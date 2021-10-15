La velocidad de los negocios actuales requiere una agilidad y eficiencia que solo se pueden lograr mediante la automatización. IDC prevé que el impacto económico mundial de la automatización con IA en todas las líneas de negocio y funciones de TI se aproximará a los 3 billones de dólares a finales de 2022.
Con los expertos discutiendo los beneficios de dos tipos de automatización de procesos digitales (la automatización inteligente y la hiperautomatización), muchos otros se cuestionan la diferencia entre los dos. ¿Son términos intercambiables o hay una diferencia perceptible entre estos dos conceptos y los beneficios que aportan a las empresas?
La automatización inteligente (IA) y la hiperautomatización son contribuyentes a la explosión del uso de plataformas de automatización con IA y herramientas de automatización a través del panorama empresarial y de TI. Ambos se refieren al uso de la automatización para agilizar los procesos utilizando tecnologías y mejoras avanzadas. Al hacerlo, estas herramientas ayudan a mejorar la calidad de los resultados de la automatización y la calidad de las interacciones con los clientes.
Sin embargo, existen claras diferencias.
En resumen, la automatización inteligente se compone de automatización de procesos robóticos (RPA), inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML). La hiperautomatización es un enfoque disciplinado e impulsado por el negocio que utilizan las organizaciones para identificar, examinar y automatizar con la mayor rapidez posible tantos procesos empresariales y de TI como sea posible. Por lo tanto, la automatización inteligente se utiliza a menudo dentro de los esfuerzos de hiperautomatización.
La automatización inteligente implica el uso de tecnologías de automatización como la automatización de procesos robóticos (RPA), la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y la gestión de procesos empresariales (BPM) para agilizar y escalar las tareas y la toma de decisiones en todas las Organizaciones.
La automatización inteligente ha recibido una respuesta favorable del mercado porque simplifica los procesos, mejora la eficiencia operativa y libera tiempo de los empleados para centrarse en lo que más importa. También puede abordar tareas complejas en tiempo real y optimizar drásticamente los flujos de trabajo, lo que abre nuevas posibilidades para crear valor y lograr un crecimiento sostenible.
La automatización inteligente (AI) crea optimización e impulsa el éxito empresarial mediante la racionalización de los procesos empresariales utilizando inteligencia artificial y tecnologías de automatización básicas. La IA permite a las empresas hacer lo siguiente:
Cualquier entorno puede obtener un beneficio de la racionalización de los procesos manuales y la automatización de tareas. Desde la atención médica hasta las finanzas, pasando por la fabricación y más allá, el uso de la automatización inteligente puede proporcionar beneficios que mejoren la experiencia del cliente e impacten en los resultados.
Un ejemplo concreto de IA en funcionamiento es el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. El procesamiento manual de las reclamaciones suponía una carga de trabajo enorme, ya que eran necesarios varios cientos de empleados para clasificar el correo e introducir los datos en las bases de datos. Al igual que con muchos procesos intensivos en humanos, esto era propenso a errores y costoso.
El departamento adoptó la IA para automatizar sus procesos empresariales utilizando tecnología avanzada como los bots RPA. Este enfoque redujo el tiempo de respuesta en un 90 %, lo que supuso un ahorro de tiempo y aumentó la satisfacción de los clientes gracias a una mayor rapidez y precisión.
La hiperautomatización consiste en automatizar todo lo que se pueda automatizar en una organización. La intención de la hiperautomatización es agilizar los procesos en toda una organización mediante la automatización inteligente de procesos (IPA), que incluye IA, RPA y otras tecnologías para ejecutarse sin intervención humana.
La hiperautomatización suele emplear otras tecnologías, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el procesamiento inteligente de documentos (IDP) y el procesamiento del lenguaje natural (PLN), para proporcionar una automatización de mayor calidad a partir de datos de diversas fuentes. Los gemelos digitales o la organización de gemelos digitales (DTO) se utilizan a menudo para modelar para mejorar las operaciones y evaluar el impacto de la automatización.
Gartner considera que la hiperautomatización es una de las 10 principales tendencias tecnológicas estratégicas. Según Gartner, el 85 % de los participantes "aumentará o mantendrá las inversiones en hiperautomatización de su organización durante los próximos 12 meses, y más del 56 % ya tiene cuatro o más iniciativas de hiperautomatización simultáneas".
Gartner considera que la hiperautomatización es una necesidad en el mercado actual. "La hiperautomatización está pasando rápidamente de ser una opción a convertirse en una condición para la supervivencia", y los procesos de trabajo obsoletos se están convirtiendo en el problema número uno de la fuerza laboral.
La hiperautomatización proporciona muchos beneficios a las organizaciones que buscan transformar su negocio. Agiliza los procesos empresariales eliminando las tareas repetitivas y automatizando las manuales. La hiperautomatización también permite a una organización completar tareas con coherencia, precisión y velocidad, y reducir costes.
En última instancia, la hiperautomatización impulsa la transformación digital al agilizar los procesos empresariales y de tecnología internos. La hiperautomatización mejora la experiencia del cliente a través de tiempos de respuesta más rápidos, resultados más precisos, tiempo de comercialización más rápido y muchos otros resultados positivos que impactan directamente en la experiencia del cliente y la experiencia del usuario.
Profundice en los beneficios y desafíos de la hiperautomatización.
Cualquier organización puede beneficiarse de la hiperautomatización, especialmente aquellas afectadas por una calidad de producto inconsistente y procesos ineficientes, o aquellas que se encuentran en un entorno competitivo en el que ofrecer productos de mayor calidad y establecer interacciones de mercado más valiosas equivale a ganar cuota de mercado y mejorar los ingresos.
Una empresa de fabricación es un gran ejemplo de la amplitud y profundidad de las mejoras que la hiperautomatización puede aportar a una organización. Los procesos empresariales como la facturación, las interacciones con los clientes, el inventario y las nóminas pueden utilizar la hiperautomatización para la automatización de procesos empresariales (BPA) con el fin de agilizar el negocio a gran escala.
Mediante la minería de procesos, una organización puede obtener una mejor imagen de sus procesos e identificar qué procesos se beneficiarían más de la IA y la automatización. En los procesos tecnológicos y de fabricación, por ejemplo, la utilización de RPA para automatizar los procesos físicos de producción y cadena de suministro, junto con BPA para abordar las buenas prácticas de fabricación, puede tener un efecto muy significativo en la calidad y la velocidad de la producción. En general, la hiperautomatización que utiliza BPA y RPA para agilizar las operaciones de back-end y front-end genera una mejora en la calidad, la velocidad, la precisión y el coste para un impacto significativo en el futuro del rendimiento empresarial.
Obtenga más información sobre cómo capturar todo el valor de la hiperautomatización.
Comience su viaje hacia la automatización con IA con IBM e IBM® Cloud Paks for Automation, que pueden ayudarle a reducir sus procesos manuales en un 80 %. Basados en una plataforma híbrida abierta e integrados con Watson, los nuevos IBM Automation Cloud Paks son el primer conjunto integrado de software empresarial y de TI específico para cada sector. Incluyen un único sistema experto y una biblioteca de automatizaciones especialmente diseñadas, preentrenadas por expertos y basadas en el amplio conocimiento del dominio de IBM y la profunda experiencia en el sector.
El software de automatización con IA permite a los equipos empresariales y de TI descubrir fácilmente cómo se ejecutan los procesos, decidir qué automatizar en función de los conocimientos de datos estructurados y datos no estructurados y automatizar y mejorar continuamente los flujos de trabajo que se ejecutan de forma centralizada, en redes y hasta el edge.
Descubra cómo la combinación de APM y las herramientas de optimización de costes de la nube híbrida ayuda a las organizaciones a reducir costes y aumentar la productividad.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y a incorporar la IA y la automatización de TI a su organización para lograr el éxito empresarial.
Aproveche la potencia de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
Obtenga más de la automatización de procesos empresariales y operaciones de TI con los servicios de consultoría de automatización de IBM.
Aproveche la potencia de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.