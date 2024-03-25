Cualquier concepto nuevo o cambio importante conlleva cierta vacilación y rechazo. El cambio no es lineal; requiere gestión del cambio para hacer frente a la transición. Tanto los empleados como los ejecutivos luchan por adoptar una nueva forma de pensar o trabajar cuando han estado operando de la misma manera durante años. Modernizar un flujo de trabajo para introducir una cadena de suministro de contenidos implica interrupciones e incertidumbre. Pero también significa crear un recorrido de contenido de extremo a extremo que sea rápido y preciso y, en última instancia, satisfaga a los clientes al nivel de sus expectativas.

La gestión del cambio es una parte crucial de la adopción de una nueva cadena de suministro de contenidos y de la confianza en el proceso. Estas nuevas tecnologías pueden generar mucho Power y cierto nivel de incertidumbre. Sin embargo, la adopción de la IA generativa y una cadena de suministro de contenidos puede ser una gran oportunidad para su organización.

Los encuestados en el estudio son "muy conscientes" de dónde necesitan mejorar sus procesos de contenido. El 88 % dijeron que necesitaban una forma más fácil de acceder a los activos aprobados para su activación en todas las aplicaciones y el 79 % querían experimentar con el contenido, la audiencia y la variación de la experiencia para impulsar el compromiso con el cliente y la experiencia del cliente.

Como se describe en el estudio del IBM Institute for Business Value, un sistema ad hoc tipo "Frankenstein", que involucre una variedad de plataformas y herramientas, puede recurrir a un sistema y modelo operativo consolidados para satisfacer la creciente demanda de más y más integración de datos, contenido y automatización inteligente.

Por otra parte, las conclusiones del estudio muestran que, aunque la mayoría de los encuestados ya están utilizando la IA generativa, un número muy reducido (solo el 2 %) está optimizando la tecnología. Las organizaciones están buscando nuevos enfoques para gestionar su cadena de suministro de contenidos y la IA generativa integrada en plataformas, como Adobe Firefly, podría ser la más impactante.