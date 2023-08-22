Un gemelo digital es la representación digital de un activo físico. Utiliza datos del mundo real (tanto en tiempo real como históricos) combinados con modelos de ingeniería, simulación o machine learning (ML) para mejorar las operaciones y apoyar la toma de decisiones.
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Para disfrutar de los beneficios de un gemelo digital, necesita una capa de integración de datos y lógica, así como una presentación basada en roles. Como se muestra en la Figura 1, en cualquier sector intensivo en activos, como el de energía y suministros, es necesario integrar diversos conjuntos de datos, como:
Para la capa de presentación, puede aprovechar varias capacidades, como el modelado 3D, la realidad aumentada y varias puntuaciones de salud basadas en modelos predictivos e índices de criticidad. En IBM, creemos firmemente que las tecnologías abiertas son la base necesaria del gemelo digital.
Al aprovechar las tecnologías tradicionales de modelado de ML e IA, debe llevar a cabo un entrenamiento centrado en modelos de IA, lo que requiere mucho entrenamiento supervisado por humanos. Este ha sido un obstáculo importante para aprovechar los datos (históricos, actuales y predictivos) que se generan y mantienen en el proceso y la tecnología aislados.
Como se muestra en la figura 2, el uso de la IA generativa aumenta la potencia del gemelo digital al simular un gran número de estados de objetos físicamente posibles y, al mismo tiempo, razonables, e introducirlos en las redes del gemelo digital.
Estas capacidades pueden ayudar a determinar continuamente el estado del objeto físico. Por ejemplo, los mapas de calor pueden mostrar dónde pueden producirse cuellos de botella en la red eléctrica debido a una ola de calor prevista causada por el uso intensivo del aire acondicionado (y cómo podrían abordarse mediante la conmutación inteligente). Junto con la base tecnológica abierta, es importante que los modelos sean fiables y estén orientados al ámbito empresarial.
Varios casos de uso se hacen realidad cuando se aprovecha la IA generativa para tecnologías de gemelo digital en un sector intensivo en activos como el de energía y suministros. Considere algunos de los ejemplos de casos de uso de nuestros clientes en los sectores:
La IA generativa y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) introducen nuevos peligros en el campo de la IA, y no pretendemos tener todas las respuestas a las preguntas que plantean estas nuevas soluciones. IBM entiende que impulsar la confianza y la transparencia en el ámbito de la inteligencia artificial no es un desafío tecnológico, sino sociotecnológico.
Vemos que un gran porcentaje de los proyectos de IA se quedan estancados en la fase de prueba de concepto por motivos que van desde la falta de alineación con la estrategia empresarial hasta la desconfianza en los resultados del modelo. IBM reúne una amplia experiencia en transformación, experiencia en el sector y tecnologías propias y de socios. Con esta combinación de habilidades y asociaciones, IBM Consulting está especialmente preparado para ayudar a las empresas a crear la estrategia y las capacidades necesarias para operacionalizar y escalar la IA de confianza para alcanzar sus objetivos.
En la actualidad, IBM es una de las pocas empresas del mercado que ofrecen soluciones de IA y cuenta con un servicio de consultoría dedicado a ayudar a sus clientes a utilizar esta tecnología de forma segura y responsable. El Centro de excelencia para la IA generativa de IBM ayuda a los clientes a operacionalizar el ciclo de vida completo de la IA y a desarrollar soluciones de IA generativa éticamente responsables.
El viaje de aprovechamiento de la IA generativa debe: a) estar impulsado por tecnologías abiertas; b) garantizar que la IA sea responsable y esté gobernada para crear confianza en el modelo; y c) debe capacitar a quienes utilizan su plataforma. Creemos que la IA generativa puede hacer realidad la promesa del gemelo digital para las empresas de energía y suministros a medida que modernizan su infraestructura digital para la transición a la energía limpia. Al comprometerse con IBM Consulting, puede convertirse en un creador de valor de IA, lo que le permite entrenar, implementar y gobernar datos y modelos de IA.
Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que introduce.
Aprenda los conceptos fundamentales y desarrolle sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, pruebas y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y salvaguardias.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.