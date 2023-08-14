Cómo la IA generativa correlaciona los objetivos empresariales y de TI para maximizar los resultados empresariales

El uso eficaz de los recursos de TI para respaldar los objetivos empresariales puede cambiar las reglas del juego para cualquier organización. Pero los retos importantes retrasan la integración de la tecnología transformadora en los procesos empresariales. Los propietarios de empresas a menudo se enfrentan a la frustrante realidad de descubrir problemas de TI que afectan a sus operaciones solo después de que hayan surgido las quejas de los clientes, lo que les deja pocas oportunidades de mitigar los problemas de forma proactiva. La falta de conciencia oportuna dificulta la resolución rápida de problemas y conduce a una desconexión entre los esfuerzos del equipo de TI y los objetivos empresariales generales de la organización. Esta desconexión se ve agravada aún más por la necesidad de utilizar equipos de soporte de múltiples proveedores para la resolución de problemas, lo que desvía tiempo y recursos de la actividad principal.

El potencial transformador de la tecnología de IA generativa, junto con la implementación estratégica y la colaboración, pueden cerrar la brecha entre la TI y los objetivos empresariales para impulsar el éxito continuo y garantizar que su organización ofrezca resultados empresariales específicos.

Los avances en la IA generativa impulsada por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) siguen inspirando nuevas soluciones que ayudan a las empresas a superar estos desafíos organizativos de larga data. Estos avances llegan inmediatamente después de los saltos evolutivos en TI y tecnologías en la nube que permiten a las empresas de todos los sectores crecer a escala, expandirse a nuevos mercados y encontrar nuevos caminos hacia el éxito. El principal de estos avances es la mejora en la tecnología de nube híbrida, que facilita implementar, gestionar y proteger aplicaciones en múltiples entornos de nube.

Sin embargo, un extenso entorno de nube híbrida puede convertirse rápidamente en algo complicado que los equipos de TI deben dedicar mucho tiempo a observar para garantizar la seguridad y la operatividad. Muchas redes de TI organizativas alojan decenas de miles de aplicaciones que operan dentro de su red de nube híbrida. Con tantas aplicaciones, se convierte en un desafío importante para las operaciones de TI centrarse en lograr los resultados empresariales deseados. Cada aplicación crea una señal que los profesionales de TI deben observar y comprender rápidamente para determinar el estado de la aplicación y la red, de modo que puedan reaccionar si algo afecta negativamente al rendimiento empresarial. En un complejo panorama de TI de nube híbrida, es difícil correlacionar las operaciones de TI con los resultados empresariales y tomar medidas proactivas.