¿Qué son las mediciones del rendimiento sanitario?

En 2009, el Gobierno de EE. UU. creó un programa de incentivos de 27 000 millones de dólares para animar a los proveedores sanitarios a adoptar la historia clínica electrónica (EHR, por sus siglas en inglés). Una de las razones del cambio era ofrecer a los hospitales datos fiables para medir el rendimiento de la asistencia sanitaria, lo que en última instancia aumentaría la eficiencia y la calidad de la atención al paciente.

Aunque la aceptación de las EHR ha continuado, liderada por un repunte en la adopción de software de EHR basado en la nube, los resultados han sido desiguales. Según un estudio de Stanford/Harris Poll 2, el 40 % de los médicos de atención primaria cree que hay más retos relacionados con la HCE que beneficios.

En respuesta, los proveedores de software han desarrollado plataformas de software sanitario avanzadas, que pueden agilizar el proceso de HCE y proporcionar herramientas para realizar un seguimiento más sencillo de los resultados y la satisfacción de los pacientes. Gracias a estas herramientas, las instituciones sanitarias pueden acceder a datos sobre la atención al paciente fáciles de analizar y utilizar.

Priorizar las mediciones del rendimiento sanitario: ¿cuáles son más importantes?

Hay cientos de medidas de rendimiento sanitario que una institución sanitaria puede controlar. ¿Cómo decide una institución qué medidas son las más importantes?

Alanna Moriarty, de Definitive Healthcare, señala en su blog 3 que el CMS continúa añadiendo y modificando programas de calidad, lo que dificulta a las instituciones priorizar las métricas. Sugiere diez medidas esenciales de rendimiento sanitario:

Duración de la estancia

Mide el tiempo transcurrido entre el ingreso de un paciente y su alta. Esta métrica proporciona a la institución datos concretos sobre la eficiencia de la asistencia a lo largo del tiempo.

Tasas de lectura

Registra el porcentaje de pacientes que vuelven a ingresar en los 30 días siguientes al alta. Los hospitales pueden cuantificar la calidad de la atención recibida por los pacientes. Un porcentaje elevado de reingresos puede significar que los pacientes reciben una atención deficiente y que los proveedores pasan por alto complicaciones o datos relevantes del paciente.

HCAHPS, satisfacción del paciente

La encuesta de Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS) proporciona una amplia medición de la satisfacción de los pacientes, desde la calidad de la atención hasta la limpieza de las instalaciones.

Tasas de mortalidad

¿Cuántos pacientes mueren durante su estancia en el hospital antes de recibir el alta? Esta medida indica la capacidad de una institución para estabilizar el estado de un paciente tras una intervención quirúrgica u otro procedimiento.

Índice de utilización de camas (o índice de ocupación de camas)

Mide cuántas camas de hospital se utilizan en un momento dado. Si hay demasiadas camas disponibles, el hospital pierde dinero porque los costes de personal y mantenimiento permanecen relativamente constantes, independientemente del número de pacientes.

Incidentes hospitalarios

Mide las consecuencias de los efectos secundarios inesperados de los procedimientos hospitalarios. Esta métrica es un indicador importante de si un hospital cuenta con los procedimientos necesarios para prestar una atención de alta calidad sin desencadenar un incidente.

Iniciativas de desempeño de los programa del CMS

El CMS cuenta con numerosos programas de medición del rendimiento diseñados para reducir costes y mejorar la atención al paciente. Algunos ejemplos son el Programa de Ahorro Compartido de Medicare, el programa de Pagos Agrupados para la Mejora de la Atención (BPCI) y la Parte B de Pago por Servicio.

Coste medio por alta

Ayuda a los hospitales a comprender dónde puede haber un gasto excesivo y dónde pueden obtener más beneficios. Los hospitales obtienen datos útiles, de modo que pueden analizar mejor qué costes de atención al paciente mejoran los resultados de los pacientes.

Margen de explotación

Mide los ingresos de la institución tras restar todos los gastos de funcionamiento, aunque normalmente la mayoría de los hospitales no tienen un margen positivo. Si un centro no puede mantener un margen cercano al punto de equilibrio o mejor, la capacidad de contratar personal y prestar servicios de calidad a los pacientes puede verse afectada.

Deudas incobrables

La morosidad son los ingresos no percibidos, total o parcialmente, por la atención al paciente. Sin embargo, la falta de pago sólo se considera deuda incobrable si se ha producido un acontecimiento en la vida del paciente, como el desempleo, que le impide pagar la atención.