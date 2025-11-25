¿Qué es la automatización de la contratación?

El uso de la IA en la contratación ya está muy extendido: un estudio muestra que el 99 % de los responsables de contratación informaron del uso de la IA en el proceso de contratación.1 La automatización puede gestionar de forma eficiente gran parte del laborioso trabajo administrativo de la contratación, incluida la publicación de ofertas de empleo, la selección de currículos, la programación de entrevistas y mucho más. Y están surgiendo herramientas más avanzadas que pueden optimizar los complejos procesos de toma de decisiones y los flujos de trabajo.

Estas herramientas de automatización se integran con sistemas de seguimiento de candidatos, CRM de contratación y plataformas de redes sociales para ofrecer experiencias más fluidas. Con las herramientas de automatización de la contratación implementadas para reducir las tareas manuales, los equipos de recursos humanos y los responsables de contratación pueden centrarse en el trabajo estratégico de mayor nivel que requiere un juicio humano matizado. Cuando se utiliza de forma eficaz, la automatización puede mejorar las métricas clave de contratación, como el tiempo de contratación y el coste por contratación, y ayudar a asegurar a los mejores candidatos para el puesto.