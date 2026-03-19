Las soluciones PaaS proporcionan un entorno de desarrollo integral en el que los desarrolladores pueden diseñar e implementar aplicaciones de software para casos de uso internos y orientados al cliente sin necesidad de mantener la infraestructura subyacente. En cambio, el proveedor de PaaS gestiona los servidores, las redes, el almacenamiento y otros componentes informáticos relacionados con la programación en la nube, lo que permite a los programadores empresariales centrarse exclusivamente en el desarrollo de aplicaciones.
iPaaS, por su parte, es una capa de integración que permite que diferentes aplicaciones y sistemas intercambien datos y funciones entre entornos en las instalaciones, híbridos y multinube . Las soluciones iPaaS suelen contar con un plano de control unificado en el que los equipos pueden diseñar y optimizar flujos de trabajo, automatizaciones e intercambios de datos. La solución también cuenta con herramientas de gestión del ciclo de vida de las API, controles de gobierno y seguridad y capacidades avanzadas de transformación de datos.
A pesar de sus diferencias, PaaS e iPaaS forman parte de un cambio creciente hacia implementaciones de TI basadas en cloud computing. Tradicionalmente, las empresas gestionaban tanto la orquestación de la integración como el desarrollo de aplicaciones en local, con servidores, almacenamiento de datos, sistemas operativos y otros componentes gestionados por la propia organización. Pero este enfoque puede requerir muchos recursos y ser complejo desde el punto de vista operativo, especialmente a medida que las organizaciones adoptan marcos de microservicios, sin servidor, edge, IoT y otros marcos de TI modernos.
Para abordar este problema, las empresas recurren cada vez más a soluciones nativas de la nube y de autoservicio que apoyan la escalabilidad a nivel de sistema y la agilidad del equipo, de las cuales PaaS e iPaaS son dos ejemplos destacados. Se espera que el tamaño del mercado de plataformas "como servicio" crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 27,8 % hasta 2030, según Grand View Research..
Aunque PaaS e iPaaS tienen diferentes propósitos y capacidades principales, comparten algunas características que se superponen. Las plataformas PaaS, por ejemplo, suelen incluir middleware integrado (como colas de mensajes, pasarelas API y características de automatización de flujos de trabajo), que pueden transformar datos entre diferentes tiempos de ejecución de aplicaciones de la plataforma, sistemas operativos y otros componentes de desarrollo dispares.
Sin embargo, mientras que las capacidades de integración de PaaS están vinculadas específicamente al entorno de desarrollo de aplicaciones, iPaaS tiene un alcance más amplio, facilitando las integraciones en todo el ecosistema empresarial más amplio, incluidas las bases de datos, las fuentes de eventos y los sistemas heredados.
Por el contrario, dado que iPaaS se centra en conectar fuentes de datos dispares, sus características integradas de análisis, aprovisionamiento y seguridad están vinculadas específicamente al plano de integración y no pueden reemplazar el conjunto de herramientas centradas en el desarrollador de PaaS.
En resumen, PaaS e iPaaS no son soluciones competidoras: las organizaciones suelen usarlas conjuntamente o las combinan con sistemas tradicionales en las instalaciones. Para entender mejor cómo funcionan juntas, analicemos cada solución con más detalle.
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Las soluciones PaaS proporcionan un entorno escalable para crear, ejecutar y gestionar aplicaciones, liberando recursos de desarrollo para que los programadores puedan centrarse en diseñar e implementar nuevos productos. Las plataformas PaaS se encargan de las tareas que tradicionalmente se asignan a un equipo interno de administración de sistemas, como el aprovisionamiento y el escalado de los recursos, la gestión y la seguridad de las bases de datos y el almacenamiento (incluidos el cifrado, los firewalls, la autorización y la autenticación).
Las soluciones PaaS suelen incluir kits de desarrollo de software (SDK), API, orquestación de flujos de trabajo, gestión de bases de datos y sistemas de mensajería basados en eventos. Mientras tanto, las características de integración continua y entrega continua (CI/CD) pueden automatizar las pruebas, las actualizaciones y el control de versiones, agilizando las implementaciones y reduciendo el tiempo de comercialización. Con recursos alojados en la nube, los equipos DevOps pueden acceder a entornos compartidos de edificios desde cualquier ubicación. Por último, las herramientas de gestión del ciclo de vida permiten a los equipos monitorizar, actualizar y retirar los servicios tras su implementación inicial.
En términos de profundidad y complejidad técnica, PaaS se sitúa entre sus dos principales contrapartes en la nube: software como servicio (SaaS) e infraestructura como servicio (IaaS). SaaS requiere la menor cantidad de trabajo por parte de los usuarios. Después de suscribirse, pueden comenzar a utilizar el servicio inmediatamente, con todas las configuraciones de backend y la resolución de problemas a cargo del proveedor de SaaS. Algunos ejemplos de aplicaciones SaaS son Salesforce, Slack, Dropbox y Adobe Creative Cloud en la nube.
Alternativamente, IaaS virtualiza los recursos de TI de una organización, con un proveedor de servicios en la nube que proporciona la infraestructura de TI fuera del sitio, incluso cuando la organización suscriptora controla cómo se implementan, configuran y mantienen estos recursos. PaaS divide la diferencia, permitiendo a los equipos de DevOps controlar sus propios datos y aplicaciones mientras el proveedor de la nube se encarga de la infraestructura subyacente. Algunos proveedores de nube, como AWS e IBM, ofrecen servicios IaaS y PaaS, lo que permite a los clientes decidir qué procesos de desarrollo les gustaría controlar y cuáles les gustaría dejar en manos del proveedor.
Las soluciones PaaS suelen ser una buena opción para las organizaciones que crean aplicaciones orientadas al cliente, que pueden ser difíciles de implementar y gestionar manualmente debido a sus complejas arquitecturas multicliente.
Por ejemplo, una plataforma de streaming podría necesitar construir y mantener una combinación de servicios internos y orientados al usuario, como motores de recomendación, herramientas de generación de subtítulos, análisis de audiencia y portales de acceso a sesión. Tradicionalmente, la plataforma de streaming podía gestionar y escalar cada servicio individualmente. Con la PaaS, los servicios compatibles son accesibles y configurables a través de un entorno de desarrollo unificado y alojado en el proveedor, lo que simplifica las implementaciones y estandariza la seguridad y el gobierno.
Pero las soluciones PaaS no son ideales para todos los casos de uso:
iPaaS es un conjunto de herramientas basadas en la nube que permite que diferentes sistemas, aplicaciones, bases de datos y otros componentes de TI y fuentes de datos se comuniquen a pesar de las diferencias arquitectónicas y ambientales. La solución ayuda a mejorar la conectividad, eliminar los silos de datos y agilizar la integración de los procesos empresariales.
iPaaS presenta un marco de integración ligero y de extremo a extremo, que reemplaza (o a veces trabaja junto a) soluciones tradicionales de Integración, como middleware en las instalaciones y buses de servicios empresariales (ESBs). Además de gestionar el mapeo y la transformación de datos, las plataformas iPaaS proporcionan herramientas de API Management, controles de acceso y paneles de control personalizables, a los que se puede acceder a través de un plano de control centralizado.
Las soluciones iPaaS pueden ayudar a ampliar la funcionalidad de los sistemas heredados al permitirles conectarse con (y trabajar junto a) aplicaciones modernas en la nube. También son muy adecuados para arquitecturas basadas en microservicios, donde las aplicación están emparejadas de forma débil (independientes y autosuficientes), permitiendo a los equipos introducir y conectar nuevos servicios sin interrumpir los flujo de trabajo existentes.
Por último, la solución admite una arquitectura basada en eventos (donde los cambios de estado predefinidos activan automatizaciones) y la sincronización (donde las aplicaciones se actualizan continuamente con datos en tiempo real). Estas características ayudan a las organizaciones a mantener una visión unificada y actualizada de los flujos de datos y el rendimiento.
Muchas soluciones iPaaS tienen como objetivo agilizar la integración de aplicaciones con conectores prediseñados y herramientas y plantillas de desarrollo low-code y no-code, que permiten a los desarrolladores ciudadanos diseñar o configurar integraciones sin conocimientos de codificación. Las organizaciones también pueden utilizar plataformas iPaaS para diseñar automatizaciones de varios pasos, reduciendo la entrada manual de datos y permitiendo flujos de trabajo agénticos, donde los bots de IA y otras identidades no humanas (NHI) realizan acciones en nombre de los humanos.
Por ejemplo, una organización puede querer vincular sus plataformas de gestión de la relación con el cliente (CRM), comercio electrónico y planificación de recursos empresariales (ERP) para que los datos y los pedidos de los clientes se reflejen automáticamente en cada sistema. Con iPaaS, los equipos pueden configurar cada integración mediante una biblioteca de conectores o un botón integrado en la IU de la plataforma.
Cuando no hay un conector prediseñado disponible, los equipos de integración pueden construir el suyo propio, con diferentes plataformas que ofrecen diferentes niveles de soporte para conectores personalizados. Por ejemplo, los desarrolladores ciudadanos podrían usar las herramientas no-code o low-code de la plataforma para diseñar y construir integraciones ellos mismos, o para realizar parte del trabajo de integración antes de pasarlo al equipo de desarrollo. Otros casos de integración podrían requerir recursos de desarrollo más amplios, en función de la plataforma y la complejidad de la integración.
Los precios varían según la plataforma, pero pueden basarse en el uso (volumen de llamadas a la API, por ejemplo) o en el número de endpoints o conectores gestionados por iPaaS que utiliza una organización.
Sin embargo, las soluciones iPaaS tienen limitaciones notables:
|iPaaS
|PaaS
|Usuarios principales
|Equipos de integración de sistemas (incluidos profesionales de TI, desarrolladores); integradores ciudadanos
|Equipos de DevOps y desarrolladores ciudadanos
|Caso de uso principal
|Conectando fuentes de datos y servicios dispares entre entornos y arquitecturas
|Proporcionar un entorno seguro y flexible para que los desarrolladores creen, implementen y gestionen aplicaciones
|Características clave
|Conectores predefinidos, orquestación de API, motores de transformación de datos y un plano de control centralizado
|Infraestructura en la nube, flujos de trabajo de creación de aplicaciones, automatizaciones CI/CD, gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y controles de seguridad
|¿Qué reemplaza o aumenta?
|Middleware local y ESBs (aunque estos sistemas podrían seguir usándose junto con un iPaaS para integrar sistemas heredados y realizar otras funciones especializadas)
|Los administradores de sistemas ya no son responsables de la gestión de la infraestructura subyacente; cambian su enfoque hacia la habilitación del desarrollo, la seguridad y el cumplimiento y otras tareas de alto valor.
|Profundidad técnica
|Las herramientas low/no-code ayudan a los desarrolladores ciudadanos a crear y gestionar las integraciones
|Incluye automatizaciones integradas, pero sigue siendo necesaria la codificación para el desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones
|precios
|Según el uso o el número de endpoints o conectores
|Modelos de pago por uso o modelos fijos con diferentes niveles de uso
Las empresas suelen utilizar PaaS e iPaaS de forma conjunta: PaaS agiliza el desarrollo de aplicaciones, microservicios y API, mientras que iPaaS conecta los servicios y funciones internos y externos con el ecosistema empresarial en su conjunto. Como soluciones nativas de la nube, PaaS e iPaaS pueden respaldar las estrategias de transformación digital, cuyo objetivo es virtualizar y modernizar los procesos de TI para mejorar la agilidad y la escalabilidad organizativas.
Estas tecnologías permiten a los equipos centrarse en configurar y optimizar aplicaciones e integraciones en lugar de crearlas y gestionarlas manualmente. La combinación de PaaS e iPaaS también puede ayudar a las empresas a mantener la lógica de aplicación y la lógica de Integración desenredadas y bien organizadas, lo que facilita escalar y agregar nuevos servicios a medida que crece la organización.
En algunos casos, cada solución puede reforzar la necesidad de la otra. Por ejemplo, dado que PaaS acelera las implementaciones, es posible que los equipos de TI no puedan crear integraciones personalizadas lo suficientemente rápido como para adaptarse a la velocidad del desarrollo de aplicaciones. Esta falta de coincidencia puede provocar cuellos de botella y problemas de seguridad. Al emplear ambas soluciones, los equipos pueden vincular rápidamente las aplicaciones creadas en el entorno de producción con servicios y fuentes de datos relevantes, como un ERP, un CRM o un data lake, reduciendo la fricción y sincronizando los plazos de desarrollo.
Algunos proveedores de servicios en la nube agrupan iPaaS, PaaS y otras capacidades "como servicio" en un único producto, lo que permite a las organizaciones añadir o eliminar servicios según sea necesario. Como alternativa, las organizaciones pueden suscribirse a una combinación de servicios en la nube o combinar iPaaS y PaaS con sistemas de gestión tradicionales alojados en la empresa.
Para algunas empresas, diseñar un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) desde cero puede resultar excesivamente caro, ya que requiere hardware especializado y acceso a centros de datos de última generación. Las plataformas de IA como servicio (AIaaS) ofrecen una solución alternativa, que permite a las empresas pagar por el acceso a LLM preentrenado proporcionado por un proveedor externo.
Muchas plataformas AIaaS ofrecen amplias opciones de personalización, lo que ayuda a las organizaciones a incorporar datos propios en conjuntos de entrenamiento de IA a través de API y SDK. Las soluciones AIaaS también permiten a las empresas diseñar flujos de trabajo agénticos, en los que las identidades no humanas realizan acciones y toman decisiones de forma autónoma, lo que agiliza las operaciones empresariales.
Una variante emergente, AIPaaS, es como PaaS, pero diseñada específicamente para alojar LLM y aplicaciones con IA (ya sean orientadas al cliente o para uso interno) a lo largo de su ciclo de vida. Las soluciones AIPaaS suelen incluir capacidades de AutoML, que automatizan aspectos del desarrollo y la implementación de machine learning, permitiendo a los desarrolladores ciudadanos equipar rápidamente sus aplicaciones con capacidades de IA.
La IA también puede ampliar la utilidad de las soluciones iPaaS. Las organizaciones pueden utilizar la IA para optimizar los flujos de datos, predecir errores de integración y automatizar el registro y la documentación de integración. Los LLM pueden mejorar la precisión y profundidad de los constructores low/no-code, mientras que el procesamiento del lenguaje natural permite a los no expertos diseñar nuevos conectores con instrucciones basadas en texto.
A medida que la IA prolifera, las líneas entre los diferentes modelos de servicios en la nube, incluyendo iPaaS y PaaS, probablemente se difuminarán a medida que los agentes aprendan a moverse de manera fluida entre sistemas, con flujos de trabajo que abarcan múltiples servicios. Sin embargo, la adopción de la IA conlleva riesgos adicionales de seguridad, gobierno y precisión. Además, el problema de la "caja negra", en el que las organizaciones son incapaces de comprender cómo los modelos generan respuestas específicas, continúan dificultando la resolución de errores y la orientación del comportamiento del modelo.
A la hora de decidir entre PaaS e iPaaS, o considerar si adoptar ambos modelos, las organizaciones pueden empezar por evaluar sus cuellos de botella actuales y sus necesidades empresariales. ¿Tiene problemas de descoordinación y retrasos durante el desarrollo y el mantenimiento de aplicaciones (PaaS), o le cuesta mantener las conexiones entre servicios dispares (iPaaS)?
El PaaS puede ser una buena opción para las grandes empresas que necesitan un entorno estable y fiable para desarrollar y gestionar aplicaciones. Esto es especialmente cierto cuando los servicios se distribuyen entre varios equipos y entornos, o cuando los servicios orientados al cliente constituyen una parte significativa del modelo de negocio de la empresa. Las organizaciones también pueden utilizar soluciones PaaS para escalar su huella de servicios y aumentar la productividad sin ampliar los equipos internos de DevOps.
De manera similar, el iPaaS se vuelve más útil a medida que las arquitecturas empresariales se vuelven más complejas, con conectores personalizados punto a punto que ya no pueden seguir el ritmo de flujos de trabajo de varios pasos y transformaciones de datos. Las organizaciones que luchan con los silos de datos también pueden recurrir a iPaaS para ayudar a acceder a datos que antes estaban atrapados detrás de servicios aislados.
Las necesidades pueden cambiar a medida que las organizaciones crecen y evolucionan: las empresas más pequeñas pueden empezar a gestionar integraciones y aplicaciones localmente antes de adoptar servicios de terceros a medida que los sistemas se vuelven más complejos.
Es posible que otras organizaciones ya gestionen internamente sistemas maduros y modernos de integración y desarrollo de aplicaciones, lo que hace que la adopción de iPaaS y PaaS sea menos valiosa e incluso potencialmente disruptiva para los procesos existentes de integración de datos y desarrollo de aplicaciones. Por último, las empresas de sectores altamente regulados, como la sanidad, las finanzas y el gobierno, podrían no ser capaces de renunciar a un control minucioso sobre la infraestructura de integración y desarrollo debido a los riesgos de seguridad y cumplimiento de los datos.
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