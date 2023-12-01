Ya sea en operaciones rutinarias de infraestructura de TI, interacciones con los clientes o análisis de riesgos administrativos, suscripción y tramitación de reclamaciones, la IA tradicional y la IA generativa son fundamentales para las iniciativas de modernización y transformación digital.



Modernización del núcleo con IA

La mayoría de las principales compañías de seguros han determinado que su estrategia a medio y largo plazo es migrar la mayor parte posible de su portfolio de aplicaciones a la nube.

Cuando el uso de la nube se combina con la IA generativa y las capacidades de IA tradicional, estas tecnologías pueden tener un enorme impacto en las empresas. El uso inicial de la IA generativa suele ser para hacer que DevOps sea más productivo. AIOps integra varias herramientas de operaciones de TI manuales independientes en una plataforma de operaciones de TI única, inteligente y automatizada. Esto permite a los equipos de operaciones de TI y DevOps responder más rápidamente (incluso de forma proactiva) a las ralentizaciones e interrupciones, mejorando así la eficiencia y la productividad en las operaciones.

Un enfoque multinube híbrida combinado con las mejores características de seguridad y control de cumplimiento (como los controles que IBM® Cloud está habilitando para los sectores regulados) ofrece una propuesta de valor convincente para las grandes aseguradoras de todas las regiones geográficas. Varias empresas destacadas de todas las geografías están trabajando con IBM en su viaje de modernización principal.

Transformación digital con IA

Las compañías de seguros están reduciendo costes y proporcionando una mejor experiencia del cliente mediante la automatización, la digitalización del negocio y el fomento de los clientes a utilizar canales de autoservicio. Con la llegada de IA, las empresas están implementando la automatización de procesos cognitivos que permite opciones de autoservicio para clientes y agentes y ayuda a automatizar muchas otras funciones, como el centro de servicio y las capacidades de recursos humanos de los empleados.

La introducción de las capacidades de ChatGPT ha generado un gran interés en los modelos fundacionales de IA generativa. Los modelos fundacionales se entrenan previamente en conjuntos de datos no etiquetados y aprovechan el aprendizaje autosupervisado mediante redes neuronales. Los modelos fundacionales se están convirtiendo en un ingrediente esencial de los nuevos flujos de trabajo basados en IA, y los productos IBM® watsonx llevan utilizando modelos fundacionales desde 2020. watsonx.ai de IBM La biblioteca de modelos fundacionales contiene tanto modelos fundacionales creados por IBM como varios modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de código abierto de Hugging Face.

El aprendizaje supervisado que se utiliza para entrenar la IA requiere mucho esfuerzo humano. Es difícil, requiere un etiquetado intensivo y lleva meses de esfuerzo. Por otro lado, el aprendizaje autosupervisado funciona con ordenador, requiere poco etiquetado y es rápido, automatizado y eficiente. La experiencia de IBM con modelos fundacionales indica que los requisitos de etiquetado se reducen entre 10 y 100 veces y el tiempo de formación se reduce seis veces (en comparación con el uso de métodos tradicionales de formación en IA).

Para lograr la transformación digital con IA, las compañías de seguros deben tener una buena comprensión de los datos estructurados y los datos no estructurados, organizarlos, gestionarlos de manera segura (mientras cumplen con la normativa de los sectores) y habilitar el acceso instantáneo a los datos "correctos". Esta capacidad es fundamental para proporcionar una experiencia del cliente superior, atraer nuevos clientes, retener a los clientes existentes y obtener los conocimientos que pueden conducir a nuevos productos innovadores. También ayuda a mejorar las decisiones de suscripción, reducir el fraude y controlar los costes. Las principales aseguradoras de todas las geografías están implementando las arquitecturas de datos y el software de automatización de IBM en la nube.

Las capacidades de IA generativa que permiten la transformación digital actual se pueden ubicar en cinco dominios:

Resumen: transforme el texto en documentos grandes, conversaciones de voz y grabaciones con contenido específico del dominio en resúmenes personalizados que capturen puntos clave (como contratos de seguros, documentos de pólizas y coberturas, y respuestas a preguntas frecuentes de los clientes). Clasificación: lea y clasifique entradas escritas con tan solo cero ejemplos (como clasificar solicitudes de reclamaciones, clasificar quejas de clientes, analizar el sentimiento del cliente, clasificar el riesgo durante la suscripción de seguros y analizar la segmentación de clientes para el desarrollo de productos de seguros). Generación: genere contenido de texto para un propósito específico (por ejemplo, campañas de marketing centradas en productos de seguros específicos, entradas de blog y artículos sobre diversos temas relacionados con los seguros, soporte personalizado para la redacción de correos electrónicos de los clientes y generación de código para su uso por los sistemas tecnológicos de seguros). Extracción: analice y extraiga información esencial de texto no estructurado (como extraer información de informes presentados por agentes de seguros, extraer diagnósticos médicos de informes médicos o clínicos para su uso en la suscripción de seguros y la evaluación de riesgos). Respuesta a preguntas: cree una característica de respuesta a preguntas basada en datos específicos (por ejemplo, crear un recurso de preguntas y respuestas específico de políticas y coberturas para servicio de atención al cliente).

A medida que las compañías de seguros comienzan a utilizar la IA generativa para la transformación digital de sus procesos de negocio de seguros, hay muchas oportunidades para desbloquear valor.

El trabajo de IBM con sus clientes muestra un aumento significativo de la productividad cuando se utiliza la IA generativa, lo que incluye la mejora de los procesos de RR. HH. para optimizar tareas como la adquisición de talento y la gestión del rendimiento de los empleados; el aumento de la productividad de los agentes de atención al cliente, al permitirles centrarse en interacciones de mayor valor con los clientes (mientras que los asistentes virtuales de los canales digitales que utilizan IA generativa se encargan de las consultas más sencillas); y el ahorro de tiempo y esfuerzo en la modernización del código heredado mediante el uso de IA generativa para ayudar en la refactorización y conversión del código.