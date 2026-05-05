El principio de privilegio mínimo (PoLP) es un concepto de seguridad de la información en el que los usuarios, aplicaciones y procesos reciben solo los derechos mínimos de acceso necesarios para realizar una tarea, durante el tiempo mínimo necesario y nada más.
Cada usuario, aplicación y proceso de una organización necesita cierto nivel de acceso para hacer su trabajo. Un desarrollador necesita enviar código a un repositorio. Un empleado de facturación tiene que consultar los registros de pagos. Un servicio de copia de seguridad necesita leer los datos de una base de datos.
Según el principio del mínimo privilegio, cada una de estas entidades tiene exactamente el acceso que requieren esas tareas y nada más.
El concepto se denomina a veces acceso con privilegios mínimos o acceso mínimo. Se aplica tanto a cuentas de usuario humano como a identidades no humanas (NHI), incluyendo aplicaciones, dispositivos, cuentas de servicio, claves API y agentes de IA.
PoLP es un componente central de la gestión de identidad y acceso (IAM), que es el marco de seguridad más amplio que regula quién obtiene acceso, qué puede hacer con él y durante cuánto tiempo. En otras palabras, IAM es el sistema que pone en práctica PoLP.
PoLP es también uno de los mecanismos fundamentales de la seguridad zero trust. Con zero trust, ningún usuario, dispositivo o aplicación es de confianza por defecto, ni siquiera en la red corporativa. En cambio, cada solicitud de acceso se analiza y se concede caso por caso. Las solicitudes legítimas reciben acceso PoLP y nada más. De esta manera, PoLP puede ayudar a las organizaciones a hacer cumplir la normativa, contener los incidentes de seguridad y reforzar su posición de seguridad general.
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El caso más sencillo de PoLP es el escenario de credenciales comprometidas. Un atacante consigue un nombre de usuario y una contraseña válidos, normalmente a través de un correo electrónico de phishing, un mercado de la dark web o malware de robo de información. A continuación, el atacante inicia sesión. Desde la perspectiva de la red, esto parece una sesión normal de un usuario legítimo.
Si la cuenta comprometida tiene privilegios excesivos (acceso a sistemas, bases de datos y archivos compartidos que el usuario real nunca toca en el trabajo diario), el atacante ahora también tiene todos esos permisos. Pueden moverse lateralmente a través de la red hacia objetivos de mayor valor e información confidencial, como registros financieros, bases de datos de clientes y código fuente propietario.
Es este movimiento lateral que puede convertir una contraseña comprometida en una vulneración de datos total.
Según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM, las brechas que comienzan con credenciales comprometidas cuestan una media de 4,67 millones de USD y su búsqueda y contención tardan unos 246 días. El IBM X-Force Threat Intelligence Index de IBM reveló que las cuentas secuestradas estuvieron implicadas en el 32 % de los ciberataques analizados.
Al limitar el acceso que tiene cualquier cuenta, el principio de privilegio mínimo ayuda a reducir significativamente el radio de la explosión de los ataques. Reduce lo que un atacante puede alcanzar con la cuenta inicial, ayuda a evitar el acceso no autorizado a sistemas no relacionados y limita el daño potencial de una sola vulneración.
Por ejemplo, imagina que un hacker compromete la cuenta de un analista de marketing. Con el mínimo privilegio, podrían acceder a algunos paneles de control en una herramienta de gestión de la relación con el cliente (CRM), pero nada más. Sin PoLP, esa misma cuenta podría seguir teniendo acceso a bases de datos de producción, API internas y servidores de archivos de proyectos que finalizaron hace meses. Es el mismo ataque, pero con un radio de explosión mucho mayor.
Las identidades no humanas (NHI) (cuentas de servicio, identidades de carga de trabajo, bots, agentes de IA) constituyen ahora la mayoría de las identidades en la mayoría de los entornos empresariales. Según una estimación, las identidades de las máquinas superan en número a las humanas 45:1.
En conjunto, las NHI representan una superficie de ataque masiva. Cada una de ellas es una vulnerabilidad potencial si sus permisos no se determinan cuidadosamente. Los entornos en la nube, las arquitecturas de acceso remoto y la proliferación de servicios de software hacen que haya muchas más identidades solicitando acceso a sistemas críticos que antes.
Según OWASP, el exceso de privilegios es uno de los diez principales riesgos asociados con las identidades no humanas. Porque son integrales a los flujos de trabajo principales (como el ciclo de vida de DevOps y las copias de seguridad del sistema), las NHI suelen tener acceso privilegiado a información sensible. Y en el interés de hacer que estos procesos “simplemente funcionen”, las organizaciones a menudo otorgan a las NHI privilegios mayores de los que necesitan.
La exposición a credenciales es otra consideración. Las aplicaciones y dispositivos no utilizan contraseñas, pero sí utilizan claves API, tokens OAuth, certificados y otros secretos para autenticarse. Estos secretos se pueden robar y utilizar indebidamente de la misma manera que las contraseñas de los usuarios humanos, lo que permite el acceso no autorizado y el movimiento lateral entre los sistemas.
A diferencia de los usuarios humanos, los NHI no pueden utilizar la autenticación de dos factores, por lo que el robo de una credencial suele ser suficiente para secuestrar una cuenta. PoLP no previene el robo de credenciales, pero limita lo que puede alcanzar una credencial robada.
Los NHI suelen quedar activos después de que sus aplicaciones o dispositivos asociados se retiren, sin supervisión, con sus permisos completos intactos. De hecho, la desvinculación inadecuada es el principal riesgo asociado a las NHI según OWASP.
PoLP ayuda a abordar estos riesgos al garantizar que cada NHI opere solo con el acceso que necesita. Estas restricciones pueden ayudar a limitar los daños si se roba una credencial y disminuir las exposiciones cuando se retira un NHI.
PoLP también ayuda a protegerse contra amenazas internas. Estas amenazas incluyen tanto a usuarios internos negligentes que abusan deliberadamente de su acceso como a empleados bienintencionados que causan daños accidentalmente con permisos que no necesitan y que quizá ni siquiera se den cuenta de que tienen.
Según el informe "Cost of a Data Breach", los ataques de usuario interno negligente son el vector de filtración más costoso, con un promedio de 4,92 millones de dólares por incidente. Este precio es más alto que el de la suplantación de identidad, el ransomware y las credenciales comprometidas.
El coste es tan alto en parte porque los usuarios internos ya tienen acceso legítimo. No hay ningún perímetro que infringir ni un inicio de sesión sospechoso que marcar. Cuando un usuario tiene permisos que se extienden mucho más allá de su función, el daño que puede causar, ya sea intencionalmente o por accidente, solo está limitado por lo que puede alcanzar. El PoLP limita ese alcance.
Varias normas regulatorias y marcos de cumplimiento tratan el privilegio mínimo como un requisito básico para restringir el acceso a datos sensibles.
PoLP comienza con una postura de denegación predeterminada. Cada usuario, aplicación y proceso comienza con cero acceso. Los permisos se añaden solo cuando es necesario. Los permisos se asignan a una tarea específica o a un rol definido, en lugar de criterios de antigüedad, conveniencia u otros criterios menos relevantes. Cada usuario obtiene solo el conjunto mínimo de derechos de acceso que requiere su trabajo, como se documenta en las políticas de acceso formales establecidas por los equipos de identidad y seguridad.
En la práctica, esto significa que PoLP puede volverse granular.
Consideremos un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC). Con el RBAC estándar, a un agente de atención al cliente se le puede conceder un amplio acceso al sistema de facturación de la empresa. En un sistema RBAC que funciona según el principio de privilegio mínimo, ese mismo agente puede recibir permisos de solo lectura de forma predeterminada. Si un ticket específico requiere algo como actualizar la información de un cliente, el agente puede solicitar acceso temporal para esa interacción.
El principio de mínimo privilegio se aplica en cuatro etapas del ciclo de vida del acceso.
Cuando alguien se une a una organización, pasa a un nuevo rol o crea una cuenta con un nuevo recurso, recibe un nivel básico de acceso. El acceso puede ser basado en roles, atributos o provisionado bajo demanda sin permisos permanentes, dependiendo del modelo de acceso que se utilice.
Lo que añade PoLP, independientemente del modelo, es que el acceso siempre debe limitarse al mínimo necesario para el rol o la tarea en cuestión. Por ejemplo, un nuevo analista financiero de un banco podría tener acceso técnicamente a una amplia gama de herramientas de presentación de informes y conjuntos de datos. Sin embargo, bajo PoLP, ese analista recibe solo los paneles de control y conjuntos de datos específicos que requiere su trabajo actual, no todo lo que las herramientas podrían ofrecer. Si sus responsabilidades cambian o se amplían, el acceso se ajusta en consecuencia.
Cuando los usuarios ejercen activamente permisos, los mecanismos de control de acceso aplican los límites establecidos durante la provisión a lo largo del curso normal de trabajo.
Por ejemplo, el analista financiero mencionado anteriormente puede ejecutar consultas sobre los conjuntos de datos a los que se le aprovisionó para acceder, pero si intenta abrir un archivo fuera de su alcance, se le deniega el acceso. El Boundary establecido durante el aprovisionamiento se mantiene.
Si el mismo analista se incorpora temporalmente a otro proyecto y necesita acceso a un conjunto de datos diferente, puede enviar una solicitud de acceso. El sistema IAM lo evalúa—verificando identidad, rol, contexto e intención—y concede el permiso adicional durante la duración de ese proyecto. Cuando termina, se revoca el acceso elevado.
Los equipos de identidad y seguridad realizan auditorías periódicas para comprobar si los permisos y las políticas de acceso siguen coincidiendo con las responsabilidades de los usuarios, configuraciones de red, operaciones empresariales y otros criterios relevantes. Estas revisiones pueden ayudar a detectar una serie de problemas de acceso comunes, como un empleado que cambió de equipo pero conservó todos sus permisos anteriores o una cuenta de contratista que nunca se dio de baja.
Cuando ya no se necesita el acceso (porque alguien ha dejado la empresa, ha cambiado de equipo o ha terminado una tarea), se revocan los permisos. El acceso persistente a cuentas antiguas u olvidadas es una vulnerabilidad común. A menudo, nadie observa lo que ocurre en ellas, convirtiendo las cuentas en objetivos fáciles para los atacantes. Desaprovisionar correctamente las cuentas ayuda a las organizaciones a reducir su superficie de ataque y evitar el acceso no autorizado desde cuentas inactivas comprometidas.
El principio de privilegio mínimo y la seguridad zero trust se superponen, pero no son lo mismo. El zero trust es una arquitectura de ciberseguridad construida bajo la idea de que nunca se debe confiar y verificar siempre cada solicitud de acceso, sin importar de dónde provenga. El principio del mínimo privilegio es un modelo de cuánto acceso conceder una solicitud legítima.
El zero trust rechaza el antiguo modelo perimetral, que suponía que todo lo que estaba dentro del firewall de la red era seguro. Zero trust reconoce que los atacantes pueden atravesar el perímetro exterior y que los usuarios internos también pueden causar violaciones de seguridad.
En zero trust, ningún usuario, dispositivo o aplicación es de confianza por defecto, ni siquiera en la red corporativa. Cada solicitud de acceso se evalúa en función de la identidad, el dispositivo, la ubicación y los patrones de comportamiento. Incluso después de la autenticación, los usuarios solo tienen el acceso mínimo que necesitan para lo que están haciendo en ese momento.
En otras palabras, zero trust controla las condiciones para conceder acceso, mientras que PoLP controla el alcance. Juntos, permiten un enfoque de defensa en profundidad en la gestión del acceso.
El acceso justo a tiempo (JIT) es una forma de implementar PoLP. A menudo se considera la expresión más estricta y granular del mínimo privilegio porque elimina por completo los permisos permanentes. Esto significa que no proporciona un nivel base de acceso ni gestiona por encima de él. Más bien, JIT concede acceso bajo demanda para una tarea específica y lo revoca automáticamente cuando se completa la tarea.
Por ejemplo, un ingeniero de bases de datos que necesita ejecutar un script de migración en una base de datos de producción no tiene acceso permanente a ese sistema. En cambio, solicitaban acceso durante una ventana de cuatro horas, lo obtenían, lo usaban y lo perdían. No existe una línea base ni permisos persistentes.
Para las organizaciones que desean aplicar PoLP de la manera más estricta posible, JIT suele ser el enfoque más eficaz. Si nadie tiene acceso permanente, no hay cuentas inactivas ni permisos persistentes que los hackers puedan explotar. Sin embargo, puede conllevar desafíos. El aprovisionamiento de todo bajo demanda puede generar dificultades operativas, sobre todo en el caso de las tareas rutinarias, y la integración del modelo JIT en los sistemas heredados y los entornos en la nube puede resultar técnicamente compleja.
Las organizaciones aplican PoLP mediante modelos de control de acceso, que son marcos que definen cómo se asignan, gestionan y revisan los permisos.
Dos modelos de seguridad son comunes en las implementaciones de PoLP: control de acceso basado en roles y control de acceso basado en atributos.
El control de acceso basado en roles (RBAC) agrupa los permisos en roles de usuario predefinidos (“analista financiero”, “ingeniero de redes”, “help desk”) y asigna a las personas a esos roles en lugar de configurar los permisos individualmente para cada usuario. La estructura refleja la forma en que ya trabajan la mayoría de las organizaciones, con departamentos, cargos y líneas jerárquicas.
Aunque el RBAC es más seguro que muchos otros modelos de acceso, rara vez logra el mínimo privilegio por sí solo. En cambio, a menudo es necesario combinarlo con otras medidas de control, como las revisiones de acceso y el aprovisionamiento JIT.
Por ejemplo, el RBAC estándar podría crear un conjunto de permisos permanentes para cada función, mientras que el RBAC con menos privilegios podría utilizar el JIT en lugar de los privilegios permanentes.
Mientras que el RBAC asigna permisos en función de quién es un usuario, ABAC toma decisiones basadas en un conjunto más amplio de atributos. Los atributos pueden incluir características del usuario (departamento, nivel de trabajo, ubicación), el recurso (clasificación de sensibilidad, tipo de datos), el entorno (hora del día, red, tipo de dispositivo) y la acción solicitada (lectura, escritura, eliminación) .
Por ejemplo, una política ABAC en una empresa de servicios financieros podría permitir a un analista acceder a datos confidenciales de transacciones solo durante el horario laboral, solo desde un ordenador portátil corporativo gestionado y solo mientras está conectado a la red de la empresa. El mismo analista que intentara obtener los mismos datos a medianoche desde un teléfono personal con wifi en el aeropuerto sería bloqueado.
Muchas implementaciones de PoLP utilizan ABAC debido a lo limitado que puede ser el alcance de las decisiones de acceso mediante el uso de una combinación compleja de usuario, recurso, contexto y acción. Y muchas de las herramientas en las que se basa PoLP, como el acceso justo a tiempo, utilizan alguna forma de ABAC para tomar decisiones de acceso.
Mientras que los modelos de control de acceso definen cómo deben estructurarse los permisos, las herramientas de IAM ayudan a hacer cumplir esos permisos. Estas herramientas gestionan, monitorizan y controlan el acceso de los usuarios en las instalaciones a escala en endpoints, centros de datos y nube.
Las herramientas de gestión del acceso privilegiado (PAM) se centran en las cuentas de mayor riesgo: cuentas de superusuario, cuentas de servicio y otros usuarios privilegiados con privilegios de administrador. Una cuenta con privilegios comprometida puede exponer la configuración, la base de datos de usuarios y las claves de cifrado de todo el sistema, no solo los datos de una persona.
Las herramientas PAM abordan este riesgo almacenando las credenciales privilegiadas en almacenes cifrados, registrando las sesiones y aplicando flujos de trabajo de aprobación, de modo que los privilegios elevados estén siempre controlados, monitorizados y limitados en el tiempo.
Por ejemplo, un administrador de bases de datos que necesita acceso root para ejecutar una operación de mantenimiento no puede simplemente iniciar sesión cuando quiera. Deben solicitar acceso, obtener aprobación y completar su trabajo en un plazo determinado.
Las plataformas de gobierno y administración de identidades (IGA) vinculan la gestión de acceso al ciclo de vida del empleado. Se conectan con los sistemas de RR. HH. para que, cuando alguien se incorpore a la organización, cambie de equipo o abandone la empresa, sus derechos de acceso se ajusten automáticamente. Esa automatización puede ayudar a agilizar el aprovisionamiento y el desaprovisionamiento y, al mismo tiempo, a evitar el aumento de privilegios.
Los flujos de trabajo automatizados de IGA son importantes en las grandes organizaciones, donde gestionar manualmente el aprovisionamiento y el desaprovisionamiento es una fuente segura de permisos excesivos y cuentas inactivas.
Aunque es fácil aspirar a PoLP, puede ser más difícil de mantener.
El aumento de privilegios es la acumulación gradual de derechos de acceso que ocurre cuando los usuarios cambian de rol, asumen proyectos paralelos o acumulan permisos temporales que nadie recuerda revocar.
Por ejemplo, un analista de marketing se mueve al equipo de producto pero mantiene el acceso a la unidad compartida de marketing y al panel de control de análisis del equipo. O un desarrollador obtiene acceso temporal a una base de datos de producción para depurar un problema de un cliente, y el acceso temporal se vuelve permanente por inercia.
Con el tiempo, estos privilegios excesivos acumulados crean cuentas infladas con mucho más acceso del que requiere cualquier rol. Es posible que los propios usuarios no se den cuenta de lo que pueden alcanzar.
El privilegio mínimo llevado demasiado lejos puede paralizar el trabajo. Si un empleado debe presentar una incidencia y esperar dos días para obtener acceso a un sistema que necesita para el trabajo de una tarde, podría intentar encontrar soluciones alternativas: pedir prestadas las credenciales de un colega, utilizar una cuenta de servicio compartida o recurrir a una herramienta no autorizada que no requieren la aprobación de TI. Estas soluciones alternativas pueden crear riesgos de seguridad peores que los que habría creado una política de acceso un poco más permisiva.
Según el Informe "Cost of a Data Breach", la IA en la sombra (herramientas de inteligencia artificial no autorizadas) fue un factor influyente en el 20 % de las filtraciones.
La IA en la sombra es en parte un problema de privilegio mínimo. Cuando las herramientas autorizadas están demasiado bloqueadas o su acceso es demasiado lento, la gente puede verse tentada a eludirlas.
Las organizaciones pueden ayudar a equilibrar estas demandas trabajando para que el acceso sea fácil de solicitar y se conceda rápidamente. Los portales de autoservicio, los flujos de trabajo automatizados de aprobación y el acceso justo a tiempo pueden ayudar a proporcionar exactamente los permisos adecuados durante el tiempo que dure la tarea.
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