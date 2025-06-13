Migración de inquilino a inquilino de Microsoft

La fase previa a la migración comienza con un descubrimiento y una evaluación exhaustivos, en los que las organizaciones deben catalogar todos los usuarios, grupos, aplicaciones, configuraciones personalizadas y repositorios de datos existentes en todos los entornos locales y de cloud computing.

Los equipos de TI realizan inventarios detallados de archivos y datos (por ejemplo, OneDrive para cuentas empresariales, buzones de correo de usuarios en Exchange Online). También catalogan configuraciones para Entra ID (plataforma de identidad de Microsoft), dominio de arrendatario, incluidas las direcciones de microsoft.com (dominios predeterminados de Microsoft) y Outlook.

Las actividades de planificación incluyen el diseño de la arquitectura de inquilinos objetivo, la configuración de nombres de dominio, la determinación de estrategias de mapeo de usuarios y la creación de procedimientos de migración detallados. Las organizaciones también deben abordar los requisitos de licencia. Deben asegurarse de que las licencias adecuadas estén disponibles en el inquilino de destino antes de que comience la migración.

Las consideraciones de seguridad y cumplimiento requieren atención, ya que los equipos deben planificar cómo migrar políticas de acceso condicional, procesos de autenticación, reglas de prevención de pérdida de datos y políticas de retención, mientras mantienen el cumplimiento normativo durante la transición.

Las pruebas representan otro componente crucial de la planificación previa a la migración. Las organizaciones deben establecer un entorno de pruebas que refleje su configuración de producción, que les permita validar los procedimientos de migración, probar los escenarios de los usuarios e identificar los posibles problemas antes de que afecten a la migración en vivo.

La planificación de la comunicación y las estrategias de gestión del cambio son igualmente importantes durante esta fase. Para crear una transición fluida y minimizar la confusión y la resistencia, es aconsejable desarrollar estrategias de adopción por parte de los usuarios, incluida una amplia planificación de la comunicación para preparar a los usuarios para los próximos cambios.