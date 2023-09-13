Las cadenas de suministro están sometidas a una enorme tensión. Como líderes de la cadena de suministro, hemos visto niveles de disrupción sin precedentes, desafíos con nuestro ecosistema de redes de socios comerciales, guerras arancelarias, guerras reales y una enorme rotación de capital humano. Los altos directivos de la cadena de suministro se están jubilando en cifras récord. Sea bienvenido o no, el cambio a gran escala está en marcha en nuestra profesión. Y justo cuando pensábamos que las cosas estaban volviendo a una nueva normalidad "híbrida", una nueva y curiosa tecnología en IA generativa parece estar a punto de revolucionar el mundo de las operaciones una vez más.

En los titulares de los medios de comunicación, vemos advertencias oscuras sobre el riesgo existencial de las tecnologías de IA generativa para nuestra cultura y sociedad. Sin embargo, como innovadores de la cadena de suministro, sabemos que existe una rica historia de aplicación de tecnologías para optimizar continuamente las operaciones. ¿Es probable que la IA generativa provoque un "evento de extinción" para las cadenas de suministro tal como las conocemos? Creemos que no. La naturaleza fundamental de la cadena de suministro es evolutiva, y ha sido así desde que nuestro oficio nació del Sistema de Producción Toyota en la década de 1950. En la cadena de suministro, asumimos riesgos intencionales pero medidos; no nos lanzamos a la valla.

A medida que nuestra profesión busca aplicar la IA generativa, sin duda adoptaremos el mismo enfoque. Con esa mentalidad, vemos el potencial de mejoras drásticas en la eficiencia, la productividad humana y la calidad. La IA generativa tiene todo el potencial para innovar más allá de las limitaciones actuales de los procesos, la tecnología y las personas hacia un futuro en el que las cadenas de suministro sean fundamentales para ofrecer resultados operativos y una experiencia del cliente más rica. Pero debemos optar por adoptar esta nueva tecnología y hacerla parte del tejido de todo lo que hacemos.