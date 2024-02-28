Pocas tecnologías han tomado el mundo por asalto como lo ha hecho la inteligencia artificial (IA) en los últimos años. La IA y sus numerosos casos de uso se han convertido en un tema de debate público que ya no está relegado a los expertos en tecnología. La IA (la IA generativa, en particular) tiene un enorme potencial para transformar para bien la sociedad tal y como la conocemos, impulsar la productividad y desbloquear billones de valor económico en los próximos años. El valor de la IA no se limita a los avances en el sector privado. Cuando se implementa de manera responsable, donde la tecnología está totalmente gobernada, la privacidad está protegida y la toma de decisiones es transparente y explicable, la IA en el gobierno tiene el poder de marcar el comienzo de una nueva era de servicios del gobierno.
Estos servicios pueden empoderar a los ciudadanos y ayudar a restablecer la confianza en las entidades públicas al mejorar la eficiencia del personal y reducir los costes operativos en el sector público. En el backend, las herramientas de IA también tienen el potencial de impulsar la modernización digital, por ejemplo, automatizando la migración del software heredado a aplicaciones basadas en la nube más flexibles o acelerando la modernización de aplicaciones mainframe de mainframe.
A pesar de las muchas ventajas potenciales, muchas agencias de gobierno siguen intentando implementar la IA y la IA generativa. En muchos casos, las agencias de gobierno de todo el mundo tienen que elegir. Pueden adoptar el uso de la IA y sus ventajas, aprovechando el potencial de la tecnología para ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos a los que sirven. O pueden mantenerse al margen y correr el riesgo de perder la capacidad de la IA para ayudar a las agencias a cumplir sus objetivos de manera más eficaz.
Para facilitar este tipo de innovación, Joe Biden y el gobierno de EE. UU. anunciaron una importante iniciativa de investigación en IA mediante una orden ejecutiva, destinando los recursos de la Casa Blanca hacia la contratación y el desarrollo. Al mismo tiempo, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) publicó una guía actualizada sobre cómo mitigar el riesgo en el uso de la IA del gobierno, lo que indica un creciente interés por la investigación responsable y las asociaciones.
Las agencias de gobierno que adoptan pronto soluciones que aprovechan la IA y la automatización ofrecen conocimiento concreto sobre los beneficios de la tecnología para el sector público, ya sea modernizar el procesamiento de las declaraciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos o utilizar la automatización para mejorar en gran medida la eficiencia del Programa de Cadena de Suministro Global de Salud de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Otros implementaciones de IA exitosos llegan directamente a los ciudadanos, incluidos los asistentes virtuales de servicio público, como los creados por la Embajada de Ucrania en la República Checa o la agenciade inmigración estadounidense. Y algunos algoritmos de IA han promovido iniciativas de salud pública: en el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud utilizó la tecnología para escanear imágenes médicas y apoyar las pruebas y el desarrollo de nuevos tratamientos.
Y estos usos que el gobierno le da a esta tecnología son solo el comienzo. La nueva ola de la IA, con modelos fundacionales proporcionados por la IA generativa, podría representar la nueva gran oportunidad de poner la IA a trabajar para los gobiernos y las agencias federales.
Sin embargo, llegar allí requiere que los proveedores se centren primero en las áreas principales en las que los casos de uso de la IA pueden beneficiar a los gobiernos locales y federales y a sus clientes. En nuestra opinión, hay tres áreas principales.
La primera es la transformación del personal o trabajo digital en el gobierno. En todos los niveles de gobierno, desde entidades nacionales hasta gobiernos locales, los empleados públicos deben estar preparados para la adopción de tecnologías de IA. Aunque eso puede significar contratar nuevo talento como científicos de datos y programadores de software, también debería implicar proporcionar a los trabajadores existentes la formación y evaluación continua que necesitan para gestionar proyectos relacionados con la IA.
Esto puede conllevar una mejora de la productividad, ya que tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural (PNL) y el machine learning (ML) prometen aliviar la necesidad de leer y analizar grandes conjuntos de datos; por ejemplo, automatizar aspectos del proceso de contratación pública del gobierno para hacerlo más eficaz. El objetivo es liberar tiempo para que los empleados públicos se dediquen a reuniones de alto valor, al pensamiento creativo y al trabajo significativo.
El segundo enfoque principal en las aplicaciones emergentes de la IA debe ser el apoyo a los ciudadanos. Para que la IA beneficie realmente a la sociedad, el sector público debe dar prioridad a los casos de uso que benefician directamente a los ciudadanos. Hay posibilidades de diversos usos en el futuro, ya sea para proporcionar información en tiempo real, personalizar los servicios en función de las necesidades particulares de los ciudadanos o acelerar los procesos que tienen fama de ser lentos.
Por ejemplo, cualquiera que haya tenido que presentar documentos o presentar una reclamación conoce muy bien la sensación: sentarse en una oficina durante horas, esperar mientras los empleados hacen clic en pantallas interminables, buscando y picoteando información almacenada en diferentes bases de datos. ¿Y si la capacidad de la IA para acceder a los datos, organizarlos y aprovecharlos pudiera crear nuevas posibilidades para mejorar las operaciones gubernamentales, incluso las que ya están disponibles en línea, desbloqueando los datos en todas las agencias para ofrecer información y servicios de forma más intuitiva y proactiva?
En tercer lugar, los modelos de IA también se están convirtiendo en un componente crucial de los esfuerzos de transformación digital del sector público. Los gobiernos se ven frenados regularmente de una verdadera transformación por sistemas heredados con reglas de flujo de trabajo estrechamente acopladas que requieren un esfuerzo sustancial y un coste significativo para modernizar.
Por ejemplo, las agencias del sector público pueden hacer un mejor uso de los datos migrando ciertos sistemas de tecnología a la nube e infundiéndoles IA. Las herramientas con IA tienen el potencial de ayudar a la detección en grandes almacenes de datos y poder escribir programas informáticos. Esto podría tener un beneficio en la optimización de costos y también reforzar la ciberseguridad, ya que puede ayudar a detectar rápidamente las amenazas a la seguridad nacional. De este modo, en lugar de buscar habilidades difíciles de encontrar, las agencias pueden reducir su brecha de habilidades y aprovechar el talento en evolución.
Por último, pero no menos importante, en opinión de IBM, ningún debate sobre la IA responsable en el sector público está completo sin hacer hincapié en la importancia del uso ético de la tecnología a lo largo de su ciclo de vida de diseño, desarrollo, uso y mantenimiento, algo en lo que IBM ha promovido en la industria durante años. Junto con las organizaciones sanitarias y las entidades de servicios financieros, las entidades de gobierno y del sector público deben esforzarse por ser vistas como las instituciones más confiables. Eso significa que los humanos deben seguir siendo el centro de los servicios que presta el gobierno y, al mismo tiempo, monitorizar una implementación responsable basándose en las cinco propiedades fundamentales para una IA fiable: explicabilidad, equidad, transparencia, solidez y privacidad.
Mientras la IA se implemente de una manera que incluya todos los rasgos mencionados anteriormente, puede ayudar tanto a los gobiernos como a los ciudadanos de nuevas maneras. Quizás el mayor beneficio de la IA y los modelos fundamentales sea su alcance: puede extenderse incluso a las agencias más pequeñas. Se puede utilizar incluso en proyectos gubernamentales estatales y locales, como el uso de modelos para mejorar la forma en que los empleados y los ciudadanos buscan en las bases de datos para obtener más información sobre las pólizas o los beneficios emitidos por el gobierno. Al mantenerse informado, responsable y bien equipado en materia de IA, el sector público tiene la capacidad de ayudar a dar forma a un futuro mejor y más brillante para todos.
IBM se compromete a liberar el potencial transformador de los modelos fundacionales y la IA generativa para ayudar a abordar los desafíos de alto riesgo. Ofrecemos soluciones de IA abiertas y dirigidas para crear valor para empresas e instituciones del sector público. IBM watsonx, un portfolio de productos de IA, encarna estos principios, ofreciendo un enfoque fluido, eficiente y responsable para la implementación de la IA en una variedad de entornos. IBM está preparada para empoderar a las organizaciones gubernamentales en la era de la IA. Aceptemos juntos la era de la creación de valor de la IA.
