Cada usuario, aplicación y proceso de una organización necesita cierto nivel de acceso para hacer su trabajo. Un desarrollador necesita enviar código a un repositorio. Un empleado de facturación tiene que consultar los registros de pagos. Un servicio de copia de seguridad necesita leer los datos de una base de datos.

Según el principio del mínimo privilegio, cada una de estas entidades tiene exactamente el acceso que requieren esas tareas y nada más.

El desarrollador puede enviar código a un repositorio pero no implementar código en producción.

El empleado de facturación puede leer los registros de pago, pero no modificarlos.

El servicio de copia de seguridad puede copiar los datos pero no modificarlos.

El concepto se denomina a veces acceso con privilegios mínimos o acceso mínimo. Se aplica tanto a cuentas de usuario humano como a identidades no humanas (NHI), incluyendo aplicaciones, dispositivos, cuentas de servicio, claves API y agentes de IA.

PoLP es un componente central de la gestión de identidad y acceso (IAM), que es el marco de seguridad más amplio que regula quién obtiene acceso, qué puede hacer con él y durante cuánto tiempo. En otras palabras, IAM es el sistema que pone en práctica PoLP.

PoLP es también uno de los mecanismos fundamentales de la seguridad zero trust. Con zero trust, ningún usuario, dispositivo o aplicación es de confianza por defecto, ni siquiera en la red corporativa. En cambio, cada solicitud de acceso se analiza y se concede caso por caso. Las solicitudes legítimas reciben acceso PoLP y nada más. De esta manera, PoLP puede ayudar a las organizaciones a hacer cumplir la normativa, contener los incidentes de seguridad y reforzar su posición de seguridad general.