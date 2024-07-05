Los líderes financieros se enfrentan a un papel cada vez más exigente: los directores financieros deben navegar por un panorama complejo, ya sea negociando las complejidades de la transformación digital o adaptándose a los cambiantes hábitos de gasto de los consumidores.
Al mismo tiempo, el sector de los servicios financieros está experimentando una profunda transformación a medida que la IA generativa cambia la forma en que las instituciones operan y gestionan el riesgo potencial. Mediante el uso de modelos de lenguaje avanzados y algoritmos de machine learning, la IA generativa está automatizando y agilizando cada vez más una amplia gama de procesos financieros, incluidos el análisis financiero, la gestión de activos, la elaboración de informes, las compras y las cuentas por pagar.
Los procesos financieros se encuentran entre las funciones más críticas dentro de una organización, lo que deja poco margen para el error. La IA generativa, junto con herramientas de automatización específicas, puede reducir los errores y aumentar la eficiencia en el sector financiero. Al sintetizar información de múltiples fuentes, estas tecnologías ayudan a las instituciones a obtener ventajas competitivas significativas.
Por ejemplo, según una investigación de IBM, las organizaciones que han implementado eficazmente la IA en las finanzas experimentaron los siguientes beneficios:
Pero para aprovechar el potencial de la IA generativa, los CFO y los equipos financieros deben considerar cuidadosamente una serie de variables, centrándose en la evaluación de riesgos y el gobierno de datos. La integración exitosa de la IA en las operaciones financieras requiere un enfoque estratégico y bien planificado.
"Para integrar con éxito la IA en las operaciones financieras, es esencial adoptar un enfoque estratégico y bien planificado", afirma Monica Proothi, responsable de transformación financiera global de IBM. "Las iniciativas de IA y IA generativa pueden tener tanto éxito como lo permitan los datos subyacentes".
La IA generativa se refiere a los sistemas de inteligencia artificial que crean nuevos contenidos. En finanzas, estos sistemas suelen utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y otros algoritmos de machine learning para comprender los datos financieros, las regulaciones y la dinámica del mercado. A continuación, estas IA generan respuestas, análisis, recomendaciones o conocimientos similares a los humanos.
La eficacia de los modelos de IA en las aplicaciones financieras depende en gran medida de los sofisticados procesos de gestión de datos que transforman la información sin procesar en conjuntos de datos listos para la IA. Esto significa que las instituciones financieras a menudo integran datos de múltiples fuentes. Luego, estos datos sin procesar se someten a una limpieza y estandarización exhaustivas para dirección las incoherencias o los duplicados.
Los casos de uso de la IA generativa difieren en función de las necesidades de una organización en particular, pero algunas de las implementaciones más comunes incluyen:
Los sistemas de IA generativa impulsan sofisticados chatbots y asistentes virtuales que gestionan consultas complejas de los clientes o guían a los usuarios a través de procesos como las solicitudes de préstamos. Los asistentes de IA mantienen el contexto en todas las conversaciones y brindan asesoramiento personalizado basado en los perfiles individuales de los clientes, lo que libera a los agentes financieros humanos para un trabajo más creativo.
Las instituciones financieras manejan diariamente enormes volúmenes de documentos, desde solicitudes de préstamos hasta presentaciones reglamentarias. La tecnología de IA generativa extrae información clave y resume documentos extensos. Las herramientas de IA generativa también tienen la capacidad de generar informes estandarizados a partir de datos no estructurados, una característica especialmente valiosa para los informes de cumplimiento y el análisis de contratos.
Algunos profesionales de las finanzas utilizan la IA generativa para sintetizar grandes cantidades de datos de múltiples fuentes para generar análisis del mercado financiero. La tecnología puede analizar una amplia variedad de información de múltiples fuentes, incluidas las llamadas de ganancias y los estados financieros, para producir documentos de inversión completos y evaluaciones de riesgos. Mediante el uso de herramientas de previsión y modelado, los equipos financieros obtienen conocimiento más profundo para guiar las Estrategias de inversión, entre otras cosas.
La IA generativa analiza patrones en los datos de las transacciones y genera escenarios de fraude, proporcionando una señal de alerta temprana de actividades sospechosas.
La IA generativa ayuda a cumplir la normativa analizando registros y garantizando que la documentación cumpla los estándares normativos. También puede generar informes y actualizar registros para mantenerse al día con los requisitos cambiantes.
Los equipos de tecnología financiera utilizan la IA generativa para escribir y optimizar el código de los algoritmos de negociación, los sistemas de gestión de riesgos y los pipelines de proceso de datos, lo que en última instancia aumenta la seguridad en toda la organización.
Las capacidades de la IA generativa transforman los flujos de trabajo financieros en toda una organización, creando nuevas eficiencias que cambian fundamentalmente la forma en que se realiza el trabajo. En IBM, hemos identificado cuatro áreas financieras básicas en las que la IA generativa es más prometedora:
A lo largo del ciclo de vida de las transacciones del cliente, las herramientas impulsadas por IA generativa personalizan las interacciones con los clientes y agilizan las operaciones
La IA puede generar recomendaciones de pedidos inteligentes basadas en el historial del cliente y las condiciones del mercado. También crea documentos de venta personalizados o contratos adaptados a las necesidades específicas de los clientes.
La IA generativa tiene la capacidad de generar automáticamente facturas precisas, enviar comunicaciones de facturación personalizadas y recordatorios de pago.
La IA generativa puede monitorizar los patrones de pago y generar conocimientos basados en datos históricos, así como crear comunicaciones de seguimiento automatizadas adaptadas a clientes concretos.
Las herramientas de IA pueden generar estrategias de cobro personalizadas y automatizar el desarrollo de planes de pago.
Con la IA generativa, los equipos financieros analizan los patrones de deducción y crean recomendaciones para mejorar los procesos con el fin de reducir las discrepancias, además de automatizar los procesos de ajuste clave aprobados por los empleados humanos.
La IA generativa mejora la precisión de las previsiones y proporciona conocimientos más profundos sobre el rendimiento empresarial. Con estas herramientas, los equipos financieros recopilan grandes cantidades de información, a veces dispar, para ofrecer una visión completa de la dinámica del mercado y las prácticas internas.
Por ejemplo, la startup fintech Edger Finance lanzó una serie de procesos asistidos por IA que simplificaron la creación de resúmenes de los CEO a partir de los informes trimestrales de las empresas. Estas herramientas también permitieron a los inversores interactuar con los datos de los informes a través de un diagrama de flujo de preguntas y respuestas. Además, estos programas proporcionaron datos de inversión más personalizados a clientes y empleados.
Con la IA generativa, los departamentos financieros generan planes financieros integrales que integran múltiples escenarios y producen análisis que ayudan a los líderes a comprender los resultados potenciales en diferentes condiciones.
La IA generativa automatiza la creación de presupuestos basándose en estrategias de precios y otros datos históricos, creando documentación presupuestaria detallada.
Los paneles de control con IA y los informes de gestión proporcionan a los líderes outputs que muestran una visión completa del rendimiento financiero. La IA generativa también genera automáticamente conocimiento sobre tendencias y anomalías, y dota a las empresas de información que se puede ejecutar en tiempo real.
La IA generativa crea sofisticados modelos financieros que incorporan múltiples variables y escenarios, genera documentación de previsión y produce análisis para ayudar a la dirección a evaluar las estrategias financieras. Estos modelos proporcionan a los líderes información crítica durante los procesos clave de toma de decisiones.
La IA generativa agiliza el proceso de registro a informe automatizando las tareas rutinarias, mejorando la precisión y proporcionando conocimiento más profundo de los datos financieros. Por ejemplo, mediante el uso de la IA y la automatización robótica de procesos, IBM creó un proceso racionalizado para validar las entradas con el libro mayor y generar datos de diario para reseñas. El nuevo proceso ahorró unos 600 000 de dólares en costes y redujo el tiempo de ciclo en un 90 %.
La IA genera asientos contables estándar basados en transacciones comerciales, por lo que los equipos financieros pueden dedicarse a tareas más sofisticadas.
La IA generativa automatiza las conciliaciones de cuentas haciendo coincidir las transacciones entre sistemas.
La IA identifica y coteja automáticamente las transacciones entre empresas entre entidades, creando informes detallados para el cumplimiento normativo.
La IA genera estados financieros e informes normativos y produce documentación personalizada para diferentes grupos de partes interesadas y requisitos normativos.
La IA generativa optimiza el proceso de compra a pago mejorando la selección de proveedores, automatizando las aprobaciones y mejorando el procesamiento de pagos. Recientemente, el proveedor de datos B2B Dun & Bradstreet presentó un programa piloto con IA que incluía un asistente diseñado para acelerar el análisis de riesgos de los proveedores mediante lenguaje conversacional. Esta innovación ayudó a reducir el tiempo requerido para las tareas de compras entre un 10 y un 20 %.
La IA generativa analiza los requisitos empresariales y genera estrategias de abastecimiento óptimas, automatizando la selección de proveedores en función de criterios específicos. También crea solicitudes de pedido, contratos y acuerdos con proveedores adaptados a las necesidades empresariales específicas.
La IA procesa automáticamente las facturas de los proveedores y las compara con las órdenes de compra y los recibos, además de generar recomendaciones de pago y flujos de trabajo de aprobación basados en reglas empresariales.
La IA generativa reduce drásticamente el tiempo necesario para la creación de documentos, el análisis de datos y otras tareas rutinarias. Lo que antes llevaba horas o días a menudo se puede completar en minutos, lo que permite a los profesionales humanos centrarse en actividades estratégicas de mayor valor.
Los asistentes de IA y otras herramientas impulsadas por IA generativa permiten una atención al cliente 24x7. Los clientes reciben respuestas inmediatas y precisas a consultas complejas, lo que se traduce en mayores tasas de interacción.
La IA generativa automatiza las tareas rutinarias y minimiza la necesidad de intervención manual en muchos procesos financieros. Como resultado, las instituciones financieras pueden reducir significativamente los costes operativos. La tecnología sobresale particularmente en la escala de servicios sin aumentos proporcionales en la dotación de personal.
La IA generativa sintetiza grandes cantidades de información rápidamente, proporcionando a los responsables de la toma de decisiones un análisis exhaustivo y múltiples perspectivas sobre situaciones financieras complejas. Esta capacidad conduce a decisiones más informadas y oportunas en todas las áreas de las finanzas.
Las instituciones financieras ahora pueden proporcionar servicios altamente personalizados a millones de clientes simultáneamente. La IA generativa crea comunicaciones, recomendaciones y servicios personalizados adaptados a usuarios individuales, pero se entregan de manera eficiente a escala.
La implementación de la IA generativa en los servicios financieros requiere un enfoque estructurado y por fases que equilibre la innovación con la gestión de riesgos. Los siguientes pasos proporcionan una hoja de ruta para las organizaciones que buscan aprovechar el potencial de la IA generativa mientras mantienen la estabilidad operativa y el cumplimiento normativo.
El desarrollo de un plan estratégico integral constituye la base de una implementación exitosa de la IA generativa. Este plan debe alinear las iniciativas de IA con objetivos empresariales más amplios, identificando áreas específicas en las que la IA generativa crea el mayor valor, teniendo en cuenta la preparación de la organización y los requisitos de recursos.
El proceso de planificación estratégica también suele implicar la realización de una evaluación exhaustiva de las capacidades e infraestructuras actuales, especialmente en torno a la preparación de los datos. "Las empresas suelen emprender diversas iniciativas de datos para respaldar su estrategia de IA", dice Proothi, "que van desde la minería de procesos hasta el gobierno de datos".
La preparación de los datos representa uno de los aspectos más cruciales y que más tiempo requiere de la implementación de la IA generativa. Las organizaciones financieras deben auditar sus activos de datos existentes, identificando fuentes, problemas de calidad y desafíos de integración que puedan afectar el rendimiento de la IA.
El proceso de preparación de datos también implica establecer marcos sólidos de gobierno de datos que ayuden a garantizar la calidad y la seguridad de la información. Las organizaciones exitosas crean procedimientos estandarizados de recopilación y procesamiento de datos con documentación clara y reglas de propiedad, además de reforzar las prácticas de ciberseguridad para proteger la información confidencial.
"Una vez implementadas las iniciativas de datos adecuadas, crear la estructura adecuada es esencial para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras", afirma Proothi. Este enfoque se puede lograr definiendo un caso de negocio claro que articule los beneficios y los riesgos, asegurando la financiación necesaria y estableciendo métricas medibles para rastrear el ROI".
Una definición clara de los objetivos ayuda a garantizar que las implementaciones de IA generativa ofrezcan un valor empresarial medible y se alineen con las prioridades de la organización. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables y relevantes. También deben proporcionar métricas claras para el éxito, creando rúbricas específicas para guiar las decisiones de implementación y la asignación de recursos.
Identificar y automatizar tareas repetitivas y que requieren mucha mano de obra proporciona un valor inmediato y genera confianza organizativa en las capacidades de la IA generativa. Estas implementaciones iniciales de automatización de procesos sirven como proyectos de prueba de concepto que demuestran el valor de la IA a la vez que minimizan el riesgo y la complejidad.
"Automatice las tareas que requieren mucho trabajo identificando y seleccionando aquellas que están listas para la automatización mediante IA generativa", afirma Proothi. "Céntrese en los casos de uso de mitigación de riesgos y fomente la adopción por parte de los empleados en consonancia con las responsabilidades del mundo real".
La implementación exitosa de la IA generativa requiere un refinamiento y una optimización continuos basados en datos de rendimiento, comentarios de los usuarios y requisitos comerciales cambiantes. Las organizaciones deben establecer ciclos de revisión regulares que evalúen el rendimiento de la IA, identifiquen oportunidades de mejora y ajusten las estrategias de implementación según las lecciones aprendidas.
Las empresas de éxito también integran progresivamente flujos de trabajo y herramientas de IA generativa más complejos en sus procesos. "Es importante utilizar la IA generativa para afinar FinOps mediante la implementación de marcos de seguimiento y estimación de costes y la simulación de datos y escenarios financieros", señala Proothi. "Estas capacidades también ayudan a mejorar la precisión de los modelos financieros, mejorar la gestión de riesgos y respaldar la toma de decisiones estratégicas".
