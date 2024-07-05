Los líderes financieros se enfrentan a un papel cada vez más exigente: los directores financieros deben navegar por un panorama complejo, ya sea negociando las complejidades de la transformación digital o adaptándose a los cambiantes hábitos de gasto de los consumidores.

Al mismo tiempo, el sector de los servicios financieros está experimentando una profunda transformación a medida que la IA generativa cambia la forma en que las instituciones operan y gestionan el riesgo potencial. Mediante el uso de modelos de lenguaje avanzados y algoritmos de machine learning, la IA generativa está automatizando y agilizando cada vez más una amplia gama de procesos financieros, incluidos el análisis financiero, la gestión de activos, la elaboración de informes, las compras y las cuentas por pagar.

Los procesos financieros se encuentran entre las funciones más críticas dentro de una organización, lo que deja poco margen para el error. La IA generativa, junto con herramientas de automatización específicas, puede reducir los errores y aumentar la eficiencia en el sector financiero. Al sintetizar información de múltiples fuentes, estas tecnologías ayudan a las instituciones a obtener ventajas competitivas significativas.

Por ejemplo, según una investigación de IBM, las organizaciones que han implementado eficazmente la IA en las finanzas experimentaron los siguientes beneficios:

Ciclo presupuestario un 33 % más rápido

Reducción del 43 % de los saldos incobrables

25 % menos de coste por factura pagada

Pero para aprovechar el potencial de la IA generativa, los CFO y los equipos financieros deben considerar cuidadosamente una serie de variables, centrándose en la evaluación de riesgos y el gobierno de datos. La integración exitosa de la IA en las operaciones financieras requiere un enfoque estratégico y bien planificado.

"Para integrar con éxito la IA en las operaciones financieras, es esencial adoptar un enfoque estratégico y bien planificado", afirma Monica Proothi, responsable de transformación financiera global de IBM. "Las iniciativas de IA y IA generativa pueden tener tanto éxito como lo permitan los datos subyacentes".