NABERS es un sistema estandarizado de calificación de edificios que analiza el rendimiento de sostenibilidad de los edificios comerciales en Australia. El Sistema Nacional Australiano de Clasificación del Entorno Construido, más conocido por sus siglas NABERS, otorga una calificación de hasta 6 estrellas, similar a la clasificación de eficiencia energética que suele aparecer en los electrodomésticos, a edificios como oficinas, hospitales, centros comerciales y hoteles.

Una estrella en la escala NABERS es la calificación más baja y seis estrellas es la más alta, lo que indica que se trata de un edificio "líder en el mercado" con una eficiencia medioambiental excepcional. Un edificio con una calificación NABERS de 6 estrellas es exponencialmente mejor que uno con 5 estrellas y tendrá casi la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero. Tres estrellas reflejan una calificación "media", pero representan un buen nivel básico, por lo que los propietarios y administradores de edificios pueden trabajar para mejorar la eficiencia energética.

Los requisitos de calificación NABERS analizan cuatro categorías cuando evalúan la calificación de un edificio:

Energía : mide la eficiencia energética, por ejemplo revisando el uso de luces, ascensores y aire acondicionado

mide el agua utilizada y reciclada

mide los residuos producidos y reciclados y analiza la gestión de la cadena de suministro

analiza la comodidad de las personas dentro de un edificio, midiendo la calidad del aire, la iluminación, la temperatura y la acústica.

El sistema de calificación utiliza un sistema de comparación con edificios similares y solo analiza los elementos en los que el propietario/administrador del edificio puede influir y mejorar. Por ejemplo, la eficiencia con la que un edificio separa sus residuos para su reciclaje. Esto significa que, en teoría, se puede alcanzar una calificación de seis estrellas para cada edificio.

El sistema de calificación NABERS analiza el rendimiento durante un período de 12 meses para reflejar una serie de situaciones operativas (por ejemplo, durante los meses de verano e invierno, cuando el uso de energía tiende a fluctuar). Demuestra el rendimiento operativo y la sostenibilidad del edificio durante todo el año y lo resume en una simple calificación por estrellas.