Dos técnicos en una instalación de mantenimiento aeroportuario
Gestión de activos

Lista de control de inspección de equipos

By Phill Powell , Ian Smalley
Publicado el 1 de julio de 2026

¿Qué es una lista de control de inspección de equipos?

Una lista de control de inspección de equipos es un documento estandarizado que las organizaciones utilizan para evaluar y documentar la preparación operativa de equipos o herramientas durante todas las fases de su ciclo de vida.

Las propias listas de control de inspección de equipos sirven como equipos clave para muchos sectores y lugares de trabajo que dependen de maquinaria pesada, como almacenes, fábricas y obras de construcción.

Una empresa que utiliza listas de control para inspección de equipos obtiene los siguientes beneficios:

  • Los equipos de la empresa duran más y funcionan mejor gracias a las pruebas periódicas.
  • La empresa logra importantes ahorros de costes mediante el mantenimiento preventivo.
  • La empresa protege sus propios intereses legales manteniendo el cumplimiento de la normativa.

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Cómo crear una lista de control de inspección de equipos

Estos primeros pasos le ayudarán a planificar y estructurar su lista de control de inspección de equipos:

  • Seleccione el formato de la lista de control: si su organización prefiere las listas de control en papel, deberá imprimir formularios específicos. Aún mejor: seleccione un formato digital, como una aplicación de inspección móvil o un software de sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS). Las recompensas de la digitalización son abundantes y recompensan la implementación temprana.
  • Decida el tipo y la frecuencia: en la mayoría de los casos, será necesaria una combinación de tipos de pruebas, tanto las pruebas de rutina que se realizan con regularidad como las comprobaciones de mantenimiento preventivo que no tienen por qué realizarse con tanta frecuencia. Establezca la frecuencia de las pruebas para que el proceso no se salte del programa de mantenimiento rutinario cada vez que otras prioridades traten de interrumpirlo.
  • El inventario incluye el siguiente equipo: es necesario abordar las preguntas clave sobre la cantidad y el tipo de equipo que se debe incluir en la lista de control de la inspección. No todos los activos van a requerir inspección, o al menos no van a ser incluidos en las listas de comprobación de inspección periódicas. Una vez que determine qué nivel de "ampliación" usar en el equipo, simplemente necesita compilarlo todo en una lista de control integral de inspección de equipo todo en uno.
  • Agrupe el equipo en categorías: muchas listas de control para inspección de equipos fracasan porque están organizadas de forma desordenada y carecen de una estructura sensata. Todas las categorías de inspección de la lista tienen que agruparse según los flujos de trabajo y los sistemas, de modo que las entradas se muestren de forma lógica.
  • Identifique los puntos críticos de fallo: estudie los manuales del fabricante del equipo y los programas de mantenimiento recomendados para ese equipo. Con estos datos, puede prever cuándo es probable que las piezas clave necesiten mantenimiento o sustitución. Integre estas predicciones en su proceso de programación, para que su planificación se adapte a los ritmos de su maquinaria.
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Beneficios de utilizar las listas de control de inspección de equipos

Los siguientes son algunos de los principales resultados positivos obtenidos al utilizar una lista de control de inspección de equipos:

  • Mejoras generales de los procesos: la realización de inspecciones periódicas de los equipos aumenta la vida útil del equipo, ya que los equipos inspeccionados de forma constante tienen más probabilidades de durar más. También es más probable que funcione mejor debido a la atención proactiva que está recibiendo. Los equipos que ofrecen un mejor rendimiento proporcionan resultados de primera calidad, por lo que la calidad del producto final también mejora.
  • Ahorros en mantenimiento preventivo: las empresas suelen sufrir costes financieros adicionales cuando un equipo mal mantenido sufre una avería catastrófica. Las reparaciones necesarias para reactivar dichos equipos pueden ser enormemente costosas y volcar los presupuestos de equipos. El proceso de inspección de equipos apoya el mantenimiento preventivo y evita que pequeños problemas se conviertan en catástrofes.
  • Mejora general del cumplimiento de las normas de seguridad: cualquier empresa que no vea la relación directa que existe entre una empresa y su postura en materia de seguridad y cumplimiento normativo está jugando con fuego. Las empresas deben cumplir con las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para evitar sanciones de auditoría y otras responsabilidades. El uso de listas de control ayuda a garantizar el cumplimiento de OSHA.

¿Qué debería incluir una lista de control de inspección de equipos?

El tipo exacto de lista de control que cree depende en gran medida del sector específico al que preste servicio. Por ejemplo, si está desarrollando una lista de control sobre equipos médicos extremadamente complicados, esa lista de control probablemente conllevará mucha más complejidad que una lista creada en torno a maquinaria más simple.

Aun así, hay algunas constantes que se pueden aplicar de forma generalizada a la mayoría o a todas las listas de control de inspección de equipos:

  • Seguimiento de activos
  • Comprobaciones de condición visual
  • Inspecciones operativas
  • Clasificación de defectos y aprobación final

Seguimiento de activos

Para facilitar la recuperación de la información, el encabezado de la parte superior de la primera página del informe de inspección debe permitir el seguimiento de los activos mediante la captura de datos vitales sobre esta inspección:

  • Datos sobre el activo que se está inspeccionando: el identificador o número de pieza del equipo, así como información clave sobre la marca y el modelo.
  • Datos sobre las condiciones de la inspección: cuándo se realizó la inspección (anotando la fecha y la hora) y cualquier métrica relevante, como las lecturas del equipo tipo odómetro tomadas en el momento de la prueba.
  • Datos sobre el inspector: el encabezado debe contener el nombre del inspector y qué equipos o turnos participaron. Además, el encabezado debe llevar la firma del inspector para atestiguar los resultados declarados.

Comprobaciones visuales del estado

Durante las inspecciones visuales (también llamadas "comprobaciones de recorrido"), el inspector recorre el equipo mientras revisa visualmente diferentes aspectos de sus operaciones. Estos son algunos ejemplos.

  • Niveles de fluido: es posible que la pieza necesite varias mediciones para obtener una imagen completa de los fluidos que mantienen el equipo en funcionamiento, incluidos la presión del aceite del motor, el aceite hidráulico, el líquido de frenos y el refrigerante. Esta fase también se centra en cualquier fuga observada o sospechosa (por ejemplo, fugas de aceite visibles, caídas inexplicables en los niveles del fluido hidráulico que puedan sugerir fugas internas).
  • Estado físico: el inspector debe examinar el exterior del equipo para detectar cualquier posible peligro que pueda amenazar la integridad estructural de esa pieza o equipo. ¿Hay corrosión? ¿Son visibles grietas reales en sus exteriores metálicos? ¿Alguna pieza soldada parece comprometida o sometida a fuerzas excesivas?
  • Desgaste normal: aquí no se necesitan reparaciones importantes, solo el proceso normal de desgaste del equipo con el tiempo y el uso. Para los vehículos que se inspeccionan, el estado de los neumáticos va a ser una preocupación básica, así como la durabilidad de las distintas correas, mangueras y filtros de aire. En aplicaciones industriales, partes esenciales del equipo (como sellos, rodamientos y piñones) requieren un seguimiento similar para garantizar su viabilidad continua.
  • Etiquetas y señalización de seguridad: las máquinas industriales son extremadamente potentes y pueden resultar terriblemente peligrosas, especialmente cuando los operadores actúan en torno a ellas sin la debida cautela. La inspección debe garantizar que las máquinas peligrosas estén etiquetadas adecuadamente. Otra medida de seguridad, la protección de máquinas, utiliza escudos protectores transparentes para evitar que los operadores sean golpeados por escombros expulsados de una máquina en funcionamiento.

Inspecciones operativas

Asegurarse de que los procesos e instrumentos realizan las funciones clave requeridas implica las siguientes pruebas operativas:

  • Sistemas y equipos de seguridad: la seguridad sigue siendo la máxima prioridad en cualquier tipo de aplicación industrial. Los vehículos de flota, como las cargadoras de ruedas y las carretillas elevadoras, requieren cinturones de seguridad que funcionen correctamente y podrían necesitar una estructura de protección antivuelco (ROPS) para brindar protección adicional a la cabina. Los gestores de las instalaciones deben instalar un número obligatorio de extintores de incendios y bocinas de alarma en función del tamaño de las instalaciones y la ocupación del edificio. La inspección de los equipos de protección personal (EPI) también podría estar justificada si su uso está prescrito en las zonas de producción.        
  • Controles de emergencia: como se ha dicho, las máquinas industriales pueden resultar peligrosas de repente, y el tiempo en una fracción de segundo al apagarlas suele marcar la diferencia entre suerte y lesión. Muchas situaciones industriales requieren el uso de botones de tope de emergencia, que apagan inmediatamente la fuente de alimentación de esa máquina o sistema de fabricación. La inspección tiene que confirmar que los botones de parada de emergencia funcionan tan rápido como sea necesario.
  • Sistemas mecánicos y eléctricos: el objetivo de estas inspecciones es demostrar que las piezas funcionan conjuntamente para crear sistemas que operan de forma coordinada. Para la maquinaria industrial, eso significa que las piezas móviles y el sistema hidráulico funcionan como se indica. En los vehículos, la funcionalidad puede demostrarse garantizando una distancia segura de frenado posible para los frenos y confirmando que los frenos de estacionamiento funcionan correctamente. Las pruebas de vehículos también pueden incluir determinaciones sobre otros flujos de trabajo, como el sistema de escape o el sistema de refrigeración.
  • Etiquetas de estado de calibración: los equipos de prueba modernos son sofisticados y, a menudo, requieren una calibración sustancial para obtener mediciones precisas. Las etiquetas de calibración muestran cuándo se produjo la última calibración del equipo y las iniciales del operador que lo calibró. Con esta información, el usuario potencial tiene una mejor idea de si ese equipo necesita calibración antes de volver a utilizarlo.

Clasificación de defectos y aprobación

Estas adiciones finales deberían cerrar cualquier lista de verificación típica de inspección de equipos:

  • Defina los desencadenantes de fallo: ahora que el proceso de inspección está llegando a su fin, corresponde al inspector determinar qué constituirá la operación efectiva del equipo inspeccionado en el futuro. ¿En qué momento su futura operación se volverá problemática y qué desencadenantes aparecerán para alertar a los operadores de peligros inminentes?
  • Asigne tareas para los próximos pasos: si la inspección ha revelado la necesidad de reparación, esta sección final debe incluir una indicación clara de las acciones correctivas requeridas y de quién se encarga de realizarlas. Además, este mismo espacio debería incluir espacio para la firma de un supervisor que verifique y respalde la reparación una vez finalizada.       
  • Vuelta al servicio: en este punto de este escenario de mantenimiento, solo queda una función más por cumplir, y es poner el activo de nuevo en funcionamiento. Debería haber espacio en la parte inferior para que alguien con el nivel de responsabilidad adecuado autorice debidamente la vuelta al servicio del equipo.

Cómo escribir la mejor lista de control de inspección de equipos posible

Una cualidad que convirtió a Ulysses Grant en un general eficaz durante la Guerra Civil estadounidense fue la forma en que escribía órdenes de batalla a sus comandantes. Los informes de Grant eran sencillos, directos e imposibles de malinterpretar. Lo mismo debe decirse de las listas de comprobación de inspección de sus equipos. A continuación le ofrecemos algunos consejos útiles para que le resulten de gran utilidad:

  • Utilice el lenguaje con precisión: la redacción imprecisa arruina muchas listas de verificación. Recuerde, todos tienen nociones sutilmente diferentes de lo que constituye "bueno" y "malo". En lugar de utilizar un lenguaje vago, opte por frases como "aprobado" y "suspenso", o "sí" y "no", que dejan menos margen para la ambigüedad. Aún mejor, incorpore métricas, porque los números muestran un menor potencial de confusión.
  • Vincule las áreas de inspección a las actividades: recuerde, está creando la lista perfecta para la inspección, no un simple inventario de piezas. Por tanto, el énfasis debe estar en proporcionar instrucciones claras para los operadores que realizan la prueba. Idealmente, cada una de esas instrucciones debería comenzar con un verbo activo para destacar la función particular que se espera que realicen durante esa evaluación. Los verbos de acción como "medir", "confirmar visualmente" y "calibrar" resultan especialmente útiles en este contexto.
  • Agrupe las áreas de inspección de forma lógica: organice las entradas individuales de una lista de verificación de forma lógica que permita un uso más fácil, rápido y sensato. Si su lista de comprobación se refiere a un camión y sus necesidades de mantenimiento, incluya todas las partes relacionadas de un sistema o flujo de trabajo específico (por ejemplo, el motor) dentro de ese conjunto de entradas. Esto puede ahorrarle al inspector muchos pasos innecesarios, como tener que ir primero a una parte del camión y luego al otro extremo del vehículo, y así sucesivamente.
  • Trace la línea entre aprobar y suspender: las conclusiones de una lista de verificación deben ser claras y visibles, así que no se ande con rodeos. En cada área evaluada en la que exista una relación de aprobado/suspenso, indique claramente si esa entrada ha superado o no la prueba. Y, cuando sea posible, proporcione detalles sobre el grado de error de la entrada u otras notas relacionadas con ese error.
  • Proporcione una fuerte capacidad de alerta: de manera similar, las listas de verificación deberían poder indicar cuándo una nota suspensa se refiere a un área clave de operación y a una situación que definitivamente no puede ignorarse. ¿Es necesario cerrar la operación hasta que se haga la reparación? Considere implementar un sistema codificado o coloreado que deje claro qué acción debe realizarse, para que la decisión no recaiga en el inspector.
  • Habilite la entrada del inspector: las entradas de la lista de verificación deben ser concisas, de modo que toda la información pertinente pueda estar contenida en la lista. Sin embargo, también debe proporcionar espacio suficiente para que el inspector tome notas ocasionales sobre entradas específicas. Esto se vuelve aún más esencial en los casos en que las entradas indican una evaluación fallida. La descripción del fallo por parte del inspector puede constituir una guía importante para los mecánicos encargados de abordar dicha falla.
  • Aprobación del inspector: las listas de verificación también necesitan áreas de aprobación para que los evaluadores de las pruebas puedan comprender posteriormente qué inspector realizó las pruebas. Estas áreas deben contener el nombre del inspector (deletreado claramente), la fecha de la prueba, la identificación del activo (a través de un número de identificación del activo o el número de serie de la pieza) y la firma del inspector (para garantizar los resultados de la prueba).
  • Transición hacia un entorno sin papel: pasar de las listas de comprobación en papel a formatos digitalizados tiene todo el sentido del mundo. Una vez que las listas de verificación estén en plataformas de formato digital como MaintainX o Safety Culture, la automatización puede mejorar gran parte del proceso de elaboración de informes. Además, las conclusiones de la lista de verificación pueden ayudar a rastrear y analizar las tendencias y a activar alertas de mantenimiento.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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