Gemelos digitales para energías renovables

Los gemelos digitales son importantes para las fuentes de energía renovables porque ayudan a resolver los principales retos de la intermitencia y la complejidad de las infraestructuras.

Las fuentes de energía verde pueden ser impredecibles, y las herramientas de monitorización tradicionales no se diseñaron para esta situación. La gestión tradicional de la red eléctrica se basa en un enfoque estático y en sistemas centralizados, como los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (también conocidos como sistemas SCADA) y los protocolos de inspección manual.

Invertir en energías renovables y en la estabilidad de la red eléctrica es fundamental, ya que satisfacer la demanda de electricidad requiere un aumento de la inversión anual en la red. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), satisfacer la demanda de electricidad hasta 2030 requerirá un aumento del 50 % en la inversión anual en red con respecto a los 400 000 millones de dólares actuales.

Las fuentes de energía renovables, como los aerogeneradores y los paneles solares, tienen una producción variable que depende de las condiciones meteorológicas, lo que dificulta el seguimiento de los flujos de energía. Los modelos de gemelos digitales permiten a los operadores simular diferentes condiciones y flujos de energía. Esto, a su vez, facilita las estrategias de mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real.

Los operadores de redes eléctricas también utilizan gemelos digitales para la gestión energética y detectar cuándo las redes eléctricas pueden sobrecargarse, predecir posibles interrupciones y optimizar la eficiencia operativa.

Los gemelos digitales en el mercado energético están en aumento. Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado crezca de 33 970 millones de dólares en 2026 a 384 790 millones de dólares para 2034, a medida que más sectores adopten la tecnología.

La tecnología de gemelos digitales se está volviendo cada vez más esencial para los sistemas de energía renovable, ya que las operaciones energéticas continúan escalando y centrándose en la eficiencia energética, la reducción de emisiones de carbono y la reducción de su huella de carbono.