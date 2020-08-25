

Los avances en tecnología punta han dado lugar a algunos desarrollos influyentes. La inteligencia artificial y el machine learning están haciendo realidad la hiperautomatización y las tecnologías inmersivas como la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) pronto ofrecerán interfaces cinestésicas y experiencias de puntos de contacto.

Se espera que estas tecnologías de tendencia ofrezcan mucho más de lo que se esperaba de ellas hace unos años. Están revolucionando las metodologías operativas convencionales de diferentes sectores y marcando el comienzo de cambios en los negocios de logística y cadena de suministro, especialmente en el campo de la monitorización de carga.

Los sectores logístico y de transporte están entre los mayores campos de juego para tecnologías punta, con más del 95 por ciento de todos los bienes manufacturados movidos por contenedor en algún momento de su ciclo de vida del envío.

El Internet de las cosas (IoT) y la blockchain se anticipan como elementos de cambio debido a sus capacidades de monitorización remota y descentralización, respectivamente. Mientras que el primero permite a las empresas realizar un seguimiento del estado y la condición de la carga que se transporta, el segundo crea un marco seguro y rápido para el almacenamiento digital de contratos y transacciones rápidas.

Además, ambas tecnologías complementan y mejoran las características de la otra. El IoT crea una red generalizada de dispositivos interconectados y la blockchain permite la ingestión y el intercambio de datos entre estos dispositivos a través de una plataforma segura. Su amalgama constituye la solución ideal para que las empresas de logística gestionen a distancia sus flotas, supervisen el estado de la carga y garanticen la entrega de los productos antes de la fecha límite.