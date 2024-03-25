La adopción global de la IA generativa está a la vuelta de la esquina, y es esencial que las organizaciones de marketing comprendan y participen en este ámbito para seguir siendo competitivas. Dado que se espera que la demanda de contenido crezca en los próximos años, las organizaciones necesitan crear más contenido a un ritmo más rápido para satisfacer las expectativas de los clientes y las necesidades empresariales. Saber cómo manifestar estas mejoras no siempre está claro: entre la IA generativa y la cadena de suministro de contenidos.
Una cadena de suministro de contenidos reúne a personas, procesos y tecnologías para planificar, crear, producir, lanzar, medir y gestionar los contenidos de forma eficaz. Abarca el recorrido del contenido de principio a fin, un recorrido que puede crear un tiempo de obtención de valor más rápido. Sabemos que infundir IA generativa en la cadena de suministro de contenidos permitirá a las empresas producir contenidos más personalizados de forma más rápida y eficiente. Entonces, ¿qué impide a las empresas ofrecer contenidos con IA generativa en toda su cadena de suministro de contenidos?
La llegada de la IA generativa plantea varias preguntas y preocupaciones a los líderes. En los últimos años, las organizaciones se han preocupado por su capacidad para crear y ofrecer contenidos con la rapidez suficiente para satisfacer las expectativas de los clientes, y ahora que la IA generativa podría resolver esos problemas, surge otra pregunta: ¿podemos confiar en las herramientas y la tecnología de IA para mejorar el rendimiento de los empleados? Los líderes de todo el mundo están experimentando una mezcla de emociones a la hora de implementar y adoptar la IA generativa. Hay emoción, curiosidad y un poco de angustia, que a veces se sienten simultáneamente. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el término "FOMO", o miedo a perderse algo. Pero la gente también siente "FOGI", miedo a entrar, con la IA generativa.
El FOMO al que se enfrentan estas organizaciones se relaciona con no ser capaces de crear contenido lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con las expectativas o desperdiciar dinero en herramientas que pueden no resultar tan eficientes como se pensaba. La preocupación de FOGI gira en torno a la confianza y a si pueden confiar en las herramientas y la tecnología de IA para mejorar el rendimiento de los empleados. ¿Los resultados ofrecerán contenidos que conecten con sus clientes? ¿Pueden confiar en que la IA funcionará de forma segura? ¿Pueden confiar en que la IA recompensará al creador individual inicial? ¿Pueden confiar en que lo que se cree no infringirá ninguna de las directrices de la marca?
Este blog y el estudio The Revolutionary Content Supply Chain del IBM Institute for Business Value tienen como objetivo responder a estas preguntas para ayudar a los ejecutivos y a sus empleados a comprender mejor el panorama cambiante en la creación de contenidos y aprovechar el poder de los modelos de IA generativa a la hora de optimizar sus contenidos. cadenas de suministro.
Cualquier concepto nuevo o cambio importante conlleva cierta vacilación y rechazo. El cambio no es lineal; requiere gestión del cambio para hacer frente a la transición. Tanto los empleados como los ejecutivos luchan por adoptar una nueva forma de pensar o trabajar cuando han estado operando de la misma manera durante años. Modernizar un flujo de trabajo para introducir una cadena de suministro de contenidos implica interrupciones e incertidumbre. Pero también significa crear un recorrido de contenido de extremo a extremo que sea rápido y preciso y, en última instancia, satisfaga a los clientes al nivel de sus expectativas.
La gestión del cambio es una parte crucial de la adopción de una nueva cadena de suministro de contenidos y de la confianza en el proceso. Estas nuevas tecnologías pueden generar mucho Power y cierto nivel de incertidumbre. Sin embargo, la adopción de la IA generativa y una cadena de suministro de contenidos puede ser una gran oportunidad para su organización.
Los encuestados en el estudio son "muy conscientes" de dónde necesitan mejorar sus procesos de contenido. El 88 % dijeron que necesitaban una forma más fácil de acceder a los activos aprobados para su activación en todas las aplicaciones y el 79 % querían experimentar con el contenido, la audiencia y la variación de la experiencia para impulsar el compromiso con el cliente y la experiencia del cliente.
Como se describe en el estudio del IBM Institute for Business Value, un sistema ad hoc tipo "Frankenstein", que involucre una variedad de plataformas y herramientas, puede recurrir a un sistema y modelo operativo consolidados para satisfacer la creciente demanda de más y más integración de datos, contenido y automatización inteligente.
Por otra parte, las conclusiones del estudio muestran que, aunque la mayoría de los encuestados ya están utilizando la IA generativa, un número muy reducido (solo el 2 %) está optimizando la tecnología. Las organizaciones están buscando nuevos enfoques para gestionar su cadena de suministro de contenidos y la IA generativa integrada en plataformas, como Adobe Firefly, podría ser la más impactante.
La IA generativa no es solo para un área de un negocio. En cambio, puede ayudar a los creadores de contenido en muchas funciones, como marketing, atención al cliente, desarrollo de productos, operaciones y más. El estudio reveló que el 95 % de los encuestados están de acuerdo en que la IA generativa cambiará las reglas del juego. Y casi todos los CMO encuestados creen que la IA generativa liberará a los equipos de marketing de tareas cotidianas para que puedan centrarse en esfuerzos más creativos.
Las cadenas de suministro de contenidos y la IA generativa aún están en sus inicios, pero es importante alimentar su ecosistema antes de la implicación. Para que estas nuevas tecnologías tengan éxito, significa reunir a diferentes unidades de negocio y stakeholders para alinearse en una visión compartida. Más del 80 % de los encuestados afirman que ya utilizan la IA generativa. Además, casi tres de cada cuatro (74 %) informan que todavía están en modo piloto, mientras que solo una cuarta parte ha ido más allá de los pilotos para comenzar la implementación.
Además de los ecosistemas internos, también es importante potenciar su ecosistema externo para que las partes externas, como Adobe, IBM y AWS, puedan trabajar juntas para permitir que la IA generativa potencie una cadena de suministro de contenido. En concreto, el estudio señala que muchas organizaciones están adoptando un enfoque híbrido de la IA, combinando sus modelos propios con las mejores plataformas SaaS de su clase, que incorporan IA y modelos públicos y de código abierto. No es de extrañar que la adopción de la IA haya sido tan popular dada su amplia gama de actividades a lo largo de todo el recorrido de la cadena de suministro de contenidos.
Para obtener el máximo valor de la IA generativa, es fundamental dedicar tiempo a establecer una base sólida. Es evidente que aún queda mucho por hacer, ya que solo el 5 % de los encuestados afirman contar con un enfoque global para las buenas prácticas y el gobierno de la IA generativa, y la mitad de las organizaciones aún se encuentra en proceso de establecer estas medidas.
Hemos establecido los beneficios que ofrece la IA generativa y el potencial que puede aportar para transformar la cadena de suministro de contenidos. Pero con transformaciones importantes como estas surgen riesgos potenciales y cualquier organización interesada en la IA generativa debería tomar medidas para mitigar dichos riesgos.
El estudio del IBM Institute for Business Value encontró que el 43 % de los encuestados confiesan que sus organizaciones no han establecido un consejo de ética de la IA. Más allá de los riesgos éticos, el estudio señala que también hay que tener en cuenta los riesgos económicos. Las organizaciones deben sopesar el impacto que tendrá en sus tecnologías de back-end una expansión de la cadena de suministro de contenidos impulsada por la IA generativa. Si las organizaciones tienen como objetivo producir más contenido, entonces se requiere más computación de alto rendimiento y, a su vez, podría aumentar los costos de computación en las instalaciones.
Estos riesgos deben evaluarse en el contexto de los beneficios y de la confianza en la herramienta de IA generativa que su organización decida implementar. La composición de extremo a extremo de una cadena de suministro de contenido empresarial es una de sus mayores ventajas, pero también es uno de sus mayores desafíos, siendo la propiedad una de las principales áreas de discordia. Las respuestas de los encuestados variaban mucho en cuanto a quién era el propietario principal de su cadena de suministro de contenidos.
Por lo tanto, no es de extrañar que muchos de los encuestados dijeran estar preocupados por la posibilidad de silos organizativos, stakeholders complejos y programaciones contrapuestas. La falta de una estrategia de gestión del cambio para nuevos procesos y herramientas es evidente en todas las organizaciones y debe abordarse para que la cadena de suministro de contenidos configure la cadena de suministro de contenidos para el éxito. En lugar de actuar con rapidez para demostrar resultados positivos y, en última instancia, perjudicar este esfuerzo a largo plazo, las organizaciones deben tomar medidas preliminares en la fase de recopilación de requisitos. De este modo, se gana la confianza de los empleados, quienes a su vez ayudan a dirigir la transformación dentro de sus equipos y en toda la organización.
La naturaleza disruptiva de la IA generativa puede resultar abrumadora, pero a través de la gestión del cambio a largo plazo y la confianza, las organizaciones pueden transformar su cadena de suministro de contenidos y ser el catalizador de un necesario cambio de cultura organizativa.
El estudio destaca las ventajas de la cadena de suministro de contenidos. Proporciona a los lectores y clientes una mejor comprensión de cómo la IA generativa puede mejorar los resultados y superar algunos de los desafíos operativos que suprimen el progreso.
La transformación de la cadena de suministro de contenidos afecta a muchas funciones y requiere la cooperación de todos los ejecutivos. El estudio ofrece un desglose detallado de medidas prácticas para los principales ejecutivos del equipo directivo, incluidos los CMO, los CTO y los CFO, con el fin de ayudarles a prepararse para las mejoras en la cadena de suministro de contenidos.
La IA generativa está cambiando el mundo y ahora es el momento de establecer su organización como líder en su sector. Comience adoptando la tecnología y asegurándose de que su organización cuenta con los ecosistemas internos y externos adecuados para gestionar la transformación. Romper los silos no es fácil y no será rápido, pero las organizaciones que tomen la ruta más calculada sentarán las bases para una innovación que pueda seguir el ritmo del cambio provocado por la IA generativa. Esto es solo el principio.
