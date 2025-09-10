DNS público vs. privado: ¿cuál es la diferencia?

Se han producido cambios significativos en el DNS y seguirán produciéndose a medida que la tecnología relacionada continúe avanzando e intente seguir el ritmo de la expansión global de usuarios.

Por ejemplo, tomemos el protocolo de enrutamiento de Internet IPv4. IPv4 (Internet Protocol versión 4) se desarrolló durante la década de 1970 y se introdujo formalmente a principios de la década de 1980, antes de la Revolución de Internet. Las direcciones IPv4 son etiquetas numéricas de 32 bits que se pueden asignar a cualquier dispositivo que se conecte a una red informática y son esenciales para servir la comunicación y el enrutamiento. Las direcciones IPv4 se expresan como largas cadenas de números, separadas en varios intervalos por puntos.

Según las leyes de la probabilidad, podemos calcular que, con el número de números enteros que contiene cada dirección IPv4, son posibles aproximadamente 4300 millones de direcciones. E incluso ese número masivo ha resultado ser insuficiente para igualar el grupo cada vez mayor de dispositivos tecnológicos que necesitan conectarse a las redes.

Introduzca IPv6 (Internet Protocol versión 6), introducido en 1995 para mitigar esta situación de "sobrepoblación". Lo primero que se nota al comparar los dos protocolos es cuánto más grande es IPv6, ya que ofrece direcciones de 128 bits que son exactamente cuatro veces más grandes que sus homólogos IPv4.

Este aumento conduce a un conjunto de posibles direcciones tan profundo que es difícil de imaginar. Esa cifra es 340 undecillones, que se calcula como 3,4 x 10 a la 38.ª potencia y se expresa numéricamente como 3,4 seguido de 38 ceros. Es difícil imaginar que una piscina con tanta agua se vacíe por completo. Pero el uso de ordenadores en todo el mundo es tal que su crecimiento sin precedentes provocaría una respuesta tan enorme.

Además de proporcionar cuatro veces el espacio de dirección de IPv4, IPv6 incluye la configuración automática de dirección sin estado (SLAAC). Esta característica permite a los dispositivos configurar sus propias direcciones IP sin depender de un servidor DHCP externo, lo que también reduce el tráfico de red.

IPv6 también utiliza un tipo mejorado de registro DNS que hace coincidir un nombre de dominio con una dirección IPv6 adecuada. Ese registro DNS se denomina "AAAA" y representa un avance significativo con respecto al "registro A", que es el registro DNS que contiene una dirección IPv4 adecuada. La diferencia entre un registro AAAA (a veces llamado Quad-A-Record) y un registro A es en gran medida una mayor capacidad para que los AAAA puedan acomodar el pesado identificador de 128 bits que se utiliza.

Una forma de superar eficazmente los registros A y AAAA es creando un CNAME (que significa nombre canónico). Un CNAME es un tipo de registro DNS que funciona como un alias para ciertos dominios o subdominios. Una restricción menor que debe tenerse en cuenta es que un nombre de host con un CNAME no puede habilitar registros A o registros AAAA que ya lleven ese nombre.

IPv6 no es el único protocolo clave que se ha actualizado con el tiempo. La Transport Layer Security (TLS) es un protocolo altamente cifrado que protege las comunicaciones basadas en la web y otras redes. TLS es una actualización de 1999 de un protocolo anterior llamado Secure Sockets Layer (SSL). Al igual que SSL, TLS proporciona un medio para autenticar a los usuarios, detener el acceso no autorizado y mantener y verificar la integridad de los datos.