En los últimos 18 meses, los clientes del comercio minorista han cambiado su enfoque de comprar en tiendas físicas a hacer compras en línea, incluido el compromiso en línea con sus comercios minoristas locales. Los minoristas enfrentaron una necesidad crítica de cambiar su postura operativa, aumentando su dependencia de comercio electrónico y capacidades. Los minoristas que ya estaban altamente capacitados digitalmente se encontraron en una posición admirable en relación con los que no lo estaban tanto.
Es probable que la creciente importancia del compromiso y la interacción digitales durante la pandemia se mantenga e incluso aumente a medida que los compradores vuelvan a las almacenes esperando experiencias más personalizadas que puedan adaptarse fácilmente a sus rutinas diarias.
A medida que las organizaciones de comercio minorista trabajan para ser más receptivas a los cambios empresariales y del mercado, más innovadoras y más diferenciadas, la flexibilidad en el desarrollo de aplicaciones y la gestión de datos desempeña un papel importante.
La gestión de los datos relacionados con los clientes, los productos y las operaciones es fundamental para el negocio del comercio minorista. Cuanto más flexible sea una organización en la gestión de estos datos, mejor podrá responder a cambios imprevistos en el entorno.
En el ámbito de los sistemas de gestión de bases de datos, la flexibilidad es uno de los beneficios clave de las bases de datos NoSQL en comparación con las bases de datos relacionales. Dado que NoSQL no requiere un esquema de base de datos predefinido, se adapta mejor a entornos que cambian rápidamente, proporcionando a los desarrolladores de aplicaciones la capacidad de evolucionar el modelo de datos con el tiempo a medida que evolucionan los requisitos de la aplicación.
Las bases de datos orientadas a documentos (un tipo específico de base de datos NoSQL) almacenan información en un formato de documento JSON, donde cada documento es en sí mismo una estructura de datos compleja. Los documentos pueden contener estructuras anidadas de varios tipos de datos. Los usuarios de una base de datos orientada a documentos pueden consultar estas estructuras para recuperar o actualizar documentos sin bloquear la base de datos. Dado que los desarrolladores de aplicaciones no tienen que definir y adherirse a un esquema rígido cuando utilizan una base de datos NoSQL orientada a documentos, pueden realizar cambios en las aplicaciones de una manera más ágil. La agilidad y escalabilidad de las bases de datos orientadas a documentos las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las siguientes:
Un ejemplo de una base de datos orientada a la documentación es Apache CouchDB. IBM ofrece Cloudant, una base de datos como servicio (DBaaS) basada en CouchDB disponible en IBM® Cloud.
Dado que IBM® Cloudant se basa en CouchDB, una aplicación puede utilizar la API de CouchDB con bases de datos en IBM Cloud, otras nubes, on-prem y en el edge.
Una aplicación que utiliza la API de CouchDB puede utilizar IBM Cloudant e instancias adicionales de CouchDB que se ejecutan en otras ubicaciones para crear soluciones de bases de datos híbridas y multinube orientadas a documentos.
Además de los beneficios comunes de las bases de datos orientadas a documentos descritos anteriormente, CouchDB e IBM Cloudant proporcionan una capacidad de replicación fácil de usar.
La capacidad de replicar fácilmente datos entre instancias de bases de datos en diferentes ubicaciones es una de las capacidades más importantes que una base de datos orientada a documentos puede proporcionar para muchas aplicaciones, incluidas las del sector del comercio minorista.
Por ejemplo, se puede utilizar la replicación de datos entre instancias de Cloudant y/o CouchDB para permitir que los datos se muevan fácilmente entre una base de datos central y bases de datos independientes en cada tienda minorista, así como entre la base de datos de cada tienda y todos los dispositivos de puntos de venta (terminales, tablets, smartphones) dentro de esa tienda.
La replicación entre las bases de datos alojadas en CouchDB y Cloudant también se puede utilizar para mover datos entre aplicaciones móviles, quioscos y una única base de datos central.
Otro uso potente de las capacidades de replicación de CouchDB es como base para migrar a una nueva infraestructura, cuando sea necesario. Tener una capacidad de replicación fiable y fácil de usar proporciona flexibilidad operativa y financiera para mover una base de datos existente a un nuevo clúster en el mismo centro de datos, un nuevo centro de datos en una ciudad diferente, de on-prem a un servicio cloud o entre dos proveedores de servicios cloud.
Los desarrolladores de aplicaciones que trabajan para crear nuevas y mejores capacidades de comercio electrónico y compromiso con el cliente deben considerar seriamente el uso de una base de datos NoSQL orientada a documentos para que esas nuevas aplicaciones sean fáciles de adaptar a los cambios futuros previstos e imprevistos en el comercio minorista.
