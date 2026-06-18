Detalle de unos trabajadores que arreglan los hilos de unos rollos blancos de tela en una fábrica textil.
Gestión de activos

¿Qué es la gestión de activos de fabricación?

By Phill Powell , Ian Smalley
Publicado el 18 de junio de 2026

Gestión de activos de fabricación, definida

La gestión de activos de fabricación (manufacturing asset management) es el enfoque sistemático para gestionar los activos físicos, incluyendo maquinaria, equipo, herramientas e infraestructura, en los que confía una organización de fabricación para producir bienes.

La gestión de activos de fabricación se aplica a todo el ciclo de vida de los activos y busca alcanzar tres objetivos principales: 

  • Aumentar la eficiencia de la producción
  • Limitar los períodos de tiempo de inactividad, especialmente los no planificados
  • Extender la vida útil de los activos

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Tipos de activos de fabricación

Antes de explorar cómo funciona la gestión de activos de fabricación, primero debemos definir los diferentes tipos de activos que se gestionarán. Las empresas administran múltiples tipos de activos a través de soluciones de gestión de activos.

Activos físicos

Este término abarca la amplia gama de herramientas de producción que utiliza una fábrica para transformar los recursos en productos acabados.

La categoría comienza con el equipo de fabricación tradicional que normalmente se asocia con el sector de la fabricación:

  • Maquinaria pesada
  • Robots de ensamblaje
  • Máquinas de control numérico por ordenador (CNC)
  • Láseres industriales
  • Equipo portátil
  • Líneas de montaje
  • Cintas transportadoras
  • Equipos de prueba
  • Artículos de producción más pequeños (por ejemplo, engranajes, rodamientos)

Sin embargo, como instalación de fabricación, sus activos físicos también incluyen cualquier producto creado por esa fábrica:

  • Productos terminados: productos terminados listos para su distribución y venta.
  • Trabajos en progreso (WIP): productos parcialmente terminados que aún avanzan en el ciclo de producción.
  • Materias primas: recursos que están listos para comenzar el proceso de fabricación.

La categoría de activos físicos también incluye activos relacionados tangencialmente con el proceso de fabricación:

  • Instalaciones que albergan operaciones de fabricación
  • Sistemas o carros que transportan mercancías por toda una instalación de fabricación
  • Equipos de refrigeración para mantener temperaturas de funcionamiento estables y la comodidad de los empleados
  • Equipos de fontanería
  • Equipos de iluminación
  • Redes eléctricas
  • Vehículos de la flota operados por la empresa 

Activos de TI

La gestión de activos de TI (ITAM) se ocupa de los diversos activos tecnológicos de una empresa:

Los activos de TI también cubren la propiedad intelectual (PI) de una organización, incluyendo cualquier trabajo intelectual creado en apoyo a proyectos de la empresa:

  • Información sobre patentes
  • Planos y planes propios
  • Copyright de fabricación especializada
  • Modelos de gemelos digitales utilizados en la producción

Activos financieros

Puede que no vea naturalmente los activos financieros de una empresa como relevantes para la gestión de activos de fabricación. Esa perspectiva no se ajusta a la realidad del mundo empresarial actual, que está plagado de situaciones de emergencia que requieren inyecciones de financiación inmediatas y cuantiosas.

Los activos financieros se reducen a dos aspectos principales:

  • Capital líquido: cuando esa enorme máquina de producción se estropea, la empresa necesita financiar importantes reparaciones de emergencia para que vuelva a funcionar. El capital líquido incluye reservas de efectivo, acciones, valores o cualquier otra cosa fácil de convertir y utilizar, que puede ayudar a mantener las instalaciones de producción en funcionamiento durante tiempos difíciles.
  • Inversiones de capital: para proyectos más grandes y de mayor alcance, una empresa necesita financiarse mediante inversiones de capital. Los proyectos de esta escala suelen incluir la sustitución de maquinaria principal, la implementación a gran escala de sistemas de automatización, mejoras de instalaciones e incluso formación de empleados para ayudar a los trabajadores a adaptarse a nuevas máquinas. 
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¿Cómo funciona la gestión de activos de fabricación?

A continuación se detallan los pasos principales que componen el proceso de gestión de activos de fabricación.

Identificar y rastrear todos los activos

Las técnicas modernas permiten un seguimiento preciso y completo de los equipos de una empresa, de todos ellos.

La empresa puede utilizar etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) , códigos de barras, códigos QR o una combinación de todos ellos para etiquetar estos diversos activos. Las etiquetas contienen datos en tiempo real sobre la ubicación, el estado y el uso e introducen esta información en un área centralizada llamada sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS).

Monitorizar los activos y anticipar problemas

Muchas empresas utilizaban anteriormente un modelo de producción de "funcionamiento hasta el fallo" que suponía que las fábricas utilizarían la maquinaria de la empresa hasta que sufriera una avería mecánica.

El modelo de mantenimiento predictivo actualmente preferido en la gestión de instalaciones depende de sensores clave de rodamientos de maquinaria equipados con tecnología Internet de las Cosas (IoT ). Estos sensores prueban la temperatura, la presión, la vibración y otros atributos que luego se interpretan mediante análisis predictivos. Este enfoque permite a las instalaciones prever los fallos de la maquinaria y realizar correcciones antes de que fallen por sí solas.

Garantizar un suministro ideal de piezas de repuesto

Se necesita una gestión de activos constante y eficaz para mantener las operaciones de fabricación en funcionamiento. Hay que encontrar un equilibrio cuidadoso entre tener suficientes repuestos a mano para poder hacer reparaciones rápidas e invertir demasiado en repuestos.

Las empresas deben buscar ese equilibrio perfecto en su enfoque de la gestión de inventarios

Hacer un seguimiento del equipo durante todo el ciclo de vida del activo

La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) hace un seguimiento de un activo a lo largo de su recorrido de servicios, que tiene cinco fases distintas: 

  • Planificación: la empresa considera los costes y los beneficios que representa un nuevo equipo. Durante esta etapa, las preguntas más apremiantes giran en torno a los precios del equipo, el rendimiento futuro y los servicios previstos.
  • Adquisición: es el momento de tomar la decisión de compra, que incluye bloquear al proveedor aprobado, seleccionar el modelo adecuado, negociar el precio de compra y tomar posesión del activo. 
  • Implementación: tras comprar e implementar el activo, las organizaciones deben optimizar la configuración de la máquina y configurar el activo para lograr la máxima eficiencia operativa.
  • Operación y mantenimiento: el equipo industrial requiere mantenimiento rutinario para abordar el desgaste estándar de funcionamiento y mantenimiento preventivo para evitar posibles interrupciones. También es necesario realizar un mantenimiento correctivo para corregir los problemas de rendimiento existentes.
  • Enajenación: cuando un activo pierde su funcionalidad y ya no tiene sentido intentar repararlo, los equipos de mantenimiento lo sustituyen, lo venden o lo retiran del servicio.        

Gestión de activos de fabricación y reparaciones de mantenimiento

La gestión de activos depende en gran medida del mantenimiento y de la capacidad de realizar eficazmente las reparaciones necesarias. El proceso de gestión del ciclo de vida de los activos de fabricación (ALM) prescribe cuatro pasos: 

  1. Inicio y envío: todo empieza con una solicitud de mantenimiento. Este flujo de trabajo de solicitud se puede crear mediante un activador automático de mantenimiento preventivo. Una solicitud de mantenimiento reactiva iniciada por un operador del sistema también puede generarla. El sistema analiza la solicitud y, si se aprueba, configura el trabajo de reparación necesario, ahora formalizado como orden de trabajo.
  2. Planificación y programación: los planificadores ahora detallan los aspectos más específicos de la orden de trabajo. ¿Qué piezas de repuesto se van a necesitar? ¿Será necesario un tiempo de inactividad planificado? ¿Hay algún protocolo de seguridad especial que deba observarse? En esta etapa, se ultiman los detalles logísticos relevantes de la reparación.
  3. Ejecución y seguimiento: el plan está listo para implementarse y esta es la fase activa, en la que los técnicos realizan el trabajo solicitado. Los operadores realizan la reparación según las especificaciones de la orden de trabajo. Los equipos también deberían hacer un seguimiento de cómo realizaron la acción, qué materiales utilizaron y en qué cantidades, y cualquier tiempo de inactividad que haya causado el trabajo.
  4. Documentación, cierre y análisis: el operador confirma la finalización durante la fase posterior a la finalización, verificando que la reparación se realizó según lo previsto. A continuación, la orden de trabajo se cierra oficialmente. El operador actualiza el historial de mantenimiento del equipo para reflejar la ocurrencia de la reparación. Los gerentes utilizan los datos recopilados para evaluar la solidez de la estrategia de gestión de activos de fabricación de la empresa.

Beneficios de la gestión de activos de fabricación

Las empresas utilizan la gestión de activos de fabricación para lograr los siguientes beneficios: 

  • Eficiencia de producción aumentada: aumentar la eficiencia operativa es el objetivo principal de la gestión de activos de fabricación. Entre sus principales beneficios, la gestión de activos de fabricación permite a las empresas reducir la aparición y gravedad de cuellos de botella en la producción, optimizar los calendarios de producción y agilizar flujos de trabajo y líneas de producción.
  • Extensión del ciclo de vida de los activos: al gestionar mejor los activos de producción, puede ayudar a garantizar la viabilidad continua de los costosos equipos industriales y, como resultado, reducir los costes de mantenimiento o sustitución. Este enfoque también puede retrasar esos gastos para que puedan absorberse mejor en los presupuestos operativos.
  • Prevención de tiempo de inactividad: el tiempo de inactividad no planificado debido a fallas catastróficas en el equipo es perjudicial para el gestión de activos de fabricación. Cuando ocurren estos fallos, la empresa sigue perdiendo dinero hasta que la situación se mitiga. Incluso un breve tiempo de inactividad no planificado puede costar millones, especialmente en instalaciones más complejas, como las de la industria de la automoción. La solución es una programación proactiva del mantenimiento que ayuda a garantizar el máximo tiempo de actividad.
  • Visibilidad operativa máxima: la gestión de activos de fabricación se basa en el uso de paneles de control para lograr una visión completa de toda la planta de producción y el uso de los activos. Los paneles son claras mejoras respecto a las hojas de cálculo manuales que antes se preferían y muestran indicadores clave de rendimiento (KPI) para seguir y monitorizar el progreso. Los datos que genera el sistema permiten a los gestores monitorizar el uso de energía, medir el rendimiento de los activos y tomar decisiones eficaces e informadas basadas en perspectivas procesables.
  • Medidas de apoyo al cumplimiento: las empresas se encargan de proporcionar registros de datos sobre los activos, su uso y mantenimiento a varias agencias reguladoras. La gestión de activos de fabricación ayuda a las empresas con la elaboración de informes normativos.

Desafíos de la gestión de activos de fabricación

Aunque la gestión de activos de fabricación mejora la eficiencia, su uso suele no ser barato ni exento de algunos obstáculos operativos:

  • Implementación costosa: una empresa que se dedica a la gestión de activos de fabricación normalmente necesita un software de gestión de activos empresariales (EAM) o un software CMMS. Su elección depende del tipo de operación que ejecute. El software EAM es más costoso que el software CMMS, lo cual tiene sentido porque el software EAM incorpora capacidades CMMS y muchas más herramientas analíticas. Esta funcionalidad ampliada se aplica tanto si el software se compra directamente como si se obtiene a través de una suscripción.
  • Costes de mantenimiento continuo: lamentablemente, los costes de una empresa no terminan con la implementación del sistema. Habrá gastos continuos relacionados con la gestión del mantenimiento, como nuevos sensores de hardware, soporte de TI de respaldo y actualizaciones de software.
  • Colisión del sistema: cuando un equipo introduce un nuevo programa de software que rastrea activos en un sistema compuesto por planificación de recursos empresariales (ERP) o sistemas de producción, pueden surgir problemas de rendimiento de activos. Esta brecha en la integración de datos puede dar lugar a que los datos de rendimiento se fragmenten o se pierdan por completo (a veces debido a la presencia de los datos en plataformas basadas en la nube).
  • Sobrecarga de información: cuando una empresa adopta por primera vez la gestión de activos de fabricación, es fácil que el personal se vea abrumado por un mar de datos entrantes relacionados con la telemetría y el Internet de las cosas (IoT). Esta afluencia puede ser especialmente difícil si los equipos no han descubierto completamente dónde almacenar dichas métricas para un acceso cómodo más adelante.
  • Falta de talento formado: se necesitan trabajadores cualificados para llevar a cabo algunos de los cálculos más matizados y decisiones de mantenimiento más complejas de la gestión de los activos de fabricación. Estas tareas incluyen el análisis de los algoritmos utilizados en el mantenimiento predictivo y la gestión de las configuraciones del software del sistema.
  • Mala asignación de recursos: ¿pueden los trabajadores prestar demasiada atención a un sistema de gestión de activos de fabricación? Sí, si eso provoca que las piezas del equipo de una instalación se sustituyan mucho antes de lo necesario. El mantenimiento excesivo puede socavar cualquier posible ahorro de costes y provocar que se desperdicien enormes sumas de fondos de la empresa.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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