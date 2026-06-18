¿Qué es la gestión de activos de fabricación?

Este término abarca la amplia gama de herramientas de producción que utiliza una fábrica para transformar los recursos en productos acabados.

La categoría comienza con el equipo de fabricación tradicional que normalmente se asocia con el sector de la fabricación:

Maquinaria pesada

Robots de ensamblaje

Máquinas de control numérico por ordenador (CNC)

Láseres industriales

Equipo portátil

Líneas de montaje

Cintas transportadoras

Equipos de prueba

Artículos de producción más pequeños (por ejemplo, engranajes, rodamientos)

Sin embargo, como instalación de fabricación, sus activos físicos también incluyen cualquier producto creado por esa fábrica:

Productos terminados: productos terminados listos para su distribución y venta.

Trabajos en progreso (WIP): productos parcialmente terminados que aún avanzan en el ciclo de producción.

Materias primas: recursos que están listos para comenzar el proceso de fabricación.

La categoría de activos físicos también incluye activos relacionados tangencialmente con el proceso de fabricación: