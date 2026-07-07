Gemelos digitales para energías renovables

Los gemelos digitales (DT, por sus siglas en inglés) para energías renovables se refieren a una tecnología que crea réplicas virtuales y dinámicas de sistemas ciberfísicos, como redes eléctricas, parques solares y sistemas de baterías.
El gemelo digital ingiere datos en tiempo real de forma continua, lo que proporciona una comparación precisa con sus homólogos del mundo real.
La tecnología, impulsada por capacidades de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), crea una versión digital de un sistema eléctrico que los operadores pueden simular, analizar y optimizar utilizando datos en tiempo real y perspectivas inteligentes. Los operadores pueden imitar el comportamiento de los activos, predecir los problemas y optimizar el rendimiento de los activos, todo ello sin tocar el equipo físico.
La tecnología está demostrando ser transformadora para la eficiencia de las operaciones energéticas. Un caso de éxito sobre el Digital Wind Farm de GE reveló que los gemelos digitales permitieron prolongar la vida útil de las turbinas hasta cinco años y reducir el tiempo de inactividad hasta un 25 %, según un estudio de Energy Strategy Review sobre los gemelos digitales en los sistemas de energía renovable.
La tecnología de gemelos digitales está cambiando la forma en que el sector energético gestiona sistemas como la red eléctrica, que es una pieza clave de la economía actual. El panorama actual del sector energético está experimentando una transición, alejándose de los combustibles fósiles tradicionales hacia las fuentes de energía renovables , una mayor sostenibilidad y una mejor eficiencia del sistema eléctrico.
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Los gemelos digitales son importantes para las fuentes de energía renovables porque ayudan a resolver los principales retos de la intermitencia y la complejidad de las infraestructuras.
Las fuentes de energía verde pueden ser impredecibles, y las herramientas de monitorización tradicionales no se diseñaron para esta situación. La gestión tradicional de la red eléctrica se basa en un enfoque estático y en sistemas centralizados, como los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (también conocidos como sistemas SCADA) y los protocolos de inspección manual.
Invertir en energías renovables y en la estabilidad de la red eléctrica es fundamental, ya que satisfacer la demanda de electricidad requiere un aumento de la inversión anual en la red. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), satisfacer la demanda de electricidad hasta 2030 requerirá un aumento del 50 % en la inversión anual en red con respecto a los 400 000 millones de dólares actuales.
Las fuentes de energía renovables, como los aerogeneradores y los paneles solares, tienen una producción variable que depende de las condiciones meteorológicas, lo que dificulta el seguimiento de los flujos de energía. Los modelos de gemelos digitales permiten a los operadores simular diferentes condiciones y flujos de energía. Esto, a su vez, facilita las estrategias de mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real.
Los operadores de redes eléctricas también utilizan gemelos digitales para la gestión energética y detectar cuándo las redes eléctricas pueden sobrecargarse, predecir posibles interrupciones y optimizar la eficiencia operativa.
Los gemelos digitales en el mercado energético están en aumento. Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado crezca de 33 970 millones de dólares en 2026 a 384 790 millones de dólares para 2034, a medida que más sectores adopten la tecnología.
La tecnología de gemelos digitales se está volviendo cada vez más esencial para los sistemas de energía renovable, ya que las operaciones energéticas continúan escalando y centrándose en la eficiencia energética, la reducción de emisiones de carbono y la reducción de su huella de carbono.
Los gemelos digitales operan en una estructura de tres capas: el activo físico, el modelo digital y la conexión de datos que conecta los dos.
La tecnología puede funcionar a diferentes escalas, desde un activo energético individual hasta todo un sistema energético o una red nacional.
Los gemelos digitales permiten a los operadores de energía experimentar con una representación de gemelos virtuales, lo que mitiga los problemas de seguridad de datos y las preocupaciones de seguridad. Mediante el análisis, las plataformas de gemelo digital ayudan a los operadores a explorar escenarios de "qué pasaría si" que quizás nunca hubieran considerado. Los motores analíticos pueden ayudar a los equipos a optimizar el rendimiento y permitir el análisis predictivo y la asignación estratégica de recursos.
Dada la complejidad y la necesidad de perspectivas en tiempo real y análisis predictivo, un solo gemelo digital rara vez es suficiente. En cambio, las empresas del sector energético necesitan múltiples gemelos digitales, según Nigel Cain, vicepresidente y socio sénior de IBM, y Biren Gandhi, socio ejecutivo y responsable global del CoE para los sectores de la energía, el medio ambiente y los servicios públicos de IBM.
"Actuando juntos, los gemelos digitales pueden simular el impacto de factores externos, como fenómenos meteorológicos, fallos de hardware y equipos, cambios normativos y fluctuaciones del mercado en la infraestructura energética", dijeron Cain y Gandhi. "Esta capacidad permite a las empresas energéticas desarrollar planes de contingencia sólidos y optimizar sus estrategias para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades".
Entre las aplicaciones comunes de los gemelos digitales en energías renovables se incluyen la simulación de turbinas eólicas, la monitorización de centrales solares, el almacenamiento de energía en baterías, la energía hidroeléctrica y la gestión de redes eléctricas.
La tecnología de gemelos digitales se traduce en una aplicación más sólida de las estrategias de mantenimiento predictivo, la detección automática de fallos, la optimización del rendimiento y una mayor estabilidad en la operación.
En energía eólica, los gemelos digitales pueden simular una turbina individual o un parque eólico completo. Los operadores pueden simular cómo responden las palas a las condiciones del viento, predecir el desgaste mecánico de las cajas de cambios y los cojinetes y ayudar a los operadores a programar el mantenimiento mucho antes de que se produzca un fallo.
Un enfoque de mantenimiento predictivo puede detectar problemas como la degradación de los rodamientos o la formación de hielo en las palas, lo que también puede ayudar a mejorar la gestión de activos de la operación.
Para las instalaciones solares, los gemelos digitales modelan el rendimiento de los paneles en diferentes condiciones meteorológicas, acumulación de polvo y condiciones de sombra. La tecnología rastrea las tasas de degradación y ayuda a optimizar la configuración del inversor o los programas de limpieza del panel.
Los operadores de grandes centrales también pueden utilizar los gemelos digitales para simular la acumulación de polvo o la desalineación de los paneles en la producción.
Los gemelos digitales de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) ayudan a los operadores a comprender y analizar los datos de producción y consumo en tiempo real.
Determinar los momentos más eficientes para almacenar el excedente de energía eólica o solar y cuándo implementarlo en la red es crítico para los modelos predictivos. Saber cuándo y cómo se debe implementar la energía almacenada puede suponer un ahorro de tiempo y dinero.
Las instalaciones de energía hidroeléctrica suelen hacer funcionar varias turbinas simultáneamente. Un modelo de gemelos digitales puede simular diferentes combinaciones de funcionamiento de la turbina para encontrar la configuración más eficiente para un caudal de agua y un nivel de demanda concretos, lo que permite reducir el desperdicio de agua y el esfuerzo de producción innecesario.
En el caso de las redes que cuentan con centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, los gemelos digitales pueden simular los ciclos de bombeo para optimizar el momento de almacenar o liberar energía en función de la demanda de la red y los precios de la electricidad.
Para las redes energéticas, los gemelos digitales modelan cómo la generación renovable afectará a la infraestructura de transmisión de almacenamiento, las subestaciones y los patrones de demanda a través de sensores IoT y adquisición de datos en tiempo real.
Los operadores de la red pueden ejecutar escenarios hipotéticos, como simular la forma en que la red respondería a una caída repentina de la output o a un aumento de la demanda, sin correr el riesgo de sufrir interrupciones en la vida real. Al simular la oferta y la demanda, los operadores pueden equilibrar los flujos de energía e integrarlos sin problemas en la red más amplia.
Los beneficios de los gemelos digitales en energías renovables incluyen una mejor sostenibilidad, mantenimiento predictivo avanzado, toma de decisiones más rápida, ahorro de costes medible, integración de redes más eficiente y colaboración mejorada:
Los gemelos digitales en energías renovables desbloquean potentes capacidades, pero los operadores se enfrentan a barreras reales antes de que esos beneficios puedan materializarse. Estos desafíos incluyen mayores riesgos de ciberseguridad, mala calidad de los datos, altos costos de implementación, infraestructura obsoleta y escasez de habilidades. Comprender los retos ayudará a las organizaciones a planificar implementaciones más inteligentes y evitar costosos errores:
El futuro de los gemelos digitales de la energía renovable se centrará en sistemas más autónomos impulsados por IA que puedan optimizar automáticamente la producción de energía y, al mismo tiempo, rastrear automáticamente las métricas de rendimiento y realizar análisis de escenarios, todo ello sin intervención humana.
A medida que los modelos se entrenan en conjuntos de datos más grandes en flotas de activos globales, sus predicciones serán más nítidas y transferibles en diferentes entornos operativos:
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