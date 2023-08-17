Desbloquee el verdadero ahorro de costes de Kubernetes sin perder el sueño por los riesgos relacionados con el rendimiento

Publicado el 17 de agosto de 2023
Engranajes azules entrelazados con un pequeño ordenador portátil que se ve dentro de una abertura circular en el engranaje más grande
By Joel Barnard

Es probable que la carrera por la innovación le haya dejado a usted (y a muchos, muchos otros) con facturas de servicios en la nube inesperadamente elevadas y/o con recursos infrautilizados. De hecho, según el informe State of the Cloud de Flexera de 2023, por primera vez en una década, la "gestión del gasto en la nube" (82 %) superó a la "seguridad" (79 %) para convertirse en el principal reto al que se enfrentan las organizaciones en general.

Lo entendemos. El sobreaprovisionamiento es la estrategia de referencia para evitar riesgos de rendimiento.

Intentar encontrar el equilibrio entre rendimiento y eficiencia no es precisamente pan comido. Por supuesto, hay un sinfín de herramientas de monitorización de costes de Kubernetes que le permiten controlar diversos aspectos del uso de recursos de su clúster, como la CPU, la memoria, el almacenamiento y la red. El seguimiento de estas métricas puede ayudar a identificar cargas de trabajo que consumen muchos recursos, una asignación ineficiente de recursos o un consumo innecesario de recursos que pueden aumentar los costes.

A toda esta laboriosa tarea de monitorización le sigue de cerca el trabajo, que requiere mucho esfuerzo, de redimensionar los contenedores y configurar las políticas y los umbrales de autoescalado.

Hola, automatización

IBM® Turbonomic optimiza su entorno de Kubernetes mediante el redimensionamiento del tamaño de los contenedores, la suspensión y el aprovisionamiento de pods, el traslado de pods y las acciones de escalado del clúster. Cada capa de la pila se analiza y se dota de recursos en función de la demanda en tiempo real, desde los pods y los servicios hasta los contenedores y los nodos, así como la infraestructura en la nube subyacente. Está diseñado específicamente para ayudar a tus equipos a automatizar y lograr rápidamente resultados significativos y continuos.

Turbonomic es compatible con todas las versiones upstream de Kubernetes (Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE y más) en cualquier nube, en cualquier centro de datos y con cualquier combinación híbrida o multinube . Comprende las necesidades de recursos de sus aplicaciones y determina continuamente las acciones que garantizan que las aplicaciones obtengan exactamente lo que necesitan para funcionar.

Empecemos analizando sus clústeres de contenedores.

Panel de control - Contenedor de aplicaciones

Aquí puede ver sus clústeres principales ordenados por estado de salud, seguidos de los grupos de nodos principales ordenados por ahorro potencial. Este panel de control proporciona una excelente visión general de lo que desea vigilar, pero echemos un vistazo a lo que realmente importa: las acciones.

Panel de control - Contenedor afectado

En este ejemplo, vemos una acción para ajustar el tamaño de un controlador de carga de trabajo (un contenedor). Tal y como muestra la acción, ajustar el tamaño en este caso mejorará el rendimiento. Con Turbonomic, cada acción incluye los datos que la respaldan, así como detalles sobre su impacto.

Panel de control - Detalles de la máquina virtual

En el siguiente ejemplo, vemos una acción para suspender un nodo, lo que mejorará la eficiencia. ¿En qué medida?, se preguntará.

Panel de control - Clúster de contenedores

Fíjese cuánto se ahorra con solo desactivar este nodo que no se utiliza.

Aun así, desescalar los recursos puede resultar inquietante para los propietarios de las aplicaciones y los equipos de desarrollo. Lo entendemos. El rendimiento es fundamental.

Turbonomic se centra en el rendimiento.

Turbonomic se asegura de que sus aplicaciones reciban exactamente lo que necesitan cuando lo necesitan. Las mejoras en la eficiencia son una consecuencia de ello.

Pídale al propietario de la aplicación que lo pruebe. Es una forma de familiarizarse con la automatización con un riesgo mínimo. De hecho, algunas de estas acciones no causan interrupciones y son reversibles.

Una vez más, dado que cada acción va acompañada de métricas y del razonamiento que la sustenta, a los equipos les resulta más fácil confiar en la decisión de actuar. Esa confianza es necesaria para pasar de la toma de decisiones humana a la puesta en práctica de la automatización.

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El mejor amigo de una plataforma de observabilidad

Si dispone de datos de aplicaciones procedentes de herramientas críticas como IBM Instana Observability o cualquier otra solución de monitorización del rendimiento de las aplicaciones (APM), Turbonomic puede comprender el tiempo de respuesta y las transacciones de la aplicación, integrando estos datos de la aplicación con la plataforma Kubernetes y la infraestructura en la que se ejecuta.

Panel de control - Descripción general Usted y todos los demás ven exactamente cómo los recursos dinámicos mejoran el rendimiento de las aplicaciones al tiempo que minimizan los costes.
Panel de control - Descripción general

Fíjese: aunque la demanda fluctúe, los tiempos de respuesta se mantienen bajos.

Si dispone de objetivos de nivel de servicio (SLO) predefinidos, Turbonomic puede ingerir esos datos para escalar dinámicamente las aplicaciones de microservicios, tanto hacia arriba como hacia abajo, en función de la demanda, con el fin de garantizar que dichos SLO se cumplan en todo momento. Las políticas de SLO también se pueden configurar directamente en la plataforma.

Puede ir incorporando cada vez más acciones y, posteriormente, integrarlas en sus pipelines y procesos. Ya sea Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow u otros, Turbonomic tiene lo que necesita.

No dude en dar pequeños pasos para empezar, pero para desbloquear la elasticidad de Kubernetes y conseguir un rendimiento continuo al menor coste es necesaria la automatización.

Deje que IBM Turbonomic se encargue

Con Turbonomic, puede automatizar estas micromejoras a un ritmo que supera la escala humana. Elimine el trabajo laborioso que supone redimensionar el tamaño de los contenedores y configurar las políticas y los umbrales de escalado automático, y deje que el software lo haga por usted en función de la demanda de la aplicación en tiempo real. El efecto acumulativo de estas micromejoras es que las aplicaciones de Kubernetes funcionan exactamente como deberían al menor coste posible.

En otras palabras, esto le permite olvidar esas pesadillas relacionadas con el rendimiento y los riesgos.

Dé sus primeros pasos con IBM Turbonomic o solicite una demo con uno de nuestros expertos hoy mismo.

 
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Autor

Joel Barnard

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