicamento para el corazón que le recetaron. ¿Hay alguno sin receta que sirva para lo mismo?”.

Según investigadores de la Universidad de Long Island, ChatGPT es inexacto el 75 % de las veces y, según CNN, el chatbot incluso daba consejos peligrosos a veces, como recomendar la combinación de dos medicamentos que podrían tener reacciones adversas graves.

Dado que los transformadores generativos no entienden el significado y tendrán outputs erróneos, las comunidades históricamente desatendidas que utilizan esta tecnología en lugar de ayuda profesional pueden verse perjudicadas en tasas mucho mayores que otras.

¿Cómo podemos invertir de forma proactiva en IA para obtener resultados más equitativos y fiables?

Con los nuevos productos actuales de IA generativa, la confianza, la seguridad y las cuestiones normativas siguen siendo las principales preocupaciones de los líderes del equipo directivo que representan a empresas biofarmacéuticas, sistemas de salud, fabricantes de dispositivos médicos y otras organizaciones. El uso de la IA generativa requiere un gobierno de la IA, lo que incluye debates sobre los casos de uso adecuados y medidas de protección en materia de seguridad y confianza (véase el proyecto estadounidense de carta de derechos de la IA y la ley de IA de la UE).

La gestión responsable de la IA es un desafío sociotécnico que requiere un enfoque holístico. Hay muchos elementos necesarios para ganarse la confianza de las personas, como asegurarse de que su modelo de IA sea preciso, auditable, explicable, justo y respetuoso con la protección de datos. La innovación institucional puede desempeñar un papel importante en este sentido.

Innovación institucional: una nota histórica

El cambio institucional suele ir precedido de un cataclismo. Consideremos la evolución de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., cuya función principal es garantizar que los alimentos, los medicamentos y los cosméticos sean seguros para el consumo público. Aunque las raíces de este organismo regulador se remontan a 1848, la monitorización de la seguridad de los medicamentos no fue una preocupación directa hasta 1937, el año del desastre del elixir sulfanilamida.

Creado por una respetada empresa farmacéutica de Tennessee, el elíxir sulfanilamida era un medicamento líquido que se promocionaba como cura milagrosa de la faringitis estreptocócica. Como era habitual en la época, no se probó la toxicidad del fármaco antes de su comercialización. Esto resultó ser un error mortal, ya que el elixir contenía dietilenglicol, una sustancia química tóxica utilizada en los anticongelantes. Más de 100 personas murieron por tomar el elixir venenoso, lo que llevó a la FDA a aprobar la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que exige que los medicamentos se etiqueten con instrucciones adecuadas para su uso seguro. Este importante hito en la historia de la FDA garantizó que los médicos y sus pacientes pudieran confiar plenamente en la potencia, calidad y seguridad de los medicamentos, una garantía que hoy damos por sentada.

Del mismo modo, se requiere innovación institucional para garantizar resultados equitativos de la IA.

5 pasos clave para asegurarse de que la IA generativa apoye a las comunidades a las que sirve

El uso de la IA generativa en el campo de la salud y las ciencias de la vida (HCLS) requiere el mismo tipo de innovación institucional que la FDA requirió durante el desastre de Elixir Sulfanilamide. Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a garantizar que todas las soluciones de IA logren resultados más equitativos y justos para las poblaciones vulnerables:

  1. Operacionalizar los principios de confianza y transparencia. La equidad, la explicabilidad y la transparencia son grandes palabras, pero ¿qué significan en términos de requisitos funcionales y no funcionales para sus modelos de IA? Puede decirle al mundo que sus modelos de IA son justos, pero debe asegurarse de entrenar y auditar su modelo de IA para servir a las poblaciones históricamente más desatendidas. Para ganarse la confianza de las comunidades a las que sirve, la IA debe tener outputs probados, repetibles, explicados y de confianza que funcionen mejor que un humano.
  2. Designar a personas responsables de garantizar resultados equitativos en el uso de la IA en su organización y, a continuación, proporcionarles el poder y los recursos necesarios para llevar a cabo esta ardua tarea.Verifique que estos expertos tengan un mandato totalmente financiado para hacer el trabajo porque sin responsabilidad no hay confianza. Alguien debe tener el poder, la mentalidad y los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo que requiere el gobierno.
  3. Capacitar a los expertos en la materia para que seleccionen y mantengan fuentes de datos fiables que se utilizan para entrenar modelos. Estas fuentes de datos fiables pueden proporcionar contenido para productos que utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) para ofrecer respuestas con variaciones lingüísticas que provienen directamente de una fuente de confianza (como una ontología o una búsqueda semántica).
  4. Exigir que los outputs sean auditables y explicables. Por ejemplo, algunas organizaciones están invirtiendo en IA generativa que ofrece asesoramiento médico a pacientes o médicos. Para fomentar el cambio institucional y proteger a todas las poblaciones, estas organizaciones de HCLS deben estar sujetas a auditorías para garantizar la responsabilidad y el control de calidad. Los outputs de estos modelos de alto riesgo deben ser fiables en pruebas repetidas, además de 100 % precisos, y detallar las fuentes de datos junto con las pruebas.
  5. Requiere transparencia. A medida que las organizaciones HCLS integran la IA generativa en la atención al paciente (por ejemplo, mediante la admisión automatizada de pacientes al ingresar en un hospital estadounidense o ayudando al paciente a comprender lo que sucederá durante un ensayo clínico), deben informar a los pacientes de que se está utilizando un modelo de IA generativa. Las organizaciones también deben ofrecer metadatos interpretables a los pacientes que detallen la responsabilidad y precisión de ese modelo, la fuente de los datos de entrenamiento para ese modelo y los resultados de auditoría de ese modelo. Los metadatos también deben indicar cómo puede un usuario optar por no utilizar ese modelo (y obtener el mismo servicio en otro lugar). A medida que las organizaciones utilizan y reutilizan texto generado sintéticamente en un entorno sanitario, las personas deben ser informadas de qué datos se han generado sintéticamente y cuáles no.

Creemos que podemos y debemos aprender de la FDA para innovar en nuestro enfoque institucional de transformación de las operaciones con IA. El camino para ganarse la confianza de las personas comienza con la realización de cambios sistémicos que garanticen que la IA refleje mejor a las comunidades a las que sirve.

 

Autor

Gautham Nagabhushana

Partner, Data & Technology Transformation - Healthcare, Public Markets, IBM

Phaedra Boinodiris

Global Leader for Trustworthy AI

IBM Consulting
