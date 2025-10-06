La analítica del cuidado de la salud hace referencia al uso de grandes cantidades de datos recopilados para proporcionar a las organizaciones insights accionables. Estos insights se desarrollan a través de disciplinas analíticas para impulsar la toma de decisiones basada en hechos. A su vez, estas decisiones mejoran la planificación, la gestión, la medición y el aprendizaje.

A medida que las organizaciones del cuidado de la salud de todo el mundo enfrentan el desafío de reducir costos, mejorar la coordinación con los equipos de atención, proporcionar más con menos y centrarse en mejorar la atención al paciente, la analítica será especialmente importante. La escasez de médicos de atención primaria y de enfermería hacen que se exija que los profesionales con exceso de trabajo sean aún más productivos. Además, nuevas empresas que entran en el mercado y los nuevos abordajes para la prestación de cuidado de la salud aumentarán la competencia en la industria. La construcción de competencias de analítica puede ayudar a las organizaciones del cuidado de la salud a aprovechar los big data para generar insights accionables que pueden ser utilizados por los proveedores de atención médica, los jefes de hospitales y sistemas de salud, y los profesionales en servicios de salud y humanos del gobierno para mejorar los resultados para las personas a quienes prestan servicios.

Aunque el entorno del cuidado de la salud es desde ya agitado, se espera que se vuelva aún más complejo en los próximos años. Los desafíos como la evolución de la dinámica del mercado, la creciente regulación gubernamental y los consumidores más exigentes requerirán decisiones más inteligentes y más informadas por parte de las organizaciones para que puedan seguir siendo competitivas y ofrecer valor en sus comunidades.