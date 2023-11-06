En una economía cada vez más apretada, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se enfrentan al reto de crecer protegiendo al mismo tiempo unos márgenes cada vez más reducidos. En comparación con las grandes empresas, las pymes tienen menos recursos para ayudarlas a capear una recesión económica o diversificarse hacia nuevas corrientes de valor. Como tales, las empresas que prestan servicios a las pymes deben proporcionar soluciones que disminuyan las cargas administrativas y ofrezcan un valor tangible. Y, dado que las pymes representan el 44 % del PIB de EE. UU., no pueden ser ignoradas.

Al adoptar estas cuatro buenas prácticas para invertir en la tecnología adecuada y aprovechar los avances más recientes en IA generativa, las empresas pueden desbloquear servicios únicos para las pymes.

1. Las empresas deben crear experiencias personalizadas para las pymes basadas en datos cualitativos y cuantitativos

A medida que las pymes se vuelven más cautelosas con respecto a sus gastos, las empresas que les prestan servicios deben generar valor a través de una mayor personalización. Los proveedores de servicios necesitan tecnología con un registro centralizado del recorrido del cliente que pueda realizar un seguimiento de las interacciones, el sentimiento y los próximos pasos en cada punto de contacto para ofrecer una experiencia del cliente fluida. Sin embargo, esta información cualitativa aislada del cliente no es suficiente para satisfacer las necesidades de un cliente. Las herramientas de IA generativa como IBM® watsonx.ai pueden analizar las tendencias de los clientes y las fuerzas del mercado de alto nivel, así como los datos específicos de los clientes y las transacciones históricas, para recomendar productos que satisfagan las necesidades particulares de cada pyme. La personalización basada en datos es esencial en el entorno empresarial actual. Dado que el 89 % de las empresas digitales invierten en personalización para mejorar la experiencia digital del cliente, las que no lo hacen corren el riesgo de quedarse atrás.

2. Las empresas deben ofrecer un apoyo personalizado a las pymes a medida que adoptan nuevos productos

La mayoría de las pymes no cuentan con equipos tecnológicos masivos para apoyar la adopción de nuevos productos y servicios. Para garantizar la aceptación de los productos, los proveedores de servicios deben contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para ayudar a las pymes a comprender el valor de estos productos y ayudar con las pruebas y la implementación. La IA generativa puede convertir las necesidades de las pymes en casos de uso de productos, y los sistemas tecnológicos adecuados pueden permitir a las pymes probar productos en un entorno aislado. Además, las soluciones de IA generativa como watsonx Code Assistant pueden satisfacer las necesidades técnicas básicas de las empresas.

3. Las empresas deben alinear estratégicamente los modelos de precios con las necesidades de las pymes

Los modelos de precios basados en el uso o los modelos de precios fijos basados en el tiempo, como las suscripciones mensuales o los pagos únicos, permiten a las empresas satisfacer las distintas necesidades de cada pyme. Con la tarificación de los productos basada en el uso, las pymes pagan solo por lo que utilizan. Este método requiere que la empresa tenga flujos de datos limpios desde fuentes centrales de la verdad para rastrear y reflejar con precisión el uso. Watsonx.data permite a las empresas recopilar, categorizar y filtrar datos de múltiples fuentes de forma centralizada. Mediante la optimización de la carga de trabajo, watsonx.data puede reducir el coste del almacén de datos de una empresa hasta en un 50 %. Junto con los servicios de consultoría de datos de IBM, las empresas pueden aprovechar watsonx.data para realizar un seguimiento del uso, generar paneles de control y, en última instancia, permitir la toma de decisiones estratégicas. Alternativamente, los precios fijos basados en el tiempo significan que las pymes pagan un costo predeterminado basado en lo que pueden pagar, y pueden hacer un uso completo del producto o servicio dentro de su período de compra.

4. Las empresas deben ofrecer una experiencia digital con mayores opciones de autoservicio

Las pymes son operaciones ajustadas con personal reducido que optimizan la eficiencia. Menos del 15 % de las pymes quieren interactuar con los proveedores a través del teléfono y los sistemas de voz automatizados. Para atender a este grupo demográfico, las empresas deben crear experiencias digitales integrales desde el punto de investigación hasta el soporte posterior a la compra. Las plataformas de autoservicio facilitan las pequeñas tareas: por ejemplo, las pymes deberían poder actualizar su información de facturación y de contacto sin tener que ponerse en contacto con un representante del proveedor. IBM® watsonx Assistant puede ayudar a abordar tareas complejas proporcionando atención al cliente en todos los puntos de contacto con una pyme, y aprende y mejora automáticamente con el tiempo con cada conversación.