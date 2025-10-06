¿Qué son las medidas de calidad en el cuidado de la salud?

La creación de medidas de calidad en el cuidado de la salud es la práctica de utilizar datos para evaluar el desempeño de los hospitales y los sistemas de salud en función de varios estándares de calidad. Los estándares de calidad son puntos de referencia que ayudan a las organizaciones de cuidado de la salud a medir la utilización de recursos para respaldar la mejora y los esfuerzos de colaboración con información objetiva basada en hechos. Hay muchos tipos de medidas de calidad que evalúan el cuidado para todo, desde instalaciones para pacientes hospitalizados hasta instalaciones de imágenes, clínicas para pacientes ambulatorios y sistemas hospitalarios completos.
Las medidas de calidad pueden ser establecidas por una institución de salud en particular o pueden basarse en especificaciones de medidas o acreditaciones desarrolladas por agencias gubernamentales, organizaciones privadas sin fines de lucro y algunas empresas con fines de lucro. Una vez que una organización de cuidado de la salud establece sus objetivos de calidad para la atención al paciente y otros procesos, desarrolla estrategias para cumplir o superar esos objetivos. Las medidas de calidad pueden incluir la capacidad de la organización para proporcionar una atención eficaz, segura, oportuna, centrada en el paciente y equitativa.
Si bien las organizaciones de cuidado de la salud pueden tener medidas de calidad específicas para su institución, las medidas de resultados generalmente las establecen grandes organizaciones externas, como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la Asociación Nacional para la Calidad de la Atención Médica (NAHQ) o el Foro Nacional de Calidad (NQF).
Las instituciones de cuidado de la salud pueden decidir exceder las medidas de calidad obligatorias, no solo para beneficiar la calidad de la atención y la prestación de cuidado de la salud de los pacientes, sino también para ayudar con los esfuerzos de mercadeo y contratación de una institución.
Debido a que los costos de cuidado de la salud han aumentado drásticamente en los últimos 50 años, superando los aumentos generales del costo de vida, los contribuyentes, como los individuos, los gobiernos y los planes de salud, desean medidas de calidad verificables que brinden evidencia de que estos aumentos están justificados.
Medir la calidad del cuidado de la salud puede:
Medir la calidad significa recopilar y analizar datos. Pero un volumen en expansión exponencial de información de salud disponible hace que la recopilación de datos, sin mencionar el análisis, sea un desafío. Además, la digitalización del cuidado de la salud, acelerada por la implementación y adopción de registros de salud electrónicos (EHR), ahora se está explotando y aumentando con tecnologías como analítica y computación en la nube, redes sociales y dispositivos móviles.
Debido al aumento dramático de las fuentes de datos disponibles, las métricas y su complejidad, las organizaciones de cuidado de la salud están buscando software para facilitar la selección de esta información. Estas organizaciones están buscando una mejor manera de analizar sus costos reales, la calidad del servicio, los modelos de riesgo y la segmentación de sus poblaciones, así como mejorar las relaciones con las personas a las que sirven. Las herramientas de software diseñadas específicamente para el campo del cuidado de la salud pueden analizar y recopilar la información relevante de este océano de datos y ayudar a los profesionales, investigadores y cuidadores a descubrir, analizar y actuar sobre la información de medición del desempeño de manera innovadora.
Algunos paquetes de software incorporan capacidades funcionalidades de inteligencia artificial (IA) que cambian fundamentalmente la forma en que interactúan los humanos y las computadoras. Con las funcionalidades de "aprendizaje" de la IA, el software puede acelerar el trabajo en investigación clínica, estudios genómicos, medicina personalizada y ayudar en la transición a un cuidado más centrado en la persona. Estas capacidades cognitivas pueden ampliar significativamente la perspectiva y el conocimiento al proporcionar asistencia experta en el flujo de trabajo de un médico o cuidador, lo que puede ayudar a las organizaciones a cambiar drásticamente cómo y dónde se brinda el cuidado.
"La Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud (AHRQ) ha esbozado los tres tipos de medidas de calidad mediante el uso del modelo de clasificación de Donabedian 1. Las medidas se clasifican como medidas de estructura, proceso o resultado.
Medidas estructurales: las medidas estructurales son la capacidad general del proveedor de cuidado de la salud para brindar atención de alta calidad: la capacidad, los sistemas y los procesos de la institución. Estas medidas pueden incluir si la organización utiliza registros médicos electrónicos más modernos y sistemas de ingreso de pedidos de medicamentos. Las medidas también podrían incluir cuántos médicos certificados por la junta hay en el personal o la proporción de proveedores por paciente.
Medidas de proceso: las medidas de proceso son lo que hace la institución para mantener o mejorar la salud. Estas medidas pueden reflejar tanto las medidas preventivas como aquellas que ya experimentan problemas de salud. Estas medidas deben evaluar cómo la institución cumple con los estándares de práctica generalmente aceptados. La mayoría de las medidas de calidad del cuidado de la salud en los informes públicos son medidas de proceso.
Medidas de resultado: las medidas de resultado reflejan el impacto de las intervenciones de pacientes de la institución y cómo mejoraron la salud de los pacientes. Los ejemplos de medidas de resultado incluyen tasas de mortalidad quirúrgica, readmisión de pacientes, complicaciones quirúrgicas e infecciones adquiridas en el hospital.
Aunque un enfoque en medidas de calidad y garantía de calidad tiene el potencial de ayudar a mejorar el cuidado de la salud, algunos profesionales de la salud 2 han advertido que solo hay pruebas limitadas de que muchas medidas de calidad o medidas de desempeño dan como resultado mejores resultados de salud, incluidas aquellas vinculadas a incentivos de aseguradoras o gobiernos. A pesar de esta limitación, las medidas de calidad y las calificaciones comparativas de calidad siguen aumentando en popularidad porque las medidas se basan en criterios de valoración intermedios, como el control de factores de riesgo o los procesos de cuidado que son vulnerables a juegos, pruebas y tratamientos excesivos. En cambio, las medidas de calidad deben basarse en resultados centrados en el paciente con enfoques individualizados de la complejidad clínica.
