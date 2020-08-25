Los avances en tecnología punta han dado lugar a algunos desarrollos influyentes. La inteligencia artificial y el machine learning están haciendo realidad la hiperautomatización y las tecnologías inmersivas como la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) pronto ofrecerán interfaces cinestésicas y experiencias de puntos de contacto.
Se espera que estas tecnologías de tendencia ofrezcan mucho más de lo que se esperaba de ellas hace unos años. Están revolucionando las metodologías operativas convencionales de diferentes sectores y marcando el comienzo de cambios en los negocios de logística y cadena de suministro, especialmente en el campo de la monitorización de carga.
Los sectores logístico y de transporte están entre los mayores campos de juego para tecnologías punta, con más del 95 por ciento de todos los bienes manufacturados movidos por contenedor en algún momento de su ciclo de vida del envío.
El Internet de las cosas (IoT) y la blockchain se anticipan como elementos de cambio debido a sus capacidades de monitorización remota y descentralización, respectivamente. Mientras que el primero permite a las empresas realizar un seguimiento del estado y la condición de la carga que se transporta, el segundo crea un marco seguro y rápido para el almacenamiento digital de contratos y transacciones rápidas.
Además, ambas tecnologías complementan y mejoran las características de la otra. El IoT crea una red generalizada de dispositivos interconectados y la blockchain permite la ingestión y el intercambio de datos entre estos dispositivos a través de una plataforma segura. Su amalgama constituye la solución ideal para que las empresas de logística gestionen a distancia sus flotas, supervisen el estado de la carga y garanticen la entrega de los productos antes de la fecha límite.
El IoT crea transparencia en las operaciones de las flotas, lo que permite a las empresas supervisar la ubicación y el estado de la carga transportada. La tecnología es especialmente valiosa cuando se utiliza para rastrear el viaje y el estado de la carga perecedera.
Dispositivos como GPS y sensores de temperatura se conectan a la carga para rastrear su ubicación y condición. Estos datos se transfieren a través de pasarelas a una plataforma donde los operadores de flotas y los manipuladores de carga pueden monitorizar y gestionar los envíos. Obtienen visibilidad de sus operaciones de transporte, lo que les permite tomar decisiones inteligentes para mejorar la eficiencia de su cadena de suministro y garantizar la entrega puntual de los productos.
Tendrán datos clave sobre la ubicación y el estado de los productos incluso cuando la carga se transfiera de puerto a puerto. Los sensores también les ayudarán a gestionar el movimiento de sus vehículos en función de las condiciones de la demanda y la oferta, las predicciones meteorológicas, las opciones de ruta y el tipo de carga transportada. Pueden tomar decisiones inteligentes para mantener las mercancías en movimiento y ver la ubicación en vivo de la carga en un ordenador o teléfono inteligente, lo que les permite estimar cuándo se entregará el envío.
Aunque el ETA es muy importante para el destinatario de la carga perecedera, también quieren que esté fresca y sin daños cuando llegue la carga. A lo largo de todo el trayecto, los sistemas motorizados de supervisión de la carga permiten a los manipuladores asegurarse de que la carga está fresca hasta que llega al cliente. Parámetros como el flujo de aire, la temperatura, la humedad y la condensación pueden rastrearse en el contenedor para garantizar que el envase está en buen estado.
El IoT también puede utilizarse para otras aplicaciones en el proceso de envío. Una solución IoT de interacción bidireccional podría permitir a los gestores de flotas controlar a distancia parte del funcionamiento de los propios contenedores. Por ejemplo, la presencia de humedad, agua y condensación puede dañar el empaque y provocar la aparición de moho y bacterias.
Los gestores de flotas podrían operar de forma remota un evaporador instalado en el motor de refrigeración para eliminar la condensación y la humedad del área de almacenamiento y evitar la degradación de los productos sin comprometer la capacidad de refrigeración del motor.
Los sistemas IoT también pueden utilizarse para evitar el robo de carga del remolque del camión. Los sensores de control de peso, cuando se incrustan en el eje del remolque, pueden controlar el peso de la carga y compartirlo con los operadores de la flota. En caso de que el peso de la carga disminuya inesperadamente, se podría enviar una alerta a los encargados de la flota para alertarles de posibles robos de carga.
La mayoría de la documentación de las empresas de logística sigue en papel y, incluso con la implementación de los sistemas de IoT, no se puede aprovechar al máximo sin incluir la tecnología blockchain.
La blockchain permite la creación de documentos inteligentes de conocimiento de embarque (BoL) que se almacenan digitalmente y comparten con diferentes partes asociadas con la transferencia de carga. Por lo tanto, todas las partes pueden comprobar si se cumplen los términos y condiciones especificados en el BoL digital a través de los datos recopilados de los sensores IoT. Además, dado que la blockchain almacena datos en un libro mayor descentralizado e inmutable, no hay forma de que los datos puedan manipularse una vez introducidos.
No será necesario que las partes utilicen sus tarjetas de crédito para facilitar las transacciones, ya que pueden utilizar sus carteras de criptomonedas. Por lo tanto, las operaciones estándar en papel se digitalizan, lo que reduce el aspecto físico de los contratos y los costes operativos asociados a la supervisión de la carga.
La fusión de las tecnologías IoT y blockchain ofrece aplicaciones extraordinarias para la monitorización y la seguridad de la carga y se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 92,92 por ciento, de 113,1 millones de dólares en 2019 a 3021 millones de dólares en 2024.
Está claro que los transportistas y todas las partes de la cadena de suministro y el ecosistema naviero mundial ven lo que les depara el futuro a estas tecnologías, y esta transición y digitalización ya se están produciendo. La combinación de IoT con blockchain aumenta la eficiencia de las cadenas de suministro y ayuda a los operadores de flotas a gestionar sus operaciones de manipulación de carga de manera fluida.
