¿Qué son los OEM en la automoción?

Ocho minutos
En el mundo de la automoción, OEM significa fabricante de equipos originales. Estas empresas diseñan y construyen vehículos y también producen las piezas que se utilizan durante la producción. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles incluyen BMW, Ford, General Motors, Honda y Toyota.
Una "pieza OEM" es una pieza de automóvil fabricada por el fabricante original o un proveedor OEM autorizado para un vehículo nuevo. Estas piezas de automóviles OEM comparten la misma calidad, ajuste y función que las originales. A diferencia de las piezas OEM, las piezas de recambio son fabricadas por terceras empresas y tienden a variar en calidad.
Los fabricantes de equipos originales (OEM) participan en todo el ciclo de vida del vehículo: desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la cobertura de la garantía. Ayudan a garantizar la seguridad, el cumplimiento ambiental y el rendimiento. Como son responsables del producto final OEM, las empresas OEM controlan estrictamente cómo se crean los componentes en la cadena de montaje.
Hoy en día, OEM significa las piezas en sí, no solo el fabricante. Por ejemplo, si un taller de reparación utiliza pastillas de freno OEM, está instalando pastillas que coinciden con las que venían originalmente con el coche. Mucha gente prefiere estas piezas originales por su fiabilidad y consistencia.
A medida que los vehículos se vuelven cada vez más dependientes del software, las piezas OEM ahora van más allá de los componentes físicos e incluyen software integrado y sistemas digitales. En los vehículos definidos por software (SDV), los OEM desarrollan o aprueban un software estrechamente integrado que controla características clave como el frenado, la dirección, el infoentretenimiento y la gestión de la batería. La inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel cada vez más importante en este cambio al dar forma al desarrollo de software, mejorar los procesos de fabricación y convertirse en parte integral de los propios vehículos.
Los OEM hacen algo más que fabricar coches, dan forma al futuro de la industria automovilística. Establecen los estándares sobre lo que debe incluir un coche y cómo debe funcionar. Tanto si va a comprar un coche nuevo como si va a sustituir una pieza, saber si algo es OEM puede ayudarle a comprender su origen y la mayor calidad esperada.
Los OEM son la columna vertebral de la industria de la automoción. Supervisan todo, desde el diseño y la ingeniería, el concepto hasta la finalización. Coordinan la producción, las pruebas de seguridad y la logística de la cadena de suministro. Son el centro alrededor del cual operan proveedores, concesionarios, redes de servicios e incluso organismos reguladores.
Los OEM también marcan la dirección de la industria. Invierten en investigación y desarrollo, definen las plataformas sobre las que se construyen los vehículos e impulsan cambios importantes como la electrificación y la automatización. Sus decisiones afectan a los coches que conducimos y a cómo se construyen las fábricas, cómo se obtienen las piezas y cómo se adoptan las tecnologías en todo el sector. En resumen, los OEM no solo fabrican automóviles, sino que dan forma a la forma en que funciona todo el ecosistema automotriz.
Para comprender mejor el papel de los OEM, es útil ver en qué se diferencian de los VAR y las piezas del mercado de accesorios.
A menudo se confunden los OEM y los VAR , pero desempeñan funciones distintas en la cadena de suministro automotriz. Un OEM diseña y construye vehículos o piezas de principio a fin. Las empresas OEM como Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan y GM diseñan, fabrican y venden sus automóviles a través de redes de concesionarios. Son responsables de cumplir con los estándares de seguridad, calidad y regulatorios a escala.
Un VAR coge un vehículo o componente existente de un OEM y lo personaliza para un propósito específico. No construyen el vehículo base, lo modifican. Por ejemplo, un VAR podría convertir un Volkswagen ID. Transformar una furgoneta Buzz en un taller móvil o en un vehículo accesible para sillas de ruedas. La diferencia clave es que los OEM crean el producto original para mercados amplios, mientras que los VAR lo adaptan a las necesidades específicas con características o funciones adicionales.
Las piezas OEM y las piezas de recambio sustituyen a los componentes del vehículo, pero proceden de fuentes diferentes. Las piezas OEM las fabrica el fabricante original del vehículo o un fabricante de piezas aprobado. Las piezas de recambio, producidas por empresas de terceros no afiliadas al fabricante de automóviles, a menudo realizan la misma función pero difieren en diseño, ajuste y calidad.
La competencia entre las piezas OEM y las de recambio ha crecido a lo largo de las décadas. Las opciones de recambio suelen costar menos y están más disponibles. Su asequibilidad atrae a consumidores conscientes de su presupuesto y a talleres de reparación independientes. Algunos fabricantes de piezas de recambio incluso pretenden mejorar los diseños OEM con características o materiales mejorados. La contrapartida es la consistencia: algunas piezas de recambio rivalizan con las piezas de calidad OEM, mientras que otras pueden presentar problemas de ajuste y durabilidad.
Los fabricantes de equipos originales promocionan sus piezas por su calidad, fiabilidad y protección de garantía. Los concesionarios y los centros de reparación certificados a menudo deben usarlos para mantener la cobertura y muchos componentes OEM están diseñados para funcionar solo dentro de sistemas integrados. Esta dinámica ha alimentado los debates sobre el "derecho a reparar", la propiedad intelectual y la elección del consumidor.
Los OEM quieren respaldar el rendimiento y la integridad de la marca, mientras que las empresas del mercado de accesorios presionan por la asequibilidad y el acceso. Al final, la elección depende de si los clientes priorizan la precisión y la protección de la garantía o los precios más bajos y una selección más amplia.
Las piezas de automóviles OEM comunes en automoción incluyen componentes críticos que son importantes para la seguridad, el rendimiento y la función diaria de un vehículo. Cuando se fabrica un coche, todas sus piezas, desde el motor hasta los limpiaparabrisas, se consideran OEM en ese momento.
Algunas de las piezas de automóviles OEM más comunes incluyen:
Los parachoques, guardabarros, faros y espejos suelen sustituirse por versiones OEM después de una colisión. Las compañías de seguros y los talleres de reparación suelen preferir las piezas de carrocería OEM porque garantizan que se ajustan y alinean correctamente con la estructura del vehículo. Esta exactitud ayuda a restaurar la apariencia y la aerodinámica originales.
Las pastillas de freno, los rotores y las pinzas se desgastan con el tiempo. Las piezas de recambio OEM se utilizan normalmente para ayudar a garantizar un rendimiento de frenado fiable.
Estos componentes incluyen sensores y módulos de control y son otra gran categoría. Los sensores OEM están fabricados con tolerancias exactas y son críticos para cosas como el control de emisiones, el ahorro de combustible y los sistemas de advertencia del panel de control.
Las correas, juntas, bombas de agua y cadenas de distribución suelen sustituirse por piezas OEM, especialmente durante el mantenimiento programado. Estos sistemas están estrechamente diseñados, por lo que confiar en el OEM ayuda a garantizar que funcionen correctamente dentro del resto del motor.
A medida que los vehículos se integran más digitalmente, el software se ha convertido en una categoría principal de piezas OEM. Un estudio de IBM predice que se espera que el 90% de todas las innovaciones relacionadas con los vehículos consistan en software en 20301. Esta categoría incluye los sistemas operativos, el firmware y el software de control que gestionan todo, desde el rendimiento del motor y el frenado hasta la información y el entretenimiento y la navegación.
Los vehículos modernos dependen de docenas de unidades de control electrónico (ECU), cada una de las cuales ejecuta un software desarrollado por el fabricante original (OEM) para respaldar una comunicación y un funcionamiento precisos en todo el vehículo. Estos sistemas son críticos para la función y la seguridad del vehículo, especialmente en híbridos, coches eléctricos y SDV. Empresas como Bosch desempeñan un papel importante en el desarrollo y suministro de muchos de estos sistemas integrados.
La IA generativa está empezando a desempeñar un papel en este espacio, a medida que los fabricantes de automóviles exploran formas de integrar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en los vehículos. Estos sistemas de IA pueden impulsar características avanzadas como diagnósticos en tiempo real, interacciones personalizadas con el conductor, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y conducción automatizada.
Por ejemplo, BMW está construyendo un nuevo sistema de asistencia al conductor para sus vehículos Neue Klasse 2025 utilizando Amazon Web Services (AWS). El sistema utiliza herramientas basadas en la nube para mejorar la seguridad y las características2.
Al igual que con otro software OEM, estos componentes impulsados por IA deben estar estrechamente integrados con la arquitectura del vehículo para ayudar a garantizar la seguridad, el rendimiento y el cumplimiento normativo. Al igual que el hardware, los OEM mantienen, actualizan y protegen estos componentes, a menudo implementando actualizaciones inalámbricas y herramientas patentadas para hacerlo.
Los amortiguadores, puntales y brazos de control también se sustituyen con frecuencia y a menudo se cambian por versiones OEM para mantener las características de conducción y manejo del coche.
Los beneficios clave de los OEM en la industria de la automoción incluyen:
Responsabilidad: dado que los OEM son responsables de todo el vehículo, existe una clara cadena de responsabilidad si algo falla. Este arreglo facilita el rastreo de problemas y responsabiliza al fabricante del vehículo, ya sea a través de retiradas o boletines de servicio.
Compatibilidad: como las piezas OEM están diseñadas específicamente para una marca y un modelo determinados, no hay dudas sobre el ajuste o la función. Están diseñados para integrarse de manera fluida con el resto de los sistemas del vehículo, lo que ayuda a evitar complicaciones durante las reparaciones o devoluciones al proveedor o al departamento de piezas.
Calidad y fiabilidad: las piezas OEM se fabrican con las mismas características que las piezas originales del vehículo. Los fabricantes de automóviles prueban estos componentes para que cumplan estrictas normas de seguridad, rendimiento y durabilidad. Esta coherencia ofrece a los consumidores la confianza de que la pieza encaja y funciona como está previsto.
Valor de reventa: los vehículos mantenidos con piezas OEM pueden conservar un valor de reventa más alto. Los compradores y los concesionarios suelen buscar registros de servicio que muestren que el coche se reparó con componentes originales, lo que sugiere una mayor fiabilidad a largo plazo.
Cobertura de garantía: las piezas OEM suelen venir con una garantía respaldada por el fabricante. La instalación de piezas del mercado de accesorios puede anular la garantía de un vehículo, pero la elección de componentes OEM ayuda a mantener esa protección.
Aunque las piezas OEM ofrecen muchas ventajas, también tienen algunos inconvenientes que vale la pena considerar:
Mayor coste: las piezas OEM son más caras que las alternativas del mercado de accesorios, a veces mucho más.
Menos variedad: las piezas OEM vienen en un solo diseño, mientras que las opciones del mercado de accesorios pueden ofrecer actualizaciones o características especializadas.
Disponibilidad limitada: es posible que no estén tan ampliamente disponibles, especialmente para modelos de vehículos más antiguos o menos comunes.
Problemas de rendimiento: a pesar del precio, las piezas OEM no son necesariamente superiores en rendimiento o durabilidad en comparación con las opciones de posventa de alta calidad.
1 End-to-end DevOps for the software-defined vehicle. Informe técnico de 2025. IBM iX.
2 The BMW Group Selects AWS to Power Next-Generation Automated Driving Platform. Comunicado de prensa de BMW Group. 5 de septiembre 2023.