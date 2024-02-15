NABERS es un sistema estandarizado de calificación de edificios que analiza el rendimiento de sostenibilidad de los edificios comerciales en Australia. El Sistema Nacional Australiano de Clasificación del Entorno Construido, más conocido por sus siglas NABERS, otorga una calificación de hasta 6 estrellas, similar a la clasificación de eficiencia energética que suele aparecer en los electrodomésticos, a edificios como oficinas, hospitales, centros comerciales y hoteles.
Una estrella en la escala NABERS es la calificación más baja y seis estrellas es la más alta, lo que indica que se trata de un edificio "líder en el mercado" con una eficiencia medioambiental excepcional. Un edificio con una calificación NABERS de 6 estrellas es exponencialmente mejor que uno con 5 estrellas y tendrá casi la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero. Tres estrellas reflejan una calificación "media", pero representan un buen nivel básico, por lo que los propietarios y administradores de edificios pueden trabajar para mejorar la eficiencia energética.
Los requisitos de calificación NABERS analizan cuatro categorías cuando evalúan la calificación de un edificio:
El sistema de calificación utiliza un sistema de comparación con edificios similares y solo analiza los elementos en los que el propietario/administrador del edificio puede influir y mejorar. Por ejemplo, la eficiencia con la que un edificio separa sus residuos para su reciclaje. Esto significa que, en teoría, se puede alcanzar una calificación de seis estrellas para cada edificio.
El sistema de calificación NABERS analiza el rendimiento durante un período de 12 meses para reflejar una serie de situaciones operativas (por ejemplo, durante los meses de verano e invierno, cuando el uso de energía tiende a fluctuar). Demuestra el rendimiento operativo y la sostenibilidad del edificio durante todo el año y lo resume en una simple calificación por estrellas.
NABERS está gestionado a nivel nacional por la Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio de Nueva Gales del Sur, en nombre de los gobiernos de la Commonwealth, los Estados y los Territorios, y el sistema se ha ampliado internacionalmente al Reino Unido (NABERS UK) y Nueva Zelanda (NABERS NZ), donde se gestiona localmente con el apoyo del Gobierno de Nueva Gales del Sur.
Aunque, por lo general, la participación en las calificaciones NABERS es voluntaria, hay casos en los que es obligatoria. Por ejemplo, el gobierno australiano ha especificado que los nuevos edificios gubernamentales deben alcanzar una calificación energética NABERS de 4,5 estrellas. También es necesario en caso de arrendamiento, subarrendamiento o venta de locales comerciales de más de 2000 m². Cada vez más, los gobiernos locales de Australia también solicitan mínimos NABERS para nuevos desarrollos a gran escala.
Cada edificio, independientemente de su huella física, tiene un impacto en el medio ambiente. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la eliminación de residuos y el uso del agua contribuyen al impacto medioambiental que dejan los edificios, ya que casi el 40 % de las emisiones mundiales de CO2 proceden del entorno construido. El seguimiento de las calificaciones NABERS no solo influye en los promotores para diseñar nuevos edificios teniendo en cuenta la sostenibilidad, sino que también fomenta la actualización de instalaciones y activos para convertirlos en otros más eficientes energéticamente.
Las mejoras en una calificación NABERS son responsabilidad no solo del propietario del edificio, sino también de todos los inquilinos, y los requisitos de calificación miden el impacto real, no solo la intención. Esto significa que refleja el rendimiento real, no solo los planes.
Una calificación NABERS también proporciona las bases para mejorar la actividad de construcción y arrendamiento para un mejor rendimiento de sostenibilidad. El seguimiento y registro periódicos de las calificaciones NABERS exponen las debilidades y las áreas de mejora. Una calificación por estrellas reducida en una categoría proporciona una orientación clara sobre las áreas en las que hay que centrarse.
Aunque los requisitos de calificación NABERS son voluntarios, obtener una calificación NABERS mejorada tiene considerables beneficios, además de suponer un menor impacto medioambiental. La reducción de los costes operativos, como las facturas de energía, puede generar ahorros financieros sustanciales, y las inversiones en mejoras de eficiencia generalmente se amortizan muy rápidamente. Todos estos factores también contribuyen a los beneficios de reputación, ya que los edificios que siguen los requisitos de calificación NABERS se verifican de forma independiente como más sostenibles para el medio ambiente y atractivos para los ocupantes.
Las calificaciones NABERS se calculan a partir de los datos proporcionados a través de información de rendimiento medido y verificado, como el consumo de energía y agua. Esta información se ajusta para poder compararla con la de otros edificios australianos similares y obtener así una clasificación por estrellas. Toma los datos de consumo de energía y otras métricas, los referencia y los convierte en una puntuación fácil de entender. Dado que la consolidación de datos de servicios públicos para marcos de informes como NABERS puede ser complejo para las organizaciones, IBM Envizi ha desarrollado una herramienta de análisis de facturas de servicios públicos para apoyar a las organizaciones con edificios de alto consumo energético, de modo que los datos de las facturas de servicios públicos puedan capturarse e interpretarse fácilmente en conocimientos en tiempo real.
Actualmente, las calificaciones NABERS están disponibles para edificios de oficinas, hospitales, centros de datos, centros comerciales, residencias de ancianos, edificios de apartamentos y hoteles. Sin embargo, algunas categorías de medición solo están disponibles para ciertos tipos de edificios. Por ejemplo, la calificación de la calidad del entorno interior solo está disponible para edificios de oficinas, ya que es más relevante para medir la IEQ para este uso del edificio, en comparación con un centro de datos u hospital.
La calificación NABERS se reconoce en toda Australia, ya que se verifica de forma independiente. Recibir una calificación NABERS cada año ayuda a realizar un seguimiento del progreso o, alternativamente, a identificar irregularidades.
NABERS también puede proporcionar certificación de neutralidad en carbono para el entorno construido, para quienes desean llevar sus objetivos de sostenibilidad aún más lejos. El sitio web oficial de NABERS proporciona una gama de herramientas de cálculo para estimar las calificaciones actuales de un edificio y para predecir cuáles podrían ser esas calificaciones con cambios y actualizaciones. Estos resultados orientativos pueden ayudar a los propietarios y gerentes de empresas a identificar oportunidades de mejora.
Una vez que se ha recibido una calificación NABERS, funciona como punto de referencia para rastrear el progreso de sostenibilidad de un edificio. Las dos formas de mejorar una calificación son a través de cambios operativos y actualizaciones de equipos.
Por ejemplo, la sustitución de las luces halógenas por globos LED más eficientes puede reducir el consumo de energía en un 75%, y como hay que cambiarlos mucho menos, también se reducen los residuos. Un cambio operativo que puede mejorar una calificación NABERS es apagar completamente las luces y el aire acondicionado cuando un espacio está desocupado, por ejemplo, en un edificio de oficinas durante el fin de semana.
