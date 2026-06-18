¿Qué es la gestión de activos de fabricación?

La gestión de activos de fabricación (manufacturing asset management) es el enfoque sistemático para gestionar los activos físicos, incluyendo maquinaria, equipo, herramientas e infraestructura, en los que confía una organización de fabricación para producir bienes.
La gestión de activos de fabricación se aplica a todo el ciclo de vida de los activos y busca alcanzar tres objetivos principales:
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Antes de explorar cómo funciona la gestión de activos de fabricación, primero debemos definir los diferentes tipos de activos que se gestionarán. Las empresas administran múltiples tipos de activos a través de soluciones de gestión de activos.
Este término abarca la amplia gama de herramientas de producción que utiliza una fábrica para transformar los recursos en productos acabados.
La categoría comienza con el equipo de fabricación tradicional que normalmente se asocia con el sector de la fabricación:
Sin embargo, como instalación de fabricación, sus activos físicos también incluyen cualquier producto creado por esa fábrica:
La categoría de activos físicos también incluye activos relacionados tangencialmente con el proceso de fabricación:
La gestión de activos de TI (ITAM) se ocupa de los diversos activos tecnológicos de una empresa:
Los activos de TI también cubren la propiedad intelectual (PI) de una organización, incluyendo cualquier trabajo intelectual creado en apoyo a proyectos de la empresa:
Puede que no vea naturalmente los activos financieros de una empresa como relevantes para la gestión de activos de fabricación. Esa perspectiva no se ajusta a la realidad del mundo empresarial actual, que está plagado de situaciones de emergencia que requieren inyecciones de financiación inmediatas y cuantiosas.
Los activos financieros se reducen a dos aspectos principales:
A continuación se detallan los pasos principales que componen el proceso de gestión de activos de fabricación.
Las técnicas modernas permiten un seguimiento preciso y completo de los equipos de una empresa, de todos ellos.
La empresa puede utilizar etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) , códigos de barras, códigos QR o una combinación de todos ellos para etiquetar estos diversos activos. Las etiquetas contienen datos en tiempo real sobre la ubicación, el estado y el uso e introducen esta información en un área centralizada llamada sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS).
Muchas empresas utilizaban anteriormente un modelo de producción de "funcionamiento hasta el fallo" que suponía que las fábricas utilizarían la maquinaria de la empresa hasta que sufriera una avería mecánica.
El modelo de mantenimiento predictivo actualmente preferido en la gestión de instalaciones depende de sensores clave de rodamientos de maquinaria equipados con tecnología Internet de las Cosas (IoT ). Estos sensores prueban la temperatura, la presión, la vibración y otros atributos que luego se interpretan mediante análisis predictivos. Este enfoque permite a las instalaciones prever los fallos de la maquinaria y realizar correcciones antes de que fallen por sí solas.
Se necesita una gestión de activos constante y eficaz para mantener las operaciones de fabricación en funcionamiento. Hay que encontrar un equilibrio cuidadoso entre tener suficientes repuestos a mano para poder hacer reparaciones rápidas e invertir demasiado en repuestos.
Las empresas deben buscar ese equilibrio perfecto en su enfoque de la gestión de inventarios.
La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) hace un seguimiento de un activo a lo largo de su recorrido de servicios, que tiene cinco fases distintas:
La gestión de activos depende en gran medida del mantenimiento y de la capacidad de realizar eficazmente las reparaciones necesarias. El proceso de gestión del ciclo de vida de los activos de fabricación (ALM) prescribe cuatro pasos:
Las empresas utilizan la gestión de activos de fabricación para lograr los siguientes beneficios:
Aunque la gestión de activos de fabricación mejora la eficiencia, su uso suele no ser barato ni exento de algunos obstáculos operativos:
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