Fíjese: aunque la demanda fluctúe, los tiempos de respuesta se mantienen bajos.
Si dispone de objetivos de nivel de servicio (SLO) predefinidos, Turbonomic puede ingerir esos datos para escalar dinámicamente las aplicaciones de microservicios, tanto hacia arriba como hacia abajo, en función de la demanda, con el fin de garantizar que dichos SLO se cumplan en todo momento. Las políticas de SLO también se pueden configurar directamente en la plataforma.
Puede ir incorporando cada vez más acciones y, posteriormente, integrarlas en sus pipelines y procesos. Ya sea Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow u otros, Turbonomic tiene lo que necesita.
No dude en dar pequeños pasos para empezar, pero para desbloquear la elasticidad de Kubernetes y conseguir un rendimiento continuo al menor coste es necesaria la automatización.