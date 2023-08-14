Cómo la IA generativa correlaciona los objetivos empresariales y de TI para maximizar los resultados empresariales

El uso eficaz de los recursos de TI para respaldar los objetivos empresariales puede cambiar las reglas del juego para cualquier organización. Pero los retos importantes retrasan la integración de la tecnología transformadora en los procesos empresariales. Los propietarios de empresas a menudo se enfrentan a la frustrante realidad de descubrir problemas de TI que afectan a sus operaciones solo después de que hayan surgido las quejas de los clientes, lo que les deja pocas oportunidades de mitigar los problemas de forma proactiva. La falta de conciencia oportuna dificulta la resolución rápida de problemas y conduce a una desconexión entre los esfuerzos del equipo de TI y los objetivos empresariales generales de la organización. Esta desconexión se ve agravada aún más por la necesidad de utilizar equipos de soporte de múltiples proveedores para la resolución de problemas, lo que desvía tiempo y recursos de la actividad principal.
El potencial transformador de la tecnología de IA generativa, junto con la implementación estratégica y la colaboración, pueden cerrar la brecha entre la TI y los objetivos empresariales para impulsar el éxito continuo y garantizar que su organización ofrezca resultados empresariales específicos.
Los avances en la IA generativa impulsada por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) siguen inspirando nuevas soluciones que ayudan a las empresas a superar estos desafíos organizativos de larga data. Estos avances llegan inmediatamente después de los saltos evolutivos en TI y tecnologías en la nube que permiten a las empresas de todos los sectores crecer a escala, expandirse a nuevos mercados y encontrar nuevos caminos hacia el éxito. El principal de estos avances es la mejora en la tecnología de nube híbrida, que facilita implementar, gestionar y proteger aplicaciones en múltiples entornos de nube.
Sin embargo, un extenso entorno de nube híbrida puede convertirse rápidamente en algo complicado que los equipos de TI deben dedicar mucho tiempo a observar para garantizar la seguridad y la operatividad. Muchas redes de TI organizativas alojan decenas de miles de aplicaciones que operan dentro de su red de nube híbrida. Con tantas aplicaciones, se convierte en un desafío importante para las operaciones de TI centrarse en lograr los resultados empresariales deseados. Cada aplicación crea una señal que los profesionales de TI deben observar y comprender rápidamente para determinar el estado de la aplicación y la red, de modo que puedan reaccionar si algo afecta negativamente al rendimiento empresarial. En un complejo panorama de TI de nube híbrida, es difícil correlacionar las operaciones de TI con los resultados empresariales y tomar medidas proactivas.
Los equipos de TI observan y toman decisiones utilizando diversas herramientas de monitorización del rendimiento de las aplicaciones para determinar el estado de las muchas aplicaciones que se ejecutan en su ecosistema de TI y nube híbrida. Los líderes empresariales no tienen fácil acceso a esta información crucial (o a la formación técnica necesaria para comprenderla), lo que a menudo les deja a oscuras sobre las complicaciones de TI y cómo pueden afectar al trabajo diario y a los objetivos empresariales. Esta disparidad en la comunicación puede generar confusión e ineficiencia a la hora de abordar cuestiones críticas.
Transmitir eficazmente el impacto de los problemas técnicos a las partes interesadas relevantes del negocio es un gran desafío. Las organizaciones tienen dificultades para adaptar la comunicación a las diferentes personas de la empresa, ya que las distintas partes interesadas tienen diferentes conocimientos técnicos.
Las operaciones de TI deben asegurarse de que los diferentes sistemas y plataformas integrados sigan siendo observables de forma exhaustiva, lo que requiere un esfuerzo y una coordinación considerables. Establecer los indicadores clave de rendimiento (KPI) adecuados para medir la eficacia de los esfuerzos de observabilidad también puede ser un reto, ya que las métricas relevantes deben demostrar el valor y el impacto de la observabilidad en las operaciones empresariales (lo que no siempre está claro en un contexto de TI). Las operaciones de TI deben mostrar cómo la observabilidad contribuye directamente al éxito y los resultados empresariales.
Las herramientas estándar de observabilidad permiten a los expertos en TI monitorizar y analizar las alertas de TI para determinar su relevancia para el negocio. Sin embargo, este proceso a menudo no está alineado con las prioridades empresariales, lo que provoca ineficiencias y falta de comunicación. Comunicar el impacto empresarial de los problemas de TI a las partes interesadas adecuadas es una tarea compleja, ya que los líderes empresariales necesitan información contextualizada para tomar decisiones informadas.
A pesar de estos desafíos, la aplicación de la IA generativa ofrece una solución prometedora para ayudar a las organizaciones a maximizar el valor empresarial y minimizar los impactos negativos de TI. Las operaciones de TI pueden poner la flexibilidad de la IA generativa (en términos de funcionalidad multidominio y más amplia en torno a la generación de contenido, resumen, generación de código y extracción de entidades) a la tarea de observar la red para informar a los expertos de TI sobre posibles problemas y eventos de TI. Mientras tanto, los modelos de lenguaje de gran tamaño pueden proporcionar conocimientos detallados y contextuales para articular y especificar los impactos de TI en diferentes segmentos de la empresa.
La IA generativa ayuda a cerrar la brecha al transmitir información de alerta de TI a las partes interesadas adecuadas en un lenguaje que puedan entender, con detalles relevantes. Puede ofrecer información personalizada basada en la personalidad de la empresa, lo que permite a las partes interesadas comprender cómo les afectará específicamente el problema.
La solución de IA generativa utiliza LLM para informar a los usuarios empresariales sobre el impacto en sus procesos, señalando qué aspecto específico de su proceso se ve afectado. Puede proporcionar información como el punto de impacto, las implicaciones para su división o centro de beneficios y el efecto general en la organización.
Por ejemplo, supongamos que una interfaz entre Salesforce y SAP deja de funcionar. En ese caso, la IA generativa puede proporcionar detalles sobre cómo se produjo el evento de TI (como un problema de interfaz o carga de datos) e identificar todos los procesos posteriores que podrían afectar a los resultados empresariales. A continuación, las operaciones de TI pueden informar a las partes interesadas del problema utilizando un lenguaje específico del dominio generado por IA para ayudar a los líderes de la parte empresarial de la organización a comprender el contexto del evento y sus posibles impactos. Además, la IA generativa puede ofrecer soluciones o pasos alternativos para que los usuarios empresariales continúen sus operaciones si sus procesos estándar se ven afectados. Este nivel de información contextualizada permite a los líderes empresariales continuar sus operaciones sin problemas, incluso ante los desafíos de TI.
La IA generativa que utiliza LLM proporciona un análisis más rápido y preciso. Esto permite a las organizaciones transformar las operaciones de TI priorizando la toma de decisiones impulsada por el negocio, lo que conduce a operaciones más eficaces y eficientes. El uso de la IA generativa para validar y priorizar los problemas de TI en función de su relevancia para el negocio y proporcionar una comunicación personalizada de los problemas de TI a las partes interesadas adecuadas permite a los líderes empresariales tomar decisiones informadas.
Si bien aún se está desarrollando una solución totalmente integrada, la IA generativa que utiliza LLM facilita una forma más factible de notificar a los líderes empresariales con información contextual y proporcionar posibles resoluciones más allá de las notificaciones básicas de eventos. Las organizaciones pueden empezar a incorporar varias herramientas y sistemas para aprovechar estos beneficios hoy mismo. Los esfuerzos de integración pueden centrarse en incorporar la IA generativa a las tecnologías existentes (como SAP, las interfaces CPI, Signavio y Salesforce) para lograr los resultados deseados.
Estas integraciones permiten una visión holística y una gestión eficaz de las alertas de TI en diferentes sistemas. IBM Consulting ofrece integraciones en varias herramientas, y podemos garantizar una solución para toda la empresa más allá de las plataformas propietarias específicas.
La IA generativa presenta una oportunidad transformadora para que las organizaciones maximicen el valor empresarial y minimicen los impactos negativos de TI. La IA generativa permite a las organizaciones tomar decisiones informadas y mantener operaciones fluidas alineando las operaciones de TI con las prioridades empresariales, aprovechando la información contextualizada y proporcionando soluciones alternativas específicas.
