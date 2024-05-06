Este año, más de 60 países y la UE (que representa casi la mitad de la población mundial) acudirán a las urnas para elegir a sus representantes. Los líderes gubernamentales se enfrentan a multitud de desafíos, incluyendo asegurar que las tecnologías funcionen a favor, y no en contra, de los principios, instituciones y sociedades democráticas.

Según David Zaharchuck, director de investigación, Thought Leadership del IBV, "Garantizar la Integración segura y ética de la IA en nuestras sociedades y la economía global será uno de los mayores retos y oportunidades para los gobiernos durante el próximo cuarto de siglo".



La mayoría de las personas encuestadas indican que les preocupan los posibles impactos negativos de la IA generativa. Esto demuestra que la mayoría de la población sigue pensando en esta tecnología y en cómo puede ser diseñada e implementada por las organizaciones de forma fiable y responsable, cumpliendo estrictos requisitos normativos y de seguridad.

El estudio del IBV reveló que las personas siguen mostrando cierto grado de preocupación en lo que respecta a la adopción de esta tecnología emergente y al impacto que puede tener en cuestiones como la toma de decisiones, la privacidad y la seguridad de los datos o la seguridad laboral.

A pesar de su falta de confianza generalizada en el gobierno y en las tecnologías emergentes, la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con el uso gubernamental de la IA generativa para el servicio de atención al cliente y consideran que el ritmo de adopción de la IA generativa por parte de los gobiernos es adecuado. Menos del 30 % de los encuestados cree que el ritmo de adopción en los sectores público y privado es demasiado rápido. La mayoría cree que es lo correcto y algunos incluso piensan que es demasiado lento.

Cuando se trata de casos de uso específicos de IA generativa, los encuestados tienen opiniones encontradas sobre el uso de IA generativa para varios servicios ciudadanos; sin embargo, la mayoría está de acuerdo con que los gobiernos utilicen la IA generativa para el servicio de atención al cliente, los servicios de asesoramiento fiscal y legal, y con fines educativos.

Estos hallazgos muestran que los ciudadanos ven el valor de que los gobiernos aprovechen la IA y la IA generativa. Sin embargo, la confianza es un problema. Si los ciudadanos no confían en los gobiernos ahora, sin duda dejarán de hacerlo si los gobiernos cometen errores al adoptar la IA. La implementación de la IA generativa de forma abierta y transparente permite a los gobiernos generar confianza y capacidad al mismo tiempo.



Según Casey Wreth, líder mundial del sector gubernamental en IBM Technology, "el futuro de la IA generativa en el sector público es prometedor, pero la tecnología conlleva nuevas complejidades y riesgos que deben abordarse de forma proactiva". Los líderes del gobierno deben implementar el gobierno de la IA para gestionar los riesgos, respaldar sus programas de cumplimiento y, lo que es más importante, ganarse la confianza del público en su uso más amplio".