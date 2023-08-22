Varios casos de uso se hacen realidad cuando se aprovecha la IA generativa para tecnologías de gemelo digital en un sector intensivo en activos como el de energía y suministros. Considere algunos de los ejemplos de casos de uso de nuestros clientes en los sectores:

Conocimientos visuales. Al crear un modelo fundacional de diferentes tipos de activos de servicios públicos, como torres, transformadores y líneas, y al aprovechar imágenes visuales a gran escala y la adaptación a la configuración del cliente, podemos utilizar arquitecturas de redes neuronales. Podemos utilizar esto para escalar el uso de la IA en la identificación de anomalías y daños en los activos de servicios en lugar de revisar manualmente la imagen. Gestión del rendimiento de los activos. Creamos modelos fundacionales a gran escala basados en datos de series temporales y su correlación con órdenes de trabajo, predicción de eventos, puntuaciones de estado, índice de criticidad, manuales de usuario y otros datos no estructurados para la detección de anomalías. Utilizamos los modelos para crear gemelos individuales de activos que contienen toda la información histórica accesible para las operaciones actuales y futuras. Servicios de campo. Aprovechamos las tareas de generación aumentada por recuperación para crear una característica de preguntas y respuestas o un chatbot conversacional multilingüe (basado en documentos o en contenido dinámico de una amplia base de conocimientos) que proporciona asistencia en tiempo real al servicio de campo. Esta funcionalidad puede tener un impacto significativo en el rendimiento del personal de servicios de campo y aumentar la fiabilidad de los servicios energéticos, ya que permite responder en tiempo real a preguntas específicas sobre los activos sin necesidad de redirigir al usuario final a documentación, enlaces o un operador humano.

La IA generativa y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) introducen nuevos peligros en el campo de la IA, y no pretendemos tener todas las respuestas a las preguntas que plantean estas nuevas soluciones. IBM entiende que impulsar la confianza y la transparencia en el ámbito de la inteligencia artificial no es un desafío tecnológico, sino sociotecnológico.

Vemos que un gran porcentaje de los proyectos de IA se quedan estancados en la fase de prueba de concepto por motivos que van desde la falta de alineación con la estrategia empresarial hasta la desconfianza en los resultados del modelo. IBM reúne una amplia experiencia en transformación, experiencia en el sector y tecnologías propias y de socios. Con esta combinación de habilidades y asociaciones, IBM Consulting está especialmente preparado para ayudar a las empresas a crear la estrategia y las capacidades necesarias para operacionalizar y escalar la IA de confianza para alcanzar sus objetivos.

En la actualidad, IBM es una de las pocas empresas del mercado que ofrecen soluciones de IA y cuenta con un servicio de consultoría dedicado a ayudar a sus clientes a utilizar esta tecnología de forma segura y responsable. El Centro de excelencia para la IA generativa de IBM ayuda a los clientes a operacionalizar el ciclo de vida completo de la IA y a desarrollar soluciones de IA generativa éticamente responsables.

El viaje de aprovechamiento de la IA generativa debe: a) estar impulsado por tecnologías abiertas; b) garantizar que la IA sea responsable y esté gobernada para crear confianza en el modelo; y c) debe capacitar a quienes utilizan su plataforma. Creemos que la IA generativa puede hacer realidad la promesa del gemelo digital para las empresas de energía y suministros a medida que modernizan su infraestructura digital para la transición a la energía limpia. Al comprometerse con IBM Consulting, puede convertirse en un creador de valor de IA, lo que le permite entrenar, implementar y gobernar datos y modelos de IA.