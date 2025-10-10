Los servidores DNS primarios mantienen la última fuente de verdad para los registros DNS de un dominio. Estos servidores DNS autoritativos contienen la copia maestra del archivo de zona.

Si un administrador de dominio necesita modificar el archivo de zona, esas alteraciones se realizan directamente en la zona primaria del servidor de nombres autoritativo. Se implementan controles de acceso en el servidor primario para garantizar que sólo el personal autorizado pueda realizar cambios en los archivos de zona.

Sin embargo, los servidores DNS secundarios sirven principalmente como respaldo, actuando en caso de que el servidor principal se desconecte repentinamente. Aunque técnicamente es cierto que un servidor DNS primario puede funcionar sin un servidor DNS secundario, se desaconseja encarecidamente esta práctica.

Si se produce una conmutación por error, los servidores de zona secundaria pueden intervenir y gestionar el tráfico de consultas DNS sin tener que sacrificar una cantidad significativa de tiempo de actividad. Sin un servidor DNS secundario, se trata de un único punto de fallo a punto de producirse.

Más allá de esa función importante, los servidores DNS secundarios también ayudan en las dos causas: el equilibrio de carga y la redundancia. El equilibrio de carga ayuda a redirigir el tráfico de consultas según sea necesario para crear un tipo de equilibrio en el uso de recursos. Mientras tanto, la redundancia garantiza que continúe existiendo una versión fiable de la verdad, independientemente de lo que suceda con un servidor en particular.

Para el administrador del sistema, configurar los servidores DNS principales y secundarios puede ser una tarea difícil. Afortunadamente, muchos tutoriales útiles pueden guiar al personal a medida que implementan servidores DNS, configuran servidores para operaciones y administran servidores para resultados óptimos.

Cabe señalar que un usuario clave de los servidores DNS son las aplicaciones. Cuando las aplicaciones requieren recursos específicos, esas aplicaciones funcionan como si fueran sistemas que secuencian consultas DNS. Este proceso consiste en aprovechar el servidor principal y mantener el servidor secundario preparado para el servicio de emergencia en caso de que el servidor principal tenga una experiencia de conmutación por error.