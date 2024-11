Descubrir por qué el OOM killer ha eliminado un solo proceso depende en gran medida de la tecnología que utilice. Algunos paquetes de software lo registrarán en sus propios registros. O puede terminar ejecutando algún comando como el siguiente en sus hosts, en cada uno de ellos:

#CentOS grep -i "out of memory" /var/log/messages #Debian / Ubuntu grep -i "out of memory" /var/log/kern.log

Parece fácil, pero definitivamente no es el tipo de tarea que quieres ejecutar en toda tu flota de producción para tratar de entender por qué MySQL ha estirado la pata de nuevo a las 3 AM. Especialmente cuando se trata de una corazonada, ya que nada más parece explicar por qué el proceso de la base de datos ya no está allí.

En otras palabras, el OOM killer es un sistema de innegable importancia y eficacia para la confiabilidad que no proporciona suficiente observabilidad. Pero la plataforma IBM Instana está aquí para solucionarlo.