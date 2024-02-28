Pocas tecnologías han tomado el mundo por asalto como lo ha hecho la inteligencia artificial (IA) en los últimos años. La IA y sus numerosos casos de uso se han convertido en un tema de debate público que ya no está relegado a los expertos en tecnología. La IA (la IA generativa, en particular) tiene un enorme potencial para transformar para bien la sociedad tal y como la conocemos, impulsar la productividad y desbloquear billones de valor económico en los próximos años. El valor de la IA no se limita a los avances en el sector privado. Cuando se implementa de manera responsable, donde la tecnología está totalmente gobernada, la privacidad está protegida y la toma de decisiones es transparente y explicable, la IA en el gobierno tiene el poder de marcar el comienzo de una nueva era de servicios del gobierno.

Estos servicios pueden empoderar a los ciudadanos y ayudar a restablecer la confianza en las entidades públicas al mejorar la eficiencia del personal y reducir los costes operativos en el sector público. En el backend, las herramientas de IA también tienen el potencial de impulsar la modernización digital, por ejemplo, automatizando la migración del software heredado a aplicaciones basadas en la nube más flexibles o acelerando la modernización de aplicaciones mainframe de mainframe.

A pesar de las muchas ventajas potenciales, muchas agencias de gobierno siguen intentando implementar la IA y la IA generativa. En muchos casos, las agencias de gobierno de todo el mundo tienen que elegir. Pueden adoptar el uso de la IA y sus ventajas, aprovechando el potencial de la tecnología para ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos a los que sirven. O pueden mantenerse al margen y correr el riesgo de perder la capacidad de la IA para ayudar a las agencias a cumplir sus objetivos de manera más eficaz.

Para facilitar este tipo de innovación, Joe Biden y el gobierno de EE. UU. anunciaron una importante iniciativa de investigación en IA mediante una orden ejecutiva, destinando los recursos de la Casa Blanca hacia la contratación y el desarrollo. Al mismo tiempo, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) publicó una guía actualizada sobre cómo mitigar el riesgo en el uso de la IA del gobierno, lo que indica un creciente interés por la investigación responsable y las asociaciones.

Las agencias de gobierno que adoptan pronto soluciones que aprovechan la IA y la automatización ofrecen conocimiento concreto sobre los beneficios de la tecnología para el sector público, ya sea modernizar el procesamiento de las declaraciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos o utilizar la automatización para mejorar en gran medida la eficiencia del Programa de Cadena de Suministro Global de Salud de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Otros implementaciones de IA exitosos llegan directamente a los ciudadanos, incluidos los asistentes virtuales de servicio público, como los creados por la Embajada de Ucrania en la República Checa o la agenciade inmigración estadounidense. Y algunos algoritmos de IA han promovido iniciativas de salud pública: en el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud utilizó la tecnología para escanear imágenes médicas y apoyar las pruebas y el desarrollo de nuevos tratamientos.

Y estos usos que el gobierno le da a esta tecnología son solo el comienzo. La nueva ola de la IA, con modelos fundacionales proporcionados por la IA generativa, podría representar la nueva gran oportunidad de poner la IA a trabajar para los gobiernos y las agencias federales.