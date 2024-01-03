La pandemia de COVID-19 reveló datos inquietantes sobre la inequidad de estado. En 2020, el Instituto Nacional de Salud (NIH) publicó un informe en el que se afirmaba que los afroamericanos morían por COVID-19 en mayor proporción que los estadounidenses blancos, a pesar de que los primeros representan un porcentaje menor de la población. Según el NIH, estas disparidades se debieron al acceso limitado a la atención, las insuficiencias en las políticas públicas y una carga desproporcionada de comorbilidades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades pulmonares.

El NIH afirmó además que entre 47,5 millones y 51,6 millones de estadounidenses no pueden permitirse ir al médico. Es muy probable que las comunidades históricamente desatendidas utilicen un transformador generativo, especialmente si está integrado en un motor de búsqueda, para solicitar asesoramiento médico. No es inconcebible que la gente acuda a un motor de búsqueda popular con un agente de IA integrado y pregunte: "Mi padre ya no puede permitirse el medicamento para el corazón que le recetaron. ¿Hay alguno sin receta que sirva para lo mismo?”.

Según investigadores de la Universidad de Long Island, ChatGPT es inexacto el 75 % de las veces y, según CNN, el chatbot incluso daba consejos peligrosos a veces, como recomendar la combinación de dos medicamentos que podrían tener reacciones adversas graves.

Dado que los transformadores generativos no entienden el significado y tendrán outputs erróneos, las comunidades históricamente desatendidas que utilizan esta tecnología en lugar de ayuda profesional pueden verse perjudicadas en tasas mucho mayores que otras.