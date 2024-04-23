Etiquetas
Cómo la IA generativa revolucionará la cadena de suministro

Vista aérea de un trabajador de almacén moviendo un palé de mercancías con una carretilla elevadora en el almacén

Desbloquear todo el potencial de la gestión de la cadena de suministro ha sido durante mucho tiempo un objetivo para las empresas que buscan eficiencia, resiliencia y sostenibilidad. En la era de la transformación digital, la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial generativa abre una nueva era de innovación y optimización. Las herramientas de IA ayudan a los usuarios a responder a consultas y a resolver alertas utilizando datos de la cadena de suministro. Por su parte, el procesamiento del lenguaje natural ayuda a los analistas a acceder a datos de inventario, pedidos y envíos para la toma de decisiones.

Un estudio reciente del IBM Institute of Business Value, The CEO’s guide to generative AI: supply chain, explica cómo la potente combinación de datos e IA generativa transformará las empresas de reactivas a proactivas. La IA generativa, con su capacidad para generar soluciones de forma autónoma a problemas complejos, revolucionará todos los aspectos del panorama de la cadena de suministro. Desde la previsión de la demanda hasta la optimización de rutas, el inventario y la mitigación de riesgos, la aplicación de la IA generativa es ilimitada.

Estas son algunas de las formas en que la IA generativa está transformando la gestión de la cadena de suministro:

sostenibilidad

La IA generativa ayuda a optimizar las cadenas de suministro de las empresas para la sostenibilidad mediante la identificación de oportunidades para reducir las emisiones de carbono, minimizar los residuos y promover prácticas de abastecimiento éticas mediante el análisis de escenarios y algoritmos de optimización. Por ejemplo, combinar la IA generativa con tecnologías como el blockchain permite mantener inalterables los datos sobre la transformación de los materiales en productos en las diferentes entidades, lo que proporciona una visibilidad clara del origen y la huella de carbono de los productos. Esto permite a las empresas demostrar su sostenibilidad para fidelizar a los clientes y cumplir la normativa.

Gestión de inventario

Los modelos de IA generativa pueden generar continuamente planes de reposición optimizados basados en señales de demanda en tiempo real, plazos de entrega de los proveedores y niveles de inventario. Esto ayuda a mantener niveles óptimos de existencias que minimizan los costes de transporte y puede mejorar la satisfacción del cliente mediante cálculos precisos de disponibilidad para prometer (ATP) y optimización del cumplimiento impulsada por IA.

Gestión de las relaciones con los proveedores

La IA generativa puede analizar los datos de rendimiento de los proveedores y las condiciones del mercado para identificar riesgos y oportunidades potenciales, recomendar proveedores alternativos y negociar condiciones favorables, mejorando la gestión de las relaciones con los proveedores.

Gestión de riesgos

Los modelos de IA generativa pueden simular diversos escenarios de riesgo, como interrupciones en el suministro, desastres naturales, fenómenos meteorológicos e incluso acontecimientos geopolíticos. Esto permite a las empresas identificar de forma proactiva las vulnerabilidades o reaccionar con agilidad ante las interrupciones. El modelado hipotético basado en IA ayuda a desarrollar planes de contingencia, como la reasignación de inventarios, proveedores o centros de distribución.

Optimización de rutas

Los algoritmos de IA generativa pueden optimizar dinámicamente las rutas de transporte en función de factores como las condiciones del tráfico, las previsiones meteorológicas y los plazos de entrega, lo que reduce los costes de transporte y mejora la eficiencia de la entrega.

Previsión de la demanda

La IA generativa puede analizar datos históricos y tendencias del mercado para generar previsiones precisas de la demanda, lo que ayuda a las empresas a optimizar los niveles de inventario y minimizar las situaciones de desabastecimiento o exceso de inventario. Los usuarios pueden predecir los resultados analizando rápidamente datos detallados a gran escala para escenarios hipotéticos en tiempo real, lo que permite a las empresas pivotar rápidamente.

La integración de la IA generativa en la gestión de la cadena de suministro es muy prometedora para las empresas que buscan transformar sus operaciones. Mediante el uso de la IA generativa, las empresas pueden mejorar la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad mientras se mantienen a la vanguardia en el dinámico mercado actual.

 

