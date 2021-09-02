Un ejemplo de una base de datos orientada a la documentación es Apache CouchDB. IBM ofrece Cloudant, una base de datos como servicio (DBaaS) basada en CouchDB disponible en IBM® Cloud.

Dado que IBM® Cloudant se basa en CouchDB, una aplicación puede utilizar la API de CouchDB con bases de datos en IBM Cloud, otras nubes, on-prem y en el edge.

Una aplicación que utiliza la API de CouchDB puede utilizar IBM Cloudant e instancias adicionales de CouchDB que se ejecutan en otras ubicaciones para crear soluciones de bases de datos híbridas y multinube orientadas a documentos.

Además de los beneficios comunes de las bases de datos orientadas a documentos descritos anteriormente, CouchDB e IBM Cloudant proporcionan una capacidad de replicación fácil de usar.

La capacidad de replicar fácilmente datos entre instancias de bases de datos en diferentes ubicaciones es una de las capacidades más importantes que una base de datos orientada a documentos puede proporcionar para muchas aplicaciones, incluidas las del sector del comercio minorista.

Por ejemplo, se puede utilizar la replicación de datos entre instancias de Cloudant y/o CouchDB para permitir que los datos se muevan fácilmente entre una base de datos central y bases de datos independientes en cada tienda minorista, así como entre la base de datos de cada tienda y todos los dispositivos de puntos de venta (terminales, tablets, smartphones) dentro de esa tienda.

La replicación entre las bases de datos alojadas en CouchDB y Cloudant también se puede utilizar para mover datos entre aplicaciones móviles, quioscos y una única base de datos central.

Otro uso potente de las capacidades de replicación de CouchDB es como base para migrar a una nueva infraestructura, cuando sea necesario. Tener una capacidad de replicación fiable y fácil de usar proporciona flexibilidad operativa y financiera para mover una base de datos existente a un nuevo clúster en el mismo centro de datos, un nuevo centro de datos en una ciudad diferente, de on-prem a un servicio cloud o entre dos proveedores de servicios cloud.

Los desarrolladores de aplicaciones que trabajan para crear nuevas y mejores capacidades de comercio electrónico y compromiso con el cliente deben considerar seriamente el uso de una base de datos NoSQL orientada a documentos para que esas nuevas aplicaciones sean fáciles de adaptar a los cambios futuros previstos e imprevistos en el comercio minorista.