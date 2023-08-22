Etiquetas
¿Hará realidad la IA generativa la promesa del gemelo digital en el sector de la energía y los servicios públicos?

Reflejo de la esclusa del puente del canal en el agua contra el cielo

Un gemelo digital es la representación digital de un activo físico. Utiliza datos del mundo real (tanto en tiempo real como históricos) combinados con modelos de ingeniería, simulación o machine learning (ML) para mejorar las operaciones y apoyar la toma de decisiones.

Supere los obstáculos para optimizar los beneficios del gemelo digital

Para disfrutar de los beneficios de un gemelo digital, necesita una capa de integración de datos y lógica, así como una presentación basada en roles. Como se muestra en la Figura 1, en cualquier sector intensivo en activos, como el de energía y suministros, es necesario integrar diversos conjuntos de datos, como:

  • TO (datos de equipos, sensores y IoT en tiempo real)
  • Sistemas de TI como la gestión de activos empresariales (por ejemplo, Maximo o SAP)
  • Sistemas de gestión del ciclo de vida de las plantas
  • ERP y diversos conjuntos de datos no estructurados, como P&ID, imágenes visuales y datos acústicos

Para la capa de presentación, puede aprovechar varias capacidades, como el modelado 3D, la realidad aumentada y varias puntuaciones de salud basadas en modelos predictivos e índices de criticidad. En IBM, creemos firmemente que las tecnologías abiertas son la base necesaria del gemelo digital.

Al aprovechar las tecnologías tradicionales de modelado de ML e IA, debe llevar a cabo un entrenamiento centrado en modelos de IA, lo que requiere mucho entrenamiento supervisado por humanos. Este ha sido un obstáculo importante para aprovechar los datos (históricos, actuales y predictivos) que se generan y mantienen en el proceso y la tecnología aislados.

Como se muestra en la figura 2, el uso de la IA generativa aumenta la potencia del gemelo digital al simular un gran número de estados de objetos físicamente posibles y, al mismo tiempo, razonables, e introducirlos en las redes del gemelo digital.

Estas capacidades pueden ayudar a determinar continuamente el estado del objeto físico. Por ejemplo, los mapas de calor pueden mostrar dónde pueden producirse cuellos de botella en la red eléctrica debido a una ola de calor prevista causada por el uso intensivo del aire acondicionado (y cómo podrían abordarse mediante la conmutación inteligente). Junto con la base tecnológica abierta, es importante que los modelos sean fiables y estén orientados al ámbito empresarial.

Casos de uso de IA generativa y gemelos digitales en sectores intensivos en activos

Varios casos de uso se hacen realidad cuando se aprovecha la IA generativa para tecnologías de gemelo digital en un sector intensivo en activos como el de energía y suministros. Considere algunos de los ejemplos de casos de uso de nuestros clientes en los sectores:

  1. Conocimientos visuales. Al crear un modelo fundacional de diferentes tipos de activos de servicios públicos, como torres, transformadores y líneas, y al aprovechar imágenes visuales a gran escala y la adaptación a la configuración del cliente, podemos utilizar arquitecturas de redes neuronales. Podemos utilizar esto para escalar el uso de la IA en la identificación de anomalías y daños en los activos de servicios en lugar de revisar manualmente la imagen.
  2. Gestión del rendimiento de los activos. Creamos modelos fundacionales a gran escala basados en datos de series temporales y su correlación con órdenes de trabajo, predicción de eventos, puntuaciones de estado, índice de criticidad, manuales de usuario y otros datos no estructurados para la detección de anomalías. Utilizamos los modelos para crear gemelos individuales de activos que contienen toda la información histórica accesible para las operaciones actuales y futuras.
  3. Servicios de campo. Aprovechamos las tareas de generación aumentada por recuperación para crear una característica de preguntas y respuestas o un chatbot conversacional multilingüe (basado en documentos o en contenido dinámico de una amplia base de conocimientos) que proporciona asistencia en tiempo real al servicio de campo. Esta funcionalidad puede tener un impacto significativo en el rendimiento del personal de servicios de campo y aumentar la fiabilidad de los servicios energéticos, ya que permite responder en tiempo real a preguntas específicas sobre los activos sin necesidad de redirigir al usuario final a documentación, enlaces o un operador humano.

La IA generativa y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) introducen nuevos peligros en el campo de la IA, y no pretendemos tener todas las respuestas a las preguntas que plantean estas nuevas soluciones. IBM entiende que impulsar la confianza y la transparencia en el ámbito de la inteligencia artificial no es un desafío tecnológico, sino sociotecnológico.

Vemos que un gran porcentaje de los proyectos de IA se quedan estancados en la fase de prueba de concepto por motivos que van desde la falta de alineación con la estrategia empresarial hasta la desconfianza en los resultados del modelo. IBM reúne una amplia experiencia en transformación, experiencia en el sector y tecnologías propias y de socios. Con esta combinación de habilidades y asociaciones, IBM Consulting está especialmente preparado para ayudar a las empresas a crear la estrategia y las capacidades necesarias para operacionalizar y escalar la IA de confianza para alcanzar sus objetivos.

En la actualidad, IBM es una de las pocas empresas del mercado que ofrecen soluciones de IA y cuenta con un servicio de consultoría dedicado a ayudar a sus clientes a utilizar esta tecnología de forma segura y responsable. El Centro de excelencia para la IA generativa de IBM ayuda a los clientes a operacionalizar el ciclo de vida completo de la IA y a desarrollar soluciones de IA generativa éticamente responsables.

El viaje de aprovechamiento de la IA generativa debe: a) estar impulsado por tecnologías abiertas; b) garantizar que la IA sea responsable y esté gobernada para crear confianza en el modelo; y c) debe capacitar a quienes utilizan su plataforma. Creemos que la IA generativa puede hacer realidad la promesa del gemelo digital para las empresas de energía y suministros a medida que modernizan su infraestructura digital para la transición a la energía limpia. Al comprometerse con IBM Consulting, puede convertirse en un creador de valor de IA, lo que le permite entrenar, implementar y gobernar datos y modelos de IA. 

 

