Recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) vs. recuperación ante desastres (DR): ¿cuál necesita?

Los costes reales de la recuperación ante desastres

Por lo general, su solución de DR permanece inactiva sin rentabilizar la inversión. Los costos continuos totalmente cargados pueden incluir su centro de datos, mano de obra, conectividad, energía, infraestructura y mantenimiento de software. Estos elementos se traducen en grandes costes operativos iniciales y continuos asociados a la propiedad de su solución. A estos costes se suma la necesidad de garantizar que su solución de DR se actualiza al mismo ritmo que su entorno de producción. Este requisito duplica efectivamente los costes de cada actualización. Para complicar las cosas, las nuevas soluciones DR emergentes no pueden adoptarse hasta que la solución adquirida existente se amortiza.

Comparación de una solución de DR con una suscripción mensual a DRaaS

Compare una solución de DR con una suscripción mensual a DRaaS que incluye hardware, mantenimiento y soporte de nivel empresarial preconfigurados asociados a sus requisitos de DR. La suscripción a DRaaS traslada eficazmente al proveedor la carga de mantener el sitio alternativo, lo que elimina los costes iniciales y reduce los gastos operativos generales. De la misma manera que las organizaciones han trasladado las funciones de nómina, recursos humanos e IT a SaaS y proveedores de servicios gestionados (MSP), el uso de DRaaS gestionados y copia de seguridad reduce los costes de capital y mano de obra de la DR on-premises.

Además de los beneficios en ahorro que conlleva el uso de DRaaS en lugar de poseer su solución DR, tenga en cuenta los costes del tiempo de inactividad. Gartner estima que el coste medio del tiempo de inactividad es de 5600 dólares por minuto para la mayoría de las organizaciones medianas y grandes. Si bien la implementación de su plan de DR in situ puede ser eficaz, la DRaaS que utiliza el cloud computing puede proporcionar tiempos de recuperación más rápidos si los proveedores adaptan el proceso adecuadamente.

Consideraciones de servicio y comodidad

Al mismo tiempo, los usuarios quieren un nivel de servicio del equipo de atención al cliente del proveedor de DRaaS que cumpla o supere sus expectativas. Según Gartner, los proveedores más pequeños con programas de atención al cliente bien gestionados tienen las puntuaciones generales de satisfacción del cliente más altas, con un 4,5 o más en una escala del 1 al 5. Un gran proveedor de DRaaS con muchos clientes es susceptible de verse abrumado cuando muchos clientes necesitan el equipo de atención al cliente. Este desarrollo anula los beneficios de descargar estas responsabilidades al proveedor de DRaaS.

Una idea errónea muy común a la hora de decidir qué solución es mejor para una organización es que una solución propia y autogestionada es más barata al final. Los defensores de la solución DR on-premises afirman que la solución proporciona activos tangibles para la organización. Les gusta cómo el personal interno puede gestionar la solución sin involucrar a proveedores externos. El problema es que esta comparación no tiene en cuenta el coste total de propiedad. Además, las soluciones de RD son activos que se deprecian y que requerirán una actualización o sustitución. El impacto de la rotación de empleados también puede afectar sustancialmente a una solución de DR.

La realidad es que poseer y gestionar su propio sitio de DR puede costar aproximadamente tres veces más que utilizar DRaaS. Los términos de su contrato dictarán la gestión de la solución DR por parte de un proveedor externo. El contrato debe incluir los niveles de servicio y los procesos de escalado. Al descargar la gestión de DR al proveedor, permite que el personal interno se concentre en la gestión de las operaciones.

Otro problema es que la mayoría de las soluciones on-premises funcionan bajo el supuesto de que la mayoría o todas las cargas de trabajo caen en una plataforma común de DR o copia de seguridad. Este servicio de recuperación no escalonado suele ser uno de los mayores fallos de la recuperación ante desastres y las copias de seguridad on-premises y puede causar los siguientes problemas:

Plataformas de DR y copia de seguridad diseñadas para cumplir únicamente con una pauta general de recuperación

Cargas de trabajo de misión crítica desprotegidas

Cargas de trabajo de nivel inferior sobreprotegidas

Mayor riesgo de tiempo de inactividad para cargas de trabajo de misión crítica para el negocio

Inversión insuficiente y excesiva en ambos extremos del espectro de aplicaciones

Cloud computing y DR

El cloud computing ofrece una amplia gama de usos y servicios que una empresa puede implementar. Ejecutar el 100 por ciento fuera de la nube es uno de ellos. Las startups tecnológicas son un gran ejemplo de esta práctica.

Si su organización tiene la intención de utilizar proveedores de nube pública como su entorno de producción principal, CPA Canada insta a utilizar la planificación de recuperación ante desastres en aplicaciones basadas en la nube como lo haría con las aplicaciones on-premises. Si no lo hace, depende totalmente de su CSP (proveedor de servicios de comunicación) y no le quedan opciones hasta que su CSP vuelva a estar en línea. Un CSP alternativo es una solución de DR recomendada. Este enfoque proporciona a su empresa una opción adecuada si el sitio principal está comprometido y no puede funcionar. Los proveedores de DRaaS que admiten plataformas multinube son la forma más adecuada de ofrecer resiliencia basada en la nube.

Aunque el coste único del hardware de DR puede resultar atractivo frente a las tarifas de suscripción plurianuales de DRaaS, una verdadera comparación presupuesta el coste operativo total de las soluciones. Si se tienen en cuenta todos estos costes, los resultados muestran que DRaaS es la opción más responsable desde el punto de vista financiero.

