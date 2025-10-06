¿Qué son los certificados de energía renovable (REC)?

Los REC han recibido críticas debido a su asociación con el “lavado verde”. Esto se debe a que las empresas pueden comprar REC y afirmar que sus operaciones son renovables mientras continúan utilizando combustibles fósiles y emitiendo la misma cantidad de emisiones. Por ejemplo, una empresa que consuma anualmente 100 MWh de electricidad procedente de una red eléctrica alimentada con combustibles fósiles puede adquirir 100 REC de un proyecto solar y considerarse impulsada al 100 % por energía solar durante un año. Y así, la empresa puede reclamar cero emisiones por los 100 MWh de electricidad consumidos.1

Sin embargo, la compra de REC genera ingresos para proyectos de energía renovable a través de acuerdos de compra de energía (PPA). Los PPA son contratos a largo plazo entre proveedores de energía renovable (como los promotores de parques eólicos) y compradores de energía renovable (como las organizaciones). En los PPA, los promotores obtienen un precio fijo por cada MWh de energía renovable que generan. A cambio, el comprador recibe los REC asociados.

Por lo tanto, si bien es posible que las compras de REC de una organización no muevan la aguja en las emisiones generales de la red, muchas organizaciones que compran REC son una señal de mercado para aumentar la demanda general. Con el tiempo, esto puede proporcionar beneficios ambientales, como ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.