Seis personas de pie en el estudio de Múnich, debatiendo sobre la activación del trabajo digital.
Gestión de activos

Gemelos digitales para energías renovables

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 7 de julio de 2026

Gemelos digitales para la energía renovable, definición

Los gemelos digitales (DT, por sus siglas en inglés) para energías renovables se refieren a una tecnología que crea réplicas virtuales y dinámicas de sistemas ciberfísicos, como redes eléctricas, parques solares y sistemas de baterías.

El gemelo digital ingiere datos en tiempo real de forma continua, lo que proporciona una comparación precisa con sus homólogos del mundo real.

La tecnología, impulsada por capacidades de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), crea una versión digital de un sistema eléctrico que los operadores pueden simular, analizar y optimizar utilizando datos en tiempo real y perspectivas inteligentes. Los operadores pueden imitar el comportamiento de los activos, predecir los problemas y optimizar el rendimiento de los activos, todo ello sin tocar el equipo físico.

La tecnología está demostrando ser transformadora para la eficiencia de las operaciones energéticas. Un caso de éxito sobre el Digital Wind Farm de GE reveló que los gemelos digitales permitieron prolongar la vida útil de las turbinas hasta cinco años y reducir el tiempo de inactividad hasta un 25 %, según un estudio de Energy Strategy Review sobre los gemelos digitales en los sistemas de energía renovable.

La tecnología de gemelos digitales está cambiando la forma en que el sector energético gestiona sistemas como la red eléctrica, que es una pieza clave de la economía actual. El panorama actual del sector energético está experimentando una transición, alejándose de los combustibles fósiles tradicionales hacia las fuentes de energía renovables , una mayor sostenibilidad y una mejor eficiencia del sistema eléctrico.

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¿Por qué son importantes los gemelos digitales para la energía renovable?

Los gemelos digitales son importantes para las fuentes de energía renovables porque ayudan a resolver los principales retos de la intermitencia y la complejidad de las infraestructuras.

Las fuentes de energía verde pueden ser impredecibles, y las herramientas de monitorización tradicionales no se diseñaron para esta situación. La gestión tradicional de la red eléctrica se basa en un enfoque estático y en sistemas centralizados, como los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (también conocidos como sistemas SCADA) y los protocolos de inspección manual.

Invertir en energías renovables y en la estabilidad de la red eléctrica es fundamental, ya que satisfacer la demanda de electricidad requiere un aumento de la inversión anual en la red. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), satisfacer la demanda de electricidad hasta 2030 requerirá un aumento del 50 % en la inversión anual en red con respecto a los 400 000 millones de dólares actuales.

Las fuentes de energía renovables, como los aerogeneradores y los paneles solares, tienen una producción variable que depende de las condiciones meteorológicas, lo que dificulta el seguimiento de los flujos de energía. Los modelos de gemelos digitales permiten a los operadores simular diferentes condiciones y flujos de energía. Esto, a su vez, facilita las estrategias de mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real.

Los operadores de redes eléctricas también utilizan gemelos digitales para la gestión energética y detectar cuándo las redes eléctricas pueden sobrecargarse, predecir posibles interrupciones y optimizar la eficiencia operativa.

Los gemelos digitales en el mercado energético están en aumento. Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado crezca de 33 970 millones de dólares en 2026 a 384 790 millones de dólares para 2034, a medida que más sectores adopten la tecnología.

La tecnología de gemelos digitales se está volviendo cada vez más esencial para los sistemas de energía renovable, ya que las operaciones energéticas continúan escalando y centrándose en la eficiencia energética, la reducción de emisiones de carbono y la reducción de su huella de carbono.

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¿Cómo funcionan los gemelos digitales en los sistemas de energía?

Los gemelos digitales operan en una estructura de tres capas: el activo físico, el modelo digital y la conexión de datos que conecta los dos.

La tecnología puede funcionar a diferentes escalas, desde un activo energético individual hasta todo un sistema energético o una red nacional.

  • Activo físico: el proceso del gemelo digital comienza con un activo físico equipado con sensores, como monitores de vibraciones, medidores de temperatura, sensores de velocidad del viento y medidores de potencia. Algunos componentes clave de la tecnología de gemelos digitales incluyen sensores en dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) y contadores inteligentes.
  • Modelo digital:  los sensores transmiten datos a una plataforma de edge computing o nube, que alimenta un modelo de software creado para replicar las características del activo en una réplica virtual. Los gemelos digitales más avanzados utilizan modelado 3D en tiempo real, cloud computing y el análisis para alimentar esta capa.
  • Conexión de datos: los nuevos datos actualizan continuamente el modelo, lo que mantiene el modelo virtual sincronizado con lo que haga el activo físico en un momento determinado. Muchas empresas automatizan el proceso de intercambio de datos para liberar a los operadores. La fuerza de esta conexión determina en qué medida el modelo digital refleja las condiciones del mundo real.

Los gemelos digitales permiten a los operadores de energía experimentar con una representación de gemelos virtuales, lo que mitiga los problemas de seguridad de datos y las preocupaciones de seguridad. Mediante el análisis, las plataformas de gemelo digital ayudan a los operadores a explorar escenarios de "qué pasaría si" que quizás nunca hubieran considerado. Los motores analíticos pueden ayudar a los equipos a optimizar el rendimiento y permitir el análisis predictivo y la asignación estratégica de recursos.

Dada la complejidad y la necesidad de perspectivas en tiempo real y análisis predictivo, un solo gemelo digital rara vez es suficiente. En cambio, las empresas del sector energético necesitan múltiples gemelos digitales, según Nigel Cain, vicepresidente y socio sénior de IBM, y Biren Gandhi, socio ejecutivo y responsable global del CoE para los sectores de la energía, el medio ambiente y los servicios públicos de IBM.

"Actuando juntos, los gemelos digitales pueden simular el impacto de factores externos, como fenómenos meteorológicos, fallos de hardware y equipos, cambios normativos y fluctuaciones del mercado en la infraestructura energética", dijeron Cain y Gandhi. "Esta capacidad permite a las empresas energéticas desarrollar planes de contingencia sólidos y optimizar sus estrategias para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades".

Aplicaciones para gemelos digitales en energías renovables

Entre las aplicaciones comunes de los gemelos digitales en energías renovables se incluyen la simulación de turbinas eólicas, la monitorización de centrales solares, el almacenamiento de energía en baterías, la energía hidroeléctrica y la gestión de redes eléctricas.

La tecnología de gemelos digitales se traduce en una aplicación más sólida de las estrategias de mantenimiento predictivo, la detección automática de fallos, la optimización del rendimiento y una mayor estabilidad en la operación.

Energía eólica

En energía eólica, los gemelos digitales pueden simular una turbina individual o un parque eólico completo. Los operadores pueden simular cómo responden las palas a las condiciones del viento, predecir el desgaste mecánico de las cajas de cambios y los cojinetes y ayudar a los operadores a programar el mantenimiento mucho antes de que se produzca un fallo.

Un enfoque de mantenimiento predictivo puede detectar problemas como la degradación de los rodamientos o la formación de hielo en las palas, lo que también puede ayudar a mejorar la gestión de activos de la operación.

Energía solar

Para las instalaciones solares, los gemelos digitales modelan el rendimiento de los paneles en diferentes condiciones meteorológicas, acumulación de polvo y condiciones de sombra. La tecnología rastrea las tasas de degradación y ayuda a optimizar la configuración del inversor o los programas de limpieza del panel.

Los operadores de grandes centrales también pueden utilizar los gemelos digitales para simular la acumulación de polvo o la desalineación de los paneles en la producción.

Sistemas de almacenamiento de energía y baterías

Los gemelos digitales de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) ayudan a los operadores a comprender y analizar los datos de producción y consumo en tiempo real.

Determinar los momentos más eficientes para almacenar el excedente de energía eólica o solar y cuándo implementarlo en la red es crítico para los modelos predictivos. Saber cuándo y cómo se debe implementar la energía almacenada puede suponer un ahorro de tiempo y dinero.

Energía hidroeléctrica

Las instalaciones de energía hidroeléctrica suelen hacer funcionar varias turbinas simultáneamente. Un modelo de gemelos digitales puede simular diferentes combinaciones de funcionamiento de la turbina para encontrar la configuración más eficiente para un caudal de agua y un nivel de demanda concretos, lo que permite reducir el desperdicio de agua y el esfuerzo de producción innecesario.

En el caso de las redes que cuentan con centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, los gemelos digitales pueden simular los ciclos de bombeo para optimizar el momento de almacenar o liberar energía en función de la demanda de la red y los precios de la electricidad.

Gestión de redes eléctricas y redes inteligentes

Para las redes energéticas, los gemelos digitales modelan cómo la generación renovable afectará a la infraestructura de transmisión de almacenamiento, las subestaciones y los patrones de demanda a través de sensores IoT y adquisición de datos en tiempo real.

Los operadores de la red pueden ejecutar escenarios hipotéticos, como simular la forma en que la red respondería a una caída repentina de la output o a un aumento de la demanda, sin correr el riesgo de sufrir interrupciones en la vida real. Al simular la oferta y la demanda, los operadores pueden equilibrar los flujos de energía e integrarlos sin problemas en la red más amplia.

Beneficios de los gemelos digitales para la energía renovable

Los beneficios de los gemelos digitales en energías renovables incluyen una mejor sostenibilidad, mantenimiento predictivo avanzado, toma de decisiones más rápida, ahorro de costes medible, integración de redes más eficiente y colaboración mejorada:

  • Sostenibilidad más limpia: un informe de sostenibilidad más limpio se vuelve posible cuando un gemelo digital sigue continuamente los datos de rendimiento y emisiones. Eso da a las empresas un historial verificable que respalda el cumplimiento y la presentación de informes a los inversores, en lugar de confiar en las estimaciones recopiladas después de los hechos.
  • Mantenimiento predictivo mejorado: el mantenimiento predictivo ayuda a detectar fallos de equipos antes de que ocurran. Un gemelo digital puede detectar patrones de vibración inusuales en una turbina o una caída en el output mucho antes de que un técnico se dé cuenta en una visita de rutina. Este enfoque reduce el tiempo de inactividad y evita costosas reparaciones de emergencia de los activos energéticos.
  • Toma de decisiones más rápida: la toma de decisiones más rápida se logra al contar con un modelo en tiempo real que refleja lo que sucede sobre el terreno. Los operadores ya no tienen que esperar a las inspecciones programadas ni a los informes retrasados. En cambio, ven los problemas de rendimiento a medida que surgen y responden de inmediato.
  • Ahorros cuantificables: se obtienen ahorros cuantificables al realizar menos pruebas físicas y evitar interrupciones no planificadas. Las empresas utilizan gemelos digitales para simular cambios antes de comprometer capital y reducir el coste de prueba y error en el mantenimiento, la dotación de personal y las actualizaciones de equipos.
  • Integración más fluida de la red: una integración más fluida de la red ayuda a los operadores a gestionar la imprevisibilidad que vienen con la energía solar y eólica. Los gemelos digitales muestran a los operadores cómo el output variable afectará la red en general y pueden planificar en torno a las fluctuaciones en lugar de reaccionar ante ellas a posteriori.
  • Colaboración más fuerte: la colaboración más fuerte surge cuando los equipos de ingeniería, operaciones y finanzas trabajan desde el mismo modelo. Una visión compartida y en tiempo real del rendimiento de los activos ofrece a cada departamento el mismo punto de partida para tomar decisiones, reduciendo malentendidos y trabajos duplicados.

Los desafíos de los gemelos digitales en la energía renovable

Los gemelos digitales en energías renovables desbloquean potentes capacidades, pero los operadores se enfrentan a barreras reales antes de que esos beneficios puedan materializarse. Estos desafíos incluyen mayores riesgos de ciberseguridad, mala calidad de los datos, altos costos de implementación, infraestructura obsoleta y escasez de habilidades. Comprender los retos ayudará a las organizaciones a planificar implementaciones más inteligentes y evitar costosos errores:

  • Riesgos de ciberseguridad: la ciberseguridad es un reto porque los gemelos digitales dependen de flujos de datos continuos entre activos físicos y plataformas en la nube. Esto crea superficies de ataque que los hackers pueden utilizar para interrumpir las operaciones de la red o robar datos operativos. Las organizaciones pueden abordar esto implementando cifrado de extremo a extremo, segmentación de red y pruebas de penetración regulares en todos los sistemas conectados.
  • Requisitos de calidad de los datos y volumen: los requisitos de calidad de los datos y volumen suponen un reto, ya que los gemelos digitales dependen de los datos de los sensores, y los datos incompletos o de mala calidad producen modelos poco fiables. Los equipos de sistemas energéticos deberían invertir en infraestructuras de detección redundantes y en pipelines automatizados de validación de datos que detecten y corrijan las anomalías antes de llegar al modelo.
  • Altos costes de implementación: los altos costes de implementación están asociados a la construcción de un gemelo digital robusto. La inversión inicial en sensores, plataformas de software e integración es significativa, lo que pone la tecnología fuera del alcance de los operadores más pequeños. Una solución para las organizaciones que quieren probar los gemelos digitales es comenzar con un caso de uso limitado y de alto valor y luego ampliar el alcance tras demostrar el retorno de la inversión (ROI).
  • Integración de la infraestructura heredada: la infraestructura heredada es un desafío porque los activos renovables más antiguos no se diseñaron para compartir datos. Además, la modernización de sensores o sistemas de comunicación en turbinas e inversores antiguos crea una importante fricción técnica. Una solución es que los operadores implementen dispositivos de edge computing que conviertan las señales de equipo heredado en formatos que las plataformas de gemelo digital pueden consumir, ayudando a garantizar una mejor interoperabilidad entre sistemas.
  • Escasez de talento y habilidades: la escasez de talento y habilidades es un desafío para los gemelos digitales, ya que la tecnología requiere una combinación poco común de experiencia en sistemas energéticos, ciencia de datos e ingeniería de software de la que los sectores carecen actualmente a escala. Las organizaciones pueden cerrar esta brecha eligiendo proveedores especializados para la implementación inicial y, al mismo tiempo, ejecutando programas de formación internos para desarrollar capacidades internas a largo plazo.

El futuro de los gemelos digitales en la energía renovable

El futuro de los gemelos digitales de la energía renovable se centrará en sistemas más autónomos impulsados por IA que puedan optimizar automáticamente la producción de energía y, al mismo tiempo, rastrear automáticamente las métricas de rendimiento y realizar análisis de escenarios, todo ello sin intervención humana.

A medida que los modelos se entrenan en conjuntos de datos más grandes en flotas de activos globales, sus predicciones serán más nítidas y transferibles en diferentes entornos operativos:

  • Redes inteligentes a escala nacional: las redes inteligentes a escala nacional también constituyen una tendencia clave, ya que los operadores conectan gemelos digitales de activos individuales en redes unificadas a escala de red. El modelo puede replicar todo un sistema energético regional en tiempo real. Esto brinda a los administradores de la red la capacidad de simular fallas en cascada, probar escenarios de integración renovable y coordinar el despacho de almacenamiento en miles de activos simultáneamente.
  • Estandarización de los formatos de datos: los líderes del sector y los reguladores buscan formatos de datos comunes y una interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta que permita a los gemelos digitales de diferentes proveedores compartir datos y trabajar juntos. Esta estandarización reducirá los costos de Integración, reducirá el vendor lock-in y acelerará la adopción entre los operadores más pequeños que no pueden permitirse la implementación de modelos de gemelo digital.
  • Integración vehículo-red: la adopción de vehículos eléctricos (VE) está creciendo y los gemelos digitales desempeñarán un papel más importante en la gestión de los sistemas vehículo-red (V2G). Los modelos de gemelo digital ayudan a los operadores a predecir cómo los patrones de carga y descarga de los EV afectan a la estabilidad de la red, especialmente a medida que la producción fluctúa con el tiempo.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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