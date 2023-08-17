Es probable que la carrera por la innovación le haya dejado a usted (y a muchos, muchos otros) con facturas de servicios en la nube inesperadamente elevadas y/o con recursos infrautilizados. De hecho, según el informe State of the Cloud de Flexera de 2023, por primera vez en una década, la "gestión del gasto en la nube" (82 %) superó a la "seguridad" (79 %) para convertirse en el principal reto al que se enfrentan las organizaciones en general.

Lo entendemos. El sobreaprovisionamiento es la estrategia de referencia para evitar riesgos de rendimiento.

Intentar encontrar el equilibrio entre rendimiento y eficiencia no es precisamente pan comido. Por supuesto, hay un sinfín de herramientas de monitorización de costes de Kubernetes que le permiten controlar diversos aspectos del uso de recursos de su clúster, como la CPU, la memoria, el almacenamiento y la red. El seguimiento de estas métricas puede ayudar a identificar cargas de trabajo que consumen muchos recursos, una asignación ineficiente de recursos o un consumo innecesario de recursos que pueden aumentar los costes.

A toda esta laboriosa tarea de monitorización le sigue de cerca el trabajo, que requiere mucho esfuerzo, de redimensionar los contenedores y configurar las políticas y los umbrales de autoescalado.