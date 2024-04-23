Cómo la IA generativa revolucionará la cadena de suministro

Desbloquear todo el potencial de la gestión de la cadena de suministro ha sido durante mucho tiempo un objetivo para las empresas que buscan eficiencia, resiliencia y sostenibilidad. En la era de la transformación digital, la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial generativa abre una nueva era de innovación y optimización. Las herramientas de IA ayudan a los usuarios a responder a consultas y a resolver alertas utilizando datos de la cadena de suministro. Por su parte, el procesamiento del lenguaje natural ayuda a los analistas a acceder a datos de inventario, pedidos y envíos para la toma de decisiones.

Un estudio reciente del IBM Institute of Business Value, The CEO’s guide to generative AI: supply chain, explica cómo la potente combinación de datos e IA generativa transformará las empresas de reactivas a proactivas. La IA generativa, con su capacidad para generar soluciones de forma autónoma a problemas complejos, revolucionará todos los aspectos del panorama de la cadena de suministro. Desde la previsión de la demanda hasta la optimización de rutas, el inventario y la mitigación de riesgos, la aplicación de la IA generativa es ilimitada.

Estas son algunas de las formas en que la IA generativa está transformando la gestión de la cadena de suministro: