¿Qué son los certificados de energía renovable (REC)?

Los certificados de energía renovable (REC) son una opción de adquisición de energía que certifica que el portador posee un megavatio-hora (MWh) de electricidad con cero emisiones de carbono que ha sido generada por fuentes de energía renovable y entregada a la red eléctrica.
Los REC se generan en centrales eléctricas que producen energía renovable o "energía verde" a partir de recursos energéticos renovables como la eólica, la solar, la geotérmica, la hidroeléctrica y la biomasa. La producción de energía renovable genera dos productos que se pueden vender en el mercado: la energía en sí misma y los atributos no energéticos de la generación de electricidad renovable, como los beneficios ambientales y sociales (es decir, los REC).
Los REC también suelen denominarse "etiquetas verdes" o "créditos de energía renovable". También hay REC llamados certificados de energía solar renovable (SREC) que existen específicamente para la energía solar o la electricidad producida por paneles solares. Además, los certificados de atributos energéticos similares en la UE se denominan Garantías de Origen (GO), así como los certificados internacionales de energía renovable (I-REC), que se utilizan en más de 50 países.
Las organizaciones utilizan REC, junto con otros tipos de certificados de atributos energéticos como los créditos de emisiones cero (ZEC), para apoyar los objetivos de energía limpia asociados a la lucha contra el cambio climático y cumplir con las regulaciones de emisiones de carbono.
Los REC representan electricidad que, de otro modo, podría haber sido generada por combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. De esta manera, los REC pueden ayudar a reducir las emisiones de alcance 2 de una organización vinculadas a la compra de electricidad. Sin embargo, los REC no garantizan que el consumo de energía de una organización sea completamente renovable ni crean ahorros en emisiones de la misma manera que los desplazamientos de carbono.
Una compensación de carbono representa la evitación, destrucción, reducción o secuestro de una tonelada métrica de emisiones de CO2 en un lugar para compensar una tonelada métrica de emisiones en otro lugar. Las compensaciones de carbono suelen representar la reducción directa de las emisiones o el secuestro de las iniciativas de compensación de carbono, como la reforestación o la gestión de residuos. Las organizaciones pueden utilizar las compensaciones de carbono para reducir o compensar su huella de carbono con las emisiones de los alcances 1, 2 y 3.
Por el contrario, los REC se aplican generalmente solo a los cálculos de emisiones del Alcance 2 y no se deben utilizar para reducir las emisiones del Alcance 1 o Alcance 3. Esto se debe a que los REC no reducen directamente las emisiones. En cambio, un REC representa los atributos ambientales positivos de la generación de energía renovable. La compra de REC apoya el mercado de las energías renovables y la generación de energía renovable, lo que permite utilizarlos como instrumentos basados en el mercado o herramientas utilizadas para hacer frente a las emisiones asociadas a la compra de electricidad.
Los REC que se compran con su electricidad asociada se consideran "agrupados". Los REC adquiridos por separado de la electricidad se consideran "no agrupados".
Aunque los REC no agrupados no proporcionan directamente electricidad renovable a una organización, sí envían una señal de mercado para apoyar el desarrollo de las energías renovables. Las organizaciones pueden optar por comprar REC no agrupados para avanzar en los objetivos de sostenibilidad y apoyar proyectos de energía renovable porque carecen de proveedores de energía renovable o asistencia política en su área, o no pueden generar su propia energía renovable in situ.
Los REC han recibido críticas debido a su asociación con el “lavado verde”. Esto se debe a que las empresas pueden comprar REC y afirmar que sus operaciones son renovables mientras continúan utilizando combustibles fósiles y emitiendo la misma cantidad de emisiones. Por ejemplo, una empresa que consuma anualmente 100 MWh de electricidad procedente de una red eléctrica alimentada con combustibles fósiles puede adquirir 100 REC de un proyecto solar y considerarse impulsada al 100 % por energía solar durante un año. Y así, la empresa puede reclamar cero emisiones por los 100 MWh de electricidad consumidos.1
Sin embargo, la compra de REC genera ingresos para proyectos de energía renovable a través de acuerdos de compra de energía (PPA). Los PPA son contratos a largo plazo entre proveedores de energía renovable (como los promotores de parques eólicos) y compradores de energía renovable (como las organizaciones). En los PPA, los promotores obtienen un precio fijo por cada MWh de energía renovable que generan. A cambio, el comprador recibe los REC asociados.
Por lo tanto, si bien es posible que las compras de REC de una organización no muevan la aguja en las emisiones generales de la red, muchas organizaciones que compran REC son una señal de mercado para aumentar la demanda general. Con el tiempo, esto puede proporcionar beneficios ambientales, como ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las compras de REC se clasifican en dos tipos de mercado y comprador: voluntarias y de cumplimiento.
Muchas regiones, estados y países tienen normas de cartera de energías renovables (RPS), también llamadas normas de electricidad renovable (RES), para el uso de energías renovables. Son políticas reguladoras que obligan a las empresas de servicios públicos a suministrar una determinada parte de su energía a partir de fuentes renovables.
Los compradores de REC son los productores de energía o las empresas de servicios eléctricos que deben cumplir con RPS. No suelen generar un porcentaje suficientemente alto de electricidad renovable y, por tanto, deben comprar CER para compensarlo. Cuando una compra de REC como ésta se produce en lugares con estas políticas, se denomina mercado de cumplimiento. Los REC del mercado de cumplimiento suelen ser más caros y se exigen que cumplan ciertos criterios descritos en las normas.2
Un mercado voluntario de REC se nutre del deseo de los compradores de adquirir electricidad renovable para cumplir objetivos de sostenibilidad, emisiones o medio ambiente. Los compradores voluntarios de REC optan por adquirir REC independientemente de las políticas regulatorias. A menudo son organizaciones conscientes del medio ambiente con compromisos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero también pueden ser individuos, como propietarios de viviendas. Los mercados voluntarios suelen tener precios más bajos que los mercados de cumplimiento.
El mercado voluntario de REC tiene poca supervisión regulatoria. Por este motivo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) recomienda a los consumidores que compren REC certificados y verificados por terceros.
Según la EPA, la certificación responde a la pregunta: "¿Cumple este producto con estándares aceptables de calidad?" Respuestas de verificación: "¿Cómo sé que obtengo lo que pago?" Actualmente, en EE. UU., solo una organización certifica REC: el programa Green-e Energy del Center for Resource Solutions.3
Además de la certificación y verificación por parte de terceros, en el mercado energético de EE. UU., existen dos enfoques aceptados para rastrear la propiedad de electricidad renovable: los sistemas de seguimiento basados en certificados y el método de seguimiento de la ruta del contrato.
Los sistemas de seguimiento basados en certificados expiden REC al generador. Cada REC emitido incluye atributos únicos de datos de energía renovable, como el tipo de combustible renovable o la ubicación de la instalación renovable, así como un número de identificación único. Este número de identificación garantiza que los REC estén en manos de una sola organización a la vez. Estos sistemas suelen ser bases de datos electrónicas que permiten a los titulares transferir REC como las personas transfieren dinero en los sistemas de banca en línea.4
El método de seguimiento de la trayectoria del contrato es el más antiguo del mercado. Se utiliza para verificar, seguir y rastrear la propiedad de REC desde el generador hasta el consumidor. Incluye una auditoría de terceros respaldada por varios documentos de prueba de generación y transferencia de propiedad (como declaraciones juradas y recibos de contratos)5.
El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, o Protocolo GEI, es una organización que ha desarrollado una norma internacional para la contabilidad de las empresas y las emisiones de informes. Proporciona normas, orientación, herramientas y formación para que las empresas y los gobiernos midan y gestionen las emisiones.
La guía de Alcance 2 del Protocolo GEI es una enmienda al Estándar de Información y Contabilidad Corporativa. Estandariza cómo las corporaciones miden las emisiones de electricidad y otras compras de energía. Fue creado en respuesta a la incertidumbre sobre cómo la compra de energía contribuye a la reducción de emisiones de Alcance 2.
La guía incluye requisitos, criterios de calidad y recomendaciones para que las empresas contabilicen las compras de electricidad (incluidas las REC) en sus inventarios de GEI. Según el Protocolo GEI, estas medidas crean un "mayor nivel de transparencia [que] podría desempeñar un papel fundamental a la hora de desencadenar la demanda corporativa de más electricidad renovable".6
