La velocidad de los negocios actuales requiere una agilidad y eficiencia que solo se pueden lograr mediante la automatización. IDC prevé que el impacto económico mundial de la automatización con IA en todas las líneas de negocio y funciones de TI se aproximará a los 3 billones de dólares a finales de 2022.

Con los expertos discutiendo los beneficios de dos tipos de automatización de procesos digitales (la automatización inteligente y la hiperautomatización), muchos otros se cuestionan la diferencia entre los dos. ¿Son términos intercambiables o hay una diferencia perceptible entre estos dos conceptos y los beneficios que aportan a las empresas?

La automatización inteligente (IA) y la hiperautomatización son contribuyentes a la explosión del uso de plataformas de automatización con IA y herramientas de automatización a través del panorama empresarial y de TI. Ambos se refieren al uso de la automatización para agilizar los procesos utilizando tecnologías y mejoras avanzadas. Al hacerlo, estas herramientas ayudan a mejorar la calidad de los resultados de la automatización y la calidad de las interacciones con los clientes.

Sin embargo, existen claras diferencias.

En resumen, la automatización inteligente se compone de automatización de procesos robóticos (RPA), inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML). La hiperautomatización es un enfoque disciplinado e impulsado por el negocio que utilizan las organizaciones para identificar, examinar y automatizar con la mayor rapidez posible tantos procesos empresariales y de TI como sea posible. Por lo tanto, la automatización inteligente se utiliza a menudo dentro de los esfuerzos de hiperautomatización.