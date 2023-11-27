¿Qué es la monitorización de la experiencia del usuario final (EUEM)?

Los equipos de TI participan en la monitorización del rendimiento de las aplicaciones (APM) y la monitorización del rendimiento de la red para evaluar las operaciones técnicas de su servicio. Sin embargo, comprender el punto de vista del usuario final es clave para analizar la funcionalidad de los productos y las características. EUEM ayuda a que las aplicaciones sean más fiables y eficientes, al mismo tiempo que proporciona una mejor experiencia de usuario.



Para conocer a fondo la experiencia del usuario final, las herramientas EUEM recopilan y agregan datos relativos a todo el recorrido del usuario, incluido el rendimiento de los dispositivos, las aplicaciones y las redes del usuario final. Un usuario final puede ser un cliente externo que utiliza un producto, aplicación o característica o un empleado. Es esencial tener en cuenta esta distinción.

Las herramientas de gestión de la experiencia del usuario final ofrecen paneles de control con análisis en tiempo real que ayudan a los departamentos de TI a obtener una visibilidad integral de la prestación de servicios. Estas herramientas proporcionan capacidades para la monitorización del rendimiento en tiempo real, la monitorización de la conectividad de la red, el análisis de la causa raíz de los problemas de rendimiento y la corrección automatizada de esos problemas.

Con un mayor conocimiento de las experiencias de los clientes externos y los empleados con los recursos de TI de la empresa, las organizaciones obtienen una mayor observabilidad de las operaciones empresariales. Esto ayuda a identificar cuellos de botella y otros problemas de rendimiento, monitorizar la productividad del teletrabajo, ofrecer mejores productos y servicios y, en última instancia, mejorar los resultados empresariales, entre otros beneficios.