A finales de 2023, una encuesta realizada por el IBM Institute for Business Value (IBV) reveló que los encuestados creen que los líderes gubernamentales suelen sobreestimar la confianza que el público deposita en ellos. También descubrieron que, aunque el público sigue desconfiando de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), la mayoría de la gente está a favor de la adopción por parte de los gobiernos de la IA generativa.
El IBV encuestó a un grupo diverso de más de 13 000 adultos en nueve países, incluidos EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia y Japón. Todos los encuestados tenían al menos un conocimiento básico de la IA y la IA generativa.
La encuesta se diseñó con el fin de conocer las opiniones individuales sobre la IA generativa y su uso por parte de empresas y gobiernos, así como sus expectativas e intenciones a la hora de utilizar esta tecnología en el ámbito laboral y en su vida personal. Los encuestados respondieron a preguntas sobre sus niveles de confianza en el gobierno y sus opiniones sobre la adopción y el aprovechamiento de la IA generativa para prestar servicios de gobierno.
Estos hallazgos revelan la naturaleza compleja de la confianza pública en las instituciones y proporcionan conocimientos clave para los responsables de la toma de decisiones de gobierno a medida que adoptan la IA generativa a escala mundial.
La confianza es uno de los principales pilares de las instituciones públicas. Según Cristina Caballe Fuguet, líder global de gobierno de IBM Consulting, "la confianza es el núcleo de la capacidad del gobierno para desempeñar sus funciones de manera efectiva. La confianza de los ciudadanos en los gobiernos, desde los representantes locales hasta los puestos más altos del gobierno nacional, depende de múltiples elementos, incluida la prestación de servicios públicos".
La confianza es esencial ahora que los gobiernos están tomando la iniciativa en cuestiones críticas como el cambio climático, la salud pública y la integración segura y ética de las tecnologías emergentes en las sociedades. La era digital actual exige más integridad, apertura, confianza y seguridad como pilares clave para generar confianza.
Según otro estudio reciente del IBV, el IBM Institute for the Business of Government y la National Academy of Public Administration (NAPA), la mayoría de los líderes del gobierno entienden que generar confianza requiere enfoque y compromiso con la colaboración, la transparencia y la competencia en la ejecución. Sin embargo, la investigación más reciente sobre el IBV indica que la confianza de los ciudadanos en los gobiernos está en declive.
Los encuestados indican que su confianza en los gobiernos federal y central ha disminuido considerablemente desde el inicio de la pandemia, y el 39 % de los encuestados afirma que su nivel de confianza en las organizaciones gubernamentales de su país es muy bajo o extremadamente bajo, en comparación con el 29 % antes de la pandemia.
Esto contrasta con las percepciones de los líderes de gobierno encuestados en el mismo estudio, ya que indican que confían en haber establecido y aumentado efectivamente la confianza en sus organizaciones entre los electores desde la pandemia de COVID-19. Esta discrepancia en la percepción de la confianza indica que los líderes del gobierno deben encontrar una forma de comprender mejor a sus electores y conciliar sus puntos de vista sobre el rendimiento de las instituciones del sector público con la forma en que los electores las perciben.
El estudio también descubrió que generar confianza en las herramientas con IA y los servicios ciudadanos será un desafío para los gobiernos. Casi la mitad de los encuestados indican que confía en los servicios asistidos por humanos más tradicionales, y solo alrededor de 1 de cada 5 indica que confía más en los servicios con IA.
Este año, más de 60 países y la UE (que representa casi la mitad de la población mundial) acudirán a las urnas para elegir a sus representantes. Los líderes gubernamentales se enfrentan a multitud de desafíos, incluyendo asegurar que las tecnologías funcionen a favor, y no en contra, de los principios, instituciones y sociedades democráticas.
Según David Zaharchuck, director de investigación, Thought Leadership del IBV, "Garantizar la Integración segura y ética de la IA en nuestras sociedades y la economía global será uno de los mayores retos y oportunidades para los gobiernos durante el próximo cuarto de siglo".
La mayoría de las personas encuestadas indican que les preocupan los posibles impactos negativos de la IA generativa. Esto demuestra que la mayoría de la población sigue pensando en esta tecnología y en cómo puede ser diseñada e implementada por las organizaciones de forma fiable y responsable, cumpliendo estrictos requisitos normativos y de seguridad.
El estudio del IBV reveló que las personas siguen mostrando cierto grado de preocupación en lo que respecta a la adopción de esta tecnología emergente y al impacto que puede tener en cuestiones como la toma de decisiones, la privacidad y la seguridad de los datos o la seguridad laboral.
A pesar de su falta de confianza generalizada en el gobierno y en las tecnologías emergentes, la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con el uso gubernamental de la IA generativa para el servicio de atención al cliente y consideran que el ritmo de adopción de la IA generativa por parte de los gobiernos es adecuado. Menos del 30 % de los encuestados cree que el ritmo de adopción en los sectores público y privado es demasiado rápido. La mayoría cree que es lo correcto y algunos incluso piensan que es demasiado lento.
Cuando se trata de casos de uso específicos de IA generativa, los encuestados tienen opiniones encontradas sobre el uso de IA generativa para varios servicios ciudadanos; sin embargo, la mayoría está de acuerdo con que los gobiernos utilicen la IA generativa para el servicio de atención al cliente, los servicios de asesoramiento fiscal y legal, y con fines educativos.
Estos hallazgos muestran que los ciudadanos ven el valor de que los gobiernos aprovechen la IA y la IA generativa. Sin embargo, la confianza es un problema. Si los ciudadanos no confían en los gobiernos ahora, sin duda dejarán de hacerlo si los gobiernos cometen errores al adoptar la IA. La implementación de la IA generativa de forma abierta y transparente permite a los gobiernos generar confianza y capacidad al mismo tiempo.
Según Casey Wreth, líder mundial del sector gubernamental en IBM Technology, "el futuro de la IA generativa en el sector público es prometedor, pero la tecnología conlleva nuevas complejidades y riesgos que deben abordarse de forma proactiva". Los líderes del gobierno deben implementar el gobierno de la IA para gestionar los riesgos, respaldar sus programas de cumplimiento y, lo que es más importante, ganarse la confianza del público en su uso más amplio".
"A medida que la adopción de la IA generativa continúa aumentando este año, es vital que los ciudadanos tengan acceso a flujos de trabajo de IA transparentes y explicables que arrojen luz sobre la caja negra de lo que se genera utilizando la IA con herramientas como watsonx.governance. De esta manera, los gobiernos pueden ser administradores de la implementación responsable de esta tecnología innovadora", dice Wreth.
IBM® watsonx, un portfolio de productos de IA, incorpora cinco pilares fundamentales para ayudar a garantizar una IA fiable: imparcialidad, privacidad, explicabilidad, transparencia y solidez.
El portfolio ofrece un enfoque fluido, eficiente y responsable para el desarrollo de la IA en varios entornos. Más concretamente, el reciente lanzamiento de IBM® watsonx.governance ayuda a los equipos del sector público a automatizar y abordar estas áreas, permitiéndoles dirigir, gestionar y monitorizar las actividades de IA de su organización.
En esencia, esta herramienta abre la caja negra sobre dónde y cómo cualquier modelo de IA obtiene la información para sus resultados, de forma similar a la función de una etiqueta nutricional, facilitando la transparencia del gobierno. Esta herramienta también facilita procesos claros para que las organizaciones puedan detectar y mitigar riesgos de forma proactiva, al tiempo que apoyan sus programas de cumplimiento para políticas internas de IA y estándares del sector.
A medida que el sector público sigue adoptando la IA y la automatización para resolver problemas y mejorar la eficiencia, es crucial mantener la confianza y la transparencia en cualquier solución de IA. Los gobiernos deben comprender y gestionar todo el ciclo de vida de la IA de manera eficaz, y los líderes deben poder explicar fácilmente qué datos se utilizaron para entrenar y afinar los modelos, así como cómo los modelos alcanzaron sus resultados. La adopción proactiva de prácticas de IA responsable es una oportunidad para que todos mejoremos, y es una oportunidad para que los gobiernos lideren con transparencia a medida que aprovechan la IA para el bien.
Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que introduce.
Aprenda los conceptos fundamentales y desarrolle sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, pruebas y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y salvaguardias.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.