¿Qué son los OEM en la automoción?

Una "pieza OEM" es una pieza de automóvil fabricada por el fabricante original o un proveedor OEM autorizado para un vehículo nuevo. Estas piezas de automóviles OEM comparten la misma calidad, ajuste y función que las originales. A diferencia de las piezas OEM, las piezas de recambio son fabricadas por terceras empresas y tienden a variar en calidad.

Los fabricantes de equipos originales (OEM) participan en todo el ciclo de vida del vehículo: desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la cobertura de la garantía. Ayudan a garantizar la seguridad, el cumplimiento ambiental y el rendimiento. Como son responsables del producto final OEM, las empresas OEM controlan estrictamente cómo se crean los componentes en la cadena de montaje.

Hoy en día, OEM significa las piezas en sí, no solo el fabricante. Por ejemplo, si un taller de reparación utiliza pastillas de freno OEM, está instalando pastillas que coinciden con las que venían originalmente con el coche. Mucha gente prefiere estas piezas originales por su fiabilidad y consistencia.

A medida que los vehículos se vuelven cada vez más dependientes del software, las piezas OEM ahora van más allá de los componentes físicos e incluyen software integrado y sistemas digitales. En los vehículos definidos por software (SDV), los OEM desarrollan o aprueban un software estrechamente integrado que controla características clave como el frenado, la dirección, el infoentretenimiento y la gestión de la batería. La inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel cada vez más importante en este cambio al dar forma al desarrollo de software, mejorar los procesos de fabricación y convertirse en parte integral de los propios vehículos.

Los OEM hacen algo más que fabricar coches, dan forma al futuro de la industria automovilística. Establecen los estándares sobre lo que debe incluir un coche y cómo debe funcionar. Tanto si va a comprar un coche nuevo como si va a sustituir una pieza, saber si algo es OEM puede ayudarle a comprender su origen y la mayor calidad esperada.